「您」或「您的」意指您個人 (意即閱讀本條款，並同意遵守本條款的個人)；以及，如您代表企業或其他法人 (包括但不限於合夥企業，有限責任公司或有限責任合夥企業) ，則意指您與您代表其使用網站之企業或其他法人的總稱。

您使用網站無需付費 (除非特別載明)，但您應注意，使用網際網路可能需按照由您的網路供應商所制訂的費率付費。 Autodesk 保留隨時根據自身判斷而變更此網站所列之產品、服務、價格與方案的權利。

此外，您使用此網站時需遵守 Autodesk 所提供之其他條款與條件，並且根據 Autodesk 自身判斷，適用於可透過網站取得之特定資訊、產品與服務。 這些其他條款與條件包括但不限於，授權協議、補充使用者協議、隱私政策與連結同意書 (總稱「其他條款」)。 其他條款茲此藉由引文併入至本條款 (如其他條款與本條款發生任何衝突，則其他條款在與其相關之主題上，應有優先權)。

Autodesk 保留變更本條款，並透過在網站上張貼變更後之本條款草稿，或藉由其他由我們所選擇之合理管道，通知您的權利。 您可查閱本條款上方的之「最後更新」圖例，以判斷本條款的最後修訂日期。 如您在本條款變更後繼續使用網站，表示您接受此項變更。

Autodesk 針對違反本條款之情事，額外保留依循法律及權益可採用之補救措施的權利。 Autodesk 保留任何未於本條款明確授予之權利。

1. 資格。 如果您代表企業或其他法人使用此網站，您表示您已取得授權，代表此家企業或其他法人接受這份條款與條件。 此外，您同意您已年滿 13 歲；並且，如果您未滿 18 歲，您是在父母親、法定監護人、或其他可負責之成年人的主動監管下使用此網站。 在其法律管轄權下，未達法定年齡的個人不得使用此網站，或傳輸或透過其他管道提交個人身份識別資訊給 Autodesk。

2. 企業適用條款。 以下條款與條件，特別適用於任何需遵守本條款之企業或其他法人： 您同意要求您所有的員工遵守本條款之條款與條件，您也同意為您的員工與網站相關的所有行為與疏失負責與承擔責任，包括任何違反本條款之情事。 在本條款中，所有提及您造訪及 / 或使用網站時，皆包含您的員工造訪及 / 或使用網站。 您同意，您所有的員工皆會負責保密任何該員工可能用來造訪網站之密碼；您也同意不會讓任何員工將密碼或使用者名稱轉讓、出借、或透過其他管道將網站的使用或造訪權轉讓給其他員工或任何第三方。 如果員工離職了，或您希望取消某位員工對網站的存取權，您需負責進行此項變更。 您對於您的員工 (包括任何離職員工)，就密碼或使用者名稱相關情事上與網站之所有互動，負起全責。

3. 設立於美國的網站。 網站是由 Autodesk 從美國控管及經營，並且除非於本文件中明確規定，網站並不意圖讓 Autodesk 接受除美國之外，任何其他國家或地區的法律或管轄權約束。 Autodesk 並未表示或保證網站或網站的任何部分適用於或可用於任何除美國之外的特定管轄區域。 選擇登入網站，您係出於自身選擇並需自擔風險，同時應對遵守所有地方法律、規則及規章負責。 您亦需遵守美國的出口管控，並需為任何違反出口管控之情事負責，包括任何美國禁運規定，或其他限制出口的聯邦規則及規章。 Autodesk 可能隨時依自身判斷，全部或部分限制網站對於 Autodesk 選擇的任何人士、地區或管轄區域的可用程度。

4. 透過網站提交的資訊。 您透過網站提交的資訊，係由 Autodesk 的隱私政策所規範，網址為 (下稱“隱私政策”) 並茲此藉由引文將隱私政策併入本條款。 您表示並保證任何您所提供與您使用網站有關之資訊，皆為並應保持為真實、確切、完備之資訊，並且您會定期維護並更新這些資訊。 您同意如果您提供的任何資訊為或變為錯誤、不正確、過時或不完備，Autodesk 得終止您的網站使用權。

5. 註冊；使用者名稱及密碼。 您可能會被要求向 Autodesk 註冊，以使用網站的特定區域。 針對任何這類註冊，Autodesk 得拒絕核可您的註冊，且您不得使用符合下列狀況之使用者名稱 (或電子郵件地址)：正由他人使用；可能被認定為假扮他人；由他人所擁有；能夠識別您個人的資訊；違反任何人的智慧財產權或其他權利；具冒犯意涵；或根據 Autodesk 自行判斷，因任何其他理由而拒絕受理的使用者名稱。

您的使用者名稱與密碼只供您個人使用，非供任何他人使用。 您需負責保密任何您可能用來造訪網站之密碼；並同意不會將密碼或使用者名稱轉讓、出借、或透過其他管道將網站的使用或造訪權轉讓給任何第三方。 就密碼或使用者名稱之相關情事，您應對所有您與網站的互動負起全責。 您同意，如有任何未經授權使用您的密碼或使用者名稱，或任何與您的帳戶或網站相關的安全違規情事，您會立刻通知 Autodesk，並確保您在每次工作階段結束時，均會從您的網站帳戶「登出」/ 離開 (如果有)。 Autodesk 對於因您未能遵守任何前述義務而造成之任何損失或傷害， 概不承擔任何責任。

6. 購買。 如果您想購買我們的產品及服務，在便利性考量下，我們得於網站上提供網路商店連結，您可於網路商店上進行此項購買。 請注意，該網路商店可能設置於網站或網站的子網域，但係由第三方所經營，且受該第三方之網站條款與條件所規範，而非受本條款所規範，對此 Autodesk 決不負責或負擔責任。 我們鼓勵您在進行任何購買之前，先閱讀網路商店之條款與條件。 本條款並不規範您與該網路商店的互動，我們也不對其負責或負擔責任。 請參閱以下第 12 節的規定，以取得更多與網站所提供之連結有關的詳細資訊。

7. 軟體。 任何可在網站上，或透過網站下載的軟體 (下稱「軟體」)，皆為 Autodesk、其供應商、或其授權商受著作權保護之著作。 軟體的使用受適用於軟體之終端使用者授權協議或其他協議 (各則協議，下稱「授權協議」) 的條款所規範。 除非您同意適用的授權協議之條款，否則您不得安裝任何附帶或包含授權協議的軟體。

網站提供下載之軟體，僅供終端使用者依據授權協議及 / 或本條款進行使用。 除任何適用之授權協議的明文允許之使用範疇，或根據凌駕任何下述限制之適用法律的明文授權之使用範疇外，您同意您不會販售、出租、出借、轉送、傳輸、變更、改編、翻譯、據以製作衍生著作、反編譯、反向工程、反組譯、或試圖從軟體取得原始碼。

任何重製、散佈或其他不遵守授權協議及 / 或本條款之軟體使用或利用，均為法律所明文禁止，並可能導致民事及刑事之罪責。 將在法律及權益所容許之最大範疇下，對違規者予以起訴。

以上所述除外，明文禁止複製或重製軟體以供其他任何伺服器或位置進行進一步的重製或散佈，除非該重製或散佈經由任何該軟體附帶之授權協議所明文允許。

針對該軟體，為或代表美國政府部門或機構從網站下載的任何軟體及文件，皆為「商業電腦軟體」及「商業電腦軟體文件」，並依據美國聯邦政府採購法規 12.212 條或美國聯邦政府國防採購法規 227.7202 條，及其後繼法規，在適用之情況下，使用、重製及公開軟體及此類文件，均受到本條款所列之條款與條件所規範。

8. 所有權。 透過網站提供的資訊及材料，包括軟體，仍為 Autodesk、其子公司、附屬機構、授權商及 / 或供應商之財產，並受到著作權、商標、專利及 / 或其他所有權及法規的保護。 只要您遵守本條款，僅在 Autodesk 允許之下造訪並使用網站，並且未侵犯任何著作權或其他所有權聲明，則您得 (a) 在任何單台電腦上，觀看任何我們依此條款提供給您且僅供個人、資訊性、非商業用途使用的網站內容，以及 (b) 下載並列印一 (1) 份由 Autodesk 特別提供可透過此網站下載之材料副本 (例如白皮書)(下稱"文件") 僅供個人、資訊性、非商業用途使用，前提是文件不得以任何方式修訂或變更。 您不得未經 Autodesk 事先書面批准，即使用、下載、上傳、複製、列印、顯示、執行、重製、發佈、授權、張貼、傳輸、出借、出租、修訂、 借貸、販售、散佈網站或網站上的任何資訊，無論整體或部分，或據之 (無論整體或部分) 開發衍生著作。 網站內容受到著作權、商品外觀、商標、不當競爭、及 / 或其他法規所保護，並且不得複製或仿製其整體或部分。 網站上任何圖示、圖像、音訊、或圖片，皆不得複製或轉送，除非經由 Autodesk 書面明文允許。 如未經 Autodesk 事先書面批准，網站上的任何內容皆不應被認定為透過推斷、禁反言、或其他管道，取得使用 Autodesk 或其附屬機構或供應商之任何商號、商標、或服務標誌的授權或權利。

9. 免責聲明。 AUTODESK 及 / 或其相關之子公司、附屬機構、供應商及授權商，及上述各者之董事、主管、員工、代理人及代表，均不代表網站、網站上包含的任何產品及服務或網站上為任何用途發佈之材料、資訊、內容、文件與相關圖像中所包含資訊之適用性。 網站，透過網站所取得的任何產品或服務 (包括但不限於第三方產品及服務)，以及所有這類資訊、內容、文件及相關圖像，均以 "原狀" 在您自行承擔風險之下提供給您，並且概不提供任何形式的保障。 AUTODESK 及 / 或其各個子公司、附屬機構、供應商及授權商茲此聲明對於網站、上述產品與服務、及上述資訊、內容、文件及相關圖像相關之所有保障與條件免責，其中也包含所有適銷性、針對特定用途之適當性、標題、及非侵權性相關之默示保障及條件。

請注意，適用於任何可透過網站取得之軟體的授權協議，可能包含適用於軟體之明文規定 (但不包含默示) 的保障，該特定軟體將受此保障之規範。 除非 AUTODESK 在上述授權協議中明文提供保障，軟體係受此第 9 節前段所列之免責聲明所規範。

10. 責任限度。 無論任何情況，對於任何特殊、間接、懲戒性、自然、不可抗力、或懲罰性的損害，或任何因為使用所造成的損失、資料或利潤的損失、其他財物的損失、您在網站相關使用上提供之資訊安全性的損失、或任何第三方攔截任何此類資訊而造成的損害，AUTODESK 及 / 或其相關之子公司、附屬機構、供應商及授權商，及上述各者之董事、主管、員工、代理人及代表皆不應負責，無論是否肇因於使用網站、任何透過網站取得之產品及服務、任何軟體、資訊、內容、文件、相關圖像、透過網站或網站本身所提供之服務，或未能提供服務，及上述情形之效能等相關情事所造成之權益、合約、過失或其他侵權行為皆然。 特別是且不限於，AUTODESK 及 / 或其各個子公司、附屬機構、供應商及授權商，及上述各者之董事、主管、員工、代理人及代表，皆不會為任何因為您使用或無法使用網站，或任何網站上由 AUTODESK 或任何第三方所張貼之軟體及 / 或其他內容，所造成的損害負責。 對網站如有不滿，您僅有且唯一的補救措施，就是停止使用網站。 針對所有損害、損失、及訴訟因由，不論是依合約規定、侵權 (包括但不限於過失)、或其他緣由，AUTODESK 所應負擔的最大責任，僅限於您所支付給 AUTODESK 以造訪並使用網站的總金額，如果有的話。

網站、網站提供之產品及服務、網站上所發佈之資訊、內容、軟體、文件及相關圖像，均可能包含技術上的不精確、錯誤或疏漏。 本條款包含之資訊可能會定期有所變更。 AUTODESK 及 / 或其相關之子公司、附屬機構、供應商及授權商，得 (但非義務) 隨時改善及 / 或變更網站、網站提供之產品及服務、及本條款所描述的資訊、服務、軟體、產品及 / 或程式。

如經證實為 AUTODESK 的過失，或不實陳述，或隱匿資訊，而造成死亡或個人受傷之情事，或針對其他任何適用法規不能排除之責任，此第 10 節所陳述的任何條款，皆不應限制 AUTODESK 的責任。

11. 著作權侵權索賠。 1998 年的數位千禧年著作權法案 (下稱 「DMCA」)在著作權擁有者相信網路上出現的內容侵犯其權利時，根據美國著作權法為其提供追索賠償的管道。 如果您真誠地相信網站提供的內容侵犯到您的著作權，您 (或您的代理人) 得寄發通知給 Autodesk，要求 Autodesk 移除該內容或禁止使用者存取。 如果您真誠地相信某人錯誤地對您提出了侵犯著作權的聲明，DMCA 允許您發送反對聲明給 Autodesk。 聲明與反對聲明皆必須符合當時 DMCA 所施行的法定要求。 詳細資訊請參考 聲明與反對聲明應寄至：

著作權代理人

Autodesk, Inc.

111 McInnis Parkway

San Rafael, CA 94903

電子郵件:

電話: (415) 507.5000

傳真: (415) 507.6128

Autodesk 建議您在提出聲明與反對聲明之前，先諮詢您的法律顧問。

13. 行為準則。 使用網站時，您應遵守所有適用的法律、規則與規章。 此外，Autodesk 期盼網站使用者能尊重他人的權利與尊嚴。 您的網站使用權以您對本節所列之行為準則的遵守為前提；任何未能遵守行為準則之情事，可能也會依據下文第 18 節，終止您對於網站的存取權。 您同意您不會：

透過網站或利用網站張貼、傳輸、或以其他方法提供以下內容： 任何具備以下性質，或可能具備以下性質的內容： (a) 恐嚇、騷擾、侮辱、仇恨； (b) 中傷; (c) 詐欺或侵權; (d) 猥褻、下流、或其他不雅的；或者 (e) 在未經權利所有人事先明確批准的情況下，受著作權、商標或其他所有權保護的內容。 任何會招致刑事或民事責任的內容，或者鼓勵會構成刑事犯罪之行為的內容。 任何病毒、蠕蟲、木馬或其他有害或具侵入性，或可能意圖，或確實意圖破壞或挾持任何軟體或硬體操作的程式碼、檔案或程式。 任何未經同意或未經授權的廣告, 文宣資料, “垃圾信,” “廣告信,” “連鎖信,” “傳銷” 或投資機會, 或其他任何形式的攬客行為。

基於任何詐欺或非法目的而使用網站。

收集網站其他使用者的個人身份識別資訊。

偽裝成任何人或個體，包括任何 Autodesk 或其附屬機構的代表；謊稱或用其他方法對您與任何人士或實體的關聯進行誤導；或者明言或默示 Autodesk 為任何您所做的陳述背書。

妨礙或破壞用來提供網站的網站或伺服器或網路之運作; 或違反這類網路的任何需求,程序, 政策或規章。.

限制或禁止任何其他人士使用網站 (包括侵入或竄改網站的任何部份)。

在未經 Autodesk 事先明文批准的情況下，利用網站做廣告，或提供任何商品或服務的販售或購買。

重製、複製、拷貝、販售、轉售或為任何其他商業用途使用網站的任何部份、網站的使用權或存取權 (包括任何可透過網站取得的內容、軟體、及其他材料)。

修訂、改編、翻譯、反向工程、反編譯、反組譯網站的任何部份 (包括任何可透過網站取得的內容、軟體、及其他材料)，除非僅限於凌駕任何上述限制之適用法律所明文授權之範疇。

從網站或內容、軟體及其他源自於網站的材料上，移除任何著作權、商標或其他所有權的聲明。

在未經 Autodesk 事先明文批准的情況下，以框架引用或鏡像複製網站的任何部份。

以系統化下載及儲存全部或任何網站內容的方式，建立資料庫。

在未經 Autodesk 事先明文批准的情況下，使用任何網路機器人、網路蜘蛛、網站搜尋 / 擷取應用程式、或其他手動或自動裝置，以擷取、索引、“挖掘,” “資料探勘” 或以其他途徑重製或規避網站的瀏覽結構或呈現方式。

14. 論壇。 " 論壇」意指討論群組；聊天室；電子佈告欄；新聞群組；wiki/help 版面；意見欄；寄送給 Autodesk、其網路管理者或員工之信件；電子郵件功能，或網站上所提供的其他互動功能。

Autodesk 論壇上的資訊，可能是由 Autodesk 及網站的第三方使用者所提供。 請注意，網站使用者可能會在論壇上張貼或進行內容不正確、具誤導性、或存心欺騙的訊息或發言。 Autodesk、其附屬機構與上述各者的員工、主管、董事、股東、附屬機構、代理人、代表、供應商或被授權人，皆不會對第三方在網站上所提供的任何意見、建議、資訊、或聲明背書，亦不對之負責。 不限於此，Autodesk 及 / 或其各個子公司、附屬機構、供應商、授權商，與上述各單位之董事、主管、員工、代理人及代表，皆不會對任何透過論壇提供的資訊或材料 (包含但不限於論壇貼文或論壇訊息中內嵌的連結或圖片中的錯誤或疏漏)，或因為使用這類資訊或材料所造成的後果負責。 無論何種情況，Autodesk 及 / 或其各個子公司、附屬機構、供應商、授權商，與上述單位之董事、主管、員工、代理人及代表，絕不會對於您因為依賴這類資訊或材料所導致的任何損失或損害負責。 論壇上表述的意見，僅代表提交這些意見的個人之意見，不代表 Autodesk 及 / 或其各個子公司、附屬機構、供應商、授權商，與上述單位之董事、主管、員工、代理人及代表的意見。

此外，Autodesk 及 / 或其各個子公司、附屬機構、供應商、授權商，與上述單位之董事、主管、員工、代理人及代表，對於任何第三方因為使用 (包括但不限於再發佈) 或濫用使用者自願透過任何論壇或網站其他任何部份所發佈的資訊所導致的任何損害，沒有控制權且概不負責。 如果您選擇在論壇或網站的其他地方公開提供您的個人身份識別資訊或其他資訊，您需自行承擔所有的風險。

15. 授權。 藉由上傳、寄發電子郵件、張貼、發佈、或用其他方式傳輸內容到任何論壇，或提交任何內容到 Autodesk (以上各者，下稱「提交」)，您同意該提交為非機密性的，並且自動授予 (或保證權利的所有人已明確授予) Autodesk 一份永久的、免權利金的、繳清的、不可撤銷的、非排他的、可轉授權的 (透過多層次) 權利及授權，得以用任何已知或未來開發的形式、媒介、或技術，對該提交加以使用、重製、修訂、改編、發佈、執行與顯示 (無論是否公開)、傳輸與散佈。 此外，您保證已放棄所有內容中所謂的道德權利。 針對每筆提交，您代表並保證您擁有所有所需的權利，以授予本節中所授予的授權，並且該筆提交，以及您將其提供給網站或透過網站提供該筆提交，皆遵守所有適用的法律、規則與規章。

16. 監控。 您認可並同意 Autodesk 得保留根據 Autodesk 自身判斷的權利 (但無義務)，進行下列一或多項行動，無需通知您或註明您為出處： (i) 監控提交和網站的使用； (ii) 變更、移除、或拒絕張貼，或允許張貼任何提交；及 / 或 (iii) 揭露任何提交，以及其傳輸的相關情形給任何第三方知悉，以便經營網站；以保護 Autodesk、其附屬機構與上述各者之員工、主管、董事、股東、附屬機構、代理人、代表、供應商或被授權人、以及網站的使用者與造訪者；以遵守法律義務或政府要求；以執行本條款；或為了任何其他的原因或用途。 對於使用者在網站上或透過網站任何區域提交的內容，Autodesk 概不負責。

17. 彩金、競賽、抽獎與類似促銷活動的規定。 除了本條款的條款與條件之外，網站上提供的任何彩金、競賽、抽獎或類似的促銷活動 (總稱「促銷」)，得由獨立於本條款以外的特殊規定所規範。 參與任何這類促銷時，您需遵守這些規定，這些規定可能與本條款所列之條款與條件不盡相同。 Autodesk 會鼓勵您參閱任何適用於特定促銷的特殊規定，該促銷會提供這些規定的連結；並鼓勵您參閱 Autodesk 的隱私政策，隱私政策連同本條款，會對您所提交之與這類活動相關的任何資訊有所規範。 在上述規定的條款與條件與本條款相衝突的範疇內，應遵守上述規定的條款與條件。

18. 終止使用。 您同意 Autodesk 得根據自身判斷，隨時因任何原因，或毫無原因地，終止您對網站的使用權及任何您可能與網站有關的帳戶，包含如果 Autodesk 相信您已違反或行為未與本條款的文字或精神相符。 在任何這類終止情事發生時，您使用網站的權利將立即遭到停止。 您同意任何對於您的網站造訪權或使用權的終止，得在沒有事先通知的情況下生效，並且 Autodesk 得立即關閉或刪除您的密碼及使用者名稱，以及所有相關的資訊及檔案，並且 / 或禁止後續對於這類資訊或檔案的任何存取。 您同意 Autodesk、其附屬機構與上述各者之員工、主管、董事、股東、附屬機構、代理人、代表、供應商或被授權人，不應為終止您使用網站或使用任何這類資訊或檔案，對您或任何第三方負責，亦無需在這類終止之後，提供這類資訊或檔案給您。 在任何本條款到期或終止情況下，本條款的第 2、3、8-13、16 與 19-24 節仍然有效。

19.準據法；管轄法院。 如果您目前與 Autodesk 存有合約關係，任何與本條款及／或網站相關，或因本條款及／或網站所引起之爭議（包括任何本條款所提及之我們的政策）的準據法及管轄法院，會是您與 Autodesk 現有的合約中所定之法律與管轄法院。 如果您目前與 Autodesk 的合約超過一筆以上，任何與本條款及／或網站相關，或因本條款及／或網站所引起之爭議（包括任何本條款所提及之我們的政策）的準據法及管轄法院，會是您最後與 Autodesk 簽訂的合約中所定之法律與管轄法院。

如果您目前與 Autodesk 未存有合約關係，則 (a) 針對任何因為本條款所引起，或與本條款相關的訴訟，您同意位於加州馬林郡 (Marin Country, California) 適當之州法院，或位於加州舊金山 (San Francisco, California) 適當之聯邦法院的非專屬管轄權；以及 (b) 除了下一段明確提及的範圍之外，任何因本條款及／或網站所引起，或與本條款及／或網站相關的爭議（包括任何本條款提及之政策)，都應由美國加州的法律所規範，並依美國加州的法律加以解讀，不考慮與適用之法律條款的衝突。 從本條款的應用中特別排除的，係名為聯合國國際貨物銷售公約的法律。

如果(i) 您目前與 Autodesk 未存有合約關係; (ii) 您不是美國公民; (iii) 您並非居住在美國; (iv) 您並非從美國使用網站; (v) 您與我們之間的爭議，與您使用或造訪美國版的網站無關；並且 (vi) 您是歐盟國家的公民，而您並非為了貿易、業務或職業用途使用網站；您同意任何因本條款及／或網站所引起，或與本條款及／或網站相關的爭議（包括任何本條款提及之政策)，都應由英格蘭及威爾斯的法律所規範，並依該法律加以解讀，不考慮與適用之法律條款的衝突。 本條款任何規定皆不應被視為構成 Autodesk 同意任何國家的任何法院或其他管轄法院的管轄權，以解決任何因本條款所引起的爭議（除了位於 Marin Country, California 適當之州法院，或位於 San Francisco, California 適當之聯邦法院以外)。

20. 賠償。針對任何索賠或訴訟，在法律許可的最大範圍下，您應自負所有因下列狀況所引起，或與下列狀況相關之辯護或協商的費用，包括但不限於任何針對 Autodesk 及／或其各個附屬機構，及上述各者之員工、、主管董事、股東、附屬機構、代理人、代表、供應商或被授權人（以上各者，下稱「受賠償者」），由自律組織、州或聯邦安全局或委員會所進行的訴訟、調查或索賠（統稱「訴訟行動」）： (1) 聲明您所提供的資訊、內容或其他材料或服務，或使用以上事物，可能侵犯到任何個人或實體的著作權、商標或其他智慧財產權；或為盜用任何個人或個體的交易機密；或包含任何中傷、誹謗、汙衊、色情或猥褻的內容；(2) 違反任何根據本條款您應盡的義務；(3) 您不法或未經授權的使用網站，或進行與網站相關的不法或未經授權的行為，包括網站上提供的資訊、內容、服務及／或產品；以及 (4) 任何您在論壇上提供的提交。 針對任何及所有在辯護及／或解決此類訴訟行動時所產生的損害、成本、責任與律師費用，您應當要賠償受賠償者，並令其免受損失。 在任何本條款到期或終止情況下，本條款前述的索賠規定仍然有效。

21. 通知。 根據本條款，送交給 Autodesk 的通知，僅在透過書面，並透過個人投遞，或由主要的商業快遞服務投遞，或藉由要求回執的認證信或掛號信送交至以下地址的情況下，方算成立： Autodesk, Inc., Attention: Legal Department, 111 McInnis Parkway, San Rafael, California 94903. 送交給您的通知，得由 Autodesk 根據自身判斷，透過張貼至網站、透過電子郵件或透過一般郵件送交。 網站也可能藉由顯示此類通知，或提供此類通知的連結，來提供本條款變更或其他事項的通知。 不限於此，您同意本條款與任何以電子形式提供之通知的列印版本，在依據本條款或與本條款相關之司法或行政訴訟中，與其他原始以書面形式產生並維護的商業文書或記錄，具有同等之效力，並受相同的條件所規範。

22. 前瞻性陳述。 本網站上的部分資訊，可能包含與 Autodesk 未來的事件或未來的財務表現相關的預測或前瞻性陳述。 我們希望提醒您，這些陳述只是預測，實際的事件或結果可能大相逕庭。 此類陳述包括：(a) 使用「相信」、「預期」、「推測」、「估計」或在重要性或意義上與其類似的字眼；(b) 特別指出為前瞻性陳述；(c) 描述任何 Autodesk 未來之營運及產品的計畫、目標與目的；或 (d) 與 Autodesk 的市場或客戶的特性與成長有關，或與 Autodesk 預期的流動資金與資本來源有關的陳述。 可能導致實際結果相去甚遠的因素包括會影響 Autodesk 的營運、市場、產品、服務、及價格的經濟、競爭、政府與技術性因素。 更多關於可能影響 Autodesk 實際財務結果的潛在因素的資訊，包含在 Autodesk 呈交給證券交易委員會的檔案中；具體地說，Autodesk 最新的 Form 10-K 與 Form 10-Q 報表。在進行該前瞻性陳述的日期之後，Autodesk 並不承擔更新任何前瞻性陳述，以反映所發生之事件或存在之狀況的任何義務。

23. 其他。 本條款包含您跟 Autodesk 之間與網站相關的完整協議，並取代所有您跟 Autodesk 之間與網站相關的先前或同時的通信或提議，無論是電子、口頭或書面皆然。 您茲此認可，您應無權或取得此等授權，代表 Autodesk 承擔或產生任何義務或責任。 任一方僅可透過由雙方皆簽署生效的書面文件，放棄在本條款下應有的權利。 任何無法遵守本條款任何規定的情事，都不應構成對此規定或本條款其他任何規定的放棄行為。 如果本條款有任何規定被發現為非法、無效或因為任何原因無法施行，則該規定會被認定為獨立於本條款之外，而不會影響任何其餘規定的有效性與可執行性。 您不得在未經 Autodesk 的事先明文批准的情況下，轉讓、轉交或轉授權任何或所有您在本條款下應有的權利或義務。 本條款中的任何規定，皆未意圖為任何第三方牟利，而雙方皆不應認定任何規定應由第三方執行，不論是根據 1999 年（第三方權利）契約法或其他法律皆然。 本條款所包含之任何標題、說明、章節標題，僅為便利而加入，絕未定義或解釋任何其所描述之章節或規定。 Autodesk 不對因其無法控制的原因而導致未能履行任何義務的情事所負責。

25. 資訊過濾。Autodesk 特此提醒您，市面上有販售家長控制保護機制（例如電腦硬體、軟體或資訊過濾服務)，可幫助您限制未成年人存取對其有害的內容。 明列目前此類保護機制之供應商的資訊，可在網站 GetNetWise（https://kids.getnetwise.org/）與 OnGuard Online（https://onguardonline.gov/）上取得。 請注意，Autodesk 並不為上述網站所列之任何產品或服務背書。

26. 通訊.當。您造訪網站或寄送電子郵件給我們時，即是與我們進行電子通訊。 在合約用途上，您同意接收來自我們的電子通訊，並且同意我們透過電子通訊提供給您的所有協議、通知、公告及其他通訊，均已滿足任何此類通訊，以書面形式進行時的法律需求。 此條件不會影響您的法定權利。

27. 資訊或投訴。這份通知針對我們的加州使用者： 如果您對網站有疑問或投訴，請寄送電子郵件至 . 您亦可與 Autodesk 聯繫，透過寄信至 Copyright Agent, Autodesk, 111 McInnis Parkway, San Rafael, CA 94903，或透過撥打 415.507.5000 致電 Autodesk。 加州居民可以寄信至 1625 North Market Blvd., Sacramento, CA 95834，或致電 916.445.1254 或 800.952.5210，以聯繫加州消費者事務局之消費者服務部門的申訴協助單位。