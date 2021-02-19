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Website Terms of Use and Education

Website Terms Of Use (English)

Условия Использования

Autodesk, Inc., делавэрская корпорация, зарегистрированная по адресу 111 McInnis Parkway, San Rafael, California (г. Сан-Рафаэль, шт. Калифорния, США), и ее дочерние предприятия (совместно именуемые "Autodesk") предоставляют информацию, товары и услуги на данном веб-сайте (далее – "Веб-сайт") в соответствии со следующими условиями и положениями (далее – "Условия"). Если вы хотите получить более подробную информацию о компании или связаться с нами относительно данного Веб-сайта, пожалуйста, перейдите по адресу

http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/item?siteID=123112&id=304463.

ПОЖАЛУЙСТА, ВНИМАТЕЛЬНО ОЗНАКОМЬТЕСЬ С ДАННЫМИ УСЛОВИЯМИ ДО НАЧАЛА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВЕБ-САЙТА. ПРИ ПОЛУЧЕНИИ ДОСТУПА К ВЕБ-САЙТУ ВЫ ПРИНИМАЕТЕ НА СЕБЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СОГЛАСНО ДАННЫМ УСЛОВИЯМ. ЕСЛИ ВЫ НЕ СОГЛАСНЫ С ДАННЫМИ УСЛОВИЯМИ, ПОЖАЛУЙСТА, НЕ ПОЛЬЗУЙТЕСЬ ЭТИМ ВЕБ-САЙТОМ.

"Вы" или "ваше" означает лично вас (т.е. лицо, которое читает и принимает на себя обязательства согласно данным условиям), а если вы работаете с этим Веб-сайтом от имени корпорации или другого юридического лица (включая, в числе прочего, акционерные общества, общества с ограниченной ответственностью или партнерства с ограниченной ответственностью) – совместно вас и ту корпорацию или другое юридическое лицо, от чьего имени вы работаете с этим Веб-сайтом.

Использование данного Веб-сайта является бесплатным (если не указано иное). Тем не менее, следует учитывать, что это не распространяется на плату за использование Интернета согласно тарифам вашего провайдера. Компания Autodesk оставляет за собой право менять товары, услуги, цены и программы, упомянутые на данном Веб-сайте в любой момент и на свое собственное усмотрение.

Также, на использование данного Веб-сайта распространяются дополнительные положения и условия, установленные компанией Autodesk. Исключительно на усмотрение компании Autodesk они распространяются на определенную информацию, товары и услуги, которые предоставляются на данном Веб-сайте. Подобные дополнительные положения и условия включают в себя, в числе прочего, лицензионные соглашения, дополнительные пользовательские соглашения, Правила защиты личных данных и Согласие на предоставление ссылок (вместе именуемые "Дополнительные положения"). В рамках данного документа Дополнительные положения отсылочно включаются в состав Условий (при наличии противоречий между Дополнительными положениями и Условиями, Дополнительные положения имеют преимущественную силу относительно предмета Дополнительный положений).

Компания Autodesk оставляет за собой право менять эти Условия и уведомлять вас о подобных изменениях путем направления новой редакции Условий для данного Веб-сайта или другим путем, который компания считает обоснованным. Можно определить дату последнего редактирования данных Условий в разделе "ПОСЛЕДНЯЯ РЕДАКЦИЯ" в верхней части Условий. Если вы продолжаете использовать Веб-сайт после внесения изменений, это означает ваше согласие с данными изменениями.

Компания Autodesk также оставляет за собой право прибегать к любым средствам судебной защиты для восстановления справедливости при любом нарушении данных Условий. Компания Autodesk оставляет за собой все права, которые явно не предоставляются по данному документу.

Ваше имя пользователя и пароль предназначены только для вашего личного использования и не предназначены для любых других лиц. Вы несете ответственность за конфиденциальность любого пароля, которым вы пользуетесь для получения доступа к Веб-сайту, и соглашаетесь не передавать свой пароль или имя пользователя или не передавать право использования или доступа к этому Веб-сайту третьей стороне любым другим способом. Вы несете полную ответственность за любой обмен данными с Веб-сайтом, который имеет место в связи с вашим паролем или именем пользователя. Вы соглашаетесь немедленно уведомлять компанию Autodesk о любом неправомочном использовании вашего пароля или имени пользователя или любом другом нарушении конфиденциальности, связанным с вашей учетной записью или Веб-сайтом, и соглашаетесь "выходить" из своей учетной записи на Веб-сайте (в соответствующих случаях) в конце работы. Компания Autodesk не несет ответственность за любые потери или ущерб, понесенные в связи с вашим нарушением вышеуказанных обязательств.

Программное обеспечение можно скачивать исключительно для использования конечными пользователями в соответствии с Лицензионным соглашением и/или данными Условиями. Если иное прямо не разрешено в любом применимом Лицензионном соглашении или по любому применимом закону, отменяющему следующие ограничения, вы соглашаетесь, что вы не будете продавать, сдавать в аренду, одалживать, передавать, менять, адаптировать, переводить, использовать части, декомпилировать, проводить инженерный анализ, разбирать или пытаться получить исходный код Программного обеспечения.

Любое воспроизведение, распространение или другие использование Программного обеспечения, которое нарушает Лицензионное соглашение и/или Условия, прямо запрещено законом и может привести к гражданскому иску или возбуждению уголовного дела. Нарушения будут преследоваться по закону и справедливости.

НЕ ОГРАНИЧИВАЯ ВЫШЕСКАЗАННОЕ, КОПИРОВАНИЕ ИЛИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ НА ЛЮБОМ ДРУГОМ СЕРВЕРЕ ИЛИ В ЛЮБОМ ДРУГОМ МЕСТЕ ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ ИЛИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ПРЯМО ЗАПРЕЩЕНЫ, ЕСЛИ ПОДОБНОЕ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ ИЛИ РАСПРОСТРАНЕНИЕ ЯВНО НЕ РАЗРЕШЕНЫ В ЛИЦЕНЗИОННОМ СОГЛАШЕНИИ ПО ДАННОМУ ПРОГРАММНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ.

Любое программное обеспечение и документация по подобному программному обеспечению, которые скачиваются с этого Веб-сайта для или от имени агентства или органа правительства США, являются "коммерческим компьютерным программным обеспечением" и "документацией к коммерческому компьютерному программному обеспечению", поэтому, согласно FAR 12.212 или DFARS 227.7202 и их редакциям, на использование, воспроизведение и раскрытие Программного обеспечения и подобной документации распространяются данные Условия и положения.

ПОЖАЛУЙСТА, УЧТИТЕ, ЧТО ЛИЦЕНЗИОННОЕ СОГЛАШЕНИЕ, КОТОРОЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ НА ЛЮБОЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, ПОЛУЧЕННОЕ ЧЕРЕЗ ВЕБ-САЙТ, МОЖЕТ ВКЛЮЧАТЬ В СЕБЯ ПРЯМЫЕ (НЕ КОСВЕННЫЕ) ГАРАНТИИ, ПРИМЕНИМЫЕ К ПРОГРАММНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ, КОТОРЫЕ БУДУТ РАСПРОСТРАНЯТЬСЯ НА ДАННОЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ЕСЛИ ИНОЕ ЯВНО НЕ УКАЗАНО КОМПАНИЕЙ AUTODESK В ЛИЦЕНЗИОННОМ СОГЛАШЕНИИ, НА ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАСПРОСТРАНЯЮТСЯ ПОЛОЖЕНИЯ ОТКАЗА ОТ ГАРАНТИИ, ИЗЛОЖЕННОГО В ПРЕДЫДУЩЕМ АБЗАЦЕ РАЗДЕЛА 9.

ВЕБ-САЙТ, ТОВАРЫ И УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫЕ НА ВЕБ-САЙТЕ, И ИНФОРМАЦИЯ, СОДЕРЖАНИЕ, ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, ДОКУМЕНТЫ И ГРАФИКА НА ДАННОМ ВЕБ-САЙТЕ МОГУТ ВКЛЮЧАТЬ В СЕБЯ ТЕХНИЧЕСКИЕ НЕТОЧНОСТИ, ОШИБКИ ИЛИ НЕДОРАБОТКИ. ДАННАЯ ИНФОРМАЦИЯ МОЖЕТ ПЕРИОДИЧЕСКИ МЕНЯТЬСЯ. AUTODESK И/ИЛИ ЕЕ СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ДОЧЕРНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ, ФИЛИАЛЫ, ПОСТАВЩИКИ И ЛИЦЕНЗИАРЫ ИМЕЮТ ПРАВО СОВЕРШЕНСТВОВАТЬ И/ИЛИ МЕНЯТЬ ДАННЫЙ ВЕБ-САЙТ, ТОВАРЫ И УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫЕ НА ВЕБ-САЙТЕ, И ИНФОРМАЦИЮ, УСЛУГИ, ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, ТОВАРЫ И/ИЛИ ПРОГРАММЫ, ОПИСАННЫЕ В ДАННОМ РАЗДЕЛЕ, В ЛЮБОЙ МОМЕНТ.

НИ ОДНА ИЗ ЧАСТЕЙ РАЗДЕЛА 10 НЕ СНИМАЕТ С КОМПАНИИ AUTODESK ОТВЕТСТВЕННОСТЬ В СЛУЧАЕ СМЕРТИ ИЛИ ФИЗИЧЕСКОЙ ТРАВМЫ В РЕЗУЛЬТАТЕ ДОКАЗАННОЙ ХАЛАТНОСТИ ИЛИ ПРЕДНАМЕРЕННОГО ВВЕДЕНИЯ В ЗАБЛУЖДЕНИЯ ИЛИ УТАИВАНИЯ ИНФОРМАЦИИ СО СТОРОНЫ AUTODESK, ИЛИ ЛЮБУЮ ДРУГУЮ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ, КОТОРОЙ НЕЛЬЗЯ ИЗБЕЖАТЬ СОГЛАСНО ПРИМЕНИМОМУ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ.

Агент по работе с авторскими правами
Autodesk, Inc.
111 McInnis Parkway
San Rafael, CA 94903 (г. Сан-Рафаэль, шт. Калифорния, США)
Эл. почта: copyright.agent@autodesk.com
Тел: (415) 507.5000
Факс: (415) 507.6128

Компания Autodesk рекомендует проконсультироваться с юристом до подачи уведомления или встречного уведомления.

  • Размещать, передавать или другим способом предоставлять посредством данного Веб-сайта:
    • Любую информацию, которая является или может быть (a) угрожающей, унизительной, оскорбительной или неприятной; (б) клеветнической; (в) мошеннической или неправомерной; (г) неприличной, недостойной или нежелательной или (д) защищенной авторским право, торговым знаком или другими правами собственности без явного предварительного согласия обладателя подобного права.
    • Любые материалы, которые могут привести к уголовной или гражданской ответственности, или которые поощряют преступное поведение.
    • Любые вирусы, червей, троянские программы или другие вредоносные компьютерные коды, файлы или программы, которые могут или предназначены для того, чтобы повредить или испортить работу оборудования или программного обеспечения.
    • Любую непредусмотренную или неразрешенную рекламу, рекламные материалы, рассылки, спам, "письма счастья", "схемы финансовых пирамид" или уведомления об инвестиционных возможностях, а также любое другое навязывание услуг.
  • Использовать данный Веб-сайт для мошеннических или незаконных целей.
  • Собирать или лично получать информацию личного характера от других пользователей Веб-сайта.
  • Выдавать себя за любое лицо или компанию, включая любого представителя компании Autodesk или ее дочерних предприятий; необоснованно утверждать о своей связи с любым лицом или компанией или явно заявлять или подразумевать, что компания Autodesk поддерживает ваши любые заявления.
  • Вмешиваться в или нарушать деятельность Веб-сайта или серверов и сетей, которые используются для доступа к Веб-сайту, или нарушать любые требования, процедуры, принципы или нормы таких сетей.
  • Ограничивать или препятствовать любому другому лицу использовать Веб-сайт (включая повреждение любой части Веб-сайта).
  • Использовать Веб-сайт для рекламы, продажи или покупки любых товаров или услуг без предварительного прямого письменного разрешения компании Autodesk.
  • Воспроизводить, копировать, продавать, перепродавать или другим способом использовать в коммерческих целях любую часть Веб-сайта, право ее использования или доступа (включая любое содержание, Программное обеспечение и другие материалы данного Веб-сайта).
  • Модифицировать, адаптировать, переводить, проводить инженерный анализ, декомпилировать или разбирать любую часть данного Веб-сайта (включая любое содержание, Программное обеспечение и другие материалы данного Веб-сайта), за исключением случаев, прямо разрешенных по применимому законодательству, отменяющему данные ограничения.
  • Убирать уведомление об авторском праве, торговом знаке или других правах собственности с данного Веб-сайта или содержание, Программное обеспечение и другие материалы с данного Веб-сайта.
  • Конструировать или отображать любую часть Веб-сайта без предварительного прямого письменного разрешения компании Autodesk.
  • Создавать базу данных путем систематического скачивания и хранения всех или любых материалов Веб-сайта.
  • Использовать роботов, пауков, приложение для поиска по Веб-сайту/извлечения или другое ручное или автоматическое устройство для извлечения, индексирования, поиска и сбора данных или любым способом воспроизводить или обходить навигацию или конструкцию Веб-сайта без предварительного прямого письменного разрешения компании Autodesk.

Информация на форумах компании Autodesk может предоставляться компанией или третьими сторонами-пользователями Веб-сайта. Пожалуйста, учтите, что пользователи Веб-сайта могут размещать неточные, ошибочные или обманные сообщения и утверждения в форумах. Компания Autodesk, ее дочерние предприятия и соответствующие работники, служащие, директора, акционеры, партнеры, агенты, представители, поставщики или лицензиаты не подтверждают и не несут ответственность за мнение, совет, информацию или утверждения в Форумах, представленные третьими сторонами. Без ограничения, компания Autodesk и ее соответствующие филиалы, компаньоны, поставщики и лицензиары и их директора, служащие, работники, агенты и представители не несут ответственность за любую информацию или материалы, предоставленные посредством форумов (включая, среди прочего, ошибки или опущения в материалах, ссылках или изображениях, которые прилагаются к материалам на Форуме), или результаты, полученные в связи с использованием данной информации или материалов. Компания Autodesk и/или ее филиалы, компаньоны, поставщики и лицензиары и их директора, служащие, работники, агенты и представители ни при каких обстоятельствах не несут ответственность за любые потери или убытки в связи с использованием информации или материалов. Мнения, выраженные на Форумах, отражают исключительно точки зрения лиц, которые высказали данные мнения, и они могут не совпадать с мнением компании Autodesk и/или ее соответствующих филиалов, компаньонов, поставщиков и лицензиаров и их директоров, служащих, работников, агентов и представителей.

Кроме того, компания Autodesk и/или ее филиалы, компаньоны, поставщики и лицензиары и их директора, служащие, работники, агенты и представители не контролируют и не несут ответственность за любые убытки, понесенные в результате использования (включая, среди прочего, воспроизведение) или неправильного использования третьей стороной информации, добровольно опубликованной на Форуме или в другой части Веб-сайта. ЕСЛИ ВЫ РЕШАЕТЕ РАЗМЕСТИТЬ ИНФОРМАЦИЮ ЛИЧНОГО ХАРАКТЕРА ИЛИ ДРУГУЮ ИНФОРМАЦИЮ НА ФОРУМЕ ИЛИ В ДРУГОЙ ЧАСТИ ВЕБ-САЙТА, ВЫ ДЕЛАЕТЕ ЭТО НА СВОЙ СОБСТВЕННЫЙ СТРАХ И РИСК.

Если вы не находитесь в договорных отношениях с компанией Autodesk, вы (а) соглашаетесь на неисключительную юрисдикцию соответствующего государственного суда в округе Мэрин (шт. Калифорния, США), или соответствующего федерального суда, расположенного в Сан-Франциско (шт. Калифорния, США), относительно любых разбирательств в связи с условиями; (б) если иное прямо не указано в следующем абзаце, любые споры, возникающие в связи с Условиями (включая все упомянутые правила) и/или Веб-сайтом, разрешаются в соответствии с законодательством штата Калифорния (США), без учета применимого конфликта между законодательными положениями. Особым исключением применительно к Условиям является закон, известный как Конвенция ООН о международной купле-продаже товаров.

Если (i) вы не находитесь в договорных отношениях с компанией Autodesk; (ii) вы не являетесь гражданином США; (iii) вы не проживаете в Соединенных Штатах; (iv) вы не получаете доступ к Веб-сайту из США; (v) спор между вами и нами не касается вашего доступа к или использования американской версии данного Веб-сайта и (vi) вы являетесь гражданином страны-члена Европейского союза, который использует Веб-сайт не для работы, бизнеса или профессии, данным вы соглашаетесь, что любые споры, возникающие по или в связи с Условиями (включая все упомянутые правила) и/или Веб-сайтом, рассматриваются согласно законодательству Англии и Уэльса, без учета применимого конфликта между законодательными положениями. Ни одна из частей Условий не подразумевает согласие компании Autodesk на юрисдикцию любого суда любой страны для разрешения любого спора по данным условиям (кроме соответствующего государственного суда в округе Мэрин (шт. Калифорния, США), или соответствующего федерального суда в Сан-Франциско, шт. Калифорния, США).

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