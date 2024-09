Pomocí příkazu Přímé připojení v nástroji Twinmotion pro Revit lze odeslat data souboru z 3D pohledu aplikace Revit přímo do nástroje Twinmotion, abyste je mohli vizualizovat. Tato funkce propojení v reálném čase synchronizuje data aplikace Revit s nástrojem Twinmotion a zajišťuje, že se změny modelu provedené v aplikaci Revit projeví v kreativním prostředí nástroje Twinmotion. Data aplikace Revit lze do nástroje Twinmotion přenášet také pomocí modulu Datasmith Exporter pro Revit, který je součástí nástroje Twinmotion pro Revit verze 2024 a vyšší. Pro starší verze aplikace Revit je Datasmith Exporter pro Revit k dispozici jako modul plug-in a lze jej použít k přesunu dat z aplikace Revit do nástroje Twinmotion verze 2023.1 a 2023.2.