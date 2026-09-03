Discovery Workshop zum digitalen Betrieb

Ihre Anlage arbeitet als ein vernetztes System, die zugrunde liegenden Daten jedoch häufig nicht. Informationen über Produktion, Objekte, Anlagen und Prozesse sind oft auf verschiedene Systeme, Modelle und Teams verteilt. Dadurch entstehen verschiedene, miteinander verbundene Herausforderungen, die schwer zu erkennen und noch schwerer zu lösen sind.

Wir bringen die Personen zusammen, die Ihre Betriebsabläufe am besten kennen, von leitenden Führungskräften in Betrieb und Fertigung bis hin zu Fachleuten aus Produktion, Wartung, Anlagenbetrieb und Datenmanagement. Diese Personen können im Rahmen unseres mindestens zweistündigen Workshops ihre Sichtweisen austauschen, sodass zusammenhängende Herausforderungen deutlich werden und gemeinsam analysiert werden kann, wodurch die Leistungsfähigkeit beeinträchtigt wird.

Zusammen ermitteln und priorisieren wir die Geschäftschancen mit dem größten Potenzial und überlegen, wie durch eine bessere Vernetzung von Daten, Systemen und Teams fundiertere Entscheidungen, mehr Effizienz und agilere Abläufe ermöglicht werden können.