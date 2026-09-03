Discovery Workshop zum digitalen Betrieb

Konzentrieren Sie sich auf Ihre betrieblichen Herausforderungen. Finden Sie heraus, wodurch kostspielige Ausfallzeiten verursacht werden, wiederholte Arbeiten entstehen und Entscheidungsprozesse verlangsamt werden.

Zwei Personen untersuchen ein großes, transparentes Architekturmodell mit komplexen strukturellen Details.

Ihre Betriebsabläufe aus einer gemeinsamen Perspektive

Ihre Anlage arbeitet als ein vernetztes System, die zugrunde liegenden Daten jedoch häufig nicht. Informationen über Produktion, Objekte, Anlagen und Prozesse sind oft auf verschiedene Systeme, Modelle und Teams verteilt. Dadurch entstehen verschiedene, miteinander verbundene Herausforderungen, die schwer zu erkennen und noch schwerer zu lösen sind.

Wir bringen die Personen zusammen, die Ihre Betriebsabläufe am besten kennen, von leitenden Führungskräften in Betrieb und Fertigung bis hin zu Fachleuten aus Produktion, Wartung, Anlagenbetrieb und Datenmanagement. Diese Personen können im Rahmen unseres mindestens zweistündigen Workshops ihre Sichtweisen austauschen, sodass zusammenhängende Herausforderungen deutlich werden und gemeinsam analysiert werden kann, wodurch die Leistungsfähigkeit beeinträchtigt wird.

Zusammen ermitteln und priorisieren wir die Geschäftschancen mit dem größten Potenzial und überlegen, wie durch eine bessere Vernetzung von Daten, Systemen und Teams fundiertere Entscheidungen, mehr Effizienz und agilere Abläufe ermöglicht werden können. 

Welche Abläufe könnten verbessert werden?

Wenn Informationen auf verschiedene Teams und Systeme verteilt sind, können Ausfallzeiten, wiederholte Arbeiten und langsamere Entscheidungsprozesse die Folge sein. In diesem Workshop konzentrieren wir uns auf die Bereiche, in denen die meisten Reibungspunkte entstehen – und die das größte Potenzial für Verbesserungen bieten. Jeder Prozess ist anders. Wir gestalten den Workshop nach Ihren Prioritäten.

Gelbes Stoppuhrsymbol mit Bewegungslinien auf dunklem Hintergrund mit verbundenen Linien und Punkten.

Weniger Ausfallzeiten

Finden Sie heraus, an welchen Stellen fehlende oder unzusammenhängende Informationen die frühzeitige Problemerkennung, die Ursachensuche und schnelle Reaktionen erschweren.

 

Gelbe kreisförmige Pfeile, die eine Dreh- oder Zyklusbewegung zwischen zwei transparenten geometrischen Formen darstellen.

Vermeidung wiederholter Arbeiten

Ermitteln Sie, an welchen Stellen isolierte Informationen zusätzlichen Zeitaufwand für das Auffinden, Neuerstellen oder manuelle Übertragen von Informationen zwischen Systemen verursachen.

 

Gelber Schaltplan einer elektrischen Dreiwegeverbindung mit zwei parallelen Abzweigen.

Schnellere, fundiertere Entscheidungsfindung

Erfahren Sie, wie vernetzte Betriebs-, Objekt- und Modelldaten den nötigen Kontext für schnellere Handlungsfähigkeit und eine fundiertere Entscheidungsfindung liefern können.

 

Lächelnder Mann in dunkler Anzugjacke und hellblauem Hemd mit weißem Unterhemd.

„Die Zukunft des Betriebs ist vernetzt. Durch die Zusammenführung von Betriebsdaten, Arbeitsabläufen und Daten zur praktischen Objektleistung erhalten Unternehmen die nötige Transparenz, um schneller zu reagieren, Ausfallzeiten zu verringern und die Effizienz zu verbessern.“

– Stephen Hooper, Senior Vice President, Autodesk Operations Solutions

Vernetzte Autodesk-Arbeitsbereiche mit verbundenen Teams, die gemeinsam an digitalen Entwürfen und Industrieprojekten arbeiten.

Klare Strategie zur Umsetzung Ihrer Prioritäten

Der mindestens zweistündige Workshop hilft Ihnen dabei, Ihre betrieblichen Herausforderungen in einen klar definierten, umsetzbaren Plan zu verwandeln. Gemeinsam finden wir heraus, wodurch die Leistungsfähigkeit beeinträchtigt wird, konzentrieren uns auf die Verbesserungen mit dem größten Potenzial und untersuchen, wie Autodesk dabei helfen kann.

Bei diesem Workshop lernen Sie die Hintergründe Ihrer betrieblichen Herausforderungen kennen und erhalten einen praktischen Vorschlag für das weitere Vorgehen.

Sprechen Sie mit den richtigen Fachleuten

Autodesk vereint unter anderem Erfahrungen aus den Bereichen Fertigung, Anlagen, Prozessoptimierung, Simulation, Analyse und Datenerfassung. Abhängig von Ihren Prioritäten bringen wir die richtigen Fachleute und relevante branchenübergreifende Erfahrungen in den Austausch ein.

 

Wir planen derzeit die anstehenden Discovery Workshops und teilen die Fachleute entsprechend zu. Teilen Sie uns mit, was Sie verbessern möchten, damit wir den Workshop nach Ihren betrieblichen Prioritäten gestalten können.