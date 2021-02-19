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使用条款

德拉维尔州（Delaware）的一家公司，主营地址位于111 McInnis Parkway, San Rafael, California。Autodesk 及其子公司（合称“Autodesk”）依照以下条款和条件（以下称“条款”）在本网站（以下称“网站”）上提供信息、产品和服务。 若您想了解我们更多信息或想通过网站联系我们，请访问网址

http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/item?siteID=123112&id=304463。

使用本网站前，请仔细阅读以下条款。 若您访问本网站，即表明您同意接受本条款的约束。 若您不同意本条款，请勿使用本网站。

“您” 或 “您方”指您个人（如阅读并同意接受此条款约束的个人），若您代表公司或其他法人实体（包括但不限于合伙人、有限责任公司或有限责任合伙公司）访问本网站，则统指您及您代表的公司或其他法人实体。

使用本网站无须交费（除非另有说明），但您须清楚，使用互联网，您须向您的网络服务供应商支付使用费。 Autodesk 保留权力可自行决定在任何时间修改本网站提及的产品、服务、价格及程序。

此外，您在使用本网站时，应遵守由 Autodesk 规定的补充条款和条件，及根据 Autodesk 的自行决定应适用于本网站所提供的某些信息、产品和服务的补充条款和条件。 补充条款包括但不限于许可协议、用户补充协议以及隐私保护政策和链接同意（合称“补充条款”）。 补充条款在此通过提及而纳入本条款中（如果补充条款与本条款之间有任何冲突，以前者为准）。

Autodesk 保留修改本条款的权力，若有更改，可通过在本网站上向您发布更新通知，或采用我们认为合适的方式。 您可通过条款上方的 “最近更新” 注释查看本条款是否有更改。 若您知道本条款有更改后，仍然继续使用，则表明您同意此等变更。

对于违反本条款的任何行为，Autodesk 保留寻求依照法律和衡平法所能获得的一切救济的权利。 本条款中未明确授予的任何权利，均由 Autodesk 保留。

您的用户名及密码仅供个人使用，不得供任何他人使用。 您应负责保护访问本网站的密码，并且您同意您不会将密码或用户名转让或转借他人或任何第三方，或以其他方式转让他人或第三方使用或访问本网站。 您应对您使用密码或用户名在本网站进行的活动承担全部责任。 若您发现您的密码或用户名被擅自未经授权使用，或发现任何其他违反您帐号或本网站安全性的行为，您同意立即通知 Autodesk，并确保您每次课程结束时，都从本网站（如可行）“注销”/退出您的帐号。 Autodesk 对任何因您未遵守前述责任而导致的任何损失或损害概不承担任何责任。

软件仅供最终用户根据许可协议及/或本条款的规定下载使用。 除非任何适用许可协议明确禁止，或除非经高于以下限制的任何适用法律明确授权，否则您应同意您不会将软件出售、外借、租赁、传达、传播、修改、改编、编译、编制衍生作品、分解、逆向工程、反编或试图从软件推导源代码。

不遵守许可协议的规定对软件进行任何复制或转发，是法律明确禁止的行为，而且可能导致民事和刑事处罚。 违犯者将在法律和衡平法所允许的最大范围内受到追究。

在不限制上文规定的前提下，明确禁止将软件拷贝或复制到任何其他服务器或地址进行进一步的复制或转发，但该软件所附的许可协议明确允许的复制或转发除外。

代表美国政府部门或机构从本网站下载的任何软件及说明书皆为 “商用计算机软件" 和 “商用计算机说明书", 根据FAR12.212或DFARS 227.7202的规定，该软件及说明书的继任人（如适用）、使用、复制及披露皆受本条款所包含条款及条件的管辖。

请注意：本网站提供的适用于任何软件的许可协议可能包含适用管辖特定软件的明示保证（无暗示保证）。 除非 Autodesk 在此等许可协议中明确保证，否则软件应受上述第 9 款保证免责的管辖。

本网站上发布的信息、内容、文件和相关图形可能存在技术上的不准确、差错或遗漏。 本网站上的信息会定期作出更新。 Autodesk和/或其各子公司、附属公司、供应商及许可人可以但没有义务随时对本条款所述的信息、服务、产品和/或程序作出改进和/或变更。

第10条的任何规定不可限制 Autodesk 因其已证实的疏忽或虚假陈述或掩盖行为而对您造成死亡或人身伤害而须向您承担的责任，或根据适用法律不可排除的应向您承担的其他责任。

Copyright Agent
Autodesk, Inc.
111 McInnis Parkway
San Rafael, CA 94903
E-mail: copyright.agent@autodesk.com
Tel: (415) 507.5000
传真: (415) 507.6128

在您提呈通知或反对通知前，Autodesk 建议您先向您的法律顾问咨询。

  • 通过网站发布、传播或以其他方式提供以下任何内容，或发布、传播或以其他方式提供与本网站相关的以下任何内容：
    • (a) 带威胁、骚扰、诋毁或憎恨的内容; (b) 诽谤话语; (c) 带欺诈性或侵权性的内容; (d) 淫秽、下流或其他有伤道德的内容；或 (e) 受版权、商标权或其他专有权保护的内容，而并未事先获得该等权力所有人的明示同意。
    • 任何可导致民事或刑事责任的资料或鼓励实施刑事犯罪行为的资料。
    • 任何有害的、入侵性的或有意损害或劫持任何硬件或软件操作的病毒、蠕虫、木马或其他计算机代码、文件或程序。
    • 任何未经批准或未授权的广告、促销资料、“垃圾邮件”、“大宗邮件”、“连锁信”、“金字塔式的销售计划”或投资机会或任何其他形式的招揽。
  • 使用网站用于欺诈性或非法目的。
  • 搜集或收集网站其他用户的个人身份信息。
  • 伪装成任何他人或实体，包括 Autodesk 及其附属公司；虚假陈述或以其他方式虚假表述您与其他任何人或实体之间的关系；或明示或暗示 Autodesk 认可您所作的任何声明。
  • 干扰或扰乱网站或用于支持网站运行的服务器或网络的运营；或违反此类网络的任何要求、流程、政策或规章。
  • 限制或阻止他人使用本网站（包括采用黑客攻击或破坏任何部分网站）。
  • 未经 Autodesk 事先明示书面同意，使用网站用于广告，或销售或购买任何产品或服务。
  • 将本网站的任何部分内容、网站的使用权或访问权（包括网站提供的任何内容、软件及其他资料）进行仿造、复制、拷贝、出售、转售或以其他方式利用。
  • M修改、改编、编译、逆向工程、分解或拆分任何部分网站（包括网站提供的任何内容、软件及其他资料），除非高于任何此类限制的适用法律明示授权可进行上述行为。
  • 撤除网站的任何版权、商标或其他专有权通知或网站的任何内容、软件及其他材料。
  • 未经 Autodesk 事先明示书面同意，设计或借鉴任何部分网站。
  • 通过系统地下载及存储全部或部分网站内容创建数据库。
  • 未经 Autodesk 事先明示同意，不可使用任何机器、蜘蛛、站点搜索/检索应用系统或其他人工或自动设备搜集、编制索引、“设法得到”及“挖掘”或以其他任何方式复制或规避网站的导航机构或陈列方式。

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若您与 Autodesk 之间尚不存在任何合约关系，则（1）您同意将任何源于本条款或与本条款相关的任何诉讼或法律程序提交加利福尼亚州玛里法庭或位于旧金山的适当联邦法庭的非独家管辖；（2）除非以下条款明确约定，源于本条款或与本条款（包括本条款所提及的我方任何政策）相关的一切争议应由美国加利福尼亚州法律管辖并由其解释，但排除适用冲突法的原则。 本条款明确不适用《联合国国际货物销售合同公约》。

若（1）您与 Autodesk 不存在合约关系；（2）您并非美国公民；（3）您未居住于美国；（4）您并非在美国访问网站；（5）您与我方之间的争议与您访问或使用美国版网站不相关；及（6）您属于欧盟国家公民，且您使用网站非用于贸易、商业或专业用途，您应于此同意源于本条款或与本条款（包括本条款所提及的我方任何政策）相关的一切争议应由英格兰和威尔士的法律管辖并由其解释，但排除适用冲突法的原则。 本条款的任何内容不得视为 Autodesk 为解决本条款提及的任何争议而同意任何其他法庭或任何其他国家法庭的管辖（加利福尼亚州玛里法庭或旧金山适当联邦法庭除外）。

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