Obchodní plán rozvoje

Díky plánu optimalizovanému k vašemu rozvoji můžete navrhovat, vytvářet i stavět.

Rozvoj začíná plánem

Poskytněte svému týmu nástroje, kterými bude moci utvářet a měnit svět. Podívejte se, co všechno je s obchodním plánem rozvoje možné.

Ikona urychlení

Zrychlení realizace projektů a návratnosti investic

Společně s manažerem zákaznického rozvoje lze pracovat na urychlení zavádění digitálních pracovních postupů, díky čemuž se vaše cíle promění v jasné činy.

Ikona inovace

Inovace s jistotou

Díky používání nejmodernějších nástrojů, jako je umělá inteligence, generativní návrh a digitální dvojčata podpoříte obchodní inovace a udržíte si náskok před konkurencí.

Ikona zpracování projektů

Jednodušší zpracování projektů

Díky sledování v reálném čase, řešení problémů a standardizovaným postupům zůstanou týmy neustále ve spojení a projekty udržíte v chodu.

 

Ikona cíle

Chytřejší růst

S pomocí proaktivní technické podpory pro snadnější růst lze optimalizovat pracovní postupy, zajistit automatizaci úkolů a efektivní správu systémů.

Mladá žena u počítače

Rychlejší růst pomocí manažera zákaznického rozvoje

Váš určený manažer zákaznického rozvoje působí jako strategický zdroj – sladí možnosti s vašimi obchodními cíli, sleduje klíčové metriky a poskytuje vám podporu na vaší cestě k úspěchu.

  • Vytvářejte strategické obchodní plány přizpůsobené vašim obchodním cílům
  • Mějte vše pod kontrolou díky proaktivním kontrolám a přehledům vašich obchodních činností
  • Urychlete nástup správců a zkraťte dobu realizace projektu a návratnosti investic
Dva kolegové pracující na serveru

Prioritní podpora, na které vše závisí

Díky rychlé a prioritní podpoře poskytované našimi zkušenými specialisty dokážete zásadní problémy vyřešit rychleji, takže vaše týmy budou moci pokračovat v práci a nadále poskytovat spolehlivé služby.

  • Zásadní problémy vyřešte v řádu hodin, ne dnů
  • Zjistěte základní příčiny a vyvarujte se opakování problémů
  • Získejte nepřetržitou podporu fungující včetně víkendů a mimo pracovní dobu k vyřešení kritických potřeb

* V současné chvíli je podpora o víkendech a ve večerních hodinách k dispozici pouze v angličtině.

Skupina lidí na odborné lekci s lektorem

Zvýšení kvalifikace týmu pomocí odborných lekcí s lektorem

K dispozici jsou osvědčené postupy díky personalizovaným odborným lekcím vedeným experty společnosti Autodesk a věnovaným vybraným tématům přizpůsobeným vašim cílům, systémům a časové ose.

  • Objevte chytřejší pracovní postupy, které zvýší efektivitu a automatizaci pomocí lekcí připravených pro produkty
  • Spravujte složité systémy díky odborným lekcím z oblasti IT
  • Zlepšete přijetí změn a návratnost investic prostřednictvím přizpůsobených lekcí zaměřených na konkrétní případy použití

Jste připraveni na urychlení svého úspěchu?

Obchodní plán rozvoje od společnosti Autodesk je navržen tak, aby vám pomohl maximalizovat vaši investici a urychlit obchodní výsledky. Vyplňte formulář a jeden z našich prodejních specialistů se s vámi spojí.

Nejčastější dotazy

Kolik stojí obchodní plán rozvoje?

Přechod na obchodní plán rozvoje stojí přibližně 200 USD (navrhovaná koncová cena) při ročním předplatném u způsobilých nabídek.

 

Navrhovaná koncová cena se používá pouze pro referenční účely. Skutečná koncová cena podléhá kolísání měny a nezahrnuje daně. Přesné ceny pro vaši oblast vám sdělí partner nebo zástupce společnosti Autodesk. Pokud nakupujete prostřednictvím partnera, vaše cena se může lišit, protože partneři si mohou cenu určit sami. Veškeré ceny produktů Autodesk mohou být změněny bez předchozího upozornění.

Jaký je minimální počet uživatelů vyžadovaných pro předplatné?

Obchodní plán rozvoje vyžaduje minimálně 50 licencí způsobilých nabídek.

Kdy mohu realizovat přechod na obchodní plán rozvoje?

Přechod na obchodní plán rozvoje můžete učinit kdykoli nebo během doby obnovení předplatného.

Jak si mohu koupit obchodní plán rozvoje?

Chcete-li přejít na obchodní plán rozvoje, obraťte se přímo na svého zástupce nebo partnera společnosti Autodesk nebo nás kontaktujte.

Zobrazit více nejčastějších dotazů