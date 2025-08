Mit den Mess- und Prüfwerkzeugen in Fusion richten Sie Werkstücke schnell und präzise auf 3, 4 oder 5 Achsen aus, verkürzen den Zeitaufwand für die Einrichtung und verbessern die Bearbeitungspräzision. Mit präzise positionierten Bauteilen für nachfolgende Bearbeitungsvorgänge verkürzen Sie einen mehrstündigen manuellen Prozess auf Minuten, während Sie gleichzeitig Fehler minimieren und die Gesamtproduktivität steigern.

Anhand der Ergebnisse einer erweiterten Flächenprüfung können Sie die optimale Ausrichtung der Werkstücke berechnen und eine Falschausrichtung oder ungenaue Fixierung ausgleichen. Mithilfe von maschinell generierten Prüfdaten optimieren Sie Bearbeitungsstrategien und gewährleisten ein Höchstmaß an Präzision. So vermeiden Sie ungenaue Setups und senken das Risiko, dass Werkstücke in den Ausschuss wandern.