Die Bau- und Konstruktionsbranche spürt den Arbeitswandel noch stärker als der Durchschnitt. Doch sie kann davon profitieren wie die BREMER SE: Dank der digitalen Transformation bleibt die Herstellerin von Fertigteilen aus Stahlbeton wettbewerbsfähig. Sie geht die Einführung von BIM und digitalen Methoden in drei Schritten an – und sorgt so für nachhaltige, intelligente und gewinnbringende Prozesse.