Wenzel Gierlich hat in Dresden Geoinformation studiert und ist seit 2023 Referent im Funktionsteam des Ingenieurbüros Obermeyer. Seine Aufgabe im Funktionsteam besteht darin, Prozesse im gesamten Unternehmen zu digitalisieren und zu standardisieren. An der Einführung des Common Data Environments Autodesk Forma war er federführend beteiligt.
Mit 860 Mitarbeitenden gehört Obermeyer zu den größten deutschsprachigen Planungsunternehmen. Als Pionier der BIM-Methode betreut die deutsche Gesellschaft des Ingenieurbüros vor allem komplexe Infrastrukturprojekte.
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