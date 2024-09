Autodesk heißt Spacemaker, eine cloudbasierte AI-Lösung, die Architekten und Entwickler in frühen Entwicklungsphasen unterstützt, herzlich willkommen. Spacemaker ermöglicht eine schnelle, zielgerichtete Analyse, sodass das Team von Anfang an den optimalen Vorschlag für einen Projektstandort erstellen kann. Durch die Aufnahme von Spacemaker in das Autodesk-Portfolio können wir unseren Kunden die Möglichkeit bieten, Planungsvarianten zu untersuchen und gleichzeitig die auf die individuellen Bedingungen eines Projektstandorts abgestimmten Lösungen zu optimieren.