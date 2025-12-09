Zveme Vás ke sledování ONLINE přenosu
exkluzivního setkání top managementu a lídrů průmyslových podniků.
Představíme zde nejnovější trendy a konkrétní případové studie využití AI pro zvýšení efektivity a inovací.
Rozšiřte si obzory o AI, jak AI agenti a asistenti zrychlují procesy, automatizují rutinní úkoly a podporují spolupráci napříč odděleními. Setkáte se i s lídry, kteří AI technologie implementovali nebo vyvinuli vlastní AI aplikace pro své podniky a zjistěte, co vás může inspirovat. Součástí akce je panelová diskuze.
Kdy: středa 14. ledna 2026, 9.30 - 13.00 hod
Kde: ONLINE přenos
Cena: ZDARMA
Těšíme se na Vás!