Benutzer können nun einen globalen Datumsbereich für alle Komponenten in einem Arbeitsbereich festlegen, was die separate Konfiguration und Verwaltung der Datumsbereiche für die einzelnen Komponenten vereinfacht. Zeigen Sie Datensätze in beliebigen Intervallen und zu jeder Zeit einfach und konsistent an. (Video: 30 Sek.)