Autodesk möchte Ihnen helfen, Ihre Studierenden mit wichtigen Kompetenzen für ihren beruflichen Erfolg auszustatten. Dazu bieten wir Support und Finanzierung, um Lehrkräfte an Fachhochschulen und Universitäten völlig kostenfrei individuell in Fusion 360 zu schulen. In diesen von „Autodesk Certified Instructors“ geführten Kursen lernen Sie kennen, wie Sie neue CAD/CAM-Inhalte und -Arbeitsabläufe vermitteln können. Sie sparen Zeit bei der Vorbereitung Ihres Unterrichts und gewinnen mehr Zeit für die eigentliche Lehre und die kreative Arbeit mit Ihren Studierenden. In unserem Workshop erhalten Sie:

ein umfassendes Verständnis von Fusion 360 und dessen einzigartigen Funktionen für CAD, CAM, CAE und ECAD, mit Funktionen für die Zusammenarbeit in der Cloud und modernen Technologien wie dem generativen Design

eine breite Palette von Materialien zur Einbindung in Ihren Lehrplan, darunter hochwertige Inhalte wie Lehrvideos und sofort nutzbare Beispielprojekte

Wir gehen konkret auf Ihre Unterrichtsziele und Lehrinhalte ein und zeigen Ihnen, wie Sie maximalen Nutzen aus den in Fusion 360 enthaltenen Funktionen und Lerninhalten ziehen können. Ziel der Workshops ist es, Ihre Lehre zu bereichern – mit kleinen Anpassungen, die eine große Wirkung entfalten

Für Sie, Ihre Kolleginnen und Kollegen, Ihre Bildungseinrichtung sowie für Ihre Studierenden sind diese nützlichen Ressourcen, die Fusion 360-Software, die Kursinhalte und der Workshop vollkommen kostenlos. Lassen Sie sich diese Gelegenheit nicht entgehen!