Scott Shields Architects: Kleines Architekturbüro mit großen Ambitionen

Für Boutique-Architekturbüros wie Scott Shields Architects (SSA) eröffnen sich neue Möglichkeiten, da sie neue Technologien einsetzen, die ihre Arbeitsabläufe und ihr Business verbessern. Für das 15-köpfige Team von SSA in Toronto sind Flexibilität und Effizienz zentrale Erfolgsfaktoren für Projekte und entscheidende Kriterien bei der Auswahl neuer Werkzeuge. "Effizienz ist nicht unbedingt nur eine Frage der Zeit. Wenn Sie effizienter arbeiten können, haben Sie mehr Zeit und Möglichkeiten, sich auf andere Aspekte eines Projekts zu konzentrieren", erklärt Andrew Shields, Geschäftsführer bei Scott Shields Architects. „Wir suchen nach Werkzeugen, die uns helfen, den Zeitdruck zu meistern und bessere Ergebnisse für unsere Kunden zu erzielen." Das Unternehmen wird oft mit schnellen Machbarkeitsstudien und schematischen Entwürfen für gemischt genutzte und hochverdichtete Wohnprojekte beauftragt. Um effiziente Arbeitsabläufe und effektive Entscheidungsfindung innerhalb enger Fristen zu ermöglichen, integrierte das Team Forma Site Design, ein cloudbasiertes Werkzeug für Planung und Entwurf. Diese strategische Ergänzung verbindet Forma Site Design, das im Rahmen ihrer AEC Collection-Abonnements verfügbar ist, mit Revit und Autodesk Construction Cloud.Shields: "Die Vernetzung der Software in einem kontinuierlichen Arbeitsablauf vom Konzept bis zur Bauausführung ermöglicht es uns, nahtlos durch das Projekt zu gehen, ohne Zeit mit dem 'Neuzeichnen' in jeder Phase zu verschwenden." Es geht auch darum, die richtigen Informationen zur richtigen Zeit zur Verfügung zu haben, um die besten Entwurfsentscheidungen zu treffen. „Wir erzielen eine exponentiell höhere Ausgabe, weil wir wesentlich mehr analysieren können, und ich weiß, dass dies unseren Kunden in der gleichen Zeit zu besseren Ergebnissen verhilft", fährt er fort.