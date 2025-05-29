Wie haben Ihre Kolleginnen und Kollegen auf die Einführung des CDE reagiert?

Gierlich: Meist sehr positiv, weil es das Datenmanagement in unseren großen und komplexen Infrastrukturprojekten deutlich erleichtert – ebenso wie die Zusammenarbeit mit anderen Niederlassungen, Planungspartnern sowie Auftraggebern. Viele jüngere Mitarbeitende tun sich als Digital Natives etwas einfacher mit dem digitalen Arbeiten. Sie sind es gewohnt, Informationen online zur Verfügung zu haben und digital zusammenzuarbeiten. Bei älteren Mitarbeitenden ist die Anpassungszeit individuell sehr verschieden, jedoch sind viele von ihnen an den Mehrwerten des cloudbasierten Arbeitens interessiert, weil es ihren Arbeitsalltag erleichtert. Dabei spielt die persönliche Einstellung eine größere Rolle als das Alter.

Und wie haben die Kunden reagiert?

Gierlich: Die Reaktion der Kunden fiel unterschiedlich aus, was einerseits an sehr verschiedenen Entwicklungsständen bei unseren Auftraggebern liegt, andererseits auch an der persönlichen Einstellung der handelnden Personen. Es gibt mittlerweile einige Kunden, die mehr Digitalisierung wollen und den Mehrwert erkennen. Sie sehen zum Beispiel, dass Obermeyer mit einem Klick aktuelle Zwischenstände übermitteln kann und dafür nicht mit einem Laptop oder mit einem Plan einmal durch die Republik reisen muss. Andere Auftraggeber sind noch weit weg davon, komplett digital zu arbeiten und wollen weiterhin konventionelle Lieferergebnisse. Dieses Spannungsfeld verlangt von uns ein flexibles Vorgehen.

Kommen wir zurück zur konkreten Einführung des CDE bei Obermeyer. Mit welchen Schritten haben Sie begonnen?

Gierlich: Wir haben angefangen, wie man jede Veränderung beginnen sollte: mit Kommunikation. Das würde ich auch jedem Unternehmen empfehlen – erstmal zu erklären, was der Sinn und Nutzen ist, wie es uns voranbringt und die Arbeitsqualität verbessert. Dabei sind anschauliche Beispiele hilfreich: Wir haben teils Projektdaten im dreistelligen Gigabyte-Bereich – die will doch keiner auf ein paar Festplatten durchs Unternehmen tragen. In der Cloud sind sie besser aufgehoben. Ich habe auch immer das Beispiel vom „Melting Pot“ verwendet. Ein CDE ist nichts anderes als ein Schmelztiegel, in dem wir die unterschiedlichsten Daten miteinander verheiraten.

Und was war der nächste Schritt in der Einführung?

Gierlich: Der zweite wichtige Schritt war es dann, Rollen und Rechte festzulegen: Wer hat wann Zugriff auf welche Daten und warum? Das war bisher auf Ordnern und Servern auch so geregelt, insofern ist es keine große Umstellung, es muss nur neu definiert werden. Um die korrekte Ablage der Daten und die Auffindbarkeit sicherzustellen, empfiehlt es sich, eine separate Rolle zu vergeben an jemanden, der sich ausschließlich um die Datenqualität kümmert.

Können Sie in allen Infrastrukturbereichen wie Schiene, Straße, Wasser, Tunnel etc. mit denselben Workflows arbeiten?