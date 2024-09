„Sie“ oder „Ihnen“ bedeutet Sie persönlich (d. h. die Person, die diese Bedingungen liest und sich zu deren Einhaltung verpflichtet) und sofern Sie diese Website im Auftrag einer Gesellschaft oder sonstigen juristischen Person (einschließlich einer Personengesellschaft, LLC oder LLP) aufrufen, bedeuten „Sie“ bzw. „Ihnen“ Sie und diese Gesellschaft oder juristische Person, in deren Auftrag Sie die Website besuchen, zusammen.

Für Ihre Nutzung dieser Website wird keine Gebühr erhoben (soweit nichts anderes angegeben ist). Sie sollten sich natürlich darüber im Klaren sein, dass Gebühren für die Nutzung des Internets in Höhe des von Ihrem Provider festgelegten Satzes anfallen können. Autodesk behält sich das Recht vor, Produkte, Dienstleistungen und Programme auf dieser Website jederzeit nach freiem Ermessen zu ändern.

Darüber hinaus unterliegt die Nutzung dieser Website jenen zusätzlichen von Autodesk angegebenen Bedingungen, die nach freiem Ermessen von Autodesk für bestimmte über diese Website angebotene Informationen, Produkte und Dienstleistungen gelten. Zu diesen zusätzlichen Bedingungen zählen unter anderem Lizenzverträge, ergänzende Nutzerverträge, die Datenschutzrichtlinien und die Zustimmung für Verknüpfungen (zusammen „zusätzliche Bedingungen“). Die zusätzlichen Bedingungen werden hiermit durch Bezugnahme darauf in diese Bedingungen aufgenommen (im Falle eines Widerspruchs zwischen den zusätzlichen Bedingungen und diesen Bedingungen sind die zusätzlichen Bedingungen in Bezug auf den Gegenstand dieser zusätzlichen Bedingungen maßgebend).

Autodesk behält sich das Recht vor, diese Bedingungen zu ändern und teilt Ihnen Änderungen der überarbeiteten Bedingungen auf der Website oder auf andere von uns gewählte Weise mit. In der Zeile „LETZTE ÜBERARBEITUNG“ zu Beginn dieser Bedingungen können Sie erkennen, wann diese Bedingungen zum letzten Mal überarbeitet wurden. Mit Ihrer weiteren Nutzung dieser Website nach erfolgten Änderungen erklären Sie sich mit den Änderungen einverstanden.

Autodesk behält sich darüber hinaus das Recht vor, im Falle eines Verstoßes gegen diese Bedingungen sämtliche ihr nach dem Common Law und Equity Law zustehenden Rechtsbehelfe in Anspruch zu nehmen. Autodesk behält sich alle hierin nicht ausdrücklich genannten Rechte vor.

1. Berechtigung. Sofern Sie diese Website im Auftrag einer Gesellschaft oder einer anderen juristischen Person nutzen, versichern Sie, dass Sie berechtigt sind, diese Bedingungen für die Gesellschaft bzw. andere juristische Person anzunehmen. Ferner bestätigen Sie, dass Sie mindestens 13 Jahre alt sind und sofern Sie noch keine 18 Jahre alt sind, diese Website unter aktiver Aufsicht eines Elternteils, gesetzlichen Vertreters oder sonstigen verantwortlichen Erwachsenen besuchen. Personen, die in Ihrem Rechtsraum minderjährig sind, ist die Nutzung dieser Website, sowie die Übertragung oder anderweitige Mitteilung von persönlich identifizierbaren Informationen an Autodesk nicht gestattet.

2. Bedingungen für Firmen. Die folgenden Bestimmungen gelten speziell für Firmen und andere juristische Personen, die diesen Bedingungen unterliegen: Sie erklären sich einverstanden, Ihre Mitarbeiter auf die Bestimmungen dieser Bedingungen zu verpflichten und für alle Handlungen und Unterlassungen Ihrer Mitarbeiter in Verbindung mit der Website, einschließlich Verstöße gegen diese Bedingungen, verantwortlich und haftpflichtig zu sein. Alle Verweise hierin auf Ihren Zugriff und/oder Ihre Nutzung der Website schließen den Zugriff und/oder die Nutzung der Website durch Ihre Mitarbeiter mit ein. Sie erklären sich einverstanden, dass jeder einzelne Ihrer Mitarbeiter dafür verantwortlich ist, das zum Zugriff auf die Website benutzte Kennwort vertraulich zu behandeln, und dass Sie es nicht zulassen, dass ein Mitarbeiter sein Kennwort oder seinen Benutzernamen weitergibt oder die Nutzung oder den Zugriff auf die Website einem anderen Mitarbeiter oder Dritten leiht oder anderweitig überträgt. Falls das Beschäftigungsverhältnis eines Mitarbeiters endet oder Sie den Zugriff eines Mitarbeiters auf die Website sperren möchten, sind Sie für die entsprechenden Änderungen zuständig. Sie tragen die volle Verantwortung für alle Interaktionen mit der Website, die in Verbindung mit Kennwörtern oder Benutzernamen Ihrer Mitarbeiter (einschließlich ehemaliger Mitarbeiter) stattfinden.

3. US-basierte Website. Die Website wird von Autodesk in den USA geführt und betrieben und sofern nicht ausdrücklich etwas anderes angegeben ist, besteht keine Absicht, Autodesk den Gesetzen oder Zuständigkeiten eines anderen Staats, Landes oder Gebiets als denen der USA zu unterwerfen. Autodesk gibt keine Zusicherung oder Gewährleistung ab, dass die Website oder ein Teil davon in einem anderen bestimmten Rechtsraum außer dem der USA angemessen ist oder zur Nutzung bereitsteht. Beim Zugriff auf die Website handeln Sie auf eigene Initiative und eigenes Risiko und sind dafür verantwortlich, alle örtlichen Gesetze, Bestimmungen und Verordnungen einzuhalten. Sie unterliegen ferner den US-amerikanischen Exportkontrollen und sind verantwortlich für Verletzungen solcher Kontrollen, einschließlich US-Embargos oder sonstiger bundesstaatlicher Gesetze und Bestimmungen zur Exportbeschränkung. Autodesk kann die Verfügbarkeit der Website ganz oder teilweise jederzeit und nach freiem Ermessen auf Personen, geographische Gebiete oder Rechtsräume beschränken, die Autodesk auswählt.

4. Über die Website eingereichte Informationen. Ihre Einreichung von Informationen über die Website unterliegt den Datenschutzrichtlinien von Autodesk, die sich auf befinden (die „Datenschutzrichtlinien“) und hiermit durch Bezugnahme in diese Bedingungen mit aufgenommen werden. Sie versichern und gewährleisten, dass Informationen, die Sie in Verbindung mit Ihrer Nutzung der Website zur Verfügung stellen, wahr, richtig und vollständig sind und bleiben und dass Sie die Informationen regelmäßig aktualisieren. Sie geben Ihr Einverständnis, dass Autodesk die Nutzung der Website kündigen kann, falls Informationen von Ihnen falsch, unrichtig, veraltet oder unvollständig sind oder werden.

5. Anmeldung; Benutzernamen und Kennwörter. Sie werden möglicherweise gebeten, sich bei Autodesk anzumelden, um auf bestimmte Bereiche der Website zuzugreifen. In Bezug auf diese Anmeldung kann es sein, dass Autodesk es ablehnt, Ihnen einen Benutzernamen (oder E-Mail-Adresse) zu gewähren - und Sie diesen nicht verwenden dürfen -, der schon von einer anderen Person verwendet wird, als Verkörperung einer anderen Person ausgelegt werden könnte, einer anderen Person gehört, Sie persönlich identifiziert, gegen die geistigen Eigentumsrechte einer anderen Person verstößt, beleidigend ist oder den Autodesk aus irgendeinem anderen Grund nach freiem Ermessen ablehnt.

Ihr Benutzername und Kennwort sind nur für Sie persönlich, nicht zur Verwendung durch eine andere Person bestimmt. Sie sind dafür verantwortlich, das zum Zugriff auf die Website benutzte Kennwort vertraulich zu behandeln und verpflichten sich, Ihr Kennwort oder Ihren Benutzernamen nicht weiterzugeben oder die Nutzung oder den Zugriff auf die Website nicht einem Dritten zu leihen oder anderweitig zu übertragen. Sie tragen die volle Verantwortung für alle Interaktionen mit der Website, die in Verbindung mit Ihrem Kennwort oder Benutzernamen stattfinden. Sie verpflichten sich, Autodesk umgehend über die unbefugte Nutzung Ihres Kennworts oder Benutzernamens oder eine andere Sicherheitsverletzung bzgl. Ihres Kontos oder der Website zu informieren und dafür Sorge zu tragen, dass Sie sich am Ende einer Sitzung aus dem Konto auf der Website abmelden, bzw. das Konto schließen (sofern zutreffend). Autodesk haftet nicht für Verluste oder Schäden aufgrund der Nichtbefolgung einer der vorstehenden Verpflichtungen.

6. Käufe. Falls Sie unsere Produkte und Dienstleistungen erwerben möchten, haben wir zur Vereinfachung auf der Website Links zu einem Web-Store angelegt, wo Sie diese Einkäufe tätigen können. Bitte denken Sie daran, dass der Web-Store zwar mit der Website oder einer Unterdomain der Website verknüpft ist, jedoch von einem Dritten betrieben wird und nicht diesen Bedingungen, sondern den Bestimmungen auf der Website dieses Dritten unterliegt, für die Autodesk keineswegs verantwortlich oder haftpflichtig ist. Wir bitten Sie, die Bestimmungen und Konditionen des Web-Stores zu lesen, bevor Sie Einkäufe tätigen. Diese Bedingungen gelten nicht für Ihre Interaktion mit dem Web-Store und wir übernehmen keine Verantwortung oder Haftung dafür. Weitere Informationen zu Links auf unserer Website können Sie Absatz 12 entnehmen.

7. Software. Software, die zum Herunterladen über diese Website zur Verfügung gestellt wird („Software“), stellt das urheberrechtlich geschützte Werk von Autodesk, ihren Lieferanten und/oder Lizenzgebern dar. Die Verwendung der Software unterliegt den Bestimmungen des Endnutzerlizenzvertrags oder eines anderen für die Software geltenden Vertrags (jeder solche Vertrag ist ein „Lizenzvertrag“). Sie dürfen keine Software installieren, die einen Lizenzvertrag enthält oder zu der ein Lizenzvertrag gehört, es sei denn, Sie haben Ihre Einwilligung zu den dafür geltenden Bedingungen gegeben.

Die Software wird ausschließlich für die Verwendung durch Endnutzer gemäß dem Lizenzvertrag und/oder diesen Bedingungen zum Herunterladen bereitgestellt. Sofern in einem geltenden Lizenzvertrag nicht ausdrücklich etwas anderes angegeben ist oder die folgenden Einschränkungen nach geltendem Recht nicht ausdrücklich zugelassen werden, verpflichten Sie sich, die Software nicht zu verkaufen, zu vermieten, zu verleihen, zu übertragen, abzutreten, zu ändern, anzupassen, zu übersetzen, Bearbeitungen davon zu erstellen, sie zu dekompilieren, zurückzuentwickeln, auseinanderzubauen oder zu versuchen, ihren Quellcode zu extrahieren.

Jegliche Vervielfältigung, Weiterverteilung oder sonstige Nutzung oder Verwertung der Software, die nicht gemäß dem Lizenzvertrag und/oder diesen Bedingungen erfolgt, ist ausdrücklich gesetzlich verboten und kann zivil- und strafrechtliche Folgen haben. Zuwiderhandlungen werden im höchsten zulässigen Maß nach dem Common Law und Equity Law geahndet.

OHNE DAS VORSTEHENDE EINZUSCHRÄNKEN, IST DAS KOPIEREN ODER VERVIELFÄLTIGEN DER SOFTWARE AUF EINEN ANDEREN SERVER ODER AN EINEN ANDEREN ORT ZUR WEITEREN VERVIELFÄLTIGUNG ODER WEITERGABE AUSDRÜCKLICH UNTERSAGT, ES SEI DENN, DIE VERVIELFÄLTIGUNG ODER WEITERGABE WIRD IN DEM ZUR SOFTWARE GEHÖRENDEN LIZENZVERTRAG AUSDRÜCKLICH ZUGELASSEN.

Software und Dokumentation für die Software, die im Auftrag einer Behörde oder Einrichtung der US-Regierung von dieser Website heruntergeladen wird, stellt „gewerbliche Computersoftware“ bzw. „gewerbliche Computersoftwaredokumentation“ dar, und gemäß FAR 12.212 oder DFARS 227.7202, bzw. deren jeweils spätere Fassungen, unterliegen die Verwendung, Vervielfältigung und Offenlegung solcher Software und Dokumentation den in diesen Bedingungen angegebenen Bestimmungen und Konditionen.

8. Geschützte Rechte. Die auf der Website zur Verfügung gestellten Informationen und Materialien, einschließlich der Software, sind das Eigentum von Autodesk, ihren Tochtergesellschaften, verbundenen Unternehmen, Lizenzgebern und/oder Lieferanten und durch Urheberrechte, Marken, Patente und/oder andere Eigentumsrechte und Gesetze geschützt. Vorbehaltlich Ihrer Einhaltung dieser Bestimmungen sind Sie berechtigt, aber lediglich solange Ihnen der Zugriff und die Nutzung der Website von Autodesk gestattet ist und vorausgesetzt, dass Sie alle Urheberrechte und sonstigen firmeneigenen Mitteilungen unversehrt lassen, (a) Inhalte auf der Website, zu der wir Ihnen hiernach Zugang gewähren, auf einem einzigen Computer ausschließlich für persönliche, informatorische, nicht gewerbliche Zwecke anzusehen und (b) eine (1) Kopie des Materials, das Autodesk ausdrücklich zum Herunterladen bereitstellt, (wie z. B. White Papers) (die „Dokumente“), ausschließlich für persönliche, informatorische, nicht gewerbliche Zwecke von dieser Website herunterzuladen und auszudrucken, vorausgesetzt, dass die Dokumente auf keine Weise modifiziert oder verändert werden. Es ist Ihnen untersagt, die Website oder Informationen von dieser Website ganz oder teilweise ohne die ausdrückliche vorherige schriftliche Genehmigung von Autodesk zu verwenden, herunterzuladen, hochzuladen, zu kopieren, auszudrucken, anzuzeigen, auszuführen, zu vervielfältigen, zu veröffentlichen, zu lizenzieren, anzuzeigen, zu übertragen, zu mieten, zu vermieten, zu ändern, zu verleihen, zu verkaufen, zu vertreiben oder ganze oder teilweise Bearbeitungen davon zu erstellen. Teile der Website sind durch Urheberrechts-, Handelsaufmachungs-, Markengesetze, Gesetze zum unlauteren Wettbewerb, und/oder andere Gesetze geschützt und dürfen weder ganz noch teilweise kopiert oder imitiert werden. Logos, Graphiken, Laute oder Bilder dürfen nur mit ausdrücklicher schriftlicher Zustimmung von Autodesk von der Website kopiert oder zurückübertragen werden. Nichts auf dieser Website darf so ausgelegt werden, als würde durch sinngemäße Auslegung, Rechtsverwirkung oder sonstiges ohne ausdrückliche vorherige schriftliche Zustimmung von Autodesk eine Lizenz oder ein Recht zur Verwendung einer der Handelsnamen, Marken oder Dienstleistungsmarken von Autodesk, ihren verbundenen Unternehmen oder Lieferanten erteilt.

9. Gewährleistungsausschluss. AUTODESK UND/ODER IHRE JEWEILIGEN TOCHTERGESELLSCHAFTEN, VERBUNDENEN UNTERNEHMEN, LIEFERANTEN UND LIZENZGEBER SOWIE DEREN DIREKTOREN, Führungskräfte, Mitarbeiter, Vertreter und Bevollmächtigte GEBEN FÜR KEINERLEI ZWECKE IRGENDWELCHE ZUSICHERUNGEN IN BEZUG AUF DIEWEBSITE AB, DEN DARAUF ANGEGEBENEN PRODUKTEN UND DIENSTLEISTUNGEN ODER DER EIGNUNG DER IN DEN MATERIALIEN, INFORMATIONEN, INHALTEN, DOKUMENTEN UND DAZUGEHÖRIGEN GRAPHIKEN, DIE AUF DIESER WEBSITE VERÖFFENTLICHT WERDEN. DIE WEBSITE, PRODUKTE ODER DIENSTLEISTUNGEN (DARUNTER AUCH PRODUKTE UND DIENSTLEISTUNGEN VON DRITTEN), DIE ÜBER DIE WEBSITE ERHALTEN WERDEN, UND ALLE DERARTIGEN INFORMATIONEN, INHALTE, DOKUMENTE UND DAZUGEHÖRIGEN GRAPHIKEN WERDEN FÜR IHRE VERWENDUNG AUF EIGENES RISIKO UND OHNE MÄNGELGEWÄHR ODER GARANTIE JEGLICHER ART ZUR VERFÜGUNG GESTELLT. AUTODESK UND/ODER DEREN JEWEILIGE TOCHTERGESELLSCHAFTEN, VERBUNDENEN UNTERNEHMEN, LIEFERANTEN UND LIZENZGEBER SCHLIESSEN HIERMIT SÄMTLICHE GEWÄHRLEISTUNGEN UND BEDINGUNGEN IN BEZUG AUF DIESE WESITE, DIE PRODUKTE UND DIENSTLEISTUNGEN SOWIE DIE INFORMATIONEN, INHALTE, DOKUMENTE UND DAZUGEHÖRIGEN GRAPHIKEN AUS, EINSCHLIESSLICH ALLER STILLSCHWEIGEND MIT EINGESCHLOSSENEN GEWÄHRLEISTUNGEN UND BEDINGUNGEN DER MARKTGÄNGIGKEIT, EIGNUNG FÜR EINEN BESONDEREN ZWECK, DES EIGENTUMS UND DER NICHTVERLETZUNG.

BITTE BEACHTEN SIE, DASS DER LIZENZVERTRAG, DER FÜR EINE ÜBER DIE WEBSITE ERHÄLTLICHE SOFTWARE GILT, AUSDRÜCKLICHE (ABER NICHT STILLSCHWEIGEND MIT EINGESCHLOSSENE) GEWÄHRLEISTUNGEN HINSICHTLICH DER SOFTWARE ENTHALTEN KANN, DIE FÜR DIE BETREFFENDE SOFTWARE MASSGEBEND IST. SOFERN IN DIESEM LIZENZVERTRAG VON AUTODESK NICHT AUSDRÜCKLICH GEWÄHRLEISTET, UNTERLIEGT DIE SOFTWARE DEM GEWÄHRLEISTUNGSAUSSCHLUSS DES VORSTEHENDEN ABSCHNITTS DIESES ABSATZES 9.

10. Haftungsbegrenzung. AUTODESK UND/ODER IHRE JEWEILIGEN TOCHTERGESELLSCHAFTEN, VERBUNDENEN UNTERNEHMEN, LIEFERANTEN UND LIZENZGEBER SOWIE DEREN DIREKTOREN, Führungskräfte, Mitarbeiter, Vertreter und Bevollmächtigte HAFTEN AUF KEINEN FALL FÜR BESONDERE, MITTELBARE, EXEMPLARISCHE, BEILÄUFIG ENTSTANDENE SCHÄDEN, FOLGESCHÄDEN ODER STRAFE EINSCHLIESSENDEN SCHADENSERSATZ ODER IRGENDWELCHE ANDERE SCHÄDEN AUFGRUND VON NUTZUNGSAUSFALL, DATENVERLUST, ENTGANGENEN GEWINN, VERLUST SONSTIGER IMMATERIELLER VERMÖGENSWERTE, VERLUST DER SICHERHEIT VON INFORMATIONEN, DIE SIE IN VERBINDUNG MIT IHRER NUTZUNG DER WEBSITE BEREITGESTELLT HABEN ODER UNBEFUGTES ABFANGEN SOLCHER INFORMATIONEN DURCH DRITTE, GLEICHGÜLTIG OB IM RAHMEN EINER KLAGE NACH DEM EQUITY-RECHT, AUS VERTRAG, AUFGRUND VON FAHRLÄSSIGKEIT ODER ANDERER DELIKTISCHEN HANDLUNG INFOLGE ODER IN VERBINDUNG MIT DER VERWENDUNG ODER DURCHFÜHRUNG DER WEBSITE, VON ÜBER DIE WEBSITE ERHÄLTLICHEN PRODUKTEN UND DIENSTLEISTUNGEN, SOFTWARE, INFORMATIONEN, INHALTEN, DOKUMENTEN, DAZUGEHÖRIGEN GRAPHIKEN, DER BEREITSTELLUNG ODER UNTERLASSENEN BEREITSTELLUNG VON DIENSTLEISTUNGEN, DIE ÜBER DIE WEBSITE ZUR VERFÜGUNG GESTELLT WERDEN, SELBST WENN IM VORAUS AUF DIE SCHÄDEN BZW. VERLUSTE HINGEWIESEN WURDE. INSBESONDERE UND OHNE EINSCHRÄNKUNG HAFTEN AUTODESK UND/ODER DEREN JEWEILIGEN TOCHTERGESELLSCHAFTEN, VERBUNDENEN UNTERNEHMEN, LIEFERANTEN UND LIZENZGEBER SOWIE DEREN DIREKTOREN, Führungskräfte, Mitarbeiter, Vertreter und Bevollmächtigten NICHT FÜR SCHÄDEN JEGLICHER ART AUFGRUND IHRER VERWENDUNG ODER DER NICHT MÖGLICHEN VERWENDUNG DER WEBSITE ODER AUFGRUND VON SOFTWARE UND/ODER ANDERE INHALTE, DIE VON AUTODESK ODER DRITTEN AUF DIE WEBSITE GESTELLT WERDEN. IHR EINZIGER UND AUSSCHLIESSLICHER RECHTSBEHELF IM FALLE IHRER UNZUFRIEDENHEIT MIT DER WEBSITE IST DIE UNTERLASSUNG DER NUTZUNG DER WEBSITE. DIE MAXIMALE HAFTUNG VON AUTODESK FÜR ALLE SCHÄDEN, VERLUSTE UND KLAGEGRÜNDE AUS VERTRAG, DELIKTISCHER HANDLUNG (DARUNTER AUCH OHE EINSCHRÄNKUNG FAHRLÄSSIGKEIT) ODER SONSTIGEM IST DER ETWAIGE GESAMTBETRAG, DEN SIE AUTODESK FÜR DEN ZUGRIFF UND DIE NUTZUNG DER WEBSITE GEZAHLT HABEN.

DIE WEBSITE, DIE ÜBER DIE WEBSITE ERHÄLTLICHEN PRODUKTE UND DIENSTLEISTUNGEN SOWIE DIE INFORMATIONEN, INHALTE, SOFTWARE, DOKUMENTE UND DAZUGEHÖRIGEN AUF DIESER WEBSITE VERÖFFENTLICHTEN GRAPHIKEN KÖNNEN TECHNISCHE UNGENAUIGKEITEN, FEHLER ODER AUSLASSUNGEN ENTHALTEN. DIE HIERIN ANGEGEBENEN INFORMATIONEN KÖNNEN IN REGELMÄSSIGEN ABSTÄNDEN GEÄNDERT WERDEN. AUTODESK UND/ODER IHRE JEWEILIGEN TOCHTERGESELLSCHAFTEN, VERBUNDENEN UNTERNEHMEN, LIEFERANTEN UND LIZENZGEBER SIND JEDERZEIT BERECHTIGT, JEDOCH NICHTVERPFLICHTET, VERBESSERUNGEN UND/ODER VERÄNDERUNGEN AN DER WEBSITE, DEN ÜBER DIE WEBSITE ERHÄLTLICHEN PRODUKTEN UND DIENSTLEISTUNGEN SOWIE DEN HIERIN BESCHRIEBENEN INFORMATIONEN, DIENSTLEISTUNGEN, DER SOFTWARE, DEN PRODUKTEN UND/ODER PROGRAMMEN ZU MACHEN.

NICHTS IN DIESEM ABSATZ 10 SCHRÄNKT DIE HAFTUNG VON AUTODESK IHNEN GEGENÜBER IM FALLE DES TODES ODER DER KÖRPERVERLETZUNG EIN, DER AUF DIE NACHGEWIESENE FAHRLÄSSIGKEIT ODER BETRÜGERISCHE FALSCHDARSTELLUNG ODER VERSCHLEIERUNG VON AUTODESK ODER EINE ANDERE HAFTUNG, DIE NACH GELTENDEM GESETZ NICHT AUSGESCHLOSSEN WERDEN KANN, ZURÜCKZUFÜHREN IST.

11. Ansprüche wegen einer Verletzung des Urheberrechts. Das Digital Millennium Copyright Act von 1998 („DMCA“) bietet Inhabern von Urheberrechten einen Rechtsbehelf, sofern diese der Ansicht sind, dass Material im Internet ihre Rechte nach dem US-Urheberrechtsgesetz verletzt. Falls Sie in gutem Glauben der Ansicht sind, dass Material auf der Website Ihr Urheberrecht verletzt, können Sie (oder Ihr Vertreter) Autodesk eine Mitteilung senden und Autodesk darin auffordern, das Material zu entfernen oder den Zugriff darauf zu sperren. Falls Sie in gutem Glauben der Ansicht sind, dass jemand fälschlicherweise eine Mitteilung wegen Urheberrechtsverletzung gegen Sie eingereicht hat, erlaubt Ihnen das DMCA, Autodesk eine Gegendarstellung zu senden. Mitteilungen und Gegendarstellungen müssen den im DMCA angegebenen aktuellen gesetzlichen Anforderungen genügen. Siehe für weitere Einzelheiten. Mitteilungen und Gegendarstellungen sind an die folgende Anschrift zu senden:

Urheberrechtsvertreter (Copyright Agent)

Autodesk, Inc.

111 McInnis Parkway

San Rafael, CA 94903

E-Mail:

Tel.: +1 (415) 507.5000

Fax: +1 (415) 507.6128

Autodesk empfiehlt Ihnen, dass Sie vor der Einreichung einer Mitteilung bzw. Gegendarstellung mit Ihrem Rechtsberater Rücksprache halten.

13. Verhaltensregeln. Während Ihres Besuchs der Website halten Sie alle geltenden Gesetze, Bestimmungen und Verordnungen ein. Darüber hinaus erwartet Autodesk, dass Benutzer der Website die Rechte und Würde anderer respektieren. Ihre Nutzung der Website hängt von der Befolgung der in diesem Absatz dargelegten Verhaltensregeln ab. Im Falle der Nichtbefolgung kann es zur Kündigung Ihres Zugangs zur Website gemäß Absatz 18 unten kommen. Sie geben Ihr Einverständnis, dass Sie Folgendes unterlassen:

das Anzeigen, Übertragen oder anderweitige Zurverfügungstellen über die Website oder in Verbindung mit der Website von: allem, was (a) bedrohlich, beleidigend, entwürdigend oder abscheulich; (b) verleumderisch; (c) betrügerisch oder deliktisch; (d) obszön, unanständig oder anderweitig anrüchig ist; oder (e) durch Urheberrechte, Marken oder sonstige geschützte Rechte geschützt ist oder sein könnte, es sei denn, es wurde zuvor die ausdrückliche Zustimmung des Inhabers dieser Rechte eingeholt. Material, das zu einer straf- oder zivilrechtlichen Haftung führen könnte oder ein Verhalten fördern würde, das eine Straftat darstellt. Viren, Würmern, Trojanern oder anderen Computercodes, Dateien oder Programmen, die schädigend oder eingreifend sind oder mit denen der Betrieb der Hardware oder Software beschädigt oder gestoppt werden soll oder könnte. unaufgeforderten oder unberechtigten Anzeigen, Werbematerialien, „Junk Mail“, „Spam“, Kettenbriefen, Schneeballsystemen oder Investitionsmöglichkeiten oder jede andere Form von Kundenwerbung.

die Nutzung der Website für betrügerische oder ungesetzliche Zwecke.

das Erfassen oder Sammeln von persönlich identifizierbaren Informationen über andere Benutzer der Website.

das Sichausgeben als eine natürliche oder juristische Person, einschließlich eines Vertreters von Autodesk oder ihrer verbundenen Unternehmen; die fälschliche Angabe oder sonstige Falschdarstellung Ihrer Verbindung mit einer natürlichen oder juristischen Person; oder die ausdrückliche oder stillschweigend angedeutete Darstellung, dass Autodesk eine von Ihnen gemachte Aussage befürwortet.

die Beeinflussung oder Störung des Betriebs der Website oder der Server oder Netzwerke, über die die Website zur Verfügung gestellt wird; oder der Verstoß gegen Anforderungen, Verfahren, Richtlinien oder Bestimmungen dieser Netzwerke.

die Beschränkung oder Untersagung einer anderen Person, die Website zu benutzen (einschließlich durch Hacken oder Zerstören eines Teils der Website).

die Nutzung der Website zum Werben, Verkaufen oder Kaufen von Produkten oder Dienstleistungen ohne die vorherige ausdrückliche schriftliche Genehmigung von Autodesk.

das Vervielfältigen, Duplizieren, Kopieren, Verkaufen, Weiterverkaufen oder sonstige Verwerten für kommerzielle Zwecke eines Teils der Website, der Verwendung der Website oder des Zugriffs auf die Website (einschließlich der über die Website erhältlichen Inhalte, Software und anderen Materialien).

das Ändern, Anpassen, Übersetzen, Zurückentwickeln, Dekompilieren oder Auseinanderbauen eines Teils der Website (einschließlich der über die Website erhältlichen Inhalte, Software und anderen Materialien), außer und lediglich soweit dies ausdrücklich nach geltendem Gesetz genehmigt ist und diese Einschränkungen aufgehoben werden.

das Entfernen von Mitteilungen zu Urheberrechten, Marken und sonstigen geschützten Rechten von der Website oder von Inhalten, Software und anderen Materialien der Website.

das Einrahmen oder Spiegeln eines Teils der Website ohne die vorherige ausdrückliche Genehmigung von Autodesk.

das Erstellen einer Datenbank durch systematisches Herunterladen und Speichern aller oder einiger Inhalte der Website.

die Verwendung von Robotern, Spiders, Webseitensuch- und Wiedererlangungsanwendungen oder anderen manuellen oder automatischen Vorrichtungen für die Wiedererlangung, Indexierung, das „Scrapen“, „Data Mining“ oder anderweitiges Reproduzieren oder Umgehen der Navigationsstruktur oder Präsentation der Website ohne die vorherige ausdrückliche schriftliche Zustimmung von Autodesk.

14. Foren. „Forum“ bezeichnet eine Diskussionsgruppe, einen Chat-Bereich, ein Bulletin Board, einen Wiki- oder Hilfebereich, eine News Group, Feedback, einen Brief an Autodesk, deren Webmaster oder Mitarbeiter, eine E-Mail-Funktion oder eine andere interaktive Funktionalität, die im Rahmen dieser Website angeboten wird.

Informationen in den Foren von Autodesk können von Autodesk und von Drittbenutzern der Website eingegeben werden. Bitte beachten Sie, dass Websitebenutzer in den Foren Mitteilungen geben oder Angaben machen können, die ungenau, irreführend oder täuschend sind. Die in den Foren von Dritten abgegebenen Meinungen, Ratschläge, Informationen oder Aussagen werden von Autodesk, ihren verbundenen Unternehmen und deren jeweiligen Mitarbeitern, Führungskräften, Direktoren, Aktionären, verbundenen Unternehmen, Vertretern, Bevollmächtigten, Lieferanten oder Lizenznehmern weder befürwortet, noch sind diese dafür verantwortlich. Autodesk und/oder ihre jeweiligen Tochtergesellschaften, verbundenen Unternehmen, Lieferanten und Lizenzgeber sowie deren Direktoren, Führungskräfte, Mitarbeiter, Vertreter und Bevollmächtigten tragen keinerlei Verantwortung für Informationen oder Materialien, die über die Foren zur Verfügung gestellt werden (einschließlich u. a. Fehler oder Auslassungen in den Forum-Postings oder -Links oder in Forum-Mitteilungen eingebettete Bilder) oder für Ergebnisse, die durch die Nutzung solcher Informationen oder Materialien erzielt werden. Autodesk und/oder ihre jeweiligen Tochtergesellschaften, verbundenen Unternehmen, Lieferanten und Lizenzgeber sowie deren Direktoren, Führungskräfte, Mitarbeiter, Vertreter und Bevollmächtigten haften unter keinen Umständen für Verluste oder Schäden, die aufgrund der Tatsache entstehen, dass sich jemand auf diese Informationen oder Materialien verlässt. Die in den Foren ausgedrückten Meinungen geben allein die Meinungen der Personen wider, die diese Meinungen zum Ausdruck gegeben haben und stellen nicht unbedingt die Meinungen von Autodesk und/oder ihren jeweiligen Tochtergesellschaften, verbundenen Unternehmen, Lieferanten und Lizenzgebern sowie deren Direktoren, Führungskräften, Mitarbeitern, Vertretern und Bevollmächtigten dar.

Darüber hinaus haben Autodesk und/oder ihre jeweiligen Tochtergesellschaften, verbundenen Unternehmen, Lieferanten und Lizenzgeber sowie deren Direktoren, Führungskräfte, Mitarbeiter, Vertreter und Bevollmächtigten keine Kontrolle über - und keine Haftung für - Schäden, die sich aufgrund der Verwendung (insbesondere Vervielfältigung) oder fälschlichen Verwendung von Informationen durch Dritte ergeben, die über ein Forum oder einen Teil der Website freiwillig veröffentlicht wurden. FALLS SIE SICH DAFÜR ENTSCHEIDEN, IHRE PERSÖNLICH IDENTIFIZIERBAREN INFORMATIONEN ODER ANDERE INFORMATIONEN IN EINEM FORUM ODER AN ANDERER STELLE AUF DER WEBSITE ÖFFENTLICH ZUR VERFÜGUNG ZU STELLEN, TUN SIE DIES AUF EIGENE GEFAHR.

15. Lizenz. Durch das Hochladen, E-Mailen, Veröffentlichen oder anderweitige Übertragen von Inhalten an ein Forum oder das Einreichen von Inhalten bei Autodesk (jeweils als eine „Einreichung“ bezeichnet) bestätigen Sie, dass die Einreichung nicht vertraulich ist und gewähren (bzw. gewährleisten, dass der Inhaber der Rechte dies ausdrücklich gewährt hat) automatisch Autodesk eine unbeschränkte, gebührenfreie, voll bezahlte, unwiderrufliche, nicht ausschließliche, unterlizenzierbare (über mehrere Stufen) Lizenz und das Recht, die Einreichung in beliebiger Form und beliebigem Medium sowie durch beliebige jetzt bekannte oder später entwickelte Technik zu verwenden, zu vervielfältigen, zu ändern, anzupassen, zu veröffentlichen, darzustellen und zu zeigen (sei es öffentlich oder anderweitig), zu übertragen und zu verteilen. Darüber hinaus gewährleisten Sie, dass Sie auf alle so genannten moralischen Rechte an dem Inhalt verzichten. Für jede Einreichung geben Sie die Zusicherung und Gewährleistung ab, dass Sie sämtliche erforderlichen Rechte besitzen, um die in diesem Absatz erteilten Lizenzen gewähren zu können und dass die Einreichung sowie Ihre Bereitstellung der Einreichung auf der Website oder über die Website allen geltenden Regeln, Bestimmungen und Verordnungen entspricht.

16. Überwachung. Sie bestätigen und erklären sich einverstanden, dass Autodesk berechtigt (jedoch nicht verpflichtet) ist, nach freiem Ermessen sowie ohne vorherige Ankündigung und ohne entsprechende Autorenzuschreibung eine oder mehrere der folgenden Tätigkeiten durchzuführen: (i) Einreichungen sowie den Zugriff auf die Website zu überwachen; (ii) Einreichungen zu ändern, zu entfernen, deren Anzeige zu verweigern oder nicht zuzulassen; und/oder (iii) Einreichungen und die Umstände ihrer Übertragung an Dritte weiterzugeben, um diese Website zu betreiben; um Autodesk, ihre verbundenen Unternehmen und deren jeweilige Mitarbeiter, Führungskräfte, Direktoren, Aktionäre, verbundene Unternehmen, Vertreter, Bevollmächtigte, Lieferanten oder Lizenznehmer sowie die Benutzer und Besucher der Website zu schützen, um gesetzlichen Verpflichtungen oder Behördenaufforderungen nachzukommen, diese Bedingungen durchzusetzen oder aus anderen Gründen oder Zwecken. Autodesk lehnt jede Verantwortung für Inhalte ab, die von Benutzern in oder über Bereiche der Website eingereicht werden.

17. Regeln für Preisausschreiben, Wettbewerbe, Verlosungen und ähnliche Promotionen. Zusätzlich zu den Bestimmungen dieser Bedingungen können Preisausschreiben, Wettbewerbe, Verlosungen und ähnliche über die Website zur Verfügung gestellte Promotion (zusammen „Promotion“) bestimmten Vorschriften unterliegen, die von diesen Bedingungen getrennt sind. Durch die Teilnahme an einer solchen Promotion unterliegen Sie diesen Vorschriften, die von den hierin dargelegten Bestimmungen und Konditionen abweichen können. Autodesk bittet Sie, die für eine bestimmte Promotion geltenden Vorschriften, die über einen Link angezeigt werden, und die Datenschutzrichtlinien von Autodesk zu lesen, die neben diesen Bedingungen für die Informationen maßgebend sind, die Sie in Verbindung mit solchen Tätigkeiten einreichen. Soweit diese Vorschriften von diesen Bedingungen abweichen, gelten die Vorschriften.

18. Kündigung. Sie erklären sich einverstanden, dass Autodesk nach freiem Ermessen jederzeit aus beliebigem Grund oder ohne Grund Ihren Zugriff auf diese Website und die Konten, die Sie in Verbindung mit dieser Website haben, kündigen kann, unter anderem auch dann, wenn Autodesk der Ansicht ist, dass Sie dem Buchstaben und dem Sinn nach gegen diese Bedingungen verstoßen oder unvereinbar damit gehandelt haben. Im Falle einer solchen Kündigung endet Ihr Recht auf Benutzung der Website unverzüglich. Sie erklären sich einverstanden, dass die Kündigung Ihres Zugriffs oder Ihrer Verwendung der Website ohne vorherige Ankündigung durchgeführt werden kann und dass Autodesk Ihr Kennwort und Ihren Benutzernamen sowie alle damit verbundenen Informationen und Dateien sofort deaktivieren oder löschen und/oder weiteren Zugriff auf solche Informationen oder Dateien sperren kann. Sie geben Ihr Einverständnis, dass Autodesk, ihre verbundenen Unternehmen und deren jeweiligen Mitarbeiter, Führungskräfte, Direktoren, Aktionäre, verbundenen Unternehmen, Vertreter, Bevollmächtigten, Lieferanten oder Lizenznehmer Ihnen oder Dritten gegenüber keine Haftung für die Kündigung Ihres Zugangs zur Website oder zu solchen Informationen oder Dateien übernehmen und nicht verpflichtet sind, Ihnen diese Informationen oder Dateien nach der Kündigung zur Verfügung zu stellen. Die Absätze 2, 3, 8-13, 16 und 19-24 bleiben über den Ablauf oder die Kündigung dieser Bedingungen hinaus bestehen.

19. Geltendes Recht; Gerichtsstand. Sofern Sie eine bestehende Vertragsbeziehung zu Autodesk unterhalten, wird das geltende Recht und der Gerichtsstand in Bezug auf Streitigkeiten, die sich aufgrund oder in Verbindung mit diesen Bedingungen (einschließlich unserer hierin erwähnten Richtlinien) und/oder die Website ergeben, in Ihrem bestehenden Vertrag mit Autodesk angegeben. Falls Sie mehr als einen bestehenden Vertrag mit Autodesk haben, ist das geltende Recht und der Gerichtsstand in Ihrem jüngsten Vertrag mit Autodesk maßgebend für Streitigkeiten, die sich aufgrund oder in Verbindung mit diesen Bedingungen (einschließlich unserer hierin erwähnten Richtlinien) und/oder die Website ergeben.

Sollten Sie keine bestehende Vertragsbeziehung zu Autodesk unterhalten, dann (a) unterwerfen Sie sich der nicht ausschließlichen Rechtssprechung des zuständigen einzelstaatlichen Gerichts in Marin County, Kalifornien oder des zuständigen Bundesgerichts in San Francisco, Kalifornien, bei Klagen oder Verfahren aufgrund oder in Verbindung mit diesen Bedingungen; und (b) außer soweit im folgenden Abschnitt ausdrücklich angegeben, unterliegen alle Streitigkeiten aufgrund oder in Verbindung mit diesen Bedingungen (einschließlich unserer hierin erwähnten Richtlinien) und/oder der Website dem Recht des Bundesstaats Kalifornien in den USA, ohne dass die Kollisionsnormen zum Tragen kommen. Das Übereinkommen der Vereinten Nationen über den internationalen Warenkauf findet auf diese Bedingungen ausdrücklich keine Anwendung.

Falls (i) Sie keine bestehende Vertragsbeziehung zu Autodesk unterhalten; (ii) Sie kein US-Staatsbürger sind; (iii) Sie nicht in den USA wohnen; (iv) Sie nicht von den USA aus auf diese Website zugreifen; (v) der Streit zwischen Ihnen und uns mit Ihrem Zugriff oder Ihrer Nutzung der US-amerikanischen Fassung der Website nichts zu tun hat und (vi) Sie Staatsbürger eines EU-Mitgliedsstaates sind, der die Website für andere Zwecke als für Handel, Geschäft oder Beruf verwendet, geben Sie hiermit Ihr Einverständnis, dass alle Streitigkeiten aufgrund oder in Verbindung mit diesen Bedingungen (einschließlich unserer darin erwähnten Richtlinien) und/oder der Website dem Recht Englands und Wales unterliegen, ohne dass die Kollisionsnormen zum Tragen kommen. Nichts hierin darf so ausgelegt werden, als gäbe Autodesk damit ihre Zustimmung zur Zuständigkeit eines Gerichts oder anderen Tribunals eines Landes zur Entscheidung von diesbezüglichen Streitigkeiten (mit Ausnahme eines zuständigen einzelstaatlichen Gerichts in Marin County, Kalifornien oder eines zuständigen Bundesgerichts in San Francisco, Kalifornien).

20. Schadloshaltung. Sie verteidigen oder schlichten auf eigene Kosten alle Ansprüche oder Klagen, einschließlich u. a. Verfahren, Ermittlungen oder Ansprüche einer selbstregulierenden Organisation, bundes- oder einzelstaatlichen Wertpapierbehörde oder -kommission (zusammen eine „Klage“) gegen Autodesk und/oder jedes ihrer verbundenen Unternehmen, und deren jeweilige Mitarbeiter, Führungskräfte, Direktoren, Aktionäre, verbundene Unternehmen, Vertreter, Bevollmächtigte, Lieferanten oder Lizenznehmer (jeder davon ein „Entschädigungsberechtigter“) im höchsten gesetzlich zulässigen Maße, die sich aufgrund von oder in Verbindung mit Folgendem ergeben: (1) eine Behauptung, dass die Informationen, Inhalte oder sonstigen Ihnen zur Verfügung gestellten Materialien oder Dienstleistungen oder deren Nutzung gegen Urheberrechte, Marken oder geistige Eigentumsrechte einer natürlichen oder juristischen Person verstoßen oder eine widerrechtliche Verwendung von Geschäftsgeheimnissen einer natürlichen oder juristischen Person darstellen oder beleidigende, verleumderische, herabsetzende, pornographische oder obszöne Materialien enthalten; (2) ein Verstoß Ihrerseits gegen Ihre Verpflichtungen nach diesen Bedingungen; (3) Ihre ungesetzliche und/oder unbefugte Verwendung von oder Tätigkeiten in Verbindung mit dieser Website, einschließlich den auf der Website bereitgestellten Informationen, Inhalten, Dienstleistungen und/oder Produkten; und (4) eine von Ihnen vorgenommene Einreichung auf einem Forum. Sie verpflichten sich, die Entschädigungsberechtigten in Bezug auf alle Schäden, Kosten, Verbindlichkeiten und Anwaltskosten, die im Rahmen der Verteidigung und/oder Entscheidung einer solchen Klage anfallen, schadlos zu halten und freizustellen. Die vorstehenden Schadloshaltungen bleiben über den Ablauf oder die Kündigung dieser Bedingungen hinaus bestehen.

21. Mitteilungen. Mitteilungen an Autodesk im Rahmen dieser Bedingungen bedürfen der Schriftform und müssen persönlich übergeben oder durch einen gängigen kommerziellen Eilzustellungsdienst oder per Einschreiben mit Rückschein zugestellt werden und zwar an: Autodesk, Inc., Attention: Legal Department, 111 McInnis Parkway, San Rafael, California 94903, USA. Mitteilungen an Sie können durch Anzeigen auf der Website, per E-Mail oder auf normalem Postweg nach freiem Ermessen von Autodesk erfolgen. Die Website kann auch Änderungsmitteilungen hinsichtlich dieser Bedingungen oder anderer Angelegenheiten durch Anzeige dieser Mitteilungen oder Links zu diesen Mitteilungen bekanntgeben. Sie erklären sich ohne Einschränkung einverstanden, dass eine gedruckte Fassung dieser Bedingungen und der in elektronischer Form abgegebenen Mitteilungen bei Gerichts- oder Verwaltungsverfahren bezüglich dieser Bedingungen in dem gleichen Maße und vorbehaltlich der gleichen Bedingungen, wie sie für andere ursprünglich in gedruckter Form erzeugter und aufbewahrter geschäftliche Dokumente und Unterlagen gelten, zulässig ist.

22. Zukunftsgerichtete Aussagen. Einige der Informationen auf dieser Website enthalten Vorhersagen und andere zukunftsgerichtete Aussagen bezüglich zukünftiger Ereignisse oder der zukünftigen finanziellen Leistungsfähigkeit von Autodesk. Wir möchten Sie darauf hinweisen, dass diese Aussagen lediglich Vorhersagen sind und von tatsächlichen Ereignissen oder Ergebnissen erheblich abweichen können. Diese Aussagen umfassen (a) die Wörter „glaubt“, „erwartet“, „nimmt vorweg“, „schätzt“ oder Wörter ähnlicher Signifikanz oder Bedeutung; (b) konkrete als zukunftsgerichtet dargestellte Worte; (c) Autodesks Pläne, kurz- oder langfristige Ziele für künftige Geschäftstätigkeiten und Produkte; oder (d) die Eigenschaften und das Wachstum von Autodesks Märkten oder Kunden oder Autodesks erwartete Liquidität und Kapitalressourcen. Zu den Faktoren, die eine erhebliche Abweichung der tatsächlichen Ergebnisse zur Folge haben könnten, zählen wirtschaftliche, wettbewerbswirksame, staatliche und technologische Einflusse, die sich auf Autodesks Geschäftstätigkeit, Märkte, Produkte, Dienstleistungen und Preise auswirken. Nähere Informationen zu potenziellen Faktoren, die die tatsächlichen Finanzergebnisse von Autodesk beeinflussen können, sind in Autodesks Anträgen bei der Securities and Exchange Commission angegeben, insbesondere Autodesks jüngste Berichte auf Formular 10-K und 10-Q. Autodesk übernimmt keine Verpflichtung zur Aktualisierung von zukunftsgerichteten Aussagen, um Ereignissen oder Umständen Rechnung zu tragen, die nach dem Datum der Abgabe der betreffenden Aussagen eingetreten sind.

23. Verschiedenes. Diese Bedingungen enthalten die gesamte Vereinbarung zwischen Ihnen und Autodesk in Bezug auf diese Website und ersetzen alle vorherigen oder gleichzeitigen elektronischen, mündlichen oder schriftlichen Kommunikationen und Angebote zwischen Ihnen und Autodesk bezüglich dieser Website. Sie bestätigen hiermit, dass Sie keine Vollmacht oder Befugnis haben, eine Verpflichtung oder Verantwortung für Autodesk zu übernehmen oder zu begründen. Eine Vertragspartei kann nur durch ein schriftliches Dokument, das von beiden Parteien unterschrieben ist, auf ihre Rechte gemäß diesen Bedingungen verzichten. Die Unterlassung, eine Bestimmung dieser Bedingungen durchzusetzen, stellt keinen Verzicht auf diese oder andere Bestimmungen hierin dar. Sollte eine Bestimmung dieser Bedingungen für ungesetzlich, nichtig oder aus anderem Grund undurchführbar angesehen werden, gilt die betreffende Bestimmung als von den Bedingungen abgetrennt und hat keinerlei Einfluss auf die Gültigkeit und Durchführbarkeit der übrigen Bestimmungen. Ohne die vorherige ausdrückliche schriftliche Zustimmung von Autodesk ist es Ihnen nicht gestattet, Ihre Rechte oder Pflichten nach diesen Bedingungen ganz oder teilweise abzutreten, zu übertragen oder als Unterlizenz zu vergeben. Keine Bestimmung dieser Bedingungen ist zugunsten eines Dritten bestimmt, und die Parteien beabsichtigen, dass Bestimmungen weder nach dem Contracts (Rights or Third Parties) Act von 1999 noch anderweitig von einem Dritten durchgesetzt werden können. Überschriften, einleitende Begriffe oder Absatztitel in diesen Bedingungen dienen nur der leichteren Überschaubarkeit und sind nicht als Definition oder Erklärung eines Absatzes oder einer Bestimmung hierin zu verstehen. Autodesk ist nicht für die unterlassene Erfüllung von Pflichten verantwortlich, die auf Gründe zurückzuführen sind, welche von Autodesk nicht zu vertreten sind.

25. Filterung. Autodesk setzt Sie hiermit davon in Kenntnis, dass Kontrollmaßnahmen für Eltern (wie z. B. Computerhardware, Software oder Filterungsdienste) kommerziell erhältlich sind und Ihnen helfen können, den Zugriff auf Material, das für Minderjährige schädigend ist, zu begrenzen. Informationen über derzeitige Anbieter solcher Schutzmaßnahmen finden Sie auf den Webseiten GetNetWise ( ) und OnGuard Online ( ). Wir weisen Sie darauf hin, dass Autodesk keine der auf diesen Webseiten aufgeführten Produkte oder Dienstleistungen unterstützt.

26. Kommunikationen. Wenn Sie die Website besuchen oder uns E-Mails schicken, kommunizieren Sie elektronisch mit uns. Für vertragliche Zwecke geben Sie Ihre Einwilligung zum Erhalt von elektronischen Kommunikationen von uns und Sie erklären sich einverstanden, dass alle Vereinbarungen, Mitteilungen, Offenlegungen und sonstigen Kommunikationen, die wir Ihnen elektronisch zukommen lassen, der gesetzlichen Anforderung genügt, dass solche Kommunikationen der Schriftform bedürfen. Diese Bedingung beeinflusst nicht Ihre gesetzlichen Rechte.

27. Informationen oder Beschwerden. Diese Mitteilung gilt für unsere Benutzer in Kalifornien: Falls Sie eine Frage oder Beschwerde bezüglich der Website haben, schicken Sie bitte eine E-Mail an . Sie können sich auch schriftlich (Copyright Agent, Autodesk, 111 McInnis Parkway, San Rafael, CA 94903, USA) oder telefonisch (Telefon-Nr.: +1.415.507.5000) mit Autodesk in Verbindung setzen. Kalifornische Bewohner erreichen die Beschwerdestelle des Bereichs Kundenservice der California Department of Consumer Affairs per Post: 1625 North Market Blvd., Sacramento, CA 95834, USA, oder per Telefon unter +1.916.445.1254 oder 800.952.5210..

