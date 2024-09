Modellierung von Regenwasser, Abwasser und Hochwasser

Regenwassermanagement hat das Ziel, den Abfluss von Regenwasser über Straßen, Gebäude und andere Flächen zu verringern, damit weniger Schmutz und Schadstoffe in Bäche, Flüsse oder Seen gelangen. In einer natürlichen Umgebung versickert das Regenwasser im Boden. In Städten gibt es jedoch viele versiegelte Flächen, die das Regenwasser in die Regenwasserkanäle, Abwassersysteme und Entwässerungsgräben leiten und so Überschwemmungen, Erosion, Trübungen (oder Schlamm), überlaufende Regen- und Abwassersysteme und Schäden an der Infrastruktur verursachen.