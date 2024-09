「利用者」または「利用者の」とは、個人的に利用者(すなわち、本規約を読み、本規約により制約されることに同意する個人)を示し、法人または他の合法的組織(提携、有限責任会社または有限責任事業組合を含むが、これらに限定されない)を代表して本サイトにアクセスする場合は、集合的に、利用者本人、および利用者が代表して本サイトにアクセスする当該法人または他の合法的組織を示します。

利用者は無償で本サイトを利用できますが(別途記載のない限り)、インターネットの利用料金が利用者のプロバイダーにより定められた料金に基づいて適用される場合があることをご承知ください。オートデスクは、本サイトに記載されている製品、サービス、価格、プログラムを自社の判断により、いつでも変更する権利を留保します。

さらに利用者の本サイトの利用は、オートデスクが定め、またオートデスクの自社の判断に従い、本サイトを通じて利用可能な情報、製品、サービスオファーに適用される追加諸条件の制約を受けることになります。当該追加規約には、ライセンス契約、追加利用契約、リンクにおけるプライバシーに関する方針・同意(総称して、以下「追加規約」)が含まれますが、これらに限定されません。追加規約は、参照することにより本規約に組み込まれるものとします(追加規約と本規約との間に矛盾がある場合、当該追加規約の内容に関しては、追加規約が優先するものとします)。

オートデスクは本規約を変更する権利を留保し、本サイトに規約の改訂板を掲示するか、当社によって選択された他の妥当な方法により、当該変更内容を利用者に通知します。利用者は、本規約の最上部に表示される「最新更新日」を確認することで、本規約が最近改訂されたかどうかを知ることができます。そのような変更が行われた後に、利用者が本サイトを継続して利用した場合、利用者はその変更内容を承諾したもの見なされます。

オートデスクはさらに、法的および衡平法上により利用可能なすべての救済方法を求める権利を留保します。本書に明示的に付与されていないすべての権利は、オートデスクが留保しています。

1. 資格 利用者が法人または他の合法的組織を代表して本サイトを利用している場合は、利用者は当該法人または他の合法的組織を代表してこれらの諸条件を承諾する権利を有することを示します。さらに利用者は13歳以上であることを認め、18歳未満である場合は、保護者、法的保護者、もしくは責任ある大人の継続的な監視下で本サイトを利用していることを認めます。管轄区域内において成人年齢に満たない個人による本サイトの利用、あるいは個人情報の送信またはその他の方法による投稿は許可されていません。

2. 法人に適用される規約 以下の諸条件は、本規約の制約を受けるあらゆる法人または他の合法的組織に特に適用されます。利用者は本規約の諸条件により拘束されることを利用者の各従業員に要請し、本規約のすべての違反を含む、本サイトに関連する利用者の従業員のすべの行為および不作為に対して責任および法的義務を負い続けることに同意します。本書において、利用者の本サイトへのアクセスおよび/または本サイトの利用へのすべて言及には、利用者の従業員による本サイトへのアクセスおよび/または本サイトの利用が含まれます。利用者は利用者の各従業員に対し、当該従業員が本サイトにアクセスするために使用する場合があるすべてのパスワードの機密性を保持する責任を課すことに同意し、従業員すべてに対し他の従業員または第三者へのパスワードまたはユーザー名の移譲、もしくは本サイトの利用またはアクセスの貸し出しまたは移譲を許可しないことに同意します。従業員が利用者の会社を退職する場合、あるいは従業員の本サイトへのアクセスを無効にする場合、利用者はそのような変更を行う責任を負うものとします。利用者は利用者の従業員(すべての元従業員を含む)にかかわるパスワードまたはユーザー名に関連して生じる本サイトとのすべてのやりとりに関して一切の責任を負うものとします。

3. 米国を拠点とするウェブサイト 本サイトは米国からオートデスクによって管理・運営され、本書に別途規定のない限り、米国に属する州、国または領土以外のいかなる州、国または領土の法律または司法権によりオートデスクを制約することを目的とするものではありません。オートデスクは米国以外の特定の管轄区域での本サイトまたはその一部の適切性、あるいは利用性の表明や保証はしていません。本サイトへのアクセスを決定するにあたっては、利用者は自らの意思と責任でそれを行い、すべての地域法、規則、規定に順守する責任を負うものとします。利用者はまた、米国輸出管理の条件に従い、すべての米国禁輸措置または輸出を制御する他の連邦法や規制を含む、当該管理条項のあらゆる違反に対して責任を負うものとします。オートデスクはオートデスクが選択する個人、地理的地域または管轄区域に対し、オートデスクの自社の判断によりいつでも、本サイトの全体もしくは一部の利用を制限する場合があります。

4. 本サイトを通じて投稿された情報 本サイトを通じて行われた利用者による情報の投稿は、 にあるオートデスクのプライバシーに関する方針(以下「プライバシーに関する方針」)の適用を受け、また本書により同方針を参照することで本規約に組み込むものとします。利用者は利用者による本サイトの利用に関連して提供するすべての情報が、常に真正、正確かつ完全であること、また当該情報を定期的に維持・更新することを表明・保証するものとします。利用者は、利用者が提供する情報が誤っている、不正確である、現状にそぐわない、もしくは不完全であるか、またはそうなった場合に、オートデスクが利用者による本サイトの利用を終了する場合があることに同意します。

5. 登録、ユーザー名とパスワード 利用者は、本サイトの特定の領域にアクセスするために、オートデスクに登録する必要がある場合があります。当該登録に関して、オートデスクは利用者に対し、既に他者によって使用されている、他者に成り済ますように構成されている可能性がある、他者に属する、利用者を個人的に識別する、侮蔑的である、あるいはオートデスクが自社の判断によりいかなる理由で拒絶するユーザー名(または電子メールアドレス)の許諾・使用を拒否する場合があります。

利用者のユーザー名とパスワードは、利用者の個人的利用のみを目的とし、その他いかなる人物による利用を目的とするものではありません。利用者は本サイトにアクセスするために使用する場合のあるパスワードすべての機密性を保持することに責任を負い、パスワードまたはユーザー名の移譲、あるいは利用者の本サイトへのアクセス権の貸し出しまたは移譲を第三者に許可しないことに同意します。利用者は、利用者のパスワードまたはユーザー名に関連して生じるすべての本サイトとのやりとりに関して一切の責任を負うものとします。利用者は、利用者のパスワードまたはユーザー名の不正使用、あるいは利用者のアカウントまたは本サイトに関する秘密保持違反があれば直ちに通知し、各セッションの終了時には本サイトの利用者のアカウント(該当する場合)から必ず「ログオフ」/終了することに同意します。オートデスクは、利用者が前述の義務のいずれかへの順守を怠ったことにより生じるいかなる損害に対しても責任を負いかねます。

6. 購入 当社の製品とサービスの購入をご希望される場合、当社は利用者の便宜を図るため、そのような購入をご利用いただけるウェブストアへのリンクを本サイト上で提供する場合があります。ウェブストアが本サイト上または本サイトのサブドメイン上で提供されている場合がありますが、これは第三者によって運営されており、本規約ではなく、当該第三者のウェブサイトの諸条件が適用されるため、それについてオートデスクは責任または法的義務を負いかねることにご注意ください。当社は購入の前にウェブストアの諸条件をよくお読みになるよう推奨します。本規約は利用者の当該ウェブストアの利用には適用されず、当社は当該利用に対して責任または法的義務を負いかねます。本サイト上で提供されるリンクの詳細は、第12項を参照してください。

7. ソフトウエア 本サイトを通じてダウンロード可能なあらゆるソフトウエア(以下「ソフトウエア」)は、オートデスク、その供給業者および/またはその特許権許諾者の著作物です。ソフトウエアの使用は、エンドユーザーライセンス同意書の規約またはソフトウエアに適用される他の同意書(それぞれ、以下「ライセンス同意書」)の適用を受ける場合があります。利用者は、適用されるライセンス同意書の規約に同意しなければ、ライセンス同意書を含むソフトウエアをインストールできないものとします。

ソフトウエアは、ライセンス同意書および/または本規約に従って、エンドユーザーによる利用を目的としてのみダウンロードすることができます。適用されるライセンス同意書で明示的に許可される範囲、あるいは以下の制約事項のいずれかを無効にする適用法に基づいて明示的に許可される範囲を除き、利用者はソフトウエアのソースコードについて、販売、賃貸、貸し出し、譲渡、送信、改変、改造、解釈、派生品の作成、逆コンパイル、リバースエンジニアリング、逆アセンブル、または抽出を試みないことに同意します。

ライセンス同意書および/または本規約に準拠しないソフトウエアのいかなる複製、再配布、あるいはその他の使用または開発は、明示的に法律により禁じられており、民事および刑事上の刑罰を負う結果となる場合があります。違反者は、法律および衡平法により許可される最大限の範囲において告訴されます。

上記を制限することなく、追加的な複製または再配布を目的とする他のサーバーまたは場所へのソフトウエアのコピーまたは複製は、当該ソフトウエアを含むライセンス同意書により当該複製または再配布が明示的に許可されていない限り、明示的に禁じられています。

米国政府機関のために、または当該機関を代表して、本サイトからダウンロードされた当該ソフトウエア用のソフトウエアおよび文書はすべて、「商業用コンピュータソフトウエア」および「商業用コンピュータソフトウエア文書」であり、FAR 12.212またはDFARS 227.7202、および他の後継規制の規定により、ソフトウエアおよび当該文書の使用、複製、開示には本規約に定める諸条件が適用されます。

8. 所有権 ソフトウエアを含む、本サイトを通じて利用可能な情報および資料は、オートデスク、その子会社、関連会社、特許権許諾者および/または供給業者の所有物とし、著作権、商標、特許権、および/または他の権利と法律により保護されています。利用者が本規約に従うことを条件に、利用者が本サイトにアクセスし、本サイトを利用することがオートデスクにより許可されている限り、また利用者がすべての著作権および他の所有権通知を維持することを前提とした場合、利用者は(a)本書に基づき、当社が私用、情報用、非営利目的としてのみ、単一のコンピュータ上でアクセスを利用者に提供する本サイト上のコンテンツを参照し、(b)私用、情報用、非営利目的としてのみ、オートデスクが本サイトからダウンロード専用に提供する資料の単一(1)のコピー(ホワイトペーパーなど)(以下「文書」)を、文書がいかなる形でも変更または改ざんされないことを条件として、ダウンロード、印刷できるものとします。利用者は、オートデスクの書面による明示的な事前許可なく、全体または一部において、本サイトまたは本サイト上のいかなる情報のダウンロード、アップロード、コピー、印刷、送信、表示、実行、複製、公表、ライセンス付与、掲示、貸し出し、賃貸、変更、融資、販売、配布、あるいは派生物の作成を(全体または一部を問わず)行うことはできないものとします。本サイトの構成要素は、著作権、トレードドレス、商標、不当競争防止法、および/または他の法律により保護されており、全体または一部のコピーまたは模範できないものとします。オートデスクの書面による明示的許可なく、本サイト上のロゴ、グラフィック、音声、または画像のコピーまたは再送信は一切できないものとします。本サイトに含まれる条項は、オートデスクの書面による明示的な事前許可なく黙示的に、禁反言であるなしにかかわらず、オートデスク、その関連会社、またはその供給業者のいかなる商号を使用するためのライセンスまたは権利を許諾するものとして解釈されてはなりません。

9. 保証の放棄 オートデスクおよび/または各子会社、関連会社、供給業者、特許権許諾者、そのまたはそれらの取締役、役員、従業員、代理人、代表者は、本サイト、本サイトに含まれるあらゆる製品とサービスまたは資料に含まれる情報の適合性、いかなる目的で本サイト上に公表される情報、コンテンツ、文書、および関連画像についての表明はしません。本サイト、本サイトを通じて得られたあらゆる製品またはサービス(限定はされないが、他社製品とサービスを含む)、ならびにすべての当該情報、コンテンツ、文書、関連画像は、利用者が各自の責任で利用し、また何ら保証なく「現状のまま」で提供されます。オートデスクおよび/またはその各子会社、関連会社、供給業者と特許権許諾者は、本書において、商品性、特定目的の適合性、権利、非侵害性の黙示保証を含み、本サイト、当該製品とサービス、ならびに当該情報、コンテンツ、文書、関連画像に関するすべての保証を放棄します。

本サイトを通じて利用可能なあらゆるソフトウエアに適用するライセンス同意書は、その特定のソフトウエアを規制する、ソフトウエアに適用する明示(黙示でなく)保証を含まない場合があることにご注意ください。当該ライセンス同意書でオートデスクにより明示的に保証されていない限り、ソフトウエアには本第9項の前述に定められている保証の放棄が適用されます。

10. 賠償責任の制限 オートデスクおよび/またはその各子会社、関連会社、供給業者と特許権許諾者、そのまたはそれらの取締役、役員、従業員、代理人、代表は、あらゆる特別、間接的、懲戒的、偶発的、または懲罰的損害賠償、あるいは使用不可、データ損失、利益逸失、他の無形資産の損失、利用者の本サイト利用に関連して提供された情報のセキュリティの損失、あるいは衡平法、契約、過失行為または他の不法行為の有無にかかわらず、本サイト、本サイトを通じて利用可能なあらゆる製品とサービス、あらゆるソフトウエア、情報、コンテンツ、関連画像の機能または利用、ならびに本サイトを通じて利用可能なサービスの提供または不提供により、またはそれらに関連して生じた、第三者による当該情報の不正傍受に起因するいかなる損害賠償に対しては、当該損害賠償について事前通知を受けたとしても、責任を負いかねます。特に、また制限なく、オートデスクおよび/またはその各子会社、関連会社、供給業者と特許権許諾者、そのまたはそれらの取締役、役員、従業員、代理人、代表者は、利用者による本サイトの利用または利用不能、またはオートデスクまたは他の第三者により掲示されたソフトウエアおよび/または他のコンテンツに起因するいかなる損害に対しても責任を負いかねます。利用者の本サイトに関する不満に対する唯一かつ排他的な救済は、本サイトの利用を停止することです。すべての損害、損失、訴訟原因に対するオートデスクの責任限度は、契約の記述または不法行為(過失を含むが、これに限定されない)の有無にかかわらず、本サイトにアクセスするために利用者がオートデスクに対して支払った総額(該当する場合)とします。

本サイト、本サイトを通じて利用可能な製品とサービス、および本サイト上に掲示される情報、コンテンツ、ソフトウエア、文書、関連画像には、技術的な誤り、エラー、または脱落が含まれる場合があります。本書の情報は、定期的に変更される場合があります。オートデスクおよび/またはその各子会社、関連会社、供給業者と特許権許諾者は、本サイト、本サイトを通じて利用可能な製品とサービス、本書において記載されている情報、サービス、ソフトウエア、製品および/またはプログラムの変更および/または改善を行う場合がありますが、そのような義務を負っているわけではありません。

本第10項に含まれるいかなる規定も、利用者に対し、オートデスクによる証明済みの過失、不当表示または隠蔽に起因する死亡または人身傷害、または適用法により除外できない他の損害に対して責任を限定するものでありません。

11. 著作権侵害の申し立て 1998年デジタルミレニアム著作権法(DMCA)は、米国著作権法に基づいてインターネット上に表示される資料が著作権所有者の権利を侵害するものと考えられる著作権所有者に対してリソースを提供するものです。本サイト上で利用可能な資料が利用者の著作権を侵害すると善意で考えられる場合、利用者(または利用者の代理人)は、資料の削除またはその資料へのアクセスの阻止をオートデスクに対して要求する通知をオートデスクに送付することができます。何者かにより著作権侵害の通知が利用者に対して不正に申し立てられたと善意で考えられる場合、利用者はデジタルミレニアム著作権法により、オートデスクに反対通知を送付することができます。通知および反対通知は、デジタルミレニアム著作権法により課せられた当時の憲法に規定のある条件を満たす必要があります。詳細は、 を参照してください。通知および反対通知の宛先は以下の通りです。

Copyright Agent

Autodesk, Inc.

111 McInnis Parkway

San Rafael, CA 94903

電子メール:

電話番号:+1(415)507-5000

ファックス番号: +1(415)507-6128

オートデスクは、通知または反対通知の申し立てを行う前に、利用者の法律顧問に相談することを推奨します。

13. 行為規則 本サイトを利用するにあたって、利用者はすべての適用法、規則、および規制に順守するものとします。さらにオートデスクは、本サイトを利用するユーザーに対し、他のユーザーの権利と尊厳を重んじるよう求めます。利用者による本サイトの利用は本項に定められている行為規則に従うことを条件とし、順守を怠った場合、以下の第18項に基づき、利用者の本サイトへのアクセスが終了される場合があります。利用者は、以下の行為をしてはならないものとします。

本サイトを通じて、または本サイトに関連して、以下に該当する内容の掲示、送信、または提供する。 (a)脅迫的、威圧的、下劣、または憎悪的なもの、(b)中傷的なもの、(c)不正または不法行為、(d)わいせつ、下品または好ましくないもの、または(e)著作権、商標、または他の所有権により保護されており、当該権利所有権の明示的な事前許可のないもの。 刑事または民事責任をもたらす、または犯罪行為の性質を持つ行為を促すあらゆる資料。 有害または侵襲的性質を持つ、あるいはハードウエアまたはソフトウエアの操作に損害を及ぼす、またはその操作制御を強奪するように意図されている、あらゆるウイルス、ワーム、トロイの木馬または他のコンピュータコード、ファイルまたはプログラム。 未承諾または未許可のあらゆる広告、宣伝資料、「迷惑メール」、「スパム」、「ネズミ講」または投資機会、もしくは他のいかなる形の勧誘。

不正または不法目的としての本サイトの利用。

本サイトの他の利用者に関する個人的に識別可能な情報の抽出または収集。

オートデスクまたはその関連会社のあらゆる代表を含めたあらゆる人物または事業体の偽装化や、利用者とあらゆる人物または事業体との関係についての虚偽の陳述または不当表示、またはオートデスクが利用者のすべての表明を支持するという表現または暗示。

本サイト、または本サイトを提供するために使用されるサーバーまたはネットワークの運営の妨害または阻止や、当該ネットワークの要件、手続き、ポリシー、または規制の違反。

他の人物による本サイトの利用の制限または阻止(本サイトの一部の乗っ取りまたは改変を含む)。

オートデスクの書面による明示的な事前許可なく、いかなる商品またはサービスの販売または購入を宣伝または提供する目的としての本サイトの利用。

いかなる商業目的としての全体または一部の本サイトの複製、複写、コピー、販売、再販売、または悪用、本サイトの利用、本サイトへのアクセス(本サイトを通じて利用可能なあらゆるコンテンツ、ソフトウエア、他の資料を含む)。

これらの制限事項のいずれかを無効にする適用法に基づいて明示的に許可される範囲を除き、本サイトのいかなる部分(本サイトを通じて利用可能なあらゆるコンテンツ、ソフトウエア、他の資料を含む)の変更、適応、解釈、リバースエンジニアリング、逆コンパイルまたは逆アセンブル。

本サイト、または本サイトを発端とするコンテンツ、ソフトウエア、他の資料からの著作権、商標、または他の所有権通知の削除。

オートデスクの書面による明示的な事前許可を受けていない本サイトのいかなる部分の構成またはミラーリング。

全体または一部の本サイトのコンテンツの体系的ダウンロードまたは保管によるデータベースの作成。

オートデスクの書面による事前許可を受けていない、ロボット、スパイダー、サイト検索/回収アプリケーション、あるいは他の手動または自動デバイスを使用した、本サイトのナビゲーションストラクチャまたは表示の回収、指標付け、「スクレープ」、「データマイン」、またはいかなる方法での複製または回避。

14. フォーラム 「フォーラム」は、本サイトの一部として提供される、ディスカッショングループ、チャットルーム、掲示板、ニュースグループ、ウィキ/ヘルプエリア、フィードバック、オートデスク、そのウェブマスターまたは従業員への手紙、電子メール機能または他の対話機能を示します。

オートデスクのフォーラム上の情報は、オートデスクまたは本サイトの第三者利用者により提供されている場合があります。本サイトの利用者が、フォーラムにおいて、不正確な、虚偽の、または不正なメッセージを掲示したり、そのようなコメントをする場合があることにご注意ください。オートデスク、その関連会社、およびそれらの各従業員、役員、取締役、株主、関係者、代理人、代表者、供給業者または被許諾者は、フォーラムにおける第三者によるあらゆる意見、アドバイス、情報、またはコメントを支持したり、それらに対して責任を負うことはありません。限定されることなく、オートデスクおよび/またはその各子会社、関連会社、供給業者と特許権許諾者、それらまたはその取締役、役員、従業員、代理人、代表者は、フォーラムを通じて利用可能なあらゆる情報または資料(フォーラムに掲示された内容の誤記または落脱、あるいはフォーラムのメッセージに組み込まれたリンクまたは画像(これらに限定されない)を含む)、または当該情報または資料を使用することで得られた結果に対して責任を負いかねます。いかなる状況においても、オートデスクおよび/またはその各子会社、関連会社、供給業者と特許権許諾者、そのまたはそれらの取締役、役員、従業員、代理人、代表者は、利用者による当該情報または資料への依存によって生じたいかなる損害に対しても責任を負いかねます。フォーラムにおいて述べられた意見は、単に当該意見を提出した個人の意見を反映するもので、オートデスクおよび/またはその各子会社、関連会社、供給業者と特許権許諾者、そのまたはそれらの取締役、役員、従業員、代理人、代表者の意見を反映するものではありません。

さらにオートデスクおよび/またはその各子会社、関連会社、供給業者と特許権許諾者、そのまたはそれらの取締役、役員、従業員、代理人、代表は、本サイトのいかなるフォーラムまたはその他のいかなる部分を通じて自主的に公表された情報の第三者による利用(再公表を含むが、これに限定されない)または悪用に起因するいかなる損害に対しても管理できないため、当該損害に対して責任を負いかねます。利用者が利用者個人で識別可能な情報または他のいかなる情報をフォーラムまたは本サイト上で公的に提供することを選択した場合、利用者は自己の責任においてその行為を行うものとします。

15. ライセンス コンテンツのいかなるフォーラムへのアップロード、電子メールによる送信、掲示、公表、または送信、あるいはいかなるコンテンツのオートデスクへの投稿(それぞれ、以下「投稿物」)を行うことで、利用者は当該投稿物には機密性がなく、オートデスクに、恒久的で著作権使用無料かつ全額払込済みの、解約不能な、包括的かつサブライセンスが可能(マルチ層を介して)な権利とライセンスを自動的に与え、既知または今後開発される形式、メディア、またはテクノロジーを介して、あらゆる形式での当該投稿物の使用、複製、変更、適応、公表、実行・表示(公的であるなしにかかわらず)、および送信・配布を許可することに同意します。さらに利用者は、コンテンツのいわゆる著作者人格権すべてが放棄されていることを保証します。各投稿物に対して、利用者は本項で許可されている必要なすべてのライセンス使用許諾権利を所有し、当該投稿物、および本サイトを通じた利用者による投稿は、すべての適用法、規則、および規制に準拠するものとします。

16. 監視 利用者は、オートデスクの自社の判断により、利用者への通知または明示なく、オートデスクが以下の1つまたは複数の行為を行う権利を留保する(ただし、義務は課されない)ことを承認・同意します。(i)本サイトへのアクセスと同様に投稿物の監視、(ii)あらゆる投稿物の改ざん、削除、またはあらゆる投稿物の掲示の拒否または許可、および/または(iii)本サイトを運営するために、オートデスク、その関連会社、それらの各従業員、役員、取締役、株主、関係者、代理人、代表者、供給業者または特許権許諾者、ならびに本サイトの利用者と訪問者を保護するため、法的義務または政府要求に従うため、本規約を施行するため、もしくは他のいかなる理由または目的のための第三者に対するあらゆる投稿物およびそれらの送信に関連する状況の開示。オートデスクは、本サイトのいずれかの領域から利用者により投稿されたコンテンツに対するすべての責任を放棄します。

17. 懸賞、コンテスト、くじ引き、および同様のプロモーションに関する規則。本規約の諸条件に加えて、本サイトを通じて利用可能なあらゆる懸賞、コンテスト、くじ引き、または同様のプロモーション(総称して、以下「プロモーション」)は、本規約から独立した特定の規則が適用される場合があります。当該プロモーションに参加することで利用者は、本書に規定されている諸条件とは異なる規則の制約を受けることになります。オートデスクは利用者に対し、特定のプロモーションで適用され、当該プロモーションに関連付けられるすべての特定規則を確認し、本規約に加えて、利用者がそのような活動に関連して提出するあらゆる情報を制約するオートデスクのプライバシーに関する方針を確認するよう推奨します。当該規則の諸条件が本規約と矛盾する範囲においては、当該規則の諸条件が優先するものとします。

18. 終了 利用者が本規約の字義および趣旨に違反または矛盾ある行為をなしたとオートデスクが判断する場合を含め、利用者は、オートデスクは自社の判断によりいつでも、理由の有無にかかわらず、利用者の本サイトへのアクセスおよび本サイトに関連して所有されるアカウントを終了する場合があることに同意します。当該のいかなる終了にあたって、利用者の本サイトを利用する権利は直ちに失効します。利用者は、本サイトへのアクセス権および本サイトの利用権の終了はすべて事前の通知なく成立する場合があり、オートデスクは利用者のパスワードとユーザー名、およびすべての関連情報とファイルを直ちに無効または削除し、および/またはそのような情報またはファイルへのアクセスを禁じる場合があることに同意します。利用者は、オートデスク、その関連会社およびそれらの各従業員、役員、取締役、株主、関係者、代理人、代表者、供給業者または特許権許諾者は、利用者またはいかなる第三者に対しても、本サイト、当該情報またはファイルへの利用者のアクセス権のいかなる終了に対しても責任を負いかねることに同意します。第2項、第3項、第8~13項、第16項、第19~24項は、本規約の期限または終了後も有効であるものとします。

19. 準拠法、法廷地 利用者とオートデスクとの間に既存の契約関係が結ばれている場合、本規約(本書で言及されているすべてのポリシーを含む)に基づき、および/または本サイトに関連して生じるあらゆる紛争にかかわる準拠法および法廷地は、利用者のオートデスクとの既存の契約に定められている法規および法廷地であるものとします。利用者とオートデスクとの間に複数の既存の契約が結ばれている場合、本規約(本書で言及されているすべてのポリシーを含む)の下において、および/または本サイトに関連して生じるあらゆる紛争にかかわる準拠法および法廷地は、利用者のオートデスクとの最新の契約に定められている法規および法廷地であるものとします。

利用者とオートデスクとの間に既存の契約関係が結ばれていない場合、(a)本規約から生じる、または本規約に関連するあらゆる法的措置または訴訟手続きに関して、カリフォルニア州マリン郡の適切な州裁判所、またはカリフォルニア州サンフランシスコ市の適切な連邦裁判所の非専属管轄権に合意し、かつ(b)以下の条項に明記されている範囲を除き、本規約(本書において言及されているすべてのポリシーを含む)に基づき、および/または本サイトに関連して生じるあらゆる紛争は、適用される法規の抵触を問わず、米国カリフォルニア州の法律により制約・解釈されるものとします。本規約の適用から具体的に除外されるのは、国連国際物品売買条約として知られる法律です。

(i)利用者とオートデスクとの間に既存の契約関係が結ばれていない、(ii)利用者が米国市民でない、(iii)利用者が米国に居住していない、(iv)利用者が米国から本サイトにアクセスしていない、(v)利用者と当社との間の紛争が利用者による本サイトの米国版サイトへのアクセス、またはその利用に無関係である、また(vi)利用者が利用者の商業、ビジネスまたは職業以外の目的で本サイトを利用している欧州連合国の市民である場合、本規約(本書において言及されているすべてのポリシーを含む)の下において、および/または本サイトに関連して生じるあらゆる紛争は、適用される法規の抵触を問わず、英国(イングランド、ウェールズ)法により制約・解釈されるものとします。本書においてはいずれの条項も、あらゆる紛争を解消する目的として、あらゆる管轄裁判所またはあらゆる国の他の法廷地に対して、オートデスクが合意するものと解釈されてはなりません(カリフォルニア州マリン郡の適切な州裁判所、またはカリフォルニア州サンフランシスコ市の適切な連邦裁判所を除く)。

20. 補償 利用者は、オートデスクおよび/またはその各関連会社およびそれらの各従業員、役員、取締役、株主、関係者、代理人、代表者、供給業者または特許権許諾者(それぞれ、以下「被保障者」)に対し、以下に関連して生じた自主規制機関、州立または連邦機関証券または委員会によるあらゆる訴訟手続き、取り調べ、または申し立てを含むがこれらに限定されない、あらゆる申し立てまたは控訴(総称して、以下「法的措置」)を、法律で認められている最大限の範囲内で、自己負担で弁護または解決するものとします。(1)利用者により提供された情報、コンテンツ、他の資料またはサービス、あるいはそれらに関連する利用がいかなる著作権、商標、または他の知的所有権を侵害する、それらが個人または事業体の企業秘密の不正流用である、あるいはそれらに侮辱的、中傷的、軽蔑的、性的、または不愉快な要素が含まれているという表明、(2)本規約に基づいた、利用者に課される義務に対する利用者による違反、(3)本サイトにより提供された情報、コンテンツ、サービス、および/または製品を含む、利用者による非合法的および/または不正な本サイトの利用、または本サイトに関連する利用者による非合法的および/または不正な活動、また(4)法廷地で利用者により提供された投稿物。利用者は、当該法的措置に対する弁護および/または解決にあたって生じた損害、経費、負債、ならびに弁護士料すべてを補償し、被保障者に何ら損害を与えないものとします。前述の賠償金は、本規約の期限または終了後も有効であるものとします。

21. 通知 本規約に基づいたオートデスクへの通知は書面により、下記の宛先まで宅配便にて送付するか、大手速達宅配便サービスまたは書留郵便または配達証明付き郵便にて送付し、受領証の返送を要求するものとします(Autodesk, Inc., Attention: Legal Department, 111 McInnis Parkway, San Rafael, California 94903)。利用者への通知は、オートデスクの自社の判断により、本サイトへの掲載、電子メール、または普通郵便により行われる場合があります。また本規約または他の事項の変更に関する通知は、本サイトに掲載するか、またはリンクを通じて提供する場合もあります。限定されることなく、利用者は、本規約または電子形式のいかなる通知の印刷版は、初めに印刷形式で生成・維持された他のビジネス文書および記録と同じ範囲内において、それら文書と同じ条件に従い、本規約に基づく、または関連する司法または行政手続きにおいて証拠として認められることに同意します。

22. 将来に関する記述 ウェブサイト上の一部の情報には、オートデスクの将来に関する事象または財務実績に関する予測または他の将来的な記述が含まれている場合があります。これらの記述は単に予測であり、実際の事象や結果は著しく異なる場合があることにご注意ください。こうした記述には、(a)「信じられる」、「期待される」、「予想される」、「推定される」、あるいは同様の重要性または意味を含む言葉の使用、(b)将来的な意味を持つものと具体的に確認される記述、(c)将来の運営と製品に関するオートデスクの計画、目的、目標のいずれかについての記述、または(d)オートデスクの市場の性質と成長性、あるいは利用者またはオートデスクの期待される流動資産と資本資産に関する懸案事項などが含まれます。実際の事象が著しく異なる原因となる要素には、オートデスクの運営、市場、製品、サービス、価格を左右する経済的、競合的、政治的、および技術的な影響が含まれます。オートデスクの実際の財務実績結果に影響する潜在的要素に関する詳細情報は、オートデスクの証券取引委員会(SEC)への申請書(具体的には、オートデスクの年次報告書(Form 10-K)と四半期報告書(Form 10-Q)上の最新の報告)に含まれています。オートデスクは、これらの報告書の作成日後に起こる事象や存在する状況を反映するために、将来に関する記述を更新する義務を負いかねます。

23. 雑則 本規約は本サイトに関連する利用者とオートデスクとの間の完全な合意を構成し、本サイトに関連する利用者とオートデスクの間で行われた、電子的な、口頭による、または書面によるそれ以前のすべての通信および提案事項に優先します。利用者は本書により、オートデスクを代表して、いかなる義務または責任を負うまたは生じさせる権力もしくは権限を有しないことに同意します。いずれの当事者も、両当事者により作成された文書によってのみ、本規約に定められている権利を放棄できるものとします。本規約の条項の不履行は、当該条項または他のすべての本規約に関する条項を行使する権利の放棄と解釈されないものとします。本規約のいずれかの条項が不正、無効、またはいかなる理由で法的拘束力がないと見なされた場合、その条項は本規約から分離可能であると見なされ、残りの条項の有効性および執行可能性に影響を与えないものとします。利用者はオートデスクの書面による明示的な事前許可なく、本規約に基づいて利用者の権利または義務の一部あるいは全体の譲渡、移譲、またはサブライセンス許諾を行わないものとします。本規約のいずれの条項もいかなる第三者の利益を計ることを目的としておらず、当事者には1999年契約(第三者の権利)法または他の法律に基づいて、いかなる条項も第三者により執行可能であるとする意図はありません。本書に含まれているすべての見出し、キャプション、または条項の題名は便宜のために挿入されており、決して本書の条項または規定を定義、説明するものではありません。オートデスクは、その管理範囲を越えた原因による義務の不履行に対して責任を負いかねます。

26. 通信 利用者が本サイトにアクセスする場合、または当社に電子メールを送信する場合、利用者は当社と電子的に通信を行っていることになります。契約上の目的として、利用者は当社から通信を電子的に受け取ることに同意し、また当社が利用者に電子的に提供するすべての合意、通知、開示、通信は書面による当該連絡での法的要件すべてを満たすことに同意します。本条件は利用者の制定法上の権利に影響しません。

27. 情報または苦情 本通知はカリフォルニア州の利用者を対象とします。本サイトに関するご質問または苦情については、 まで電子メールアドレスにてお寄せください。またオートデスクへは、書面(宛先:Copyright Agent, Autodesk, 111 McInnis Parkway, San Rafael, CA 94903)、またはお電話(+1-415-507-5000)でもご連絡いただけます。カリフォルニア州住民は、カリフォルニア州消費者関連事務局(the California Department of Consumer Affairs)の消費者サービス部苦情援助課(Complaint Assistance Unit of the Division of Consumer Services)まで、書面(宛先:1625 North Market Blvd., Sacramento, CA 95834)またはお電話(+1-916-445-1254または+1-800-952-5210)にてご連絡いただけます

