"Вы" или "ваше" означает лично вас (т.е. лицо, которое читает и принимает на себя обязательства согласно данным условиям), а если вы работаете с этим Веб-сайтом от имени корпорации или другого юридического лица (включая, в числе прочего, акционерные общества, общества с ограниченной ответственностью или партнерства с ограниченной ответственностью) – совместно вас и ту корпорацию или другое юридическое лицо, от чьего имени вы работаете с этим Веб-сайтом.

Использование данного Веб-сайта является бесплатным (если не указано иное). Тем не менее, следует учитывать, что это не распространяется на плату за использование Интернета согласно тарифам вашего провайдера. Компания Autodesk оставляет за собой право менять товары, услуги, цены и программы, упомянутые на данном Веб-сайте в любой момент и на свое собственное усмотрение.

Также, на использование данного Веб-сайта распространяются дополнительные положения и условия, установленные компанией Autodesk. Исключительно на усмотрение компании Autodesk они распространяются на определенную информацию, товары и услуги, которые предоставляются на данном Веб-сайте. Подобные дополнительные положения и условия включают в себя, в числе прочего, лицензионные соглашения, дополнительные пользовательские соглашения, Правила защиты личных данных и Согласие на предоставление ссылок (вместе именуемые "Дополнительные положения"). В рамках данного документа Дополнительные положения отсылочно включаются в состав Условий (при наличии противоречий между Дополнительными положениями и Условиями, Дополнительные положения имеют преимущественную силу относительно предмета Дополнительный положений).

Компания Autodesk оставляет за собой право менять эти Условия и уведомлять вас о подобных изменениях путем направления новой редакции Условий для данного Веб-сайта или другим путем, который компания считает обоснованным. Можно определить дату последнего редактирования данных Условий в разделе "ПОСЛЕДНЯЯ РЕДАКЦИЯ" в верхней части Условий. Если вы продолжаете использовать Веб-сайт после внесения изменений, это означает ваше согласие с данными изменениями.

Компания Autodesk также оставляет за собой право прибегать к любым средствам судебной защиты для восстановления справедливости при любом нарушении данных Условий. Компания Autodesk оставляет за собой все права, которые явно не предоставляются по данному документу.

1. Правомочность. Если вы пользуетесь этим Веб-сайтом от имени корпорации или любого другого юридического лица, вы ручаетесь, что уполномочены принять данные положения и условия от лица корпорации или другого юридического лица. Также, вы признаете, что вам 13 или более лет, и, если вы не достигли 18 лет, вы пользуетесь данным Веб-сайтом под постоянным присмотром родителя, официального опекуна или другого ответственного взрослого человека. Лица, не достигшие совершеннолетия в своей юрисдикции, не могут пользоваться данным Веб-сайтом или каким-либо способом передавать информацию, позволяющую определить личность, компании Autodesk.

2. Условия, распространяющиеся на корпорации. Следующие положения и условия распространяются на любую корпорацию или юридическое лицо, относительно которых действуют данные Условия: Вы соглашаетесь потребовать от всех своих работников принять на себя обязательства по данным положения и условиям и соглашаетесь нести ответственность за действия и упущения своих работников, связанные с этим Веб-сайтом, включая все нарушения Условий. Все ссылки на ваш доступ и/или использование Веб-сайта подразумевают доступ и/или использование Веб-сайта вашими работниками. Вы соглашаетесь, что все ваши работники несут ответственность за конфиденциальность любого пароля, которым они пользуются для получения доступа к этому Веб-сайту, и вы соглашаетесь не разрешать ни одному работнику передавать пароль или имя пользователя, любым способом передавать право использования или доступа к этому Веб-сайту другим работникам или другой третьей стороне. Если ваш работник увольняется или вы хотите ограничить доступ работника к Веб-сайту, вы несете ответственность за любые подобные изменения. Вы несете полную ответственность за любой обмен данными с этим Веб-сайтом, который имеет место в связи с паролями или именами пользователей для ваших работников (включая всех бывших работников).

3. Веб-сайт, размещаемый в США. Компания Autodesk контролирует и управляет данным Веб-сайтом из США. Если прямо не указано иное, на Веб-сайт распространяются законы и юрисдикция исключительно США. Компания Autodesk не ручается и не гарантирует, что данный Веб-сайт или какая-либо его часть соответствует законодательству или может использоваться в юрисдикции любой другой страны. Если вы решаете получить доступ к данному Веб-сайту, вы делаете это по своему собственному желанию и на собственный страх и риск, а также несете ответственность за соблюдение всех местных законов, требований и норм. На вас также распространяются требования США по контролю за экспортом, и вы несете ответственность за нарушение подобных требований, включая эмбарго США и другие федеральные нормы и требования, ограничивающие экспорт. Компания Autodesk может полностью или частично ограничить доступ к Веб-сайту для любого лица, в любом географическом регионе или юрисдикции в любой момент, исключительно на свое усмотрение.

4. Информация, предоставляемая посредством Веб-сайта. На предоставление вами информации посредством Веб-сайта распространяются Правила защиты личных данных компании Autodesk, размещенные по адресу ("Правила защиты личных данных"). Данные правила отсылочно включаются в Условия. Вы ручаетесь и гарантируете, что любая информация, которую вы предоставляете в связи с использованием Веб-сайта, является и будет являться правдивой, точной и полной, и что вы будете следить за подобной информацией и регулярно ее обновлять. Вы соглашаетесь, что, если любая предоставленная вами информация является или становится неправильной, устаревшей или неполной, компания Autodesk имеет право лишить вас права использования Веб-сайта.

5. Регистрация, имена пользователей и пароли. От вас могут потребовать зарегистрироваться в компании Autodesk для получения доступа к определенным частям данного Веб-сайта. Относительно подобной регистрации, компания Autodesk может отказаться предоставить вам, а вам нельзя использовать имя пользователя (или адрес электронной почты), которое уже используется другим лицом; которое может рассматриваться как попытка выдать себя за другого человека; которое устанавливает вашу личность; которое нарушает права интеллектуальной собственности или другие права любого человека; которое является оскорбительным или которое компания Autodesk отвергает по любой другой причине на свое собственное усмотрение.

Ваше имя пользователя и пароль предназначены только для вашего личного использования и не предназначены для любых других лиц. Вы несете ответственность за конфиденциальность любого пароля, которым вы пользуетесь для получения доступа к Веб-сайту, и соглашаетесь не передавать свой пароль или имя пользователя или не передавать право использования или доступа к этому Веб-сайту третьей стороне любым другим способом. Вы несете полную ответственность за любой обмен данными с Веб-сайтом, который имеет место в связи с вашим паролем или именем пользователя. Вы соглашаетесь немедленно уведомлять компанию Autodesk о любом неправомочном использовании вашего пароля или имени пользователя или любом другом нарушении конфиденциальности, связанным с вашей учетной записью или Веб-сайтом, и соглашаетесь "выходить" из своей учетной записи на Веб-сайте (в соответствующих случаях) в конце работы. Компания Autodesk не несет ответственность за любые потери или ущерб, понесенные в связи с вашим нарушением вышеуказанных обязательств.

6. Покупки. Если вы хотите приобрести наши товары или услуги, для вашего удобства мы можем предоставить на Веб-сайте ссылки на веб-магазин, в котором вы можете совершить подобные покупки. Пожалуйста, учтите, что, несмотря на то, что веб-магазин может располагаться на Веб-сайте или субдомене Веб-сайта, им управляет третья сторона, и на него распространяются положения и условия третьей стороны, а не данные Условия. Компания Autodesk ни при каких обстоятельствах не несет ответственность за положения и условия третьей стороны. Мы рекомендуем вам ознакомиться с положениями и условиями веб-магазина до осуществления любых покупок. Данные Условия не распространяются на ваше взаимодействие с подобным веб-магазином, и компания не несет за него никакой ответственности. Пожалуйста, смотрите Раздел 12 далее для получения более подробной информации о ссылках, представленных на Веб-сайте.

7. Программное обеспечение. На любое программное обеспечение, которое вы можете загрузить на данном Веб-сайте (далее – "Программное обеспечение"), распространяются авторские права компании Autodesk, ее поставщиков и/или лицензиаров. На использование Программного обеспечения могут распространяться условия лицензионных соглашений с конечными пользователями или других соглашений относительно Программного обеспечения (далее – "Лицензионные соглашения"). Вы можете устанавливать Программное обеспечение, на которое распространяется Лицензионное соглашение, только при условии принятия положений Лицензионного соглашения.

Программное обеспечение можно скачивать исключительно для использования конечными пользователями в соответствии с Лицензионным соглашением и/или данными Условиями. Если иное прямо не разрешено в любом применимом Лицензионном соглашении или по любому применимом закону, отменяющему следующие ограничения, вы соглашаетесь, что вы не будете продавать, сдавать в аренду, одалживать, передавать, менять, адаптировать, переводить, использовать части, декомпилировать, проводить инженерный анализ, разбирать или пытаться получить исходный код Программного обеспечения.

Любое воспроизведение, распространение или другие использование Программного обеспечения, которое нарушает Лицензионное соглашение и/или Условия, прямо запрещено законом и может привести к гражданскому иску или возбуждению уголовного дела. Нарушения будут преследоваться по закону и справедливости.

НЕ ОГРАНИЧИВАЯ ВЫШЕСКАЗАННОЕ, КОПИРОВАНИЕ ИЛИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ НА ЛЮБОМ ДРУГОМ СЕРВЕРЕ ИЛИ В ЛЮБОМ ДРУГОМ МЕСТЕ ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ ИЛИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ПРЯМО ЗАПРЕЩЕНЫ, ЕСЛИ ПОДОБНОЕ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ ИЛИ РАСПРОСТРАНЕНИЕ ЯВНО НЕ РАЗРЕШЕНЫ В ЛИЦЕНЗИОННОМ СОГЛАШЕНИИ ПО ДАННОМУ ПРОГРАММНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ.

Любое программное обеспечение и документация по подобному программному обеспечению, которые скачиваются с этого Веб-сайта для или от имени агентства или органа правительства США, являются "коммерческим компьютерным программным обеспечением" и "документацией к коммерческому компьютерному программному обеспечению", поэтому, согласно FAR 12.212 или DFARS 227.7202 и их редакциям, на использование, воспроизведение и раскрытие Программного обеспечения и подобной документации распространяются данные Условия и положения.

8. Права собственности. Информация и материалы, опубликованные на этом Веб-сайте, включая Программное обеспечение, являются и будут являться собственностью компании Autodesk, ее дочерних предприятий, филиалов, лицензиаров и/или поставщиков, и на них распространяются авторские права, патенты и другие права собственности и соответствующие законы. При условии выполнения вами данных Условий, в течение периода, когда компания Autodesk разрешает вам использовать Веб-сайт, и при условии соблюдения всех авторских прав и других прав собственности, вы можете (a) просматривать любое содержимое Веб-сайта, к которому компания дает доступ согласно Условиям, на одном компьютере, исключительно в личных, информационных, некоммерческих целях и (б) скачивать и распечатывать один (1) экземпляр материалов, которые компания Autodesk предоставляет для загрузки (таких как технические документы) (далее – "Документы") с данного Веб-сайта, исключительно в личных, информационных, некоммерческих целях, при условии, что эти Документы нельзя модифицировать или менять. Нельзя использовать, скачивать, загружать, копировать, распечатывать, выставлять, применять, воспроизводить, публиковать, лицензировать, размещать, передавать, сдавать в аренду или лизинг, модифицировать, давать взаймы, продавать, распространять или создавать продукты на основе (полностью или частично) Веб-сайта или любой информации с этого Веб-сайта, полностью или частично, без прямого предварительного письменного разрешения компании Autodesk. Составляющие части Веб-сайта защищены законами о праве собственности, товарном виде, товарных знаках, недобросовестной конкуренции и/или другими законами. Эти части нельзя воспроизводить или имитировать частично или полностью. Логотипы, графику, звуковые эффекты или изображения с данного Веб-сайта нельзя копировать или передавать при отсутствии прямого письменного разрешения компании Autodesk. Ни одна из частей Веб-сайта не может рассматриваться как предоставление лицензии или право на использование любого торгового названия, торгового или сервисного знака компании Autodesk, ее дочерних предприятий или поставщиков, подразумеваемым образом, в силу конклюдентных действий или другим способом, без прямого предварительного письменного разрешения компании Autodesk.

9. Отказ от гарантии. КОМПАНИЯ AUTODESK И/ИЛИ ЕЕ СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ДОЧЕРНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ, ФИЛИАЛЫ, ПОСТАВЩИКИ И ЛИЦЕНЗИАРЫ И ИХ ДИРЕКТОРА, СЛУЖАЩИЕ, РАБОТНИКИ, АГЕНТЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛИ НЕ ДАЮТ НИКАКИХ ГАРАНТИЙ КАСАТЕЛЬНО ВЕБ-САЙТА, ТОВАРОВ И УСЛУГ, ОПИСАННЫХ НА ВЕБ-САЙТЕ, ИЛИ СООТВЕТСТВИЯ ИНФОРМАЦИИ, МАТЕРИАЛОВ, СОДЕРЖАНИЯ, ДОКУМЕНТОВ И ГРАФИКИ НА ДАННОМ ВЕБ-САЙТЕ ЛЮБЫМ ЦЕЛЯМ. ВЕБ-САЙТ, ЛЮБЫЕ ТОВАРЫ ИЛИ УСЛУГИ (ВКЛЮЧАЯ, В ЧИСЛЕ ПРОЧЕГО, ТОВАРЫ И УСЛУГИ ТРЕТЬИХ СТОРОН), ПОЛУЧЕННЫЕ ПОСРЕДСТВОМ ВЕБ-САЙТА, И ВСЯ ИНФОРМАЦИЯ, СОДЕРЖАНИЕ, ДОКУМЕНТЫ И ГРАФИКА ПРИВОДЯТСЯ ДЛЯ ВАШЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НА СВОЙ СОБСТВЕННЫЙ СТРАХ И РИСК БЕЗ КАКОЙ-ЛИБО ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА. КОМПАНИЯ AUTODESK И/ИЛИ ЕЕ СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ДОЧЕРНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ, ФИЛИАЛЫ, ПОСТАВЩИКИ И ЛИЦЕНЗИАРЫ ДАННЫМ ОТКАЗЫВАЮТСЯ ОТ ЛЮБЫХ ГАРАНТИЙ И УСЛОВИЙ, КАСАЮЩИХСЯ ДАННОГО ВЕБ-САЙТА, ТОВАРОВ, УСЛУГ И ИНФОРМАЦИИ, СОДЕРЖАНИЯ, ДОКУМЕНТОВ И ГРАФИКИ, ВКЛЮЧАЯ ВСЕ КОСВЕННЫЕ ГАРАНТИИ И ГОДНОСТЬ К ПРОДАЖЕ, СООТВЕТСТВИЕ ОПРЕДЕЛЕННЫМ ЦЕЛЯМ, ПРАВО СОБСТВЕННОСТИ И НЕНАРУШЕНИЕ ПРАВ.

ПОЖАЛУЙСТА, УЧТИТЕ, ЧТО ЛИЦЕНЗИОННОЕ СОГЛАШЕНИЕ, КОТОРОЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ НА ЛЮБОЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, ПОЛУЧЕННОЕ ЧЕРЕЗ ВЕБ-САЙТ, МОЖЕТ ВКЛЮЧАТЬ В СЕБЯ ПРЯМЫЕ (НЕ КОСВЕННЫЕ) ГАРАНТИИ, ПРИМЕНИМЫЕ К ПРОГРАММНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ, КОТОРЫЕ БУДУТ РАСПРОСТРАНЯТЬСЯ НА ДАННОЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ЕСЛИ ИНОЕ ЯВНО НЕ УКАЗАНО КОМПАНИЕЙ AUTODESK В ЛИЦЕНЗИОННОМ СОГЛАШЕНИИ, НА ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАСПРОСТРАНЯЮТСЯ ПОЛОЖЕНИЯ ОТКАЗА ОТ ГАРАНТИИ, ИЗЛОЖЕННОГО В ПРЕДЫДУЩЕМ АБЗАЦЕ РАЗДЕЛА 9.

10. Ограничение ответственности. КОМПАНИЯ AUTODESK И/ИЛИ ЕЕ СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ДОЧЕРНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ, ФИЛИАЛЫ, ПОСТАВЩИКИ И ЛИЦЕНЗИАРЫ И ИХ ДИРЕКТОРА, СЛУЖАЩИЕ, РАБОТНИКИ, АГЕНТЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛИ НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ НЕСУТ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ЛЮБЫЕ ФАКТИЧЕСКИЕ, КОСВЕННЫЕ, ШТРАФНЫЕ, СЛУЧАЙНЫЕ, ПОСЛЕДУЮЩИЕ УБЫТКИ ИЛИ ЛЮБЫЕ УБЫТКИ, ПОНЕСЕННЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ПОТЕРИ ПРАВА ПОЛЬЗОВАНИЯ, ДАННЫХ ИЛИ ПРИБЫЛИ, ПОТЕРИ ДРУГИХ НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ, ПОТЕРИ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ ИНФОРМАЦИИ, ПРЕДОСТАВЛЕННОЙ ВАМИ В СВЯЗИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ДАННОГО ВЕБ-САЙТА, ИЛИ НЕПРАВОМОЧНОГО ПЕРЕХВАТА ПОДОБНОЙ ИНФОРМАЦИИ ТРЕТЬИМИ СТОРОНАМИ, ПО СПРАВЕДЛИВОСТИ, В РАМКАХ ДОГОВОРА, ИЗ-ЗА НЕБРЕЖНОСТИ ИЛИ ДРУГИХ НЕПРАВОМЕРНЫХ ДЕЙСТВИЙ, ВСЛЕДСТВИЕ ИЛИ В СВЯЗИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ДАННОГО ВЕБ-САЙТА, ЛЮБЫХ ТОВАРОВ И УСЛУГ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ НА ВЕБ-САЙТЕ, ЛЮБОГО ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, ИНФОРМАЦИИ, СОДЕРЖАНИЯ, ДОКУМЕНТОВ, ГРАФИКИ, ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИЛИ НЕПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГ С ДАННОГО ВЕБ-САЙТА ДАЖЕ ПРИ УСЛОВИИ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ О ПОДОБНЫХ УБЫТКАХ. В ЧАСТНОСТИ, НЕ ОГРАНИЧИВАЯ ВЫШЕСКАЗАННОЕ, КОМПАНИЯ AUTODESK И/ИЛИ ЕЕ СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ДОЧЕРНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ, ФИЛИАЛЫ, ПОСТАВЩИКИ И ЛИЦЕНЗИАРЫ И ИХ ДИРЕКТОРА, СЛУЖАЩИЕ, РАБОТНИКИ, АГЕНТЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛИ НЕ НЕСУТ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ЛЮБЫЕ УБЫТКИ, ПОНЕСЕННЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ВАШЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИЛИ ОТСУТСТВИЯ ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВЕБ-САЙТА ИЛИ ОТ ЛЮБОГО ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И/ИЛИ ДРУГОГО СОДЕРЖАНИЯ ВЕБ-САЙТА, ПРЕДОСТАВЛЕННОГО КОМПАНИЕЙ AUTODESK ИЛИ ЛЮБОЙ ТРЕТЬЕЙ СТОРОНОЙ. ЕСЛИ ВЫ НЕДОВОЛЬНЫ РАБОТОЙ ВЕБ-САЙТА, ЕДИНСТВЕННОЕ СРЕДСТВО, К КОТОРОМУ ВЫ МОЖЕТЕ ПРИБЕГНУТЬ, - ЭТО ПРЕКРАЩЕНИЕ ЕЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ. МАКСИМАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ КОМПАНИИ AUTODESK ЗА ЛЮБЫЕ УБЫТКИ, ПОТЕРИ И ОСНОВАНИЯ ИСКА, ДОГОВОРНЫЕ, НЕПРАВОМЕРНЫЕ (ВКЛЮЧАЯ, СРЕДИ ПРОЧЕГО, ХАЛАТНОСТЬ) ИЛИ ДРУГИЕ, СОСТАВЛЯЕТ ОБЩУЮ СУММУ, ПРИ ЕЕ НАЛИЧИИ, ВЫПЛАЧЕННУЮ ВАМИ ЗА ПОЛУЧЕНИЕ ДОСТУПА К И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДАННОГО ВЕБ-САЙТА.

ВЕБ-САЙТ, ТОВАРЫ И УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫЕ НА ВЕБ-САЙТЕ, И ИНФОРМАЦИЯ, СОДЕРЖАНИЕ, ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, ДОКУМЕНТЫ И ГРАФИКА НА ДАННОМ ВЕБ-САЙТЕ МОГУТ ВКЛЮЧАТЬ В СЕБЯ ТЕХНИЧЕСКИЕ НЕТОЧНОСТИ, ОШИБКИ ИЛИ НЕДОРАБОТКИ. ДАННАЯ ИНФОРМАЦИЯ МОЖЕТ ПЕРИОДИЧЕСКИ МЕНЯТЬСЯ. AUTODESK И/ИЛИ ЕЕ СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ДОЧЕРНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ, ФИЛИАЛЫ, ПОСТАВЩИКИ И ЛИЦЕНЗИАРЫ ИМЕЮТ ПРАВО СОВЕРШЕНСТВОВАТЬ И/ИЛИ МЕНЯТЬ ДАННЫЙ ВЕБ-САЙТ, ТОВАРЫ И УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫЕ НА ВЕБ-САЙТЕ, И ИНФОРМАЦИЮ, УСЛУГИ, ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, ТОВАРЫ И/ИЛИ ПРОГРАММЫ, ОПИСАННЫЕ В ДАННОМ РАЗДЕЛЕ, В ЛЮБОЙ МОМЕНТ.

НИ ОДНА ИЗ ЧАСТЕЙ РАЗДЕЛА 10 НЕ СНИМАЕТ С КОМПАНИИ AUTODESK ОТВЕТСТВЕННОСТЬ В СЛУЧАЕ СМЕРТИ ИЛИ ФИЗИЧЕСКОЙ ТРАВМЫ В РЕЗУЛЬТАТЕ ДОКАЗАННОЙ ХАЛАТНОСТИ ИЛИ ПРЕДНАМЕРЕННОГО ВВЕДЕНИЯ В ЗАБЛУЖДЕНИЯ ИЛИ УТАИВАНИЯ ИНФОРМАЦИИ СО СТОРОНЫ AUTODESK, ИЛИ ЛЮБУЮ ДРУГУЮ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ, КОТОРОЙ НЕЛЬЗЯ ИЗБЕЖАТЬ СОГЛАСНО ПРИМЕНИМОМУ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ.

11. Претензии при нарушении авторского права. Закон о защите авторских прав в цифровую эпоху 1998 г.

(далее – "DCMA") предоставляет регрессное требование владельцам авторских прав, которые считают, что появление информации в сети Интернет нарушает их права по закону США о защите авторских прав. Если вы обоснованно полагаете, что материалы данного Веб-сайта нарушают ваше авторское право, вы (или ваш представитель) можете направить в компанию Autodesk уведомление с требованием убрать материалы или ограничить доступ к ним. Если вы обоснованно полагаете, что кто-то ошибочно направил против вас уведомление о нарушении авторских прав, DMCA позволяет вам направить в Autodesk встречное уведомление. Уведомления и встречные уведомления должны соответствовать текущим нормативными требованиям согласно DMCA. Смотрите для получения более подробной информации. Уведомления и встречные уведомления следует направлять по адресу:

Агент по работе с авторскими правами

Autodesk, Inc.

111 McInnis Parkway

San Rafael, CA 94903 (г. Сан-Рафаэль, шт. Калифорния, США)

Эл. почта:

Тел: (415) 507.5000

Факс: (415) 507.6128

Компания Autodesk рекомендует проконсультироваться с юристом до подачи уведомления или встречного уведомления.

13. Правила поведения. При использовании данного Веб-сайта вы должны выполнять все применимые законы, нормы и требования. Кроме того, компания Autodesk ожидает, что пользователи Веб-сайта будут уважать права и честь друг друга. Вы получаете право использования Веб-сайта при условии соблюдения правил поведения, изложенных в данном разделе. Любое их невыполнение может привести к прекращению вашего доступа к Веб-сайту согласно Разделу 18 далее. Вы соглашаетесь не:

Размещать, передавать или другим способом предоставлять посредством данного Веб-сайта: Любую информацию, которая является или может быть (a) угрожающей, унизительной, оскорбительной или неприятной; (б) клеветнической; (в) мошеннической или неправомерной; (г) неприличной, недостойной или нежелательной или (д) защищенной авторским право, торговым знаком или другими правами собственности без явного предварительного согласия обладателя подобного права. Любые материалы, которые могут привести к уголовной или гражданской ответственности, или которые поощряют преступное поведение. Любые вирусы, червей, троянские программы или другие вредоносные компьютерные коды, файлы или программы, которые могут или предназначены для того, чтобы повредить или испортить работу оборудования или программного обеспечения. Любую непредусмотренную или неразрешенную рекламу, рекламные материалы, рассылки, спам, "письма счастья", "схемы финансовых пирамид" или уведомления об инвестиционных возможностях, а также любое другое навязывание услуг.

Использовать данный Веб-сайт для мошеннических или незаконных целей.

Собирать или лично получать информацию личного характера от других пользователей Веб-сайта.

Выдавать себя за любое лицо или компанию, включая любого представителя компании Autodesk или ее дочерних предприятий; необоснованно утверждать о своей связи с любым лицом или компанией или явно заявлять или подразумевать, что компания Autodesk поддерживает ваши любые заявления.

Вмешиваться в или нарушать деятельность Веб-сайта или серверов и сетей, которые используются для доступа к Веб-сайту, или нарушать любые требования, процедуры, принципы или нормы таких сетей.

Ограничивать или препятствовать любому другому лицу использовать Веб-сайт (включая повреждение любой части Веб-сайта).

Использовать Веб-сайт для рекламы, продажи или покупки любых товаров или услуг без предварительного прямого письменного разрешения компании Autodesk.

Воспроизводить, копировать, продавать, перепродавать или другим способом использовать в коммерческих целях любую часть Веб-сайта, право ее использования или доступа (включая любое содержание, Программное обеспечение и другие материалы данного Веб-сайта).

Модифицировать, адаптировать, переводить, проводить инженерный анализ, декомпилировать или разбирать любую часть данного Веб-сайта (включая любое содержание, Программное обеспечение и другие материалы данного Веб-сайта), за исключением случаев, прямо разрешенных по применимому законодательству, отменяющему данные ограничения.

Убирать уведомление об авторском праве, торговом знаке или других правах собственности с данного Веб-сайта или содержание, Программное обеспечение и другие материалы с данного Веб-сайта.

Конструировать или отображать любую часть Веб-сайта без предварительного прямого письменного разрешения компании Autodesk.

Создавать базу данных путем систематического скачивания и хранения всех или любых материалов Веб-сайта.

Использовать роботов, пауков, приложение для поиска по Веб-сайту/извлечения или другое ручное или автоматическое устройство для извлечения, индексирования, поиска и сбора данных или любым способом воспроизводить или обходить навигацию или конструкцию Веб-сайта без предварительного прямого письменного разрешения компании Autodesk.

14. Форумы. "Форум" означает группу обсуждения, чат, доску объявлений, новостные группы, справочные страницы, ответы на вопросы, письма в компанию Autodesk, ее вебмастеру или работникам, функцию электронной почты или другие интерактивные функции, предложенные на данном Веб-сайте.

Информация на форумах компании Autodesk может предоставляться компанией или третьими сторонами-пользователями Веб-сайта. Пожалуйста, учтите, что пользователи Веб-сайта могут размещать неточные, ошибочные или обманные сообщения и утверждения в форумах. Компания Autodesk, ее дочерние предприятия и соответствующие работники, служащие, директора, акционеры, партнеры, агенты, представители, поставщики или лицензиаты не подтверждают и не несут ответственность за мнение, совет, информацию или утверждения в Форумах, представленные третьими сторонами. Без ограничения, компания Autodesk и ее соответствующие филиалы, компаньоны, поставщики и лицензиары и их директора, служащие, работники, агенты и представители не несут ответственность за любую информацию или материалы, предоставленные посредством форумов (включая, среди прочего, ошибки или опущения в материалах, ссылках или изображениях, которые прилагаются к материалам на Форуме), или результаты, полученные в связи с использованием данной информации или материалов. Компания Autodesk и/или ее филиалы, компаньоны, поставщики и лицензиары и их директора, служащие, работники, агенты и представители ни при каких обстоятельствах не несут ответственность за любые потери или убытки в связи с использованием информации или материалов. Мнения, выраженные на Форумах, отражают исключительно точки зрения лиц, которые высказали данные мнения, и они могут не совпадать с мнением компании Autodesk и/или ее соответствующих филиалов, компаньонов, поставщиков и лицензиаров и их директоров, служащих, работников, агентов и представителей.

Кроме того, компания Autodesk и/или ее филиалы, компаньоны, поставщики и лицензиары и их директора, служащие, работники, агенты и представители не контролируют и не несут ответственность за любые убытки, понесенные в результате использования (включая, среди прочего, воспроизведение) или неправильного использования третьей стороной информации, добровольно опубликованной на Форуме или в другой части Веб-сайта. ЕСЛИ ВЫ РЕШАЕТЕ РАЗМЕСТИТЬ ИНФОРМАЦИЮ ЛИЧНОГО ХАРАКТЕРА ИЛИ ДРУГУЮ ИНФОРМАЦИЮ НА ФОРУМЕ ИЛИ В ДРУГОЙ ЧАСТИ ВЕБ-САЙТА, ВЫ ДЕЛАЕТЕ ЭТО НА СВОЙ СОБСТВЕННЫЙ СТРАХ И РИСК.

15. Лицензия. Когда вы загружаете, отправляете по электронной почте, размещаете, публикуете или другим способом передаете данные на любой Форум или предоставляете любые данные компании Autodesk (далее – "Предоставление"), вы признаете, что такое предоставление не является конфиденциальным и автоматически даете (или гарантируете, что владелец таким прав прямо дает) компании Autodesk бессрочное, безвозмездное, полностью выплаченное, безвозвратное, неисключительное, сублицензионное (комплексное) право и разрешение на использование, воспроизведение, модифицирование, адаптацию, публикацию и демонстрацию (публичную или иную), передачу и распространение такого Предоставления в любой форме, при помощи любых средств или технологий, существующих на данный момент или разработанных в дальнейшем. Кроме того, вы гарантируете, что вы отказываетесь от всех так называемых моральных прав относительно содержания. При каждом Предоставлении вы заявляете и гарантируете, что вы обладаете всеми правами, необходимыми для предоставления разрешений по данному разделу, и что каждое Предоставление данных посредством Веб-сайта соответствует всем применимым законам, нормам и требованиям.

16. Мониторинг. Вы признаете и соглашаетесь, что компания Autodesk оставляется за собой право (но не несет обязательства) выполнять одно из следующих действий на свое усмотрение, без вашего уведомления: (i) контролировать Предоставления, а также доступ к Веб-сайту; (ii) менять, удалять или отказывать в или разрешать размещение любой предоставленной информации; и/или (iii) раскрывать любую предоставленную информацию и обстоятельства ее передачи любой третьей стороне для обеспечения работы Веб-сайта; защищать компанию Autodesk, ее дочерние предприятия и соответствующих работников, служащих, директоров, акционеров, компаньонов, агентов, представителей, поставщиков или лицензиатов, а также пользователей и посетителей Веб-сайта; выполнять правовые обязательства или требования правительства; требовать выполнения данных Условий или по любой другой причине. Компания Autodesk отказывается от любой ответственности за содержание информации, предоставленной пользователями в или посредством любой части данного Веб-сайта.

17. Правила проведения тотализаторов, соревнований, лотерей и подобных акций.В дополнение к положениям данных Условий, на любые тотализаторы, соревнование, лотереи и подобные акции (далее – "Акции"), проводимые посредством Веб-сайта, могут распространяться особые правила, которые не входят в состав Условий. При участии в любой подобной Акции на вас будут распространяться данные правила, которые могут отличаться от изложенных здесь условий и положений. Компания Autodesk настоятельно рекомендует вам изучить все особые правила, применимые к определенной Акции, на которые в разделе об Акции будет даваться ссылка, и прочитать Правила защиты личных данных компании Autodesk, которые вместе с Условиями распространяются на любую информацию, которую вы предоставляете в связи с подобной деятельностью. При возникновении противоречий между условиями и положениями этих правил и Условиями, условия и положения правил имеют преимущественную силу.

18. Прекращение доступа. Вы соглашаетесь, что компания Autodesk может на свое собственное усмотрение в любой, по любой причине или без причины прекратить ваш доступ к Веб-сайту и любым учетным записям, которые могут у вас быть в связи с данным Веб-сайтом, включая случаи, в которых компания Autodesk считает, что вы нарушили данные Условия. При таком прекращении доступа вы немедленно теряете право на использование Веб-сайта. Вы соглашаетесь, что любое прекращение вашего доступа или использования Веб-сайта может осуществляться без предварительного уведомления, и что компания Autodesk может немедленно деактивировать или удалить ваш пароль и имя пользователя, а также все связанную с ними информацию и файлы и/или ограничить любой дальнейший доступ к такой информации или файлам. Вы соглашаетесь, что компания Autodesk, ее дочерние предприятия и их соответствующие работники, служащие, директора, акционеры, компаньоны, агенты, представители, поставщики или лицензиаты не имеют никаких обязательств ни перед вами, ни перед третьими сторонами за прекращение вашего доступа к Веб-сайту или любой информации и файлам, и они не обязаны предоставлять вам подобную информацию или файлы после прекращения доступа. Разделы 2, 3, 8-13, 16 и 19-24 остаются в силе после истечения срока действия Условий.

19. Регулирующее законодательство; Юрисдикция. Если на данный момент вы находитесь в договорных отношениях с компанией Autodesk, регулирующее законодательство и юрисдикция по любым спорам, возникающим по или в связи с Условиями (включая любые указанные здесь правила) и/или Веб-сайтом будут представлять собой законодательство и юрисдикцию, указанные в договоре с компанией Autodesk. Если на данный момент вы находитесь в нескольких договорных отношениях с компанией Autodesk, регулирующее законодательство и юрисдикция по любым спорам, возникающим по или в связи с Условиями (включая любые указанные здесь правила) и/или Веб-сайтом будут представлять собой законодательство и юрисдикцию, указанные в последнем договоре с компанией Autodesk.

Если вы не находитесь в договорных отношениях с компанией Autodesk, вы (а) соглашаетесь на неисключительную юрисдикцию соответствующего государственного суда в округе Мэрин (шт. Калифорния, США), или соответствующего федерального суда, расположенного в Сан-Франциско (шт. Калифорния, США), относительно любых разбирательств в связи с условиями; (б) если иное прямо не указано в следующем абзаце, любые споры, возникающие в связи с Условиями (включая все упомянутые правила) и/или Веб-сайтом, разрешаются в соответствии с законодательством штата Калифорния (США), без учета применимого конфликта между законодательными положениями. Особым исключением применительно к Условиям является закон, известный как Конвенция ООН о международной купле-продаже товаров.

Если (i) вы не находитесь в договорных отношениях с компанией Autodesk; (ii) вы не являетесь гражданином США; (iii) вы не проживаете в Соединенных Штатах; (iv) вы не получаете доступ к Веб-сайту из США; (v) спор между вами и нами не касается вашего доступа к или использования американской версии данного Веб-сайта и (vi) вы являетесь гражданином страны-члена Европейского союза, который использует Веб-сайт не для работы, бизнеса или профессии, данным вы соглашаетесь, что любые споры, возникающие по или в связи с Условиями (включая все упомянутые правила) и/или Веб-сайтом, рассматриваются согласно законодательству Англии и Уэльса, без учета применимого конфликта между законодательными положениями. Ни одна из частей Условий не подразумевает согласие компании Autodesk на юрисдикцию любого суда любой страны для разрешения любого спора по данным условиям (кроме соответствующего государственного суда в округе Мэрин (шт. Калифорния, США), или соответствующего федерального суда в Сан-Франциско, шт. Калифорния, США).

20. Возмещение убытков. Вы обязуетесь урегулировать любые споры за свой счет, включая, в числе прочего, любые разбирательства, расследования или иски от имени самоуправляемой организации, государственного или федерального агентства или комитета безопасности (далее – "Юридической действие") против компании Autodesk и/или ее дочерних предприятий и их соответствующих работников, служащих, директоров, акционеров, агентов, представителей, поставщиков или лицензиатов (далее – "Получатель возмещения") в максимальной степени, разрешенной законом, в связи с: (1) заявлением, что информация, содержание или другие материалы или услуги, предоставленные или опубликованные вами, или их использование могут нарушать авторские права, права на торговые знаки или другие права интеллектуальной собственности любого физического или юридического лица, или являться неправомерным присвоением коммерческой тайны физического или юридического лица, а также содержать клеветнические, оскорбительные, уничижительные, порнографические или неприличные материалы; (2) нарушением вами обязательств по Условиям; (3) вашим незаконным и/или неправомочным использованием иди деятельностью в связи с Веб-сайтом, включая информацию, содержание, услуги и/или товары, предоставленные на Веб-сайте; (4) любыми вашими Предоставлениями на Форуме. Вы обязуетесь возместить и защищать Получателя возмещения от любых убытков, расходов, обязательств и платы адвокату в ходе защиты и/или Юридических действий. Вышеуказанное возмещение остается в силе по истечении срока данных условий.

21. Уведомления. Уведомления компании Autodesk по данным Условиям должны осуществляться в письменном виде и передаваться лично в руки или посредством службы курьерской доставки или заказным письмом с уведомлением по адресу: Autodesk, Inc., Кому: Юридический отдел, 111 McInnis Parkway, San Rafael, California 94903 (г. Сан-Рафаэль, шт. Калифорния, США). Вы можете получать уведомления через Веб-сайт, по электронной или обычной почте на усмотрение компании Autodesk. Веб-сайт также может предоставлять уведомления об изменениях в данных Условиях или других положения путем размещения подобных уведомлений или ссылок на них. Без ограничений, вы соглашаетесь, что бумажная версия этих Условий и любого уведомления в электронной форме может быть принята в качестве доказательства в судебном или административном разбирательстве в связи с Условиями в той же степени и на тех же условиях, что и другие деловые документы, изначально созданные и хранимые в бумажном виде.

22. Прогностические заявления. Определенная информация на этом Веб-сайте может содержать прогнозы или прогностические заявления относительно будущих мероприятий или будущей финансовой эффективности компании Autodesk. Мы хотим предупредить вас, что эти утверждения являются исключительно предположениями, и фактические мероприятия или результаты могут существенно отличаться. Подобные утверждения включают в себя (а) фразы со словами "считает", "ожидает", "предполагает", "оценивает" или словами с подобным значением; (б) фразы, изначально преподнесенные как прогностические; (в) фразы, описывающие платы, задачи и цели компании Autodesk относительно будущей деятельности и товаров; или (г) фразы, касающиеся свойств и роста рынков и круга клиентов компании Autodesk или предполагаемой ликвидности и капитала компании Autodesk. Факторы, которые могут привести к существенно иным результатам, включают в себя экономическое, конкурентное, государственное и технологические воздействие на деятельность, рынки, товары, услуги и цены компании Autodesk. Более подробная информация о потенциальных факторах, которые могут повлиять на фактические финансовые результаты компании Autodesk, приведена в официальной документации компании Autodesk, предоставленной Комиссии по ценным бумагам и биржам, в особенности, в последних отчетах компании Форма 10-К и Форма 10-Q. Компания Autodesk не принимает на себя обязательство обновлять любые прогностические утверждения для отображения фактических событий или обстоятельств после даты опубликования утверждения.

23. Разное. Эти Условия включают полный текст соглашения между вами и компанией Autodesk относительно данного Веб-сайта и отменяют все предварительные или текущие переговоры и предложения в электронной, устной или письменной форме между вами и компанией Autodesk относительно данного Веб-сайта. Данным вы признаете, что вы не имеете прав или полномочий брать на себя или создавать обязательства от имени компании Autodesk. Сторона может отказаться от своих прав по данным Условиям только путем подписания документа обеими сторонами. Невыполнение любого положения Условий не является отказом от Условий или любых других положений. Если любое положение Условий окажется незаконным, недействительным или невыполнимым по любой причине, данное положение будет отделено от Условий и не повлияет на действительность и выполнимость оставшихся положений. Вы не имеете права передавать или сублицензировать свои права или обязательства по данным Условиям без предварительного прямого письменного разрешения компании Autodesk. Ни одно положение данных Условий не предназначено в пользу любой третьей стороны, и стороны не хотят, чтобы любое положение могло быть выполнено третьей стороной либо по Закону о договорах (права третьих лиц) 1999 г., либо по другому закону. Любой заголовок, надпись или название раздела приводятся в Условиях только для удобства, и они ни в коем случае не определяют и не объясняют суть разделов данного документа. Компания Autodesk не несет ответственность за невыполнение любых обязательств ввиду обстоятельств непредвиденной силы.

25. Фильтрование. Данным компания Autodesk уведомляет вас, что можно приобрести средства родительской защиты (такие как компьютерное оборудование, программное обеспечение или услуги по фильтрованию), которые помогут вам ограничить доступ к материалам, непредназначенным для детей. Информацию о компаниях, предлагающих подобные средства защиты, можно получить на веб-сайтах GetNetWise ( ) и OnGuard Online ( ). Пожалуйста, учтите, что компания Autodesk не рекомендует определенные товары или услуги, предоставляемые на подобных сайтах.

26. Связь. Когда вы заходите на Веб-сайт или направляете нам электронную почту, вы общаетесь с нами при помощи электронных средств. В договорных целях, вы соглашаетесь получать от нас электронные сообщения и соглашаетесь, что все соглашения, уведомления, раскрытие информации и другая электронная связь с нами соответствует тем же законодательным требованиям, что и письменная переписка. Это условие не влияет на ваши законные права.

27. Информирование или жалобы. Это уведомление предназначено для наших пользователей в Калифорнии: Если у вас есть вопросы или жалобы по данному Веб-сайту, пожалуйста, отправьте электронное письмо по адресу . Также, вы можете связаться с компанией Autodesk по адресу: Агент по работе с авторскими правами, Autodesk, 111 McInnis Parkway, San Rafael, CA 94903 (г. Сан-Рафаэль, шт. Калифорния, США) или позвонив по номеру 415.507.5000. Жители Калифорнии могут обратиться в Отдел по работе с жалобами в Подразделении по обслуживанию клиентов в Калифорнийском отделе по работе с клиентами по почте по адресу 1625 North Market Blvd., Sacramento, CA 95834 (г. Сакраменто, шт. Калифорния, США) или по телефону 916.445.1254 или 800.952.5210.

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