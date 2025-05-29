Seit dem Gewinn des Forma Design Contest im vergangenen Jahr hat das Team von Baker Barrios Architects Forma Site Design eingesetzt, um seine Arbeitsweise zu transformieren und den Kundenservice zu verbessern.Im Film wird gezeigt, wie in der Niederlassung in Orlando innovative digitale Arbeitsabläufe entwickelt werden, indem Forma Site Design mit VR, 3D-Druck und Revit verbunden wird, um die Entwurfsprozesse zu optimieren. Außerdem erfahren wir, wie ein datengesteuerter Ansatz zur Gestaltung von Westcourt beigetragen hat, einem neuen gemischt genutzten Bezirk in der Innenstadt von Orlando, USA, der diesen Teil der Stadt verändern wird.