Scott Shields Architects

Scott Shields Architects: Kleines Architekturbüro mit großen Ambitionen

Wie Forma Site Design Scott Shields Architects hilft, Ressourcen optimal zu nutzen und größere Projekte zu gewinnen

3D-Modell hoher Gebäude mit farbcodierter Schattierung, die Sonneneinstrahlung zeigt, umgeben von Straßen und kleineren Strukturen.

Zusammenfassung und Überblick

  • Das Architekturbüro Scott Shields Architects steigert seine Effizienz mit neuen Lösungen wie Forma Site Design, die es ermöglichen, Projekte effizienter und nachhaltiger umzusetzen und gleichzeitig die Kapazitäten für größere Aufträge zu erweitern.

  • Diese strategische Ergänzung verbindet Forma – erhältlich in Abonnements der AEC Collection – mit Revit und Autodesk Construction Cloud, sodass das Team die Projektphasen durchlaufen kann, ohne Zeit mit Nacharbeiten zu verlieren.

  • Durch die Reduzierung zeitaufwändiger Aufgaben gewinnt das Team mehr Zeit, um mehrere Konzepte zu testen und nutzt dabei Daten aus den Analysen von Forma Site Design, um seine Entwurfsentscheidungen zu untermauern.

Die Verbindung von Forma Site Design mit Revit spart 1 bis 2 Tage Nacharbeiten

3D-Modell hoher Gebäude mit farbcodierter Schattierung, die Sonneneinstrahlung zeigt, umgeben von Straßen und kleineren Strukturen.

Nach der schematischen Phase wird das Forma Site Design-Modell an Revit gesendet, um den BIM-Prozess zu starten. Shields: "Da das Revit-Modell bereits die Basisparameter wie Kontext, Massing und Ebenen enthält, können wir ohne zeitaufwändige manuelle Prozesse sofort mit der Hauptmodellierung beginnen."

„Früher fielen Ausfallzeiten auf, wenn die von uns verwendete Software nicht miteinander verbunden war und wir alles neu modellieren mussten. Durch die Vermeidung solcher Nacharbeiten dank der Verbindung von Forma Site Design und Revit können wir durchschnittlich 1 bis 2 Tage einsparen."

Andrew Shields, Geschäftsführer bei Scott Shields Architects.

Modernes gemischt genutztes Gebäude mit roter Backsteinfassade, großen Fenstern, Einzelhandelsflächen, Sitzgelegenheiten im Freien und Menschen, die zu Fuß gehen und Fahrrad fahren.

„Wir erzielen eine exponentiell höhere Ausgabe, weil wir so viel mehr analysieren können, und ich weiß, dass dies unseren Kunden in der gleichen Zeit zu besseren Ergebnissen verhilft." Andrew Shields, Geschäftsführer bei Scott Shields Architects

Effiziente Arbeitsabläufe schaffen mehr Zeit, um bessere Kundenergebnisse zu liefern

Nebeneinander angeordnete 3D-Modelle von Gebäuden, die die Sonnenlichtanalyse mit Autodesk Forma zeigen, wobei schattige und sonnenbeschienene Bereiche hervorgehoben werden.
Das Team testete ein höheres, kompakteres Hochhaus, das Platz für mehr Wohneinheiten bot, das Tageslicht verbesserte und mehr öffentlichen Raum im Erdgeschoss schuf.

Für Boutique-Architekturbüros wie Scott Shields Architects (SSA) eröffnen sich neue Möglichkeiten, da sie neue Technologien einsetzen, die ihre Arbeitsabläufe und ihr Business verbessern. Für das 15-köpfige Team von SSA in Toronto sind Flexibilität und Effizienz zentrale Erfolgsfaktoren für Projekte und entscheidende Kriterien bei der Auswahl neuer Werkzeuge. "Effizienz ist nicht unbedingt nur eine Frage der Zeit. Wenn Sie effizienter arbeiten können, haben Sie mehr Zeit und Möglichkeiten, sich auf andere Aspekte eines Projekts zu konzentrieren", erklärt Andrew Shields, Geschäftsführer bei Scott Shields Architects. „Wir suchen nach Werkzeugen, die uns helfen, den Zeitdruck zu meistern und bessere Ergebnisse für unsere Kunden zu erzielen." Das Unternehmen wird oft mit schnellen Machbarkeitsstudien und schematischen Entwürfen für gemischt genutzte und hochverdichtete Wohnprojekte beauftragt. Um effiziente Arbeitsabläufe und effektive Entscheidungsfindung innerhalb enger Fristen zu ermöglichen, integrierte das Team Forma Site Design, ein cloudbasiertes Werkzeug für Planung und Entwurf. Diese strategische Ergänzung verbindet Forma Site Design, das im Rahmen ihrer AEC Collection-Abonnements verfügbar ist, mit Revit und Autodesk Construction Cloud.Shields: "Die Vernetzung der Software in einem kontinuierlichen Arbeitsablauf vom Konzept bis zur Bauausführung ermöglicht es uns, nahtlos durch das Projekt zu gehen, ohne Zeit mit dem 'Neuzeichnen' in jeder Phase zu verschwenden." Es geht auch darum, die richtigen Informationen zur richtigen Zeit zur Verfügung zu haben, um die besten Entwurfsentscheidungen zu treffen. „Wir erzielen eine exponentiell höhere Ausgabe, weil wir wesentlich mehr analysieren können, und ich weiß, dass dies unseren Kunden in der gleichen Zeit zu besseren Ergebnissen verhilft", fährt er fort.

„Wir erzielen eine exponentiell höhere Ausgabe, weil wir so viel mehr analysieren können, und ich weiß, dass dies unseren Kunden in der gleichen Zeit zu besseren Ergebnissen verhilft."

Andrew Shields, Geschäftsführer bei Scott Shields Architects

Durch die schnelle Einrichtung in Forma Site Design kann das Team in kürzester Zeit mit dem Testen beginnen.

Von Anfang an genaue Standortinformationen zu haben, hilft dem Team, sofort loszulegen. Bei so vielen Entwicklungen in der Stadt ist es wichtig, genau zu überwachen, was passiert und wie die Vorschriften angewendet werden. Der sofortige Zugriff auf Kontextmodelle ist daher sehr wertvoll", erklärt Shields.

„Diese Basis in Forma Site Design mit wenigen Klicks einzurichten, ist ausgezeichnet. Es spart viel Zeit und Aufwand, sodass wir sofort mit dem Testen von Konzepten beginnen können."

Andrew Shields, Geschäftsführer bei Scott Shields Architects

Die Iteration in Forma Site Design hilft dem Team, mögliche 'Was-wäre-wenn'-Szenarien schnell auszuschließen. "Die Möglichkeit, schnell mehrere Ideen in Forma Site Design zu testen, war ein großer Vorteil", sagt Shields. „Wir können Konzepte testen, und wenn sie nicht funktionieren, wechseln wir einfach zum nächsten." Früher haben wir möglicherweise nicht viel Zeit darauf verwendet, eine Idee zu erkunden, weil wir nicht wussten, ob sie funktionieren würde – das macht den Prozess äußerst kreativ.

Analysen geben dem Team Vertrauen in seine Entwurfsentscheidungen

3D-Stadtmodell mit Gebäudehöhen-, Fassaden- und Dachanalysen in Autodesk Forma sowie den umliegenden Straßen und der Landschaft.
"Das Tageslichtpotenzial an Fassaden wird zu einem schlagkräftigen Argument zur Begründung von Bauplatzgestaltungen."

Die Analysen von Forma Site Design kommen beim Entwerfen komfortabler städtischer Umgebungen zum Einsatz, die häufig durch Vorschriften geregelt werden. Shields: "Die Berücksichtigung einer Überschattung der Umgebung sowie die Sicherstellung eines guten Tageslichteinfalls sind entscheidend für den Genehmigungsprozess." Die Möglichkeit, dies vom ersten Tag an in Forma zu visualisieren, verhindert spätere Probleme." Die einfach zu bedienenden Analysen ermöglichen jedem im Team den Zugriff auf diese Daten, unabhängig von seinen technischen Kenntnissen.

3D-Modell eines Hochhauses mit Solargeländer, Energiepotenzialanalyse und umliegenden Gebäuden in einer Stadtlandschaft.
Für ein Hochhaus nutzte das Team das Solar-Energy-Werkzeug, um Solarbalkone zu optimieren, und verfeinerte dann die Fassade in Revit.

Echtzeit-Feedback sorgt für einen reibungslosen Gestaltungsfluss. "Während der Planung erhalten wir Feedback zur Gesamtfläche und zu den Umgebungsparametern", erklärt Shield. "Früher mussten wir wochenlang auf Berichte warten und den Entwurf überarbeiten, sobald uns die Informationen vorlagen." Jetzt können wir diese Prüfungen fast sofort selbst durchführen und Änderungen unmittelbar vornehmen. „Das ist also ein äußerst leistungsstarkes Werkzeug.“Daten geben dem Team Sicherheit, dass es auf dem richtigen Weg ist. Nachdem wir mehrere Optionen mit Daten untermauert haben, können wir unsere Entwurfsbegründung überzeugender darlegen. Wir können Optionen mit dem idealen Einheitenmix, der geringsten Überschattung oder den besten Windbedingungen zeigen. Wir sind zuversichtlich, dass wir das Projekt voranbringen können, und die gründlichen Tests ermöglichen es den Kunden, Entscheidungen viel schneller zu treffen.

Trotz des kompakten Teams von SSA ist der Projektumfang kein Hindernis. „Mit Forma Site Design konnten wir mehr Möglichkeiten finden, weil wir sicher sind, dass wir sie bewältigen können“, erklärt Shields. Masterpläne mit einer Gesamtfläche von rund 186.000 Quadratmetern sind Projekte, vor denen wir uns aufgrund von Größe, Komplexität und begrenzten Ressourcen früher vielleicht zurückgeschreckt hätten. Mit dieser Software können wir uns jetzt jedoch um solche Aufträge bewerben. Innovation ist in der Kultur von SSA verwurzelt. Shields: "Wir sind immer auf der Suche nach neuen Möglichkeiten, sei es in der Software oder im Bauwesen." Wir bleiben stets auf dem neuesten Stand der Technik, denn so können wir unseren Kunden bessere Projekte präsentieren.