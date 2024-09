“Usted” o “su” se refieren a usted personalmente (es decir, la persona que lee y acepta someterse a estos términos), y, si accede al Sitio en nombre de una sociedad u otra persona jurídica (incluyendo sin limitación una sociedad o SRL), de manera conjunta, a usted y a tal sociedad o persona jurídica en cuyo nombre accede al Sitio.

No se realiza ningún cargo por su uso del Sitio (a menos que se indique lo contrario), aunque debe tener en cuenta que podrían regir cargos por el uso de Internet, a las tarifas determinadas por su proveedor. Autodesk se reserva el derecho de cambiar los productos, servicios, precios y programas mencionados en este Sitio, en cualquier momento, a su sola discreción.

Asimismo, su uso de este Sitio está sujeto a aquellos términos y condiciones establecidos por Autodesk y, a la sola discreción de Autodesk, regirá para la oferta de cierta información, productos y servicios disponibles a través del Sitio. Tales términos y condiciones adicionales incluyen, sin limitación, contratos de licencia, contratos de usuario adicionales y la Política de privacidad y consentimiento para enlaces (en conjunto, "Términos adicionales"). Por medio de la presente, los Términos adicionales se incorporan por referencia a estos Términos (si hubiera algún conflicto entre los Términos adicionales y estos Términos, los Términos adicionales prevalecerán con respecto al contenido de tales Términos adicionales).

Autodesk se reserva el derecho de cambiar estos Términos y darle aviso de tal cambio publicando el borrador revisado de los Términos en el Sitio o a través de otro medio razonable que nosotros elijamos. Usted puede determinar cuándo se revisaron estos Términos por última vez, consultando la leyenda “ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN” ubicada en la parte superior de estos Términos. La continuación de su uso de este Sitio después de tales cambios indicará su aceptación a tales cambios.

Autodesk además se reserva el derecho de utilizar los recursos disponibles tanto en derecho como en equidad por cualquier incumplimiento de estos Términos. Autodesk se reserva todos los derechos no expresamente otorgados en la presente.

1. Elegibilidad. Si está utilizando este Sitio en nombre de una sociedad u otra entidad jurídica, usted declara que está autorizado a aceptar estos términos y condiciones en nombre de tal sociedad u otra persona jurídica. Asimismo, usted reconoce que tiene 13 años de edad o más, y, si fuera menor a 18 años, está utilizando este Sitio bajo la supervisión activa de un padre, tutor legal u otro adulto responsable. Las personas que sean menores de edad en su jurisdicción no pueden usar este Sitio, o, transmitir o enviar de cualquier otra forma a Autodesk información que les pueda identificar personalmente.

2. Términos aplicables a sociedades. Los siguientes términos y condiciones rigen específicamente para cualquier sociedad u otra persona jurídica que esté sujeta a estos Términos: Usted acepta requerir a cada uno de sus empleados que se sometan a los términos y condiciones de estos Términos, y acepta ser responsable y quedar obligado por todos los actos y omisiones de sus empleados en relación con el Sitio, incluyendo cualquier incumplimiento de estos Términos. Todas las referencias aquí realizadas a su acceso y/o uso del Sitio incluyen el acceso y/o uso del Sitio por parte de sus empleados. Acepta que cada uno de sus empleados es responsable de mantener la confidencialidad de cualquier contraseña que tal empleado pueda utilizar para acceder al Sitio y acepta no permitir que ningún empleado transfiera una contraseña o nombre de usuario, o bien preste o transfiera de cualquier otra forma el uso o acceso al Sitio a otros empleados o a terceros. Si un empleado dejara de trabajar para usted, o si usted deseara desactivar el acceso del empleado al Sitio, usted será el responsable de cualquiera de esos cambios. Usted será plenamente responsable por toda la interacción con el Sitio que ocurra con relación a contraseñas o nombres de usuarios asociados a sus empleados (incluyendo cualquier ex empleado).

3. Sitio web basado en los EE. UU. El Sitio es controlado y operado por Autodesk desde los Estados Unidos, y, a menos que se establezca expresamente en la presente, no está destinado a someter a Autodesk a las leyes o jurisdicción de ningún estado, país o territorio distinto de los Estados Unidos. Autodesk no afirma ni garantiza que el Sitio o cualquier parte del mismo sean apropiados o estén disponibles para su uso en ninguna jurisdicción en particular distinta de los Estados Unidos. Al elegir acceder al Sitio, usted lo hace por iniciativa y riesgo propios, y es responsable de cumplir con todas las leyes, normas y regulaciones locales. También está sujeto a controles de exportación de EE. UU. y es responsable de cualquier infracción a tales controles, incluyendo cualquier embargo de EE. UU. u otras regulaciones y normas federales que restrinjan las exportaciones. Autodesk podría limitar la disponibilidad del Sitio, en todo o en parte, a cualquier persona, área geográfica o jurisdicción que ésta elija, en cualquier momento y a su sola discreción.

4. Información enviada a través del Sitio. En envío de información a través del Sitio está regulado por la Política de privacidad de Autodesk, que se encuentra en (la “Política de privacidad”) y se incorpora por medio de la presente a estos Términos por esta referencia. Usted afirma y garantiza que cualquier información que provea en relación con su uso de este Sitio es y seguirá siendo veraz, precisa y completa, y que mantendrá y actualizará tal información de forma regular. Usted acepta que, en caso de e cualquier información que provea sea o se vuelva falsa, imprecisa, obsoleta o incompleta, Autodesk podría extinguir su uso del Sitio.

5. Registro; nombres de usuario y contraseñas. Podría pedírsele que se registre en Autodesk para poder acceder a ciertas áreas del Sitio. Con respecto a tal registro, Autodesk podría rehusarse a otorgarle, y usted no podría usar, un nombre de usuario (o dirección de correo electrónico) que alguien más ya esté usando; que pueda interpretarse como que se hace pasar por otra persona; que pertenezca a otra persona; que le identifique personalmente; que viole la propiedad intelectual u otros derechos de cualquier persona; que sea ofensivo; o que Autodesk rechace por cualquier otra razón a su sola discreción.

Su nombre de usuario y contraseña son sólo para su uso personal y no pueden ser usados por ninguna otra persona. Usted es responsable de mantener la confidencialidad de cualquier contraseña que use para acceder al Sitio y acepta no transferir su contraseña o nombre de usuario, o prestar o transferir de cualquier otra forma su uso o acceso al Sitio, a ningún tercero. Usted es plenamente responsable por toda la interacción con el Sitio que ocurra con relación a su contraseña o nombre de usuario. Usted acepta notificar a Autodesk inmediatamente de cualquier uso no autorizado de su contraseña o nombre de usuario o cualquier otra violación de la seguridad relacionada con su cuenta o al Sitio, y asegurarse de “cerrar sesión”/salir de su cuenta del Sitio (si corresponde) al final de cada sesión. Autodesk no se responsabiliza por ninguna pérdida o daño resultante de su omisión de cumplir con cualquiera de las obligaciones anteriores.

6. Compras. Si quisiera comprar nuestros productos o servicios, para su comodidad, podemos proveer enlaces en el Sitio a una tienda virtual donde puede realizar tales compras. Tenga en cuenta que la tienda virtual podría estar alojada en el Sitio o en un subdominio del Sitio, pero es operada por un tercero y está regida por los términos y condiciones del sitio web de ese tercero, no por estos Términos, y por los cuales Autodesk no es responsable de ninguna forma. Le aconsejamos leer los términos y condiciones de la tienda virtual antes de realizar cualquier compra. Estos Términos no regulan su interacción con tal tienda virtual y no somos responsables por los mismos. Consulte la Sección 12 siguiente para obtener más información sobre los enlaces provistos en el Sitio.

7. Software. Cualquier software que esté disponible para descarga por este Sitio o a través del mismo ("Software") es trabajo amparado por derechos de autor de Autodesk, sus proveedores y/o licenciantes. El uso del Software podría estar regulado por los términos del contrato de licencia para el usuario final u otro contrato aplicable al Software (individualmente, un “Contrato de licencia”). No podrá instalar ningún Software que esté acompañado de un Contrato de licencia o incluya uno a menos que usted hubiera aceptado los términos correspondientes del Contrato de licencia.

El Software se pone a disposición para descarga, solamente para su uso por parte de los usuarios finales de acuerdo con el Contrato de licencia y/o estos Términos. Excepto hasta el grado expresamente permitido por cualquier Contrato de licencia aplicable o autorizado expresamente de conformidad con la ley en vigencia que invalide cualquiera de las siguientes restricciones, usted acepta que no venderá, arrendará, prestará, enviará, transmitirá, modificará, adaptará, traducirá, preparará trabajos derivados, descompilará, aplicará ingeniería inversa, desensamblará ni intentará extraer el código fuente del Software.

Cualquier reproducción, redistribución u otro uso o explotación del Software que no esté acorde con el Contrato de licencia y/o estos Términos, están expresamente prohibidos por ley y podrían derivar en sanciones civiles y penales. Los transgresores serán procesados hasta el grado máximo permitido en derecho y equidad.

SIN LIMITAR LO ANTERIOR, LA COPIA O REPRODUCCIÓN DEL SOFTWARE A CUALQUIER OTRO SERVIDOR O UBICACIÓN PARA SU REPRODUCCIÓN O REDISTRIBUCIÓN ULTERIOR ESTÁ EXPRESAMENTE PROHIBIDA, A MENOS QUE TAL REPRODUCCIÓN O REDISTRIBUCIÓN ESTÉ EXPRESAMENTE PERMITIDA POR CUALQUIER CONTRATO DE LICENCIA QUE ACOMPAÑE A TAL SOFTWARE.

Cualquier Software y documentación para tal Software que sean descargados de este Sitio para una agencia o dependencia del Gobierno de los Estados Unidos, o a nombre de éstas, son “software comercial de computadora" y “documentación de software comercial de computadora" y de conformidad con FAR 12.212 o DFARS 227.7202 y sus sucesores, según corresponda, el uso, reproducción y divulgación del Software y dicha documentación están regulados por los términos y condiciones establecidos en estos Términos.

8. Derechos de propiedad. La información y los materiales disponibles a través de este Sitio, incluyendo el Software, son y seguirán siendo de propiedad de Autodesk, sus subsidiarias, afiliadas, licenciantes y/o proveedores y están protegidos por derechos de autor, marcas comerciales, patentes y/o otros derechos y leyes de propiedad. Sujeto al cumplimiento de estos Términos, sólo por el tiempo que Autodesk le permita acceder al Sitio y usarlo, y siempre que mantenga intactos todos los derechos de autor y otros avisos de propiedad, usted podrá (a) ver cualquier contenido del Sitio al cual le proveemos acceso de conformidad al presente en cualquier computadora individual, sólo para fines personales, de información, no comerciales, y (b) descargar e imprimir 1 (una) copia de los materiales que Autodesk específicamente ponga a disposición para su descarga (tales como documentación técnica (los "Documentos") de este Sitio sólo para fines personales, de información y no comerciales, siempre que los Documentos no se modifiquen o alteren de ninguna forma. No podrá usar, descargar, subir, copiar, imprimir, mostrar, presentar, reproducir, publicar, otorgar licencia, colocar, transmitir, arrendar, modificar, prestar, vender, distribuir ni crear trabajos derivados basados (ya sea en todo o en parte) en el Sitio o cualquier información de este Sitio, en todo o en parte, sin la autorización previa por escrito de Autodesk. Los elementos del Sitio están protegidos por leyes de derechos de autor, imagen comercial, marca registrada, competencia desleal y/o otras leyes y no podrán copiarse o imitarse en todo o en parte. No podrá copiarse ni retransmitirse ningún logo, gráfico, sonido o imagen del Sitio, a menos que Autodesk lo permita expresamente por escrito. Nada contenido en el Sitio se interpretará como el otorgamiento, ya sea por implicancia, exclusión o de otra forma, de ninguna licencia o derecho de uso de ningún nombre comercial, marca comercial o marca de servicios de Autodesk, sus afiliadas o sus proveedores, sin el consentimiento previo por escrito de Autodesk.

9. Exención de responsabilidad por garantías. AUTODESK Y/O SUS RESPECTIVAS SUBSIDIARIAS, AFILIADAS, PROVEEDORES Y LICENCIANTES Y SUS RESPECTIVOS DIRECTORES, funcionarios, empleados, agentes y representantes NO REALIZAN NINGUNA AFIRMACIÓN ACERCA DEL SITIO, DE NINGÚN PRODUCTO O SERVICIO CONTENIDO EN EL SITIO O DE LA IDONEIDAD DE LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN LOS MATERIALES, INFORMACIÓN, CONTENIDO, DOCUMENTOS Y GRÁFICOS RELACIONADOS PUBLICADOS EN ESTE SITIO PARA CUALQUIER PROPÓSITO. EL SITIO, CUALQUIER PRODUCTO O SERVICIO (INCLUYENDO, ENTRE OTROS, PRODUCTOS Y SERVICIOS DE TERCEROS) OBTENIDOS A TRAVÉS DEL SITIO, Y TODA LA INFORMACIÓN, CONTENIDO, DOCUMENTOS Y GRÁFICOS RELACIONADOS SE PROVEEN PARA SU USO A SU PROPIO RIESGO Y "COMO ESTÁN" SIN GARANTÍA DE NINGÚN TIPO. AUTODESK Y/O SUS RESPECTIVAS SUBSIDIARIAS, AFILIADAS, PROVEEDORES Y LICENCIANTES, POR MEDIO DE LA PRESENTE EXIMEN SU RESPONSABILIDAD DE TODAS LAS GARANTÍAS Y CONDICIONES CON RESPECTO A ESTE SITIO, LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS Y LA INFORMACIÓN, CONTENIDO, DOCUMENTOS Y GRÁFICOS RELACIONADOS, INCLUYENDO TODAS LAS GARANTÍAS Y CONDICIONES IMPLÍCITAS DE COMERCIABILIDAD, APTITUD PARA UN FIN PARTICULAR, TITULARIDAD Y EVICCIÓN.

TENGA EN CUENTA QUE EL CONTRATO DE LICENCIA APLICABLE A CUALQUIER SOFTWARE DISPONIBLE A TRAVÉS DEL SITIO PODRÍA CONTENER GARANTÍAS EXPRESAS (NO TÁCITAS) APLICABLES AL SOFTWARE, QUE REGIRÁN PARA ESE SOFTWARE EN PARTICULAR. A MENOS QUE AUTODESK LO GARANTICE EXPRESAMENTE EN ESE CONTRATO DE LICENCIA, EL SOFTWARE SE RIGE POR LA EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD POR GARANTÍAS ESTABLECIDA EN EL PÁRRAFO ANTERIOR DE ESTA SECCIÓN 9.

10. Limitación de responsabilidad. EN NINGÚN CASO AUTODESK Y/O SUS RESPECTIVAS SUBSIDIARIAS, AFILIADAS, PROVEEDORES Y LICENCIANTES Y SUS DIRECTORES, funcionarios, empleados, agentes y representantes SERÁN RESPONSABLES POR NINGÚN DAÑO ESPECIAL, INDIRECTO, EJEMPLAR, INCIDENTAL, EMERGENTE O PUNITIVO NI NINGÚN OTRO TIPO DE DAÑO, QUE SE DERIVE DE LA PÉRDIDA DE USO, INFORMACIÓN O GANANCIAS, PÉRDIDA DE OTROS INTANGIBLES, PÉRDIDA DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN QUE USTED HUBIERA PROVISTO EN RELACIÓN CON SU USO DEL SITIO O LA INTERCEPCIÓN NO AUTORIZADA DE CUALQUIER PARTE DE ESA INFORMACIÓN POR TERCEROS, YA SEA EN UNA ACCIÓN DE EQUIDAD, CONTRATO, NEGLIGENCIA U OTRAS ACCIONES EXTRACONTRACTUALES, QUE SURJAN DE O SE RELACIONEN CON EL USO O DESEMPEÑO DEL SITIO, CUALQUIER PRODUCTO Y SERVICIO DISPONIBLE A TRAVÉS DEL SITIO, CUALQUIER SOFTWARE, INFORMACIÓN, CONTENIDO, DOCUMENTOS, GRÁFICOS RELACIONADOS, PROVISIÓN DE SERVICIOS DISPONIBLES A TRAVÉS DE ESTE SITIO O FALTA DE ÉSTOS, AUN SI SE AVISA POR ANTICIPADO DE TALES DAÑOS O PÉRDIDAS. EN PARTICULAR, Y SIN LIMITACIÓN, AUTODESK Y/O SUS RESPECTIVAS SUBSIDIARIAS, AFILIADAS, PROVEEDORES Y LICENCIANTES Y SUS DIRECTORES, funcionarios, empleados, agentes y representantes NO SERÁN RESPONSABLES POR DAÑOS DE NINGÚN TIPO QUE RESULTEN DE SU USO O INCAPACIDAD DE USAR EL SITIO O DE CUALQUIER SOFTWARE Y/U OTRO CONTENIDO PUBLICADO EN EL SITIO POR AUTODESK O CUALQUIER TERCERO. SU ÚNICO Y EXCLUSIVO RECURSO EN CASO DE INSATISFACCIÓN CON EL SITIO ES DEJAR DE USARLO. LA MÁXIMA RESPONSABILIDAD DE AUTODESK POR TODOS LOS DAÑOS, PÉRDIDAS Y CAUSAS DE ACCIÓN, YA SEA POR CONTRATO, RESPONSABILDAD EXTRACONTRACTUAL (INCLUYENDO, SIN LIMITACIÓN, NEGLIGENCIA) O DE OTRA FORMA, SERÁ POR EL MONTO TOTAL, SI LO HUBIERA, PAGADO POR USTED A AUTODESK PARA ACCEDER AL SITIO Y USARLO.

EL SITIO, LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS DISPONIBLES A TRAVÉS DE ÉSTE Y LA INFORMACIÓN, CONTENIDO, SOFTWARE, DOCUMENTOS Y LOS GRÁFICOS RELACIONADOS PUBLICADOS EN ESTE SITIO PODRÍAN CONTENER IMPRECISIONES TÉCNICAS, ERRORES U OMISIONES. SE PODRÍAN AÑADIR CAMBIOS PERIÓDICOS A LA PRESENTE INFORMACIÓN. AUTODESK Y/O SUS RESPECTIVAS SUBSIDIARIAS, AFILIADAS, PROVEEDORES Y LICENCIANTES PODRÁN, SINOBLIGACIÓN, REALIZAR MEJORAS Y/O CAMBIOS EN EL SITIO, LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS DISPONIBLES A TRAVÉS DE ÉSTE Y EN LA INFORMACIÓN, SERVICIO(S), SOFTWARE, PRODUCTO(S), Y/O EL O LOS PROGRAMAS DESCRITOS EN LA PRESENTE, EN CUALQUIER MOMENTO.

NADA EN ESTA SECCIÓN 10 LIMITARÁ LA RESPONSABILIDAD DE AUTODESK HACIA USTED, EN CASO DE MUERTE O LESIÓN PERSONAL QUE SEA EL RESULTADO DE LA NEGLIGENCIA PROBADA DE AUTODESK, DECLARACIÓN FALSA U OCULTACIÓN FRAUDULENTA O CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD QUE NO PUEDA EXCLUIRSE DE ACUERDO CON LAS LEYES EN VIGENCIA.

11. Demandas por infracción a los derechos de autor. La Ley de Derechos de Autor "Milenio Digital" de 1998 (la "DMCA", por sus siglas en inglés) brinda recursos para los propietarios de derechos de autor que crean que el material que aparece en Internet infringe sus derechos de acuerdo con la ley de derechos de autor de los EE. UU. Si usted cree de buena fe que los materiales disponibles en el Sitio infringen sus derechos de autor, usted (o su representante) pueden enviar un aviso a Autodesk solicitando que ésta retire el material o bloquee el acceso al mismo. Si cree de buena fe que alguien ha presentado indebidamente un aviso de infracción de derechos de autor en su contra, la DMCA le permite enviar a Autodesk un contraaviso. Los avisos y contraavisos deben satisfacer los requisitos normativos vigentes en ese momento, impuestos por la DMCA. Para obtener mayores, detalles visite . Los avisos y contraavisos deben enviarse a:

Agente de derechos de autor

Autodesk, Inc.

111 McInnis Parkway

San Rafael, CA 94903

Correo electrónico:

Tel: (415) 507.5000

Fax: (415) 507.6128

Autodesk le sugiere consultar con su asesor legal antes de presentar un aviso o contra aviso.

13. Reglas de conducta. Mientras use el Sitio, usted deberá cumplir con todas las leyes, reglas y regulaciones que se encuentren en vigencia. Adicionalmente, Autodesk espera que los usuarios del Sitio respeten los derechos y la dignidad de los demás. Su uso del Sitio está condicionado a su cumplimiento con las reglas de conducta establecidas en esta sección; cualquier omisión a su cumplimiento podría causar la extinción de su acceso al Sitio, de conformidad con la Sección 18 siguiente. Usted acepta que se abstendrá de:

Publicar, transmitir o poner a disposición, de cualquier otra forma, a través o en relación con el Sitio: Cualquier cosa que sea o pueda ser (a) amenazante, acosadora, degradante u odiosa; (b) difamatoria; (c) fraudulenta o ilícita; (d) obscena, indecente u objetable por cualquier otra razón; o (e) esté o pueda estar protegida por derechos de autor, marca comercial u otro derecho de propiedad, sin el consentimiento expreso previo del propietario de tal derecho. Cualquier material que podría dar lugar a una responsabilidad penal o civil, o que induzca a una conducta que constituya un delito penal. Cualquier virus, gusano, troyano u otro código de computadora, archivo o programa que sea dañino o invasivo, o que esté destinado a dañar o capturar el funcionamiento de cualquier hardware o software. Cualquier publicidad no solicitada o autorizada, materiales promocionales, "correo basura", "spam", "carta en cadena", "esquema piramidal", oportunidades de inversión o cualquier otra forma de búsqueda de clientela.

Utilizar el Sitio para cualquier fin fraudulento o ilegal.

Recolectar o recopilar cualquier información que pueda identificar personalmente a otros usuarios del Sitio.

Hacerse pasar por cualquier persona o entidad, incluyendo a cualquier representante de Autodesk o sus afiliadas; declarar falsamente o engañar de cualquier otra forma, sobre su afiliación con cualquier persona o entidad; o expresar o implicar que Auodesk respalda cualquier declaración que usted realice.

Interferir con la operación del Sitio, o los servidores o redes que se utilizan para que el Sitio esté disponible, o interrumpir la misma; o violar cualquier requisito, procedimiento, política o regulación de tales redes.

Restringir o impedir a cualquier otra persona que utilice el Sitio (incluyendo por medio de la captura o desfigurando cualquier parte del Sitio.

Utilizar el Sitio para promocionar u ofrecer vender o comprar cualquier bien o servicio, sin el consentimiento previo expreso y por escrito de Autodesk.

Reproducir, duplicar, copiar, vender, revender o explotar de cualquier otra forma para fines comerciales, cualquier parte, uso o acceso al Sitio (incluyendo cualquier contenido, Software y otros materiales disponibles a través del Sitio).

Modificar, adaptar, traducir, aplicar ingeniería inversa, descompilar o desensamblar cualquier parte del Sitio (incluyendo cualquier contenido, Software y otros materiales disponibles a través del Sitio), con excepción y sólo en la medida expresamente autorizada por la ley en vigencia, que invalide cualquiera de estas restricciones.

Retirar cualquier derecho de autor, marca comercial u otros avisos de derechos de propiedad del Sitio o del contenido, Software y otros materiales que se originen del Sitio.

Utilizar la estructura o copiar cualquier parte del Sitio sin el consentimiento previo expreso y por escrito de Autodesk.

Crear una base de datos descargando y almacenando sistemáticamente todo o parte del contenido del Sitio.

Utilizar cualquier robot, araña, aplicación para búsqueda/almacenamiento de sitios u otro dispositivo automático o manual para recuperar, indexar, “extraer”, “investigar datos” o reproducir o sortear de cualquier forma la estructura de navegación o la presentación del Sitio sin el consentimiento previo expreso y por escrito de Autodesk.

14. Foros. "Foro" significa un grupo de discusión, área de chat, boletín de noticias, grupo de noticias, área de ayuda/wiki, comentarios, cartas a Autodesk, su administrador del sitio web o sus empleados, función de correo electrónico o cualquier otra funcionalidad interactiva que se ofrezca como parte del Sitio.

La información sobre los Foros de Autodesk podrán proporcionarla Autodesk y usuarios terceros del Sitio. Tenga en cuenta que los usuarios del Sitio podrían publicar mensajes o realizar declaraciones en los Foros que sean inexactas, engañosas o tendenciosas. Autodesk, sus afiliadas y sus respectivos empleados, funcionarios, directores, accionistas, afiliadas, agentes, representantes, proveedores o licenciatarios no respaldan ni son responsables de ninguna opinión, consejo, información o declaración realizados en los Foros por terceros. Sin limitación, Autodesk y/o sus respectivas subsidiarias, afiliadas, proveedores y licenciantes, y sus directores, funcionarios, empleados, agentes y representantes no son responsables por ninguna información o materiales que se pongan a disposición a través del Foro (incluyendo, sin limitación, errores u omisiones en las publicaciones en los Foros, enlaces o imágenes incorporados en los mensajes del Foro) o por los resultados obtenidos al utilizar cualquiera de esas informaciones o materiales. Bajo ninguna circunstancia Autodesk y/o sus respectivas subsidiarias, afiliados, proveedores y licenciantes, y sus directores, funcionarios, empleados, agentes y representantes, serán responsables por cualquier pérdida o daño causado por la confianza que usted depositó en tal información o materiales. Las opiniones expresadas en los Foros reflejan únicamente las opiniones de las personas que las enviaron, y podrían no reflejar las opiniones de Autodesk y/o sus respectivas subsidiarias, afiliadas, proveedores y licenciantes, ni de sus directores, funcionarios, empleados, agentes y representantes.

Adicionalmente, Autodesk y/o sus respectivas subsidiarias, afiliadas, proveedores y licenciantes, y sus directores, funcionarios, empleados, agentes y representantes no tienen control sobre, y no serán responsables por, cualquier daño que sea producto del uso (incluyendo, sin limitación, que se lo vuelva a publicar) o mal uso que cualquier tercero haga de la información que voluntariamente se hace pública a través de cualquier Foro o cualquier otra parte del Sitio. SI ELIGE PONER A DISPOSICIÓN DEL PÚBLICO CUALQUIER INFORMACIÓN QUE LE PUEDA IDENTIFICAR PERSONALMENTE, U OTRA INFORMACIÓN, EN UN FORO O DE CUALQUIER OTRA MANERA EN EL SITIO, LO HACE A SU PROPIO RIESGO.

15. Licencia. Al transferir a un servidor, enviar por correo electrónico, colocar, publicar o transmitir de cualquier otra forma contenido a cualquier Foro, o enviar cualquier contenido a Autodesk (individualmente, un “Envío”), usted reconoce que tal Envío no es confidencial y automáticamente otorga (o garantiza que el propietario de tales derechos ha otorgado expresamente) a Autodesk el derecho perpetuo, libre de regalías, completamente pagado, irrevocable, no exclusivo, sublicenciable (a través de varios niveles) y la licencia para reproducir, modificar, adaptar, publicar, representar y mostrar (públicamente o de cualquier otra manera), transmitir y distribuir tal Envío de cualquier forma, por cualquier medio o tecnología conocida o que se desarrolle después. Adicionalmente, usted garantiza que se ha renunciado a todos los así llamados derechos morales sobre el contenido. Para cada Envío, usted declara y garantiza que tiene todos los derechos necesarios para poder otorgar las licencias establecidas en esta sección, y que tal Envío, y la provisión del mismo al Sitio y a través del Sitio, cumplen con todas las leyes, reglas y regulaciones aplicables.

16. Monitoreo. Usted reconoce y acepta que Autodesk se reserva el derecho (pero no tiene la obligación) de realizar una o más de las siguientes acciones, a discreción de Autodesk, sin notificación o atribución respecto a usted: (i) monitorear los Envíos así como el acceso al Sitio; (ii) modificar, quitar o rehusarse a publicar o permitir que se publique cualquier Envío; y/o (iii) divulgar cualquier Envío, y las circunstancias concernientes a su transmisión, a cualquier tercero a fin de operar el Sitio; para proteger a Autodesk, a sus afiliadas y a sus respectivos empleados, funcionarios, directores, accionistas, afiliadas, agentes, representantes, proveedores o licenciatarios, y a los usuarios y visitantes del Sitio; para cumplir con obligaciones legales o solicitudes gubernamentales; para hacer cumplir estos Términos; o por cualquier otra razón o para cualquier otro propósito. Autodesk deslinda cualquier responsabilidad por contenido enviado por usuarios del Sitio o a través de cualquier área del mismo.

17. Reglas para juegos de azar, concursos, rifas y promociones similares. Además de los términos y condiciones de estos Términos, cualquier juego de azar, concurso, rifa o promoción similar (en conjunto, "Promociones") que esté disponible a través del Sitio podría estar regido por reglas específicas independientes de estos Términos. Al participar en cualquiera de tales Promociones, usted quedará sujeto a esas reglas, las cuales podrían variar de los términos y condiciones establecidos aquí. Autodesk le insta a revisar cualquier regla específica aplicable a una Promoción específica, que estará vinculada a tal Promoción, y a revisar la Política de privacidad de Autodesk, la cual, conjuntamente con estos Términos, rige cualquier información que usted provea en relación con tales actividades. En la medida en que los términos y condiciones de tales reglas entren en conflicto con estos Términos, prevalecerán los términos y condiciones de tales reglas.

18. Extinción. Usted acepta que Autodesk podría, a su sola discreción, en cualquier momento y por cualquier razón o sin ella, extinguir su acceso a este Sitio y a cualquier cuenta(s) que pudiera tener en relación con este Sitio, incluyendo el caso en que Autodesk crea que usted infringió o actuó de manera incompatible con la letra o el espíritu de estos Términos. Al momento de tal extinción, su derecho a usar el Sitio cesará inmediatamente. Usted acepta que cualquier extinción de su acceso al Sitio o uso de éste, podría efectuarse sin aviso previo y que Autodesk puede desactivar o borrar inmediatamente su contraseña y nombre de usuario, y toda la información y archivos relacionados con usted, y/o impedir cualquier acceso ulterior a tal información o archivos. Usted acepta que Autodesk, sus afiliadas y sus respectivos empleados, funcionarios, directores, accionistas, afiliadas, agentes, representantes, proveedores o licenciatarios no serán responsables ante usted o ningún tercero por cualquier extinción de su acceso al Sitio o a cualquier información o archivos, y no estarán obligados a poner a su disposición tal información o archivos después de la extinción. Las Secciones 2, 3, 8-13, 16 y 19-24 continuarán vigentes después del vencimiento o extinción de estos Términos.

19. Ley de aplicación; jurisdicción. Si tiene una relación contractual existente con Autodesk, la ley aplicable y la jurisdicción con respecto a cualquier controversia que surja bajo estos Términos o en relación con los mismos (incluyendo cualquiera de nuestras políticas a las que se hace referencia en la presente) y/o el Sitio serán la ley y la jurisdicción establecidas en su contrato existente con Autodesk. Si tiene más de un contrato existente con Autodesk, la ley aplicable y la jurisdicción con respecto a cualquier controversia que surja bajo estos Términos o en relación con los mismos (incluyendo cualquiera de nuestras políticas a las que se hace referencia en la presente) y/o el Sitio serán la ley y la jurisdicción establecidas en su contrato más reciente con Autodesk.

Si no tiene una relación contractual existente con Autodesk, entonces (a) usted acepta la jurisdicción no exclusiva de un tribunal estatal apropiado del Condado de Marin, California o un tribunal federal apropiado ubicado en San Francisco, California para cualquier acción o procedimiento que surja de estos Términos o se relacione con los mismos; y (b) salvo en la medida que esté expresamente establecido en el párrafo siguiente, cualquier controversia que surja de estos Términos o en relación con los mismos (incluyendo cualquiera de nuestras políticas a las que se hace referencia en la presente) y/o el Sitio, estará regulada y se interpretará de conformidad con las leyes del Estado de California en los Estados Unidos, sin considerar las normas aplicables sobre conflicto de leyes. Se excluye específicamente de la aplicación de estos Términos la norma conocida como Convención de las Naciones Unidas sobre Compraventa Internacional de Mercaderías.

Si (i) no tiene una relación contractual existente con Autodesk; (ii) no es un ciudadano estadounidense; (iii) no reside en los Estados Unidos; (iv) no accede a este Sitio desde los Estados Unidos; (v) la controversia entre usted y nosotros no se relaciona con su acceso o uso de la versión estadounidense del Sitio y (vi) usted es un ciudadano de un país de la Unión Europea que está usando este Sitio para fines distintos del comercio, negocios o profesión, por medio de la presente usted acepta que cualquier controversia que surja bajo estos Términos o en relación con los mismos (incluyendo cualquiera de nuestras políticas a las que se hace referencia en la presente) y/o el Sitio, estará regulada y se interpretará de conformidad con las leyes de Inglaterra y Gales, sin considerar las normas sobre conflicto de leyes. Nada en la presente se considerará como el consentimiento de Autodesk a la jurisdicción de cualquier tribunal u otra jurisdicción de cualquier país, para los fines de resolver cualquier controversia en virtud de la presente (que no sea el tribunal estatal apropiado del Condado de Marin, California o un tribunal federal apropiado ubicado en San Francisco, California).

20. Eximición de responsabilidad. Usted defenderá o resolverá a su propio costo cualquier reclamo o demanda, incluyendo, sin limitación, cualquier procedimiento, investigación o reclamo por parte de una organización autorregulada, agencia o comisión de seguridad estatal o federal, (en conjunto, una "Acción") contra Autodesk y/o cada una de sus afiliadas, y sus respectivos empleados, funcionarios, directores, accionistas, afiliadas, agentes, representantes, proveedores o licenciatarios (individualmente, un "Indemnizado") hasta el máximo permitido por ley, que surja de o se relacione con: (1) una aseveración de que la información, contenido u otros materiales o servicios provistos o puestos a disposición por usted, o el uso de los mismos, infringe cualquier derecho de autor, marca comercial u otros derechos de propiedad intelectual de cualquier persona o entidad, o son una apropiación indebida de un secreto comercial de cualquier persona o entidad, o contiene materiales calumniantes, difamatorios, denigrantes, pornográficos u obscenos; (2) cualquier incumplimiento de su parte a las obligaciones establecidas en estos Términos; (3) su uso ilegal y/o no autorizado de este Sitio o actividades relacionadas con este Sitio, incluyendo la información, contenido, servicios y/o productos provistos en el Sitio; y (4) cualquier Envío que usted provea en el Foro. Usted indemnizará y mantendrá a cubierto al Indemnizado, de cualquier daño, costo, responsabilidad y honorarios de abogado incurridos para defender y/o resolver tal Acción. Las anteriores eximiciones de responsabilidad continuarán vigentes después del vencimiento o extinción de estos Términos.

21. Avisos. Los avisos a Autodesk de conformidad con estos Términos serán suficientes sólo si se hacen por escrito y se envían mediante entrega personal o a través de un servicio comercial acreditado de courier de entrega rápida o mediante correo certificado o registrado con confirmación de entrega, a: Autodesk, Inc., Attention: Legal Department, 111 McInnis Parkway, San Rafael, California 94903. Los avisos que se le envíen a usted podrían realizarse a través de publicaciones en el Sitio, por correo electrónico o por correo normal, a discreción de Autodesk. El Sitio también podría dar avisos de cambios de estos Términos u otros asuntos, mostrando tales avisos o proveyendo enlaces a tales avisos. Sin limitación, usted acepta que una versión impresa de estos Términos y de cualquier aviso dado en forma electrónica, serán admisibles en los procedimientos judiciales o administrativos basados en estos Términos o relacionados con los mismos, en la misma medida y sujeto a las mismas condiciones que otros documentos y registros comerciales generados y mantenidos originalmente en forma impresa.

22. Declaraciones hacia el futuro. Parte de la información de este Sitio web podría contener proyecciones u otras declaraciones hacia el futuro, relacionadas con acontecimientos futuros o el desempeño financiero futuro de Autodesk. Deseamos advertirle que estas declaraciones son sólo predicciones y que los acontecimientos o resultados reales podrían ser sustancialmente distintos. Entre tales declaraciones están las que (a) utilizan las palabras “cree,” “espera,” “anticipa,” “estima” o palabras de importancia o significado similar; (b) están específicamente identificadas como declaraciones hacia el futuro; (c) describen cualquier plan, objetivo o meta de Autodesk para operaciones y productos futuros; o (d) tratan sobre las características y crecimiento de los mercados o clientes de Autodesk, o la liquidez y recursos de capital de Autodesk. Entre los factores que podrían ocasionar que los resultados reales sean sustancialmente distintos están las influencias económicas, competitivas, gubernamentales y tecnológicas que afectan las operaciones, mercados, productos, servicios y precios de Autodesk. Se incluye mayor información sobre los factores potenciales que podrían afectar los resultados financieros reales de Autodesk, en la presentación que ésta realiza a la Securities and Exchange Comission; específicamente, los informes más recientes de Autodesk en los Formularios 10-K y 10-Q. Autodesk no asume ninguna obligación de actualizar cualquier declaración hacia el futuro para reflejar los eventos que ocurran o las circunstancias existentes después de la fecha en que se realizaron.

23. Disposiciones varias. Estos Términos contienen el acuerdo completo entre usted y Autodesk con respecto a este Sitio y dejan sin efecto todas las comunicaciones y propuestas anteriores o contemporáneas, ya sean electrónicas, orales o escritas, entre usted y Autodesk con respecto a este Sitio. Por medio de la presente usted reconoce que no tendrá ningún poder ni autoridad para asumir o crear ninguna obligación ni responsabilidad a nombre de Autodesk. Una de las partes podrá renunciar a sus derechos bajo estos Términos, solamente mediante un documento escrito firmado por ambas partes. Cualquier omisión a la puesta en vigor de cualquier estipulación de estos Términos no constituirá una renuncia a la misma o a cualquier otra estipulación contenida en la presente. Si cualquier estipulación de estos Términos fuera declarada ilegal, nula o por cualquier otra razón inaplicable, esta estipulación se considerará divisible de estos Términos y no afectará la validez y vigencia de las demás estipulaciones. Usted no podrá ceder, transferir u otorgar licencias sobre ninguno de sus derechos u obligaciones bajo estos Términos sin el consentimiento previo expreso y por escrito de Autodesk. Ninguna estipulación presente en estos Términos está concebida para el beneficio de terceros, y las partes no pretenden que ninguna estipulación sea exigible por un tercero ya sea bajo la Ley de Contratos (Derechos o Terceros) de 1999, o de cualquier otra forma. Cualquier encabezado, cita o título de sección contenido en la presente se inserta sólo por comodidad, y de ninguna manera define o explica ninguna sección o estipulación en la presente. Autodesk no será responsable por la omisión del cumplimiento de cualquier obligación debido a causas fuera de su control.

25. Filtros. Por medio de la presente, Autodesk le informa que están disponibles en el mercado protecciones de control paterno (tales como hardware, software y servicios de filtrado para computadoras) que podrían ayudarle a limitar el acceso a materiales que sean dañinos para los menores. La información que identifica a los proveedores actuales de tales protecciones está disponible en los sitios web GetNetWise ( ) y OnGuard Online ( ). Tenga en cuenta que Autodesk no respalda ninguno de los productos o servicios enumerados en tales sitios.

26. Comunicaciones. Cuando visita el Sitio o nos envía correos electrónicos, se está comunicando electrónicamente con nosotros. Para fines contractuales, usted consiente en recibir de nosotros comunicaciones enviadas electrónicamente y acepta que todos los contratos, avisos, divulgaciones y otras comunicaciones que le suministremos electrónicamente satisfacen cualquier requisito legal de que tales comunicaciones estén por escrito. Esta condición no afecta sus derechos por ley.

27. Información o quejas. Este aviso es para nuestros usuarios de California: Si tuviera una pregunta o queja en relación con el Sitio, por favor envíe un correo electrónico a . También puede contactar a Autodesk por escrito a Copyright Agent, Autodesk, 111 McInnis Parkway, San Rafael, CA 94903, o bien llamando a Autodesk al 415.507.5000. Los residentes de California pueden comunicarse con la Unidad de ayuda para quejas de la División de servicios al consumidor del Departamento de asuntos del consumidor de California, por correo a 1625 North Market Blvd., Sacramento, CA 95834, o por teléfono al 916.445.1254 u 800.952.5210.