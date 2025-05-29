Der Weg zum digitalen Vorreiter begann bei BKW Grid & Hydro-Engineering mit einer klaren strategischen Entscheidung: Die Umbrüche im Energiesektor erforderten eine neue Art der Planung und Zusammenarbeit. Denn die Rahmenbedingungen haben sich spürbar verändert: Bestehende Netze müssen schnell ausgebaut und gleichzeitig veraltete Infrastrukturen modernisiert werden. Dazu kommt die Einbindung einer dezentralen Versorgungslandschaft im Rahmen des Ausbaus erneuerbarer Energien. Und schließlich gilt es, all diese Herausforderungen trotz fehlender Fachkräfte zu bewältigen.

Vor allem bei umfangreichen, über Jahre laufenden Großprojekten (Capital Projects) führen diese multiplen Veränderungen zu einem Anstieg der Komplexität – noch verstärkt durch eine Vielzahl von Regularien, die laufend erweitert werden. Die einzige Antwort darauf kann nur lauten: effizienter, transparenter und fehlerfreier planen, um die Komplexität zu beherrschen und die Qualität zu sichern.

Komplexität strukturiert beherrschen

Für BKW Grid- & Hydro-Engineering, einem Planungsunternehmen innerhalb des Engineering-Netzwerks der BKW Gruppe, ist diese Herangehensweise besonders wichtig. Denn bei den meisten ihrer Aufträge handelt es sich um komplexe Großprojekte, bestehend aus Hoch- und Tiefbaukomponenten sowie Trafostationen, Umspannwerken und Stromtrassen. Diese Vielfalt fordert eine Vereinfachung und Standardisierung von Prozessen geradezu heraus – mit der Konsequenz, noch mehr als bisher auf digitale Arbeitsmethoden zu setzen.