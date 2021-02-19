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Website Terms Of Use (English)

使用條款

Autodesk, Inc.，德勒瓦州公司，主要營業地點位於 111 McInnis Parkway, San Rafael, California；及其子公司 (總稱「Autodesk」) 在網站 (下稱「網站」) 上提供資訊、產品、與服務，謹遵守以下條款與條件 (下稱「本條款」)。 如您想查看更多關於本公司的資訊，或希望針對網站相關資訊與我們聯繫，請造訪:

http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/item?siteID=123112&id=304463。

在您使用此網站前，請仔細閱讀本條款。登入此網站，即表示您同意遵守本條款。如您不同意本條款，請勿使用網站。

「您」或「您的」意指您個人 (意即閱讀本條款，並同意遵守本條款的個人)；以及，如您代表企業或其他法人 (包括但不限於合夥企業，有限責任公司或有限責任合夥企業) ，則意指您與您代表其使用網站之企業或其他法人的總稱。

您使用網站無需付費 (除非特別載明)，但您應注意，使用網際網路可能需按照由您的網路供應商所制訂的費率付費。 Autodesk 保留隨時根據自身判斷而變更此網站所列之產品、服務、價格與方案的權利。

此外，您使用此網站時需遵守 Autodesk 所提供之其他條款與條件，並且根據 Autodesk 自身判斷，適用於可透過網站取得之特定資訊、產品與服務。 這些其他條款與條件包括但不限於，授權協議、補充使用者協議、隱私政策與連結同意書 (總稱「其他條款」)。 其他條款茲此藉由引文併入至本條款 (如其他條款與本條款發生任何衝突，則其他條款在與其相關之主題上，應有優先權)。

Autodesk 保留變更本條款，並透過在網站上張貼變更後之本條款草稿，或藉由其他由我們所選擇之合理管道，通知您的權利。 您可查閱本條款上方的之「最後更新」圖例，以判斷本條款的最後修訂日期。 如您在本條款變更後繼續使用網站，表示您接受此項變更。

Autodesk 針對違反本條款之情事，額外保留依循法律及權益可採用之補救措施的權利。 Autodesk 保留任何未於本條款明確授予之權利。

您的使用者名稱與密碼只供您個人使用，非供任何他人使用。 您需負責保密任何您可能用來造訪網站之密碼；並同意不會將密碼或使用者名稱轉讓、出借、或透過其他管道將網站的使用或造訪權轉讓給任何第三方。 就密碼或使用者名稱之相關情事，您應對所有您與網站的互動負起全責。 您同意，如有任何未經授權使用您的密碼或使用者名稱，或任何與您的帳戶或網站相關的安全違規情事，您會立刻通知 Autodesk，並確保您在每次工作階段結束時，均會從您的網站帳戶「登出」/ 離開 (如果有)。 Autodesk 對於因您未能遵守任何前述義務而造成之任何損失或傷害， 概不承擔任何責任。

網站提供下載之軟體，僅供終端使用者依據授權協議及 / 或本條款進行使用。 除任何適用之授權協議的明文允許之使用範疇，或根據凌駕任何下述限制之適用法律的明文授權之使用範疇外，您同意您不會販售、出租、出借、轉送、傳輸、變更、改編、翻譯、據以製作衍生著作、反編譯、反向工程、反組譯、或試圖從軟體取得原始碼。

任何重製、散佈或其他不遵守授權協議及 / 或本條款之軟體使用或利用，均為法律所明文禁止，並可能導致民事及刑事之罪責。 將在法律及權益所容許之最大範疇下，對違規者予以起訴。

以上所述除外，明文禁止複製或重製軟體以供其他任何伺服器或位置進行進一步的重製或散佈，除非該重製或散佈經由任何該軟體附帶之授權協議所明文允許。

針對該軟體，為或代表美國政府部門或機構從網站下載的任何軟體及文件，皆為「商業電腦軟體」及「商業電腦軟體文件」，並依據美國聯邦政府採購法規 12.212 條或美國聯邦政府國防採購法規 227.7202 條，及其後繼法規，在適用之情況下，使用、重製及公開軟體及此類文件，均受到本條款所列之條款與條件所規範。

請注意，適用於任何可透過網站取得之軟體的授權協議，可能包含適用於軟體之明文規定 (但不包含默示) 的保障，該特定軟體將受此保障之規範。 除非 AUTODESK 在上述授權協議中明文提供保障，軟體係受此第 9 節前段所列之免責聲明所規範。

網站、網站提供之產品及服務、網站上所發佈之資訊、內容、軟體、文件及相關圖像，均可能包含技術上的不精確、錯誤或疏漏。 本條款包含之資訊可能會定期有所變更。 AUTODESK 及 / 或其相關之子公司、附屬機構、供應商及授權商，得 (但非義務) 隨時改善及 / 或變更網站、網站提供之產品及服務、及本條款所描述的資訊、服務、軟體、產品及 / 或程式。

如經證實為 AUTODESK 的過失，或不實陳述，或隱匿資訊，而造成死亡或個人受傷之情事，或針對其他任何適用法規不能排除之責任，此第 10 節所陳述的任何條款，皆不應限制 AUTODESK 的責任。

著作權代理人
Autodesk, Inc.
111 McInnis Parkway
San Rafael, CA 94903
電子郵件: copyright.agent@autodesk.com
電話: (415) 507.5000
傳真: (415) 507.6128

Autodesk 建議您在提出聲明與反對聲明之前，先諮詢您的法律顧問。

  • 透過網站或利用網站張貼、傳輸、或以其他方法提供以下內容：
    • 任何具備以下性質，或可能具備以下性質的內容： (a) 恐嚇、騷擾、侮辱、仇恨； (b) 中傷; (c) 詐欺或侵權; (d) 猥褻、下流、或其他不雅的；或者 (e) 在未經權利所有人事先明確批准的情況下，受著作權、商標或其他所有權保護的內容。
    • 任何會招致刑事或民事責任的內容，或者鼓勵會構成刑事犯罪之行為的內容。
    • 任何病毒、蠕蟲、木馬或其他有害或具侵入性，或可能意圖，或確實意圖破壞或挾持任何軟體或硬體操作的程式碼、檔案或程式。
    • 任何未經同意或未經授權的廣告, 文宣資料, “垃圾信,” “廣告信,” “連鎖信,” “傳銷” 或投資機會, 或其他任何形式的攬客行為。
  • 基於任何詐欺或非法目的而使用網站。
  • 收集網站其他使用者的個人身份識別資訊。
  • 偽裝成任何人或個體，包括任何 Autodesk 或其附屬機構的代表；謊稱或用其他方法對您與任何人士或實體的關聯進行誤導；或者明言或默示 Autodesk 為任何您所做的陳述背書。
  • 妨礙或破壞用來提供網站的網站或伺服器或網路之運作; 或違反這類網路的任何需求,程序, 政策或規章。.
  • 限制或禁止任何其他人士使用網站 (包括侵入或竄改網站的任何部份)。
  • 在未經 Autodesk 事先明文批准的情況下，利用網站做廣告，或提供任何商品或服務的販售或購買。
  • 重製、複製、拷貝、販售、轉售或為任何其他商業用途使用網站的任何部份、網站的使用權或存取權 (包括任何可透過網站取得的內容、軟體、及其他材料)。
  • 修訂、改編、翻譯、反向工程、反編譯、反組譯網站的任何部份 (包括任何可透過網站取得的內容、軟體、及其他材料)，除非僅限於凌駕任何上述限制之適用法律所明文授權之範疇。
  • 從網站或內容、軟體及其他源自於網站的材料上，移除任何著作權、商標或其他所有權的聲明。
  • 在未經 Autodesk 事先明文批准的情況下，以框架引用或鏡像複製網站的任何部份。
  • 以系統化下載及儲存全部或任何網站內容的方式，建立資料庫。
  • 在未經 Autodesk 事先明文批准的情況下，使用任何網路機器人、網路蜘蛛、網站搜尋 / 擷取應用程式、或其他手動或自動裝置，以擷取、索引、“挖掘,” “資料探勘” 或以其他途徑重製或規避網站的瀏覽結構或呈現方式。

Autodesk 論壇上的資訊，可能是由 Autodesk 及網站的第三方使用者所提供。 請注意，網站使用者可能會在論壇上張貼或進行內容不正確、具誤導性、或存心欺騙的訊息或發言。 Autodesk、其附屬機構與上述各者的員工、主管、董事、股東、附屬機構、代理人、代表、供應商或被授權人，皆不會對第三方在網站上所提供的任何意見、建議、資訊、或聲明背書，亦不對之負責。 不限於此，Autodesk 及 / 或其各個子公司、附屬機構、供應商、授權商，與上述各單位之董事、主管、員工、代理人及代表，皆不會對任何透過論壇提供的資訊或材料 (包含但不限於論壇貼文或論壇訊息中內嵌的連結或圖片中的錯誤或疏漏)，或因為使用這類資訊或材料所造成的後果負責。 無論何種情況，Autodesk 及 / 或其各個子公司、附屬機構、供應商、授權商，與上述單位之董事、主管、員工、代理人及代表，絕不會對於您因為依賴這類資訊或材料所導致的任何損失或損害負責。 論壇上表述的意見，僅代表提交這些意見的個人之意見，不代表 Autodesk 及 / 或其各個子公司、附屬機構、供應商、授權商，與上述單位之董事、主管、員工、代理人及代表的意見。

此外，Autodesk 及 / 或其各個子公司、附屬機構、供應商、授權商，與上述單位之董事、主管、員工、代理人及代表，對於任何第三方因為使用 (包括但不限於再發佈) 或濫用使用者自願透過任何論壇或網站其他任何部份所發佈的資訊所導致的任何損害，沒有控制權且概不負責。 如果您選擇在論壇或網站的其他地方公開提供您的個人身份識別資訊或其他資訊，您需自行承擔所有的風險。

 

如果您目前與 Autodesk 未存有合約關係，則 (a) 針對任何因為本條款所引起，或與本條款相關的訴訟，您同意位於加州馬林郡 (Marin Country, California) 適當之州法院，或位於加州舊金山 (San Francisco, California) 適當之聯邦法院的非專屬管轄權；以及 (b) 除了下一段明確提及的範圍之外，任何因本條款及／或網站所引起，或與本條款及／或網站相關的爭議（包括任何本條款提及之政策)，都應由美國加州的法律所規範，並依美國加州的法律加以解讀，不考慮與適用之法律條款的衝突。 從本條款的應用中特別排除的，係名為聯合國國際貨物銷售公約的法律。

如果(i) 您目前與 Autodesk 未存有合約關係; (ii) 您不是美國公民; (iii) 您並非居住在美國; (iv) 您並非從美國使用網站; (v) 您與我們之間的爭議，與您使用或造訪美國版的網站無關；並且 (vi) 您是歐盟國家的公民，而您並非為了貿易、業務或職業用途使用網站；您同意任何因本條款及／或網站所引起，或與本條款及／或網站相關的爭議（包括任何本條款提及之政策)，都應由英格蘭及威爾斯的法律所規範，並依該法律加以解讀，不考慮與適用之法律條款的衝突。 本條款任何規定皆不應被視為構成 Autodesk 同意任何國家的任何法院或其他管轄法院的管轄權，以解決任何因本條款所引起的爭議（除了位於 Marin Country, California 適當之州法院，或位於 San Francisco, California 適當之聯邦法院以外)。

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