“您” 或 “您方”指您个人(如阅读并同意接受此条款约束的个人),若您代表公司或其他法人实体(包括但不限于合伙人、有限责任公司或有限责任合伙公司)访问本网站,则统指您及您代表的公司或其他法人实体。

使用本网站无须交费(除非另有说明),但您须清楚,使用互联网,您须向您的网络服务供应商支付使用费。 Autodesk 保留权力可自行决定在任何时间修改本网站提及的产品、服务、价格及程序。

此外,您在使用本网站时,应遵守由 Autodesk 规定的补充条款和条件,及根据 Autodesk 的自行决定应适用于本网站所提供的某些信息、产品和服务的补充条款和条件。 补充条款包括但不限于许可协议、用户补充协议以及隐私保护政策和链接同意(合称“补充条款”)。 补充条款在此通过提及而纳入本条款中(如果补充条款与本条款之间有任何冲突,以前者为准)。

Autodesk 保留修改本条款的权力,若有更改,可通过在本网站上向您发布更新通知,或采用我们认为合适的方式。 您可通过条款上方的 “最近更新” 注释查看本条款是否有更改。 若您知道本条款有更改后,仍然继续使用,则表明您同意此等变更。

对于违反本条款的任何行为,Autodesk 保留寻求依照法律和衡平法所能获得的一切救济的权利。 本条款中未明确授予的任何权利,均由 Autodesk 保留。

1. 资格。 如果您是代表您的公司或其他法人实体使用本网站,您须声明已经得到授权,可代表您的公司或其他法人实体接受本条款和条件。 此外,您还须确认您已年满13岁。若您未满18岁,您须在父母、合法监护人或其他应负责任的成年人的有效监督之下使用本网站。 未满13岁的儿童不得使用本网站或向 Autodesk 传输或通过其他方式向 Autodesk 提交个人信息。

2. 适用公司的条款。 以下条款和条件尤其适用接受本条款约束的任何公司或其他法人实体: 您同意要求您的每一位雇员接受本条款的条款和条件的约束,并且您同意对您雇员与本网站有关的所有行为及疏忽包括违反本条款的任何行为负责及承担责任。 在本条款中,所有对您访问及/或使用本网站的提及皆包括您雇员的访问及/或使用本网站。 您同意,您的员应负责保护访问本网站密码的安全性,并且您同意您不会让任何雇员将密码或用户名转让或转借其他雇员或任何第三方,或以其他方式转让其他雇员或第三方使用或访问本网站。 若某雇员离职或您欲禁止某雇员访问本网站,您完全有责任作此变更。 您应对您的雇员(包括任何之前雇员)使用密码或用户名与本网站进行的所有活动承担全部责任。

3. 美国网站。 本网站由美国 Autodesk 控制并运营,且除非本条款另有明确说明,否则除美国法律或司法以外,本网站不受任何其他州、国家或区域法律或司法的约束。 Autodesk 未声明或保证您于美国以外的任何特定地点适合或适用本网站或其任何部分提供的资料。 在选择访问本网站时,您完全出于自愿,自己承担风险,并有责任遵守一切法律、法规和规章。 同时,您还应受美国出口控制法律的约束,并对任何违反出口控制法律的行为负责,包括美国任何限制出口的任何禁运或其他联邦法规及规章。 Autodesk 可随时自行决定针对任何人、地域或管辖区域设置本网站的访问。

4. 通过网站提交信息。您通过网站提交的信息受 Autodesk 的隐私政策保护,您可访问 查看详情(以下称“隐私政策”) 隐私政策根据此引用并入本条款。 您须声明并保证,您使用本网站所提供的任何信息均真实准确,完整无误,且您会定期将信息更新。 您同意,如您提供的信息为或证实为不准确、无效或不完整信息,Autodesk 可终止您使用本网站的权力。

5. 注册;用户名及密码。 您需要向 Autodesk 注册以获得访问本网站的特定内容。 若您注册所使用的用户名(或邮箱)(1)已有人使用;(2)意图模仿其他人的用户名;(3)为他人所有;(4)可识别您的个人身份;(5)违反他人知识产权或其他权力;(6)具有冒犯性;或(7) Autodesk 因任何其他原因拒绝您的申请;则 Autodesk 可能拒绝授予您用户名,且您不能使用该用户名。

您的用户名及密码仅供个人使用,不得供任何他人使用。 您应负责保护访问本网站的密码,并且您同意您不会将密码或用户名转让或转借他人或任何第三方,或以其他方式转让他人或第三方使用或访问本网站。 您应对您使用密码或用户名在本网站进行的活动承担全部责任。 若您发现您的密码或用户名被擅自未经授权使用,或发现任何其他违反您帐号或本网站安全性的行为,您同意立即通知 Autodesk,并确保您每次课程结束时,都从本网站(如可行)“注销”/退出您的帐号。 Autodesk 对任何因您未遵守前述责任而导致的任何损失或损害概不承担任何责任。

6. 购买。若您希望购买我们的产品及服务,为了您方便,我们可在网站上提供网店链接,您可通过网店购买我们的产品和服务。 请注意,网店可托管在本网站或本网站的一个子域,但由第三方运营,并受该第三方网站的条款及条件的约束,不受本条款约束,且 Autodesk 对其不承担任何责任。 在您购买产品或服务前,我们建议您仔细阅读网店的条款与条件。 您与网店之间的活动不受本条款管辖,且我们对您与网店之间的活动不负责,也不承担任何责任。 请查阅以下第12条,了解更多有关本网站提供的链接。

7. 软件。 由本网站或通过本网站提供下载的任何软件 ("软件") 是 Autodesk 及其供应商及/或其许可人的版权作品。 软件的使用受最终用户许可协议或其他适用于软件的协议 (下称, “许可协议”). 条款的管辖。 最终用户须首先接受许可协议的条款,否则不能安装附有或包含许可协议的任何软件。

软件仅供最终用户根据许可协议及/或本条款的规定下载使用。 除非任何适用许可协议明确禁止,或除非经高于以下限制的任何适用法律明确授权,否则您应同意您不会将软件出售、外借、租赁、传达、传播、修改、改编、编译、编制衍生作品、分解、逆向工程、反编或试图从软件推导源代码。

不遵守许可协议的规定对软件进行任何复制或转发,是法律明确禁止的行为,而且可能导致民事和刑事处罚。 违犯者将在法律和衡平法所允许的最大范围内受到追究。

在不限制上文规定的前提下,明确禁止将软件拷贝或复制到任何其他服务器或地址进行进一步的复制或转发,但该软件所附的许可协议明确允许的复制或转发除外。

代表美国政府部门或机构从本网站下载的任何软件及说明书皆为 “商用计算机软件" 和 “商用计算机说明书", 根据FAR12.212或DFARS 227.7202的规定,该软件及说明书的继任人(如适用)、使用、复制及披露皆受本条款所包含条款及条件的管辖。

8. 专有权。本网站提供的信息及资料且包括软件,皆为 Autodesk 及其子公司、附属公司、许可人及/或供应商所专有,且受版权、商标权、专利权及/或其他专有权力及法律的保护。 根据您对本条款的遵守,在您将所有版权及其他专有权通知保存完好条件下,Autodesk 可允许您:(1)在任何一台计算机上查看我们在网站上向您提供的任何内容,且仅限于个人、资讯性质的、非商业性的目的;(2)下载及打印由 Autodesk 专门提供下载的资料(如白纸)一(1)份(以下称“文件”),且仅限于个人、资讯性质的、非商业性的目的,前提是不以任何方式修改或更改文件。 未经 Autodesk 明示书面授权,不得使用、下载、上传、拷贝、打印、演示、操作、复制、翻译、发布、许可、张贴、传输或分发来自本网站的全部或部分信息。 Autodesk 网站的要素受版权、商业外观、商标、反不正当竞争及/或其他法律的保护,而不得对全部或部分要素进行抄袭或模仿。 未经 Autodesk 明示书面允许,不得复制或再传输任何 Autodesk 网站上的标识、图形、声音或图像。 未经 Autodesk 事先明示授权,本网站的任何内容不得视为通过暗示、禁止反言或其他方式将 Autodesk 或其附属公司或供应商的商号、商标或服务标记授予他人任何许可或使用权。

9. 免责声明。Autodesk 和/或其各子公司、附属公司、供应商及许可人及其董事、职员、雇员、代理及代表对于本网站及本网站所提供的任何产品及服务或本网站所发布信息、内容、文件和相关图形中所包含的信息相对于任何用途的适用性不做出任何声明。 本网站及通过本网站获得的任何产品及服务(包括但不限于第三方产品和服务)及所有上述信息、内容、文件和相关图形均由您您本人承担使用风险的情况下“按现状”提供的,Autodesk 不提供任何类型的保证。 Autodesk 和/或其各子公司、附属公司、供应商及许可人在此声明,排除针对有关该等信息、内容、文件和相关图形的所有保证和条件(包括适销性、对于特定用途的适用性、所有权和不侵权的所有默示保证和条件)。

请注意:本网站提供的适用于任何软件的许可协议可能包含适用管辖特定软件的明示保证(无暗示保证)。 除非 Autodesk 在此等许可协议中明确保证,否则软件应受上述第 9 款保证免责的管辖。

10. 责任限制。 在任何情形下, Autodesk 和/或其各子公司、附属公司、供应商及许可人及其董事、职员、雇员、代理及代表对您使用网站时因您所提供信息的使用、数据或利润损失、其他无形损失及信息保密性丢失或因第三方未经授权截获此类信息而导致的任何特殊、间接、惩戒性、附带性、后果性或禁令损失或其他任何形式的损失,不管其为源于本网站的使用或其性能、网站所提供的任何产品及服务,或任何软件、信息、内容、文件及其相关图片、服务条款或未提供服务或与其相关的衡平法、合同及疏忽诉讼或其他民事诉讼,即使 Autodesk 和/或其各子公司、附属公司、供应商及许可人及其董事、职员、雇员、代理及代表 已被告知此类损失发生的可能性,亦不承担任何责任。 尤其是,包括但不限于 Autodesk 和/或其各子公司、附属公司、供应商及许可人及其董事、职员、雇员、代理及代表对您因使用或不能使用网站或不满意网站及/或 Autodesk 或第三方发布于网站的其他内容或与其相关的任何损失不承担任何责任。 您因不满意本网站的全部及唯一赔偿为停止使用本网站。 Autodesk 针对所有损害、损失及诉讼(不管其为合同诉讼、民事诉讼或其他,包括但不限于疏忽)的最高赔偿,应为您为访问本网站所支付的总费用(如有)。

本网站上发布的信息、内容、文件和相关图形可能存在技术上的不准确、差错或遗漏。 本网站上的信息会定期作出更新。 Autodesk和/或其各子公司、附属公司、供应商及许可人可以但没有义务随时对本条款所述的信息、服务、产品和/或程序作出改进和/或变更。

第10条的任何规定不可限制 Autodesk 因其已证实的疏忽或虚假陈述或掩盖行为而对您造成死亡或人身伤害而须向您承担的责任,或根据适用法律不可排除的应向您承担的其他责任。

11. 版权侵权索赔。 《1998千禧年版权法》(以下称“DMCA”)规定,版权所有人如认为互联网上的材料侵犯了其于美国版权法授予的权力,则版权所有人可对侵权提起追索。 若您认为本网站所提供的材料侵犯了您的版权,您(或您的代理人)可通知 Autodesk,并要求 Autodesk 撤下资料或禁止访问。 若您认为别人错误地向你递送了版权侵权通知,DMCA允许您将该通知转发 Autodesk。 所有通知及反对通知须符合DMCA的现行法定要求。 请访问 了解详情。 通知及反对通知应递送至:

Copyright Agent

Autodesk, Inc.

111 McInnis Parkway

San Rafael, CA 94903

E-mail:

Tel: (415) 507.5000

传真: (415) 507.6128

在您提呈通知或反对通知前,Autodesk 建议您先向您的法律顾问咨询。

13. 行为准则。 使用本网站须遵守一切适用法律、法规及规章。 此外,Autodesk 希望本网站用户尊重他人的权力和尊严。 您是否能使用本网站是基于您是否遵守本款所规定的行为准则;根据下文第18条规定,未遵守准则可能导致终止您访问本网站。 您同意不会:

通过网站发布、传播或以其他方式提供以下任何内容,或发布、传播或以其他方式提供与本网站相关的以下任何内容: (a) 带威胁、骚扰、诋毁或憎恨的内容; (b) 诽谤话语; (c) 带欺诈性或侵权性的内容; (d) 淫秽、下流或其他有伤道德的内容;或 (e) 受版权、商标权或其他专有权保护的内容,而并未事先获得该等权力所有人的明示同意。 任何可导致民事或刑事责任的资料或鼓励实施刑事犯罪行为的资料。 任何有害的、入侵性的或有意损害或劫持任何硬件或软件操作的病毒、蠕虫、木马或其他计算机代码、文件或程序。 任何未经批准或未授权的广告、促销资料、“垃圾邮件”、“大宗邮件”、“连锁信”、“金字塔式的销售计划”或投资机会或任何其他形式的招揽。

使用网站用于欺诈性或非法目的。

搜集或收集网站其他用户的个人身份信息。

伪装成任何他人或实体,包括 Autodesk 及其附属公司;虚假陈述或以其他方式虚假表述您与其他任何人或实体之间的关系;或明示或暗示 Autodesk 认可您所作的任何声明。

干扰或扰乱网站或用于支持网站运行的服务器或网络的运营;或违反此类网络的任何要求、流程、政策或规章。

限制或阻止他人使用本网站(包括采用黑客攻击或破坏任何部分网站)。

未经 Autodesk 事先明示书面同意,使用网站用于广告,或销售或购买任何产品或服务。

将本网站的任何部分内容、网站的使用权或访问权(包括网站提供的任何内容、软件及其他资料)进行仿造、复制、拷贝、出售、转售或以其他方式利用。

M修改、改编、编译、逆向工程、分解或拆分任何部分网站(包括网站提供的任何内容、软件及其他资料),除非高于任何此类限制的适用法律明示授权可进行上述行为。

撤除网站的任何版权、商标或其他专有权通知或网站的任何内容、软件及其他材料。

未经 Autodesk 事先明示书面同意,设计或借鉴任何部分网站。

通过系统地下载及存储全部或部分网站内容创建数据库。

未经 Autodesk 事先明示同意,不可使用任何机器、蜘蛛、站点搜索/检索应用系统或其他人工或自动设备搜集、编制索引、“设法得到”及“挖掘”或以其他任何方式复制或规避网站的导航机构或陈列方式。

14. 论坛。 “论坛”系指讨论组、聊天室、公告栏、新闻组、wiki/帮助栏、反馈、致 Autodesk 及其网管或雇员的信函以及本网站提供的电子邮件功能。

Autodesk 论坛上的信息可由 Autodesk 提供,也可由网站的第三方用户提供。 请注意:网站用户可能会在论坛上发布虚假、误导性或欺骗性的信息或作出虚假、误导性或欺骗性声明。 Autodesk 及其附属公司及其各自雇员、职员、董事、股东、附属公司、代理、代表、供应商或被许可人未认可第三方在论坛上发布的任何意见、建议、信息或声明,也不对此类信息承担任何责任。 包括但不限于 Autodesk 及其附属公司及其各自雇员、职员、董事、股东、附属公司、代理、代表对论坛提供的任何信息或材料(包括但不限于发布信息的错误、遗漏或论坛信息中夹入的链接或图片)或使用此等信息或材料所导致的后果概不承担任何责任。 在任何情形下,Autodesk 及其附属公司及其各自雇员、职员、董事、股东、附属公司、代理和代表对因您个人以来此类信息或材料而导致的任何损失或损害不承担任何责任。 论坛所表达的观点仅代表发布人的个人观点,不能代表 Autodesk 及其附属公司及其各自雇员、职员、董事、股东、附属公司、代理和代表的观点。

此外,Autodesk 及其附属公司及其各自雇员、职员、董事、股东、附属公司、代理和代表不能控制因使用(包括但不限于重新发布)或错误使用第三方自愿在论坛或网站任何其他地方发布的信息而导致的任何损失,亦不对此类损失承担任何责任。 若您选择在论坛或网站的其他地方发布您的个人身份信息或其他公共信息,您须完全自行承担相应的风险。

15. 许可。 通过上传、电邮、张贴、发布或其他方式向任何论坛传播内容或向 Autodesk 提交任何内容的行为表明,您确认该内容不需保密,并且自动授予(或保证该权利的所有人已经明示授予)Autodesk 通过任何形式、介质、技术(不论是现在已知的还是今后开发的)使用、复制、修改、改编、发布、传输和分发该内容的永久、免费、不可撤销、非独占的权利和许可。 此外,您还保证,该内容包含的所谓精神权利均已放弃。 对于每次提交,您须声明并保证您已具有本款授予许可的一切必要权力,并且您向网站或通过网站提交时遵守一切适用法律、规则及规章。

16. 监控。 您承认并同意,Autodesk 可保留权力自行决定采取以下一项或多项措施,而无须通知您: (1)监控提交的信息及对网站发访问;(2)更改、撤销或拒绝发布或允许发布任何提交的信息;及/或(3)为运营网站;为保护 Autodesk 及其附属公司及其各自雇员、职员、董事、股东、附属公司、代理、代表、供应商或被许可人、网站用户及访问人;为遵守法律义务或政府请求;为实施本条款;或为任何其他原因或意图,向任何第三方披露任何提交的信息及其传播情形; Autodesk 对用户在网站任何地方提交的信息或通过网站任何地方提交的信息不承担任何责任。

17. 抽奖、竞赛、抽彩及类似促销的规则。 除受本条款中条款和条件的约束外,通过网站提供的抽奖、竞赛、抽彩或类似促销 (合称, "促销") 还应受除本条款以外的特定法规的管辖。 参与任何此类促销,应受此类法规的约束。此类法规可能与本条款所列的条款和条件不同。 Autodesk 建议您审阅任何适用特定促销的特殊法规,该法规可通过促销链接,并审阅 Autodesk 的隐私政策,注意除本条款以外的可管辖您与此类活动相关的信息提交的其他规定。 若该规定的条款和条件与本条款相冲突,则以前者为准。

18. 终止。 若 Autodesk 认为您违反本条款或实施了与本条款精神不一致的行为,您同意 Autodesk 可以自行决定在任何时候以任何理由终止您访问本网站或者使用您所持有的与本网站有关的任何帐户的权利。 终止后,您使用网站的权力亦随之立即停止。 您同意 Autodesk 不经事先通知终止您访问或使用本网站,且 Autodesk 可立即撤销或删除您的密码、用户名及一切相关信息和文件,及/或禁止再次访问此类信息或文件。 您同意 Autodesk 及其附属公司及其各自雇员、职员、董事、股东、附属公司、代理、代表、供应商或被许可人对您访问网站或任何此类信息或文件的终止不承担任何责任,且终止后不得请求 Autodesk 及其附属公司及其各自雇员、职员、董事、股东、附属公司、代理、代表、供应商或被许可人向您再提供此类信息或文件。 第 2、3、8-13、16条及第19-24条在本条款终止后继续保持有效。

19. 适用法律;法庭。 若您与 Autodesk 存在合约关系,则源于本条款(包括本条款提及的我方任何政策)及/或网站或与本条款及/或网站有关的任何争议由您与 Autodesk 现行合约中规定的适用法律和法庭管辖。 若您与 Autodesk 存在多项合约关系,则源于本条款(包括本条款提及的我方任何政策)及/或网站或与本条款及/或网站有关的任何争议由您与 Autodesk 最近签署之合约中规定的适用法律和法庭管辖。

若您与 Autodesk 之间尚不存在任何合约关系,则(1)您同意将任何源于本条款或与本条款相关的任何诉讼或法律程序提交加利福尼亚州玛里法庭或位于旧金山的适当联邦法庭的非独家管辖;(2)除非以下条款明确约定,源于本条款或与本条款(包括本条款所提及的我方任何政策)相关的一切争议应由美国加利福尼亚州法律管辖并由其解释,但排除适用冲突法的原则。 本条款明确不适用《联合国国际货物销售合同公约》。

若(1)您与 Autodesk 不存在合约关系;(2)您并非美国公民;(3)您未居住于美国;(4)您并非在美国访问网站;(5)您与我方之间的争议与您访问或使用美国版网站不相关;及(6)您属于欧盟国家公民,且您使用网站非用于贸易、商业或专业用途,您应于此同意源于本条款或与本条款(包括本条款所提及的我方任何政策)相关的一切争议应由英格兰和威尔士的法律管辖并由其解释,但排除适用冲突法的原则。 本条款的任何内容不得视为 Autodesk 为解决本条款提及的任何争议而同意任何其他法庭或任何其他国家法庭的管辖(加利福尼亚州玛里法庭或旧金山适当联邦法庭除外)。

20. 赔偿。在法律允许的最大范围内,对于因以下原因或与其相关的针对 Autodesk 和/或其关联公司及其各自雇员、职员、董事、股东、关联机构、代理、代表、供应商或被许可方 (合称为 "受偿方") 提起的任何索赔或诉讼,其中包括但不限于由行业自律组织、州或联邦证券部门或委员会进行的任何程序、调查或索赔 (合称 "诉讼") 您应自行负担费用进行辩护或达成和解:(1) 指称您所提供的信息、内容或其他资料或服务或对其的使用,可能侵犯任何个人或实体的任何版权、商标或其他知识产权,或构成对任何个人或实体的商业秘密的不正当使用,或包含任何诽谤、诬蔑、诋毁、色情或淫秽材料; (2) 您违反了您在本条款项下的义务; (3) 您非法及/或未经授权使用与本网站,包括本网站所提供的信息、内容、服务和/或产品的使用; (4) 对于受偿方为在该等诉讼中进行辩护和/或解决该等诉讼所发生的所有损害赔偿、费用、债务和律师费,您应负责予以补偿并使其免受损害。 前述赔偿规定在本条款终止或期满后仍然继续有效。

21. 通知。 本协议项下向 Autodesk 递送的通知仅在下列情况下视为充分做出:采用书面形式,通过专人当面交付,或由一家主要商业快递服务公司交付,或以挂号邮件寄送,并要求回执,通知递送地址为: Autodesk, Inc., 联系人: Legal Department, 111 McInnis Parkway, San Rafael, California 94903. Autodesk 可自行决定采用网站发布、邮件通知或通过普通邮件寄送通知。 本网站亦可采取发布通知或提供链接至此类通知以通告本条款的变更。 包括但不限于您同意本条款及任何通知的纸质版以电子形式交付时同样可为针对本条款或与本条款相关的司法或行政程序所接受,且与纸质版具有同样效力,并与纸质版产生或包含的任何其他商业文件和记录受到同等条件的约束。

22. 前瞻性陈述。 本网站的部分信息可能包含对 Autodesk 的未来事件或未来财务状况推测或其他前瞻性陈述。 我们希望您注意,此类前瞻性陈述仅为推测,真实事件或结果可能与其大不相同。 此类前瞻性陈述包括(1)使用 “认为”、“期待”、“期望”、“估计”等词语或具有类似重要性或意义词语的陈述;(2)特别区分为前瞻性的陈述;(3)描述 Autodesk 未来运营及产品的任何计划、目标或目的的陈述;或(4)关注有关 Autodesk 市场或客户或 Autodesk 流动资产及资金来源特征及发展的陈述。 可导致与真实事件大不相同的因素包括影响 Autodesk 运营、市场、产品服务及价格的经济、竞争、政府及技术影响等。 有关影响 Autodesk 实际财务结果的潜在因素在 Autodesk 的文件Securities and Exchange Commission中有详细说明;特别对 Autodesk 的最近10-K报表及10-Q报表有详细说明。Autodesk 未承诺任何义务更新任何前瞻性陈述,以反映推测日期过后的结果或情形。

23. 其他。 本条款包含您与 Autodesk 就本网站订立的完整协议,并取代您与 Autodesk 就本网站以电子、口头或书面形式的作出的所有先前或同期的交流和建议。 您特此确认,您没有权力或授权代表 Autodesk 承担或设定任何义务或责任。 只有通过双方签署书面文件后,协议一方方可以放弃其在本条款项下的权利。 未执行本条款的任何规定不构成对该规定或本条款任何其他规定的放弃。 若本条款的任何规定发现为不合法、无效或以任何原因不可执行,则该条款应从本条款分割,并不得影响本条款其余规定的有效性及可执行性。 未经 Autodesk 事先明示同意,您不可转让、让与或转授您于本条款项下的任何或全部权力或义务。 本条款的任何规定不为任何第三方谋取利益,且协议双方均认为本条款的任何规定不可为第三方依据《1999合同法》(权力或第三方)或其他法律执行。 本条款的任何标题或条款名称仅为阅读方便而添加,不可以任何方式定义或解释本条款所包含的任何条款或规定。 Autodesk 对因不可控制因素而导致其不能履行义务不承担责任。

25. 过滤。 Autodesk 特此通知您父母控制保护(如计算机硬件、软件或过滤服务)已在商业上应用,它可以协助您控制未成年人访问对其有危害的资料。 在GetNetWise ( ) 及 OnGuard Online ( ). 上,您可以了解此类保护软件供应商的信息。 请注意,Autodesk 未许可此类供应商在本网站上发布任何产品或服务。

26. 通讯。 当您访问网站或向我们发送邮件时,即意味您在与我方进行电子交流。 基于合约意图,您应同意接收我方的电子交流,并同意我方以电子形式向您提供的一切协议、通知、披露即其他交流皆与书面文件一样符合法律要求。 本条款不影响您的法律权力。

27. 信息或投诉。 以下通知针对我们的加利福尼亚用户: 若您对网站有任何问题或投诉,请发送邮件至: . 您也可以通过信件联系 Autodesk,地址为: Copyright Agent, Autodesk, 111 McInnis Parkway, San Rafael, CA 94903, or by calling Autodesk at 415.507.5000. 加利福尼亚州居民也可书面联系加利福尼亚消费者事务部消费者服务处投诉协助科(Complaint Assistance Unit of the Division of Consumer Services of the California Department of Consumer Affairs),地址位于1625 North Market Blvd., Sacramento, CA 95834, or by telephone at 916.445.1254 or 800.952.5210.。