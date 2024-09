Autodesk auf der INTERGEO 2024

Wasser wird immer wichtiger. Und Fachleute für Regenwassermanagement und Abwasserwirtschaft sind immer dann gefragt, wenn Pläne gegen Überschwemmung, Verschmutzung, Leckagen und Ausfälle von Anlagen ausgearbeitet werden.



Unser E-Book zeigt Ihnen, wie wir uns dank technologischen Fortschritts noch besser an unsere Umgebung anpassen können. Und was wir verändern müssen, damit die Folgen von Urbanisierung und extremem Wetter unsere Umwelt und unsere Städte nicht gefährden. Für weitere Informationen sprechen Sie uns gerne auf der Messe an.