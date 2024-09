“Você” ou “seu/sua” refere-se a você pessoalmente (ou seja, a pessoa que lê e concorda com estes termos), e, se você acessar este Site em nome de uma empresa ou de outra entidade jurídica (incluindo, entre outros, uma parceria, LLC ou LLP), coletivamente, refere-se a você e a essa empresa ou outra entidade jurídica em cujo nome você acessa o Site.

Não há cobrança pelo seu uso do Site (a menos que esteja determinado de outra forma), embora você deva saber que podem aplicar-se cobranças pelo uso da Internet, com taxas determinadas pelo seu provedor. A Autodesk reserva-se o direito de alterar os produtos, os serviços, os preços e os programas mencionados neste Site a qualquer momento e a critério próprio.

Além do mais, seu uso deste Site está sujeito a termos e a condições adicionais fornecidos pela Autodesk e, a critério próprio da Autodesk, aplicáveis a certas informações, produtos e serviços disponíveis no Site. Esses termos e condições adicionais incluem, entre outros, contratos de licença, contratos complementares do usuário e a Política de Privacidade e Consentimento para Vinculação (coletivamente, "Termos Adicionais"). Os Termos Adicionais aqui incorporados por referência nestes Termos (se houver conflito entre os Termos Adicionais e estes Termos, os Termos Adicionais prevalecerão no tocante ao assunto dos Termos Adicionais).

A Autodesk reserva-se o direito de alterar estes Termos e de informá-lo sobre a alteração por meio de material revisado dos Termos publicado no Site ou por outro meio razoável selecionado por nós. A data da última revisão destes Termos encontra-se na legenda “ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO”, na parte superior destes Termos. O uso contínuo do Site após essas alterações indicará sua aceitação das alterações.

A Autodesk reserva-se também o direito de buscar as soluções disponíveis por lei para qualquer violação a estes Termos. Todo direito não expressamente concedido neste documento reserva-se à Autodesk.

1. Qualificação. Se você está usando este Site em nome de uma empresa ou de outra entidade jurídica, você garante estar autorizado a aceitar estes termos e condições em nome de tal empresa ou outra entidade jurídica. Além do mais, você confirma que não tem menos de 13 anos de idade e, caso tenha menos de 18, está usando este Site sob a supervisão ativa de um pai, tutor legal ou outro adulto responsável. Menores de idade de sua jurisdição não têm permissão de usar este Site nem de transmitir ou,de alguma outra forma, enviar informações de identificação pessoal para a Autodesk.

2. Termos Aplicáveis a Empresas. Estes termos e estas condições aplicam-se especificamente a qualquer empresa ou outra entidade jurídica que esteja sujeita a estes Termos: Você concorda em exigir que todos os seus funcionários cumpram os termos e as condições destes Termos e você concorda em responsabilizar-se por todos os atos e todas as omissões de seus funcionário referentes ao Site, incluindo toda violação a estes Termos. Todas as referências ao seu acesso e/ou uso do Site aqui contidas incluem o acesso e/ou o uso do Site por seus funcionários. Você concorda que cada um dos seus funcionários é responsável por manter a confidencialidade de qualquer senha que usem para acesso ao Site, e você concorda em não permitir que os funcionários transfiram senhas ou nomes de usuário, nem que emprestem ou, de alguma outra forma, transfiram o uso ou o acesso ao Site a outros funcionários ou a terceiros. Se algum funcionário sair do emprego ou se você quiser desabilitar o acesso de algum funcionário ao site, a responsabilidade por essas alterações será sua. Você é inteiramente responsável por toda interação com o Site que ocorra em relação a senhas ou nomes de usuário associados aos seus funcionários (inclusive antigos funcionários).

3. Site nos EUA. O Site é controlado e operado pela Autodesk nos Estados Unidos e, exceto conforme estabelecido aqui, não destina-se a sujeitar a Autodesk à legislação ou à jurisdição de qualquer estado, país ou território que não seja o dos Estados Unidos. A Autodesk não garante que o Site ou qualquer parte dele seja apropriado ou esteja disponível para uso em determinada jurisdição que não seja a dos Estados Unidos. Ao optar por acessar o Site, você o faz por sua iniciativa e risco próprio, e é responsável por observar todas as leis, normas e regulamentações locais. Você também está sujeito aos controles de exportação norte-americanos e responsabiliza-se por qualquer violação a esses controles, incluindo embargos dos EUA ou outras normas e regulamentações federais que restringem as exportações. A Autodesk pode limitar a disponibilidade do Site, seja integral ou parcialmente, a qualquer pessoa, área geográfica ou jurisdição que a Autodesk escolha, a qualquer momento e a critério próprio da Autodesk.

4. Informações Enviadas Através do Site. O envio de informações através do Site é orientado pela Política de Privacidade da Autodesk, que está localizada em (a “Política de Privacidade”) e está incorporada aqui a estes Termos por meio desta referência. Você garante que toda informação fornecida em função do seu uso do Site é e continuará sendo verdadeira, precisa e completa, e que você manterá e atualizará essas informações regularmente. Você concorda que se qualquer informação que fornecer é ou tornar-se falsa, imprecisa, obsoleta ou incompleta, a Autodesk poderá encerrar o seu uso do Site.

5. Registro; Nomes de Usuário e Senhas. Você talvez seja solicitado a registrar-se na Autodesk para poder ter acesso a certas áreas do Site. Quanto a esse registro, a Autodesk pode recusar-se a oferecer a você, e você não poderá usar, um nome de usuário (ou um endereço de e-mail) que já esteja sendo usado por outra pessoa; que seja criado para uso indevido em nome de outra pessoa; que pertença a outra pessoa; que identifique você pessoalmente; que viole a propriedade intelectual ou outros direitos de qualquer pessoa; que seja ofensivo; ou que, por qualquer outro motivo, a Autodesk recuse por critério próprio.

Seu nome de usuário e sua senha são exclusivamente para o seu pessoal, e não para uso de qualquer outra pessoa. Você é responsável por manter a confidencialidade de qualquer senha que utilize para acesso ao Site, e concorda em não transferir sua senha ou seu nome de usuário, nem em emprestar ou, de alguma outra forma, transferir o uso ou o acesso ao Site a terceiros. Você é inteiramente responsável por toda interação com o Site que ocorra em relação à sua senha ou ao seu nome de usuário. Você concorda em notificar a Autodesk imediatamente de qualquer uso não autorizado de sua senha ou de seu nome de usuário ou de qualquer outra violação de segurança relacionada à sua conta ou ao Site, e em garantir ter feito “logoff”/saído de sua conta no Site (se aplicável) ao fim de cada sessão. A Autodesk não se responsabiliza por qualquer perda ou dano decorrente pelo não cumprimento de qualquer obrigação aqui estipulada.

6. Compras. Se você quiser comprar nossos produtos e serviços, fornecemos, para sua conveniência, links no Site com uma loja na Web onde é possível efetuar essas compras. Lembre-se de que a loja na Web pode estar hospedada no Site ou em um subdomínio do Site, mas é operada por terceiros e orientada pelos termos e pelas condições do site desses outros, e não por estes Termos; portanto, a Autodesk, de forma alguma, responsabiliza-se pelo uso da loja. Você deve ler os termos e as condições da loja da Web antes de efetuar qualquer compra. Estes Termos não regem sua interação com a loja da Web, e não somos responsáveis por tal interação. Consulte a Seção 12 abaixo para obter mais informações sobre os links fornecidos no Site.

7. Software. Qualquer software que seja disponibilizado para download por este Site ou através deste Site ("Software") é trabalho protegido por direitos autorais da Autodesk, seus fornecedores e/ou seus licenciadores. O uso do Software pode ser regido pelos termos do contrato de licença do usuário final ou de outro contrato aplicável ao Software (cada, um “Contrato de Licença”). Você não pode instalar qualquer Software que seja acompanhado de um Contrato de Licença ou que inclua um Contrato de Licença, a menos que concorde com os termos aplicáveis do Contrato de Licença.

O Software é disponibilizado para download para uso exclusivo dos usuários finais, de acordo com o Contrato de Licença e/ou estes Termos. Exceto na extensão do expressamente permitido em qualquer Contrato de Licença aplicável, ou expressamente autorizado pela legislação aplicável que se sobreponha às restrições a seguir, você concorda em não vender, arrendar, emprestar, transportar, transmitir, modificar, adaptar, traduzir, preparar trabalhos derivativos, descompilar, inverter a engenharia, desmontar ou tentar obter o código fonte do Software.

Toda reprodução, redistribuição ou outro uso ou exploração do Software que não esteja de acordo com o Contrato de Licença e/ou estes Termos é expressamente proibido por lei e pode resultar em penalidades civis e criminais. Violadores serão processados na extensão máxima permitida por lei.

ENTRE OUTROS ALÉM DOS ESTIPULADOS A SEGUIR, A CÓPIA OU A REPRODUÇÃO DO SOFTWARE EM QUALQUER OUTRO SERVIDOR OU LOCAL PARA POSTERIOR REPRODUÇÃO OU REDISTRIBUIÇÃO É EXPRESSAMENTE PROIBIDA, A MENOS QUE TAL REPRODUÇÃO OU REDISTRIBUIÇÃO SEJA EXPRESSAMENTE PERMITIDA POR ALGUM CONTRATO DE LICENÇA QUE ACOMPANHA O SOFTWARE EM QUESTÃO.

Qualquer Software e documentação referente a esse Software que sejam obtidos por download neste Site para uma agência ou em nome de uma agência ou instrumentalidade do Governo dos Estados Unidos são considerados “software comercial de computador" e “documentação de software comercial de computador", e de acordo com o FAR 12.212 ou DFARS 227.7202, e seus sucessores, conforme aplicável, o uso, a reprodução e a divulgação do Software e dessa documentação são regidos pelos termos e pelas condições definidas nestes Termos.

8. Direitos Proprietários. As informações e os materiais disponibilizados pelo Site, incluindo o Software, são e continuam sendo propriedade da Autodesk, suas subsidiárias, afiliadas, licenciadores e/ou fornecedores, e estão protegidos pelas leis de direitos autorais, marca registrada, patente e/ou outros direitos e outras leis de propriedade. Sujeito à conformidade com estes Termos, unicamente pelo tempo em que você tem a permissão da Autodesk para acessar e usar o Site, e desde que você mantenha intactos os avisos de direitos autorais e outros avisos proprietários, você pode (a) visualizar todo conteúdo no Site para o qual você terá acesso concedido em qualquer computador exclusivamente para fins pessoais, informativos, não comerciais e (b) fazer download e imprimir uma (1) cópia dos materiais que a Autodesk disponibiliza especificamente para download (como white papers) (os "Documentos") neste Site, unicamente para fins pessoais, informativos, não comerciais, desde que os Documentos não sejam modificados nem alterados de alguma forma. Você não pode usar, fazer download, fazer upload, copiar, imprimir, exibir, realizar, reproduzir, publicar, licenciar, publicar, transmitir, alugar, arrendar, modificar, emprestar, vender, distribuir ou criar trabalhos derivativos com base (seja total ou parcial) no Site ou em informações deste Site, total ou parcialmente, sem a autorização prévia por escrito da Autodesk. Elementos do Site são protegidos por leis de direitos autorais, segredos comerciais, marcas comerciais, concorrência justa e/ou outras leis e não podem ser copiados nem imitados, total ou parcialmente. Nenhum logotipo, gráfico, som ou imagem do Site pode ser copiado ou retransmitido, a menos que expressamente permitido por escrito pela Autodesk, Nada que esteja contido no Site deve ser entendido como concessão, por implicação, impedimento ou alguma outra forma, de qualquer licença ou direito de usar qualquer nome comercial, marca comercial ou marca de serviço da Autodesk ou de suas afiliadas ou de seus fornecedores, sem o consentimento prévio por escrito da Autodesk.

9. Isenção de Garantias. A AUTODESK E/OU RESPECTIVAS SUBSIDIÁRIAS, AFILIADAS, FORNECEDORES E LICENCIADORES E TIS E RESPECTIVOS DIRETORES, GERENTES, FUNCIONÁRIOS, AGENTES E REPRESENTANTES OFERECEM GARANTIAS SOBRE O SITE, QUALQUER PRODUTO E SERVIÇO CONTIDO NO SITE OU A ADEQUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES CONTIDAS NOS MATERIAIS, NAS INFORMAÇÕES, NO CONTEÚDO, NOS DOCUMENTOS E NOS GRÁFICOS RELACIONADOS PUBLICADOS NESTE SITE PARA QUALQUER FINALIDADE. O SITE, QUALQUER PRODUTO OU SERVIÇO (INCLUINDO ENTRE OUTROS, PRODUTOS E SERVIÇOS DE TERCEIROS) OBTIDOS ATRAVÉS DO SITE, E TODAS ESSAS INFORMAÇÕES, CONTEÚDOS, DOCUMENTOS E GRÁFICOS RELACIONADOS, SÃO FORNECIDOS PARA VOCÊ USAR SEGUNDO SUA RESPONSABILIDADE E SÃO FORNECIDOS "COMO ESTÃO", SEM QUALQUER TIPO DE GARANTIA. A AUTODESK E/OU RESPECTIVAS SUBSIDIÁRIAS, AFILIADAS, FORNECEDORES E LICENCIADORES USAM ESTE DOCUMENTO PARA ISENTAR-SE DE TODAS AS GARANTIAS E CONDIÇÕES QUANTO A ESTE SITE, COMO PRODUTOS E SERVIÇOS E COMO INFORMAÇÕES, CONTEÚDOS, DOCUMENTOS E GRÁFICOS RELACIONADOS, INCLUINDO TODAS AS GARANTIAS IMPLÍCITAS E CONDIÇÕES DE COMERCIALIZAÇÃO, ADEQUAÇÃO A UM FIM ESPECÍFICO, TÍTULO E NÃO INFRAÇÃO.

NOTE QUE O CONTRATO DE LICENÇA APLICÁVEL A QUALQUER SOFTWARE DISPONIBILIZADO ATRAVÉS DO SITE PODE CONTER GARANTIAS EXPRESSAS (MAS NÃO IMPLÍCITAS) APLICÁVEIS AO SOFTWARE, QUE ORIENTARÃO ESSE SOFTWARE EM PARTICULAR. EXCETO CONFORME EXPRESSAMENTE GARANTIDO PELA AUTODESK NESTE CONTRATO DE LICENÇA, O SOFTWARE É ORIENTADO PELA ISENÇÃO DE GARANTIAS ESTABELECIDAS NO PARÁGRAFO ANTERIOR DESTA SEÇÃO 9.

10. Limitação de Responsabilidade. EM CIRCUNSTÂNCIA ALGUMA, A AUTODESK E/OU AS RESPECTIVAS SUBSIDIÁRIAS, AFILIADAS, FORNECEDORES E LICENCIADORES E TIS E SEUS DIRETORES, GERENTES, FUNCIONÁRIOS, AGENTES E REPRESENTANTES SE RESPONSABILIZARÃO POR QUALQUER DANO ESPECIAL, INDIRETO, EXEMPLAR, INCIDENTAL, CONSEQUENCIAL OU PUNITIVO OU QUALQUER DANO RESULTANTE DE PERDA DE USO, DADOS OU LUCROS, PERDA DE OUTROS INTANGÍVEIS, PERDA DE SEGURANÇA DAS INFORMAÇÕES QUE VOCÊ TIVER FORNECIDO RELACIONADAS AO USO DO SITE OU INTERCEPTAÇÃO NÃO AUTORIZADA DE QUAISQUER DESSAS INFORMAÇÕES POR TERCEIROS, SEJA EM UMA AÇÃO DE DÍVIDA, CONTRATO, NEGLIGÊNCIA OU OUTRA AÇÃO PREJUDICIAL, DECORRENTE DO USO OU DO DESEMPENHO DO SITE OU ASSOCIADA AO USO OU AO DESEMPENHO DO SITE, QUALQUER PRODUTO E SERVIÇO DISPONÍVEL PELO SITE, QUALQUER SOFTWARE, INFORMAÇÃO, CONTEÚDO, DOCUMENTO, GRÁFICO RELACIONADO, FORNECIMENTO DE SERVIÇOS OU FALHA NO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DISPONÍVEIS NO SITE OU PELO SITE, MESMO QUE INFORMADOS ANTECIPADAMENTE DE TAIS DANOS OU PERDAS. EM PARTICULAR, ENTRE OUTROS, A AUTODESK E/OU AS RESPECTIVAS SUBSIDIÁRIAS, AFILIADAS, FORNECEDORES E LICENCIADORES E TIS E SEUS DIRETORES, GERENTES, FUNCIONÁRIOS, AGENTES E REPRESENTANTES NÃO SE RESPONSABILIZARÃO POR DANOS DE QUALQUER TIPO DECORRENTES DO SEU USO OU DA SUA INCAPACIDADE DE USAR O SITE OU DE QUALQUER SOFTWARE E/OU OUTRO CONTEÚDO PUBLICADO NO SITE PELA AUTODESK OU TERCEIROS. SUA ÚNICA E EXCLUSIVA SOLUÇÃO EM CASO DE INSATISFAÇÃO COM O SITE É PARAR DE USAR O SITE. A RESPONSABILIDADE MÁXIMA DA AUTODESK POR TODOS OS DANOS, PERDAS E CAUSAS DE AÇÃO, SEJA EM CONTRATO, ACORDO (INCLUINDO NEGLIGÊNCIA, ENTRE OUTROS) OU ALGUM OUTRO MEIO, SERÁ O VALOR TOTAL, CASO HAJA ALGUM, PAGO POR VOCÊ À AUTODESK PARA ACESSAR E USAR O SITE.

O SITE, OS PRODUTOS E OS SERVIÇOS DISPONÍVEIS ATRAVÉS DO SITE E AS INFORMAÇÕES, O CONTEÚDO, O SOFTWARE, OS DOCUMENTOS E OS GRÁFICOS RELACIONADOS PUBLICADOS NESTE SITE PODEM INCLUIR IMPRECISÕES TÉCNICAS, ERROS OU OMISSÕES. PODEM SER ACRESCENTADAS ALTERAÇÕES PERIÓDICAS ÀS INFORMAÇÕES AQUI CONTIDAS. A AUTODESK E/OU AS RESPECTIVAS SUBSIDIÁRIAS, AFILIADAS, FORNECEDORES E LICENCIADORES PODEM, MAS NÃO TÊM TAL OBRIGAÇÃO, DE CRIAR MELHORIAS E/OU ALTERAÇÕES NO SITE, PRODUTOS E SERVIÇOS DISPONIBILIZADOS ATRAVÉS DO SITE E INFORMAÇÕES, SERVIÇO(S), SOFTWARE, PRODUTO(S) E/OU PROGRAMA(S) DESCRITOS AQUI A QUALQUER MOMENTO.

NADA NESTA SEÇÃO 10 LIMITARÁ A RESPONSABILIDADE DA AUTODESK EM RELAÇÃO A VOCÊ EM CASO DE MORTE OU FERIMENTOS RESULTANTES DE NEGLIGÊNCIA COMPROVADA DA AUTODESK OU ERRO DE REPRESENTAÇÃO FRAUDULENTA OU OCULTAÇÃO OU DE QUALQUER OUTRA RESPONSABILIDADE NÃO EXCLUÍDA PELA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL.

11. Reivindicações de Infração dos Direitos Autorais. A Lei Digital Millennium Copyright de 1998 (a “DMCA”) garante recurso aos proprietários de direitos autorais que acreditarem que o material exibido na Internet infringe seus direitos segundo a legislação de direito autoral norte-americana. Se você acreditar de boa fé que os materiais disponíveis no Site infringem seus direitos autorais, você (ou seu agente) pode enviar um aviso à Autodesk solicitando que a Autodesk remova o material ou bloqueie o acesso a ele. Se você acreditar de boa fé que alguém processou erroneamente um aviso de infração ao direito autoral contra você, a DMCA permite que você envie um contra-aviso à Autodesk. Avisos e contra-avisos devem atender aos atuais requisitos estatutários impostos pela DMCA. Consulte o site para obter detalhes. Avisos e contra-avisos devem ser enviados para:

Copyright Agent

Autodesk, Inc.

111 McInnis Parkway

San Rafael, CA 94903

E-mail:

Tel: (415) 507.5000

Fax: (415) 507.6128

A Autodesk sugere que você consulte seu consultor jurídico antes de protocolar um aviso ou um contra-aviso.

13. Regras de Conduta. Ao usar o Site, você cumprirá todas as leis, normas e regulamentos aplicáveis. Além disso, a Autodesk espera que os usuários do Site respeitem os direitos e a dignidade de outros. Seu uso do Site está condicionado à observação das regras de conduta estabelecidas nesta seção; o não cumprimento também poderá resultar em proibição do seu acesso ao Site, segundo a Seção 18 abaixo. Você concorda em não:

Publicar, transmitir ou, de alguma outra forma, disponibilizar através do Site ou em associação com o Site: Qualquer item que seja ou possa ser (a) ameaçador, assediante, degradante ou odioso; (b) difamatório; (c) fraudulento ou prejudicial; (d) obsceno, indecente ou, de alguma forma, censurável; ou (e) protegido por direitos autorais, marca comercial ou outro direito proprietário sem o consentimento prévio do proprietário desse direito. Qualquer material que possa dar origem a responsabilização criminal ou civil ou que encoraje conduta que constitui ofensa criminosa. Qualquer vírus, worm, cavalo de Troia ou outro código, arquivo ou programa de computador que seja prejudicial ou invasivo ou que possa ou que pretenda danificar ou sequestrar a operação de qualquer hardware ou software. Qualquer anúncio, material promocional, email indesejado, “spam”, “corrente”, “pirâmide” ou oportunidade de investimento ou qualquer outra forma de solicitação não desejada ou não autorizada.

Usar o Site para qualquer finalidade fraudulenta ou ilícita.

Coletar ou reunir informações de identificação pessoal sobre outros usuários do Site.

Passar-se por outra pessoa ou entidade, incluindo qualquer representante da Autodesk ou respectivas afiliadas; prestar declarações falsas ou representar fraudulentamente sua afiliação com qualquer pessoa ou entidade; ou expressar ou sugerir que a Autodesk endossa qualquer declaração sua.

Interferir com a operação do Site ou dos servidores ou das redes usados para a disponibilização do Site, ou interromper a operação dos itens citados; ou violar qualquer requisito, procedimento, política ou regulamento dessas redes.

Restringir ou impedir que qualquer outra pessoa use o Site (inclusive por meio de sequestro ou distorção de qualquer porção do Site).

Usar o Site para anunciar ou oferecer para venda ou compra qualquer bem ou serviço sem o consentimento prévio por escrito da Autodesk.

Reproduzir, duplicar, copiar, vender, revender ou, de alguma outra forma, explorar para fins comerciais qualquer porção do Site, uso do Site ou acesso ao Site (incluindo conteúdos, Softwares ou outros materiais disponíveis pelo Site).

Modificar, adaptar, traduzir, reverter a engenharia, descompilar ou desmontar qualquer porção do Site (incluindo qualquer conteúdo, Software ou outro material disponível pelo Site), exceto e somente quando expressamente autorizado pela legislação aplicável que se sobreponha a qualquer dessas restrições.

Remover avisos de direito autoral, marca comercial ou outros avisos de direitos proprietários do Site ou do conteúdo, do Software ou de outros materiais originados no Site.

Enquadrar ou espelhar qualquer parte do Site sem o consentimento prévio por escrito da Autodesk.

Criar um banco de dados por meio do download e do armazenamento sistemáticos de conteúdo integral ou parcial do Site.

Usar qualquer robô, spider, aplicativo para pesquisa/recuperação de site ou outro dispositivo manual ou automático para recuperar, indexar, “raspar”, “explorar dados” ou de alguma forma reproduzir ou burlar a estrutura de navegação do Site, sem o consentimento prévio por escrito da Autodesk.

14. Fóruns. "Fórum" significa um grupo de discussão, uma área de bate-papo, um quadro de avisos, um grupo de notícias, um wiki/área de ajuda, feedback, carta para a Autodesk, seu webmaster ou funcionários, função de e-mail ou outra funcionalidade interativa oferecida como parte deste Site.

Informações sobre Fóruns da Autodesk podem ser fornecidas por usuários da Autodesk e de terceiros do Site. Note que os usuários do Site podem publicar mensagens ou fazer declarações nos Fóruns que são imprecisas, incorretas ou enganosas. A Autodesk, suas afiliadas e respectivos funcionários, gerentes, diretores, acionistas, afiliados, agentes, representantes, fornecedores ou licenciados não endossam nem se responsabilizam por qualquer opinião, conselho, informação ou declaração realizada nos Fóruns por terceiros. Sem limitações, a Autodesk e/ou as respectivas subsidiárias, afiliadas, fornecedores e licenciadores e seus diretores, gerentes, funcionários, agentes e representantes não se responsabilizam por qualquer informação ou material disponibilizado pelos Fóruns (incluindo, entre outros, erros ou omissões nas publicações do Fórum ou links ou imagens incorporados em mensagens do Fórum) ou resultados obtidos com o uso de quaisquer dessas informações ou desses materiais. Em circunstância alguma, a Autodesk e/ou as respectivas subsidiárias, afiliadas, fornecedores e licenciadores e tis e seus diretores, gerentes, funcionários, agentes e representantes serão responsáveis por qualquer perda ou dano causados pela sua confiança nessas informações ou nesses materiais. As opiniões expressas nos Fóruns refletem somente as opiniões daqueles que as enviam, e podem não refletir as opiniões da Autodesk e/ou respectivas subsidiárias, afiliadas, fornecedores e licenciadores e tis e seus diretores, gerentes, funcionários, agentes e representantes.

Além disso, a Autodesk e/ou as respectivas subsidiárias, afiliadas, fornecedores e licenciadores e tis e seus diretores, gerentes, funcionários, agentes e representantes não têm controle, nem responsabilidade, sobre os dados resultantes do uso (incluindo, entre outros, a republicação) ou do mau uso de terceiros das informações voluntariamente publicadas em qualquer Fórum ou em qualquer parte do Site. SE VOCÊ PREFERIR TORNAR PÚBLICAS QUAISQUER DE SUAS INFORMAÇÕES DE IDENTIFICAÇÃO PESSOAL OU OUTRAS INFORMAÇÕES EM UM FÓRUM OU, DE ALGUMA OUTRA FORMA, NO SITE, DEVERÁ FAZÊ-LO POR RESPONSABILIDADE PRÓPRIA.

15. Licença. Ao fazer upload, enviar e-mail, postar, publicar ou de alguma forma transmitir conteúdo a qualquer Fórum ou enviar conteúdo para a Autodesk (todos considerados uma forma de “Envio”), você reconhece que esse Envio não é confidencial e automaticamente concede (ou garante que o proprietário desses direitos fez uma concessão expressa) à Autodesk um direito perpétuo, livre de royalties, totalmente pago, irrevogável, não exclusivo, sublicenciável (através de várias camadas) e licença para usar, reproduzir, modificar, adaptar, publicar, executar e exibir (publicamente ou de outra forma), transmitir e distribuir esse Envio em qualquer forma, meio ou tecnologia hoje conhecidos ou posteriomente implantados. Além disso, você garante que houve renúncia a todos os considerados direitos morais no conteúdo. Para cada Envio, você garante que tem todos os direitos necessários para que você possa conceder as licenças concedidas nesta seção e que tal Envio, e o fornecimento no Site e através do Site, está compatível com as leis, as normas e os regulamentos aplicáveis.

16. Monitoramento. Você reconhece e concorda que a Autodesk reserva-se o direito (mas não a obrigação) de executar uma ou mais destas ações a critério próprio da Autodesk, sem avisos ou encargos com você: (i) monitorar os Envios, bem como o acesso ao Site; (ii) alterar, remover ou recusar-se a publicar ou permitir a publicação de qualquer Envio; e/ou (iii) divulgar qualquer Envio, e as circunstâncias que envolvem sua transmissão a terceiros de modo a operar o Site; a proteger a Autodesk, suas afiliadas e respectivos funcionários, gerentes, diretores, acionistas, afiliadas, agentes, representantes, fornecedores ou licenciados, e os usuários e os visitantes do Site; a atender a obrigações legais ou solicitações governamentais; a aplicar estes Termos; ou por qualquer outro motivo ou finalidade. A Autodesk isenta-se de qualquer responsabilidade pelo conteúdo enviado pelos usuários em qualquer área do Site ou através de qualquer área do Site.

17. Regras para Apostas, Concursos, Sorteios e Atividades Promocionais Semelhantes. Além dos termos e das condições destes Termos, qualquer aposta, concurso, sorteio ou atividade promocional semelhante (coletivamente "Promoções") disponibilizados pelo Site podem ser orientados por regras específicas e separadas destes Termos. Ao participar desse tipo de Promoção, você estará sujeito a essas normas, que podem diferir dos termos e das condições aqui estabelecidos. A Autodesk urge que você analise todas as normas específicas e aplicáveis a determinada Promoção, que estarão vinculadas a tal Promoção, e a analisar a Política de Privacidade da Autodesk que, além destes Termos, rege todas as informações que você envia associadas a essas atividades. Em caso de conflito dos termos e das condições dessas normas com estes Termos, os termos e as condições das normas prevalecerão.

18. Encerramento. Você concorda que a Autodesk pode, a critério próprio, a qualquer momento, por qualquer motivo ou sem motivo, encerrar o seu acesso a este Site e a qualquer conta que você tenha associada a este Site, inclusive se a Autodesk acreditar que você violou ou agiu de forma incompatível com o texto ou o espírito destes Termos. Mediante esse encerramento, cessa imediatamente o seu direito de uso do Site. Você concorda que o encerramento do acesso ao Site ou do uso do Site pode ocorrer sem aviso prévio e que a Autodesk pode desativar ou excluir imediatamente sua senha e seu nome de usuário e todas as informações e todos os arquivos relacionados a ele, e/ou impedir acesso posterior a qualquer informação ou arquivo. Você concorda que a Autodesk, as respectivas afiliadas e seus funcionários, gerentes, diretores, acionistas, afiliadas, agentes, representantes, fornecedores ou licenciados não serão responsabilizados por você ou terceiros pelo encerramento de seu acesso ao Site ou a quaisquer informações ou arquivos, e não será solicitada a disponibilizar tais informações ou arquivos a você após o mencionado encerramento. As seções 2, 3, 8-13, 16 e 19-24 sobreviverão a qualquer expiração ou término destes Termos.

19. Lei Regulamentar; Fórum. Se você tem um relação contratual com a Autodesk, a lei regulamentar e o fórum para toda disputa decorrente destes Termos ou associada a estes Termos (incluindo qualquer política nossa mencionada neste documento) e/ou o Site será o fórum legal estabelecido no contrato com a Autodesk. Se você tem mais de um contrato com a Autodesk, a lei regulamentar e o fórum para toda disputa decorrente destes Termos ou associada a estes Termos (incluindo qualquer política nossa mencionada neste documento) e/ou o Site será a lei e o fórum estabelecidos no contrato mais recente com a Autodesk.

Se você não tem uma relação contratual com a Autodesk, (a) você concorda com a jurisdição não exclusiva de um tribunal estadual apropriado em Marin Country, Califórnia, ou um tribunal federal apropriado em San Francisco, Califórnia, para qualquer ação ou processo decorrente destes Termos ou a estes Termos relacionado; e (b) exceto conforme expressamente determinado no parágrafo a seguir, qualquer disputa que surja destes Termos ou Site ou a estes Termos ou Site associada (incluindo qualquer política nossa mencionada neste documento) será orientada e desenvolvida de acordo com a legislação do Estado da Califórnia nos Estados Unidos, sem considerar conflitos aplicáveis de cláusulas legais. Excluída especificamente de aplicação a estes Termos é a lei conhecida como Convenção das Nações Unidas para a Venda Internacional de Mercadorias.

Se (i) você não tem uma relação contratual com a Autodesk; (ii) você não é cidadão norte-americano; (iii) você não reside nos Estados Unidos; (iv) você não está acessando este Site nos Estados Unidos; (v) a disputa entre você e nós não está relacionada ao seu acesso ou ao seu uso da versão norte-americana do Site e (vi) você é cidadão de um país da União Europeia que está usando o Site para fins que não sejam comércio, negócios ou profissão, você concorda, neste documento, que toda disputa decorrente destes Termos ou do Site ou a estes Termos ou ao Site associadas (incluindo quaisquer das quatro políticas mencionadas aqui) será orientada e desenvolvida de acordo com as leis da Inglaterra e do País de Gales, sem considerar os conflitos aplicáveis de cláusulas legais. Nenhum item aqui contido será considerado um consentimento da Autodesk à jurisdição de qualquer tribunal ou outro fórum de qualquer país com o objetivo de resolver qualquer disputa pertinente a este documento (que não seja um tribunal estadual apropriado em Marin County, Califórnia, ou um tribunal federal apropriado localizado em San Francisco, Califórnia).

20. Indenização. Você deverá arcar com o custo da defesa ou do acordo de qualquer reivindicação ou ação, incluindo, entre outros, qualquer processo, investigação ou reinvidicação de alguma organização autorregulamentar, agência de títulos federal ou comissão, (coletivamente, "Ação") contra a Autodesk e/ou cada uma de suas afiliadas ae respectivos funcionários, gerentes, diretores, acionistas, afiliadas, agentes, representantes, fornecedores ou licenciados (cada qual, um "Indenizado") na extensão total permitida pela lei, decorrente ou associada a: (1) uma afirmativa de que a informação, o conteúdo ou outro material ou serviço fornecido ou disponibilizado por você, ou o uso decorrente, possa infringir qualquer direito autoral, marca comercial ou outros direitos de propriedade intelectual de qualquer pessoa ou entidade, ou seja uma apropriação indevida de segredo comercial de qualquer pessoa ou entidade, ou que contenha algum material acusatório, difamatório, depreciativo, pornográfico ou obsceno; (2) qualquer violação de suas obrigações de acordo com estes Termos; (3) o uso ilícito e/ou não autorizado deste Site, ou atividades relacionadas a este Site, incluindo informações, conteúdo, serviços e/ou produtos fornecidos no Site; e (4) todo Envio seu em um Fórum. Você deverá indenizar e garantir a integridade do Indenizado de todo e qualquer dano, custo, responsabilidade e honorários advocatícios incorridos pela defesa e/ou resolução da Ação. As indenizações estipuladas aqui sobreviverão à expiração ou ao encerramento destes Termos.

21. Avisos. Avisos à Autodesk segundo estes Termos serão suficientes somente se feitos por escrito e transmitidos pessoalmente ou por meio de algum importante serviço de entrega comercial rápida ou por carta certificada ou registrada, com solicitação de confirmação de recebimento para: Autodesk, Inc., Attention: Legal Department, 111 McInnis Parkway, San Rafael, California 94903. Os avisos para você poderão ser realizados por meio postagens no Site, e-mail ou correspondência normal, a critério da Autodesk. O Site também pode fornecer avisos de alterações nestes Termos ou outros assuntos, exibindo tais avisos ou fornecendo links para tais avisos. Sem limitações, você concorda que uma versão impressa destes Termos e de qualquer aviso emitido em forma eletrônica será admissível em processos judiciais ou administrativos, com base nestes Termos ou a estes Termos relacionados, na mesma proporção, e estão sujeitos às mesmas condições de outros documentos e registros de negócios originalmente gerados e mantidos em forma impressa.

22. Declarações sobre Futuro. Algumas das informações neste Site podem conter projeções ou outras declarações sobre eventos futuros ou o futuro desempenho financeiro da Autodesk. Gostaríamos de alertá-lo de que essas declarações são somente previsões e de que os eventos ou os resultados reais podem diferir. Essas declarações incluem as que (a) usam palavras como “acredita”, “espera”, “prevê”, “estima” ou outras de importância ou significado semelhante; (b) são identificadas especificamente como projeções sobre o futuro; (c) descrevem os planos, os objetivos ou as metas da Autodesk para operações e produtos futuros; ou (d) referem-se às características e ao crescimento dos mercados ou dos clientes da Autodesk ou à liquidez ou aos recursos de capital esperados da Autodesk. Fatores que possam causar resultados reais diferentes em termos materiais incluem influências econômicas, competitivas, governamentais e tecnológicas que afetam as operações, os mercados, os produtos, os serviços e os preços da Autodesk. Mais informações sobre possíveis fatores que poderiam afetar os resultados financeiros reais da Autodesk estão incluídos nos arquivos da Autodesk com a SEC (Securities and Exchange Commission, ou seja, a comissão de valores mobiliários dos EUA); especificamente, os relatórios mais recentes da Autodesk no Form 10-K e Form 10-Q. A Autodesk não assume qualquer obrigação de atualizar declarações sobre o futuro para refletir eventos que ocorram ou circunstâncias que existam após a data em que aconteceram.

23. Diversos. Estes Termos contêm o contrato inteiro entre você e a Autodesk quanto a este Site e sobrepõem-se a todos os comunicados e propostas anteriores ou atuais, sejam eletrônicos, orais ou escritos, entre você e a Autodesk quanto a este Site. Neste documento, você reconhece que não terá qualquer poder ou autoridade de assumir ou gerar qualquer obrigação ou responsabilidade em nome da Autodesk. Uma parte somente pode renunciar a seus direitos de acordo com estes Termos por meio de um documento escrito e executado por ambas as partes. Qualquer falha na aplicação de alguma cláusula destes Termos não constituirá uma renúncia a estes Termos ou a qualquer cláusula deste documento. Se alguma cláusula destes Termos for considerada ilícita, nula ou, por algum motivo, não aplicável, essa cláusula deverá permanecer à parte destes Termos e não afetará a validade e a aplicabilidade das demais cláusulas. Você não pode atribuir, transferir ou sublicenciar qualquer ou todo direito ou obrigação estipulado por estes Termos sem o consentimento prévio por escrito da Autodesk. Nenhuma cláusula destes Termos destina-se ao benefício de terceiros e as partes não pretendem que qualquer cláusula seja aplicada por terceiro, seja segundo a Lei dos Contratos (Direitos ou Terceiros) de 1999 ou alguma outra. Qualquer cabeçalho, legenda ou título de seção contido neste documento é inserido apenas por questão de conveniência e, de forma alguma, define ou explica qualquer seção ou cláusula aqui contida. A Autodesk não se responsabilizará por falhas no cumprimento de qualquer obrigação devido a causas que extrapolam o seu controle.

25. Filtragem. A Autodesk notifica você por meio deste documento da existência de proteções para controle dos pais (como hardware, software ou serviços de filtragem de computador) que estão comercialmente disponíveis para ajudá-lo a limitar o acesso a materiais que sejam prejudiciais a menores de idade. Informações que identificam os atuais provedores dessas proteções estão disponíveis nos sites GetNetWise ( ) e OnGuard Online ( ). É importante frisar que a Autodesk não endossa quaisquer dos produtos ou dos serviços incluídos nesses sites.

26. Comunicação. Quando você visita o Site ou nos envia e-mails, está se comunicando conosco eletronicamente. Para fins contratuais, você consente em receber comunicação eletronicamente de nós e concorda que todos os contratos, avisos, divulgações e outras comunicações que fornecemos a você eletronicamente atendem a todos os requisitos legais das comunicações por escrito. Essa condição não afeta seus direitos estatutários.

27. Informações ou Reclamações. Este aviso é para os usuários da Califórnia: Se você tiver alguma dúvida ou reclamação referente ao Site, envie um e-mail para . Você também pode contatar a Autodesk por escrito, enviando sua correspondência para Copyright Agent, Autodesk, 111 McInnis Parkway, San Rafael, CA 94903, ou ligando para a Autodesk no número 415.507.5000. Os residentes da Califórnia podem ter acesso ao Departamento de Direitos do Consumidor (Complaint Assistance Unit of the Division of Consumer Services) da Califórnia, enviando correspondência para 1625 North Market Blvd., Sacramento, CA 95834, ou por telefone em 916.445.1254 ou 800.952.5210.