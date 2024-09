#ZipLib 0.85.5.452 used by Storm and Sanitary Analysis

SharpZipLib0.85.5.zip

#ZipLib 0.86.0.518 used by Storm and Sanitary Analysis

SharpZipLib 0.86.0.518.7z

7-Zip 23.01 for ODIS

7z2301-src.7z

7-zip 21.07

7z2107-src.7z

7-Zip 19.00

7z1900-src.zip

7-Zip 16.04

7z1604-src.zip

7zip

7zip.zip

api-ms-win-core-path-HACK 0.3.1 used by Fusion 360

api-ms-win-core-path-HACK.zip

Approximate Nearest Neighbor (ANN) 1.1.2

ANN_1.1.2.zip

AudioFile 0.2.6 modified for Flame 2021

audiofile-0.2.6-ADSK.tar.gz

audiofile-0.2.6.tar.gz

​Bullet Physics SDK for Maya 2018+

Bullet3and2_82_for_Maya2018.zip

C++ Mathematical Expression Library

767a633b3913f6a12045ed1e91d96713c1586636.zip

Cbc 2.9.8 modified for InfraWorks 360

Cbc-2.9.8.zip

Certifi 2020.06.20 for Shotgun Desktop

certifi-2020-06-20.zip

certifi 2023.7.22 for Autodesk Licensing Support Tool 2.4.0

python-certifi-2023-7-22.zip

certifi for Autodesk Licensing Support Tool

python-certifi-master.zip

chardet 3.0.4 modified for RV, Shotgun Create, Shotgun Desktop

chardet.zip

ColDet 1.2

ColDet-1.2.zip

Colorize 0.8.1 for Shotgrid

colorize-0-8-1-1.zip

Computational Geometry Algorithms Library 4.8.0

CGAL-4.8.zip

Copyless 0.1.4 used by Redcar2 v2.6

copyless-v0.1.4.zip

cppunit 1.10.2 adjusted for 3dsmax build solution and string types

cppunit-1.10.2-3dsMax-2017-2021.zip

Cross-platform UI library wxWidgets 3.1.2 for Linux, Mac, Windows

Windows

Linux

Mac

CsMap 15

csmap15_2023.zip

CsMap_14_2022.zip for Map 3D 2022

CsMap_14_2022.zip

CsMap 14.10 for AutoCAD Map 3D 2024

CsMap_14_10.zip

CsMap 14.7.48

CsMap-14.7.48.zip

CSparse 2006 Changed to be compatible with C++

CSparse 2.2.3 2009.zip

Curl 7.85 for AutoCAD Map 3D 2024

curl-7_85_0.zip

​Curl 7.8.0

curl-7.80.0.zip

Device_detector 1.0.7 for Shotgrid

device_detector-1-0-7.zip

DevIL 1.6.8 used by Shotgun Create Beta 1 and Shotgun RV

DevIL-1.6.8.zip

Eigen 3.4.0 for unwrap 7.0.1

eigen3.4.0.7z

Eigen 3.4.0

eigen-3.4.0.zip

Eigen 3.4.0-rc1 for ReCap Pro 2024, ReCap Photo 2024

eigen-3.4.0-rc1.zip

Eigen 3.3.9 modified for ASM 228.0.0

eigen-3.3.9.zip

Eigen 3.3.7 used by CreateVR 2022.0

Eigen-3.3.7-CreateVR.zip

Eigen 3.3.7

Eigen-3.3.7.zip

Eigen 3.3.4

eigen-eigen-5a0156e40feb (3.3.4).zip

Eigen 3.2.7 used by Reality Solutions SDK

Eigen3.2.7-RealitySolutionsSDK.zip

Eigen 3.3.8 for Flame 2022

eigen-3.3.8-src.zip

Eigen 3.0.92 used by Flame 2021

eigen-eigen-304c88ca3aff.tar.bz2

Eigen Library 890ac1744b09

Eigen-890ac1744b09.zip

Eigen Library 3.3-rc1

Eigen.3.3rc1.zip

Eigen Library 3.2.7

Eigen3.2.7.zip

Eigen Library 3.2.6

eigen3.2.6.7z

Eigen Library 3.2.4

eigen3.2.4.7z

Eigen Library 3.2

Eigen_from_TSplines.zip

Eigen Library 3.1.2

eigen 3.1.2.zip

Enbree 2.4

embree-2.4.zip

EnergyPlus 9.1.0

EnergyPlus-9.1.0.zip

eslint-plugin-no-unsafe-innerhtml 1.0.16 modified for Field Mangement BIM 360

eslint-plugin-no-unsafe-innerhtml.zip

EventMachine 1.2.3 used by VRED 2018.0 and 2018.2

eventmachine-1.2.3.tar.gz (zip - 243 Kb)

FANN 2.2.0

FANN-2.2.0-Source.zip

FDO Data Access Technology 4.2.754 used by Civil 3D 2023

FdoOS.4.2.754.zip

FDO Open Source 4.2.1038 for AutoCAD Civil 3D 2024

FdoOS_4_2_1038.zip

FDO Open Source for AutoCAD Map 3D 2024

FdoOS_4_2_1040.zip

FDO Open Source 4.2.1370 (used by multiple products)

FdoOS_4_2_1370.zip

FDO 4.2.502 for Civil 3D 2022

FdoOS-4.2.502_.zip

FDO 4.2.434 for Civil 3D 2022

fdo_4.2.434.7z

FDO 4.2.36.1 for Civil 3D 2022

fdo_4.2.36.1.7z

FDO 4.2.14.1

FDO 4.2.14.1.7z

FDO 4.2.36

FDO_4.2.36.zip

FDO 4.2.260.1

fdo-4.2.260.1.7z

FDO 4.2.260 for Map 3D

FDO-4.2.260.zip

FDO 4.2

FDO_4.2.30.zip FDO4.2.zip

FDO 4.1.0.1 included in Civil-3D 2020

FDO4.1.0.1.zip

FDO 4.1.0 modified for Infraworks 360

FDO 4.1.0.zip

FDO 4.1.0

FDO_4.1.zip

FDO 4.0.0

FDO_4.0.0.zip

FDO 3.9.0 (including SQLite Provider 3.9.0)

fdo3.9.0.zip

FDO 3.8.0

fdo3.9.0.zip (zip - 138860Kb)

FDO 3.7.0

fdo3.7.0.zip (zip - 138824Kb)

FDO 3.6.0

Windows (zip - 327197Kb)

ffmpeg 4.2.1 modified for Shotgun Create and Shotgun RV

ffmpeg-4.2.1.zip

FFmpeg 3.4git modified for Moldflow 2021

ffmpeg-de23348fef6fd063b066e9652005973f86ed52ff.tar.gz

FFmpeg 0.10.3

FFmpeg 0.10.3 (zip - 5719Kb)

FFmpeg 0.10.3 for Maya 2014

FFmpeg_for_Maya2014 (zip - 9534Kb)

FFmpeg 6.0 for ReCap Pro 2024

ffmpeg-6-0.zip

Ffmpeg git-svn-r21647

Windows (zip - 9156Kb)

FFmpeg for ReCap Photo 24.0.0

FFmpeg.v3.0.zip

FFmpeg 2.8

ReCap-FFmpeg-n2.8.zip (zip - 12895Kb)

FFmpeg v. git-svn-r20334

FFmpeg_git-svn-r20334.zip

Ffmpeg17733

Linux (gz - 2845Kb)

FFmpeg 17733 modified for Flame 2021

svn-ffmpeg-17733.tar.gz

ffmpeg-17733-ADSK.tar.gz

Ffmpeg pre 1.0

Linux (gz - 7675Kb)

Fix 3.10 modified for Civil 3D

wix3-wix310rtm.zip

Fizzler 1.3.0

Fizzler-1.3.0.zip

Flee 0.9.26.0

Flee-0.9.26.0-src.zip (zip - 28Kb)

Fobs 0.41

fobs-0.41-modified.zip (zip - 28Kb)

FreeImage 3.17.0 - added a way to use the DWA compression available in OpenEXRâ

FreeImage-3.17.0-DWA.zip (zip - 67000Kb)

FreeTDS 1.3.3

freetds-1.3.3-1.tgz

Freetype 2.5.5 modified for Maya 2016

FreeType-2.5.5.zip (zip - 77000Kb)

FTGL-2.1.3 rc5 modified for Maya 2016

FTGL-2.1.3~rc5.zip (zip - 9800Kb)

Ftplib 4.0-1 for Inventor

Ftplib v4.0-1.zip

FUSE for macOS 3.5.8 used by Autodesk Drive for Mac 1.0.0.240

osxfuse-3.5.8.zip (zip - 11227Kb)

FUSE for macOS 3.5.4

FUSE for macOS 3.5.4 (zip - 9800Kb)

GCC libquadmath 4.9.2

GCC libquadmath 4.9.2.zip

GEOS 3.4.2

geos-3.4.2.tar.bz

Libintl v0.20.1 for AutoCAD Map 3D 2023

gettext-0.20.1.zip

gettext 0.18.1.1

gettext-0.18.1.1.zip

Git 2.6.2

git-2.6.2.zip

gmp 6.0.0-15

gmp-6.0.0-15.tgz

GMResLib Sparse Matrix solver "17 July 2007" for Netfabb 2021.0

MGMRES.zip

GNU FriBidi 0.19.6

fribidi-0.19.6.zip

GNU GetText (Libintl) v.0.19.8.3

GNU_GetText_Libintl_v019.zip

GNU MPFR Library 3.1.5

mpfr-3.1.5.zip

GNU MPFR Library 3.0.0

mpfr-3.0.0.zip

GNU Multiple Precision Arithmetic Library 6.1.2

gmp-6.1.2.7z

GNU Multiple Precision Arithmetic Library 6.1.1

gmp-6.1.1.tar

GNU Multiple Precision Arithmetic Library 5.0.1

gmp-5.0.1.tar.gz

gnutls 3.3.29-9

gnutls-3.3.29-9.tgz

Golang-lru for Mozilla Public License 13.1.0.8534 Desktop Licensing

golang-lru-0.5.4.zip

Google Protocol Buffers 2.6.1

protobuf-2.6.1.zip

Google Protocol Buffers 2.5.0

protobuf-2.5.0.zip

Graphviz 2.44.1 used by the Autodesk Data Migration Tool for Civil 3D

graphviz-2.44.1.zip

graphviz-2.40

graphviz-2.40.1.zip