Mittwoch, 10:00 - 11.00 Uhr

Entdecken Sie in dieser dynamischen Session, wie KI und maschinelles Lernen die Animationspipeline, die sich auf ML-gestützte Workflows konzentriert, verändern. Von der Crowd-Simulation mit Golaem bis zur Charakter-Automatisierung in WonderDynamics, von modernsten Deformationstechniken bis zur prozeduralen ML-Integration in Bifrost - dieser Workshop zeigt die neuesten Tools und Techniken, die die Möglichkeiten für Animationskünstler neu definieren.

Alexandre, JP und Roland führen durch reale Anwendungsfälle und geben praktische Einblicke, wie mit KI-gestützter Kreativität intelligenter und nicht härter gearbeitet werden kann.