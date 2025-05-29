Für BKW GHE ist die digitale Projektabwicklung längst mehr als eine technologische Modernisierung. Mit einer gemeinsamen Datenbasis, standardisierten Prozessen und zentraler Modellkoordination hat das Unternehmen die Voraussetzungen dafür geschaffen, komplexe Energie-Infrastrukturprojekte effizienter, kontrollierter und mit weniger Fehlern umzusetzen. Planungsrisiken werden früher sichtbar, Medienbrüche sowie Abstimmungsprobleme reduziert und knappe Fachressourcen können gezielter eingesetzt werden.
Dass sich diese Veränderungen auch wirtschaftlich auszahlen, zeigt eine umfassende Return-on-Investment-Studie, die gemeinsam mit Autodesk durchgeführt wurde. Sie weist in mehreren Bereichen signifikante, messbare Zeit- und Kostenersparnisse nach und bestätigt damit den Nutzen der digitalen Projektabwicklung. Gleichzeitig hat BKW GHE zusätzliche Kompetenzen in Informationsmanagement, Modellkoordination, Datenstrukturen und digitaler Kollaboration aufgebaut – Fähigkeiten, die nicht nur die Projektabwicklung stärken, sondern auch die Wettbewerbsposition des Unternehmens.
Damit ist aus der digitalen Transformation eine skalierbare Project-Delivery-Kompetenz entstanden, von der künftig auch weitere Bereiche im BKW Engineering-Netzwerk profitieren können.