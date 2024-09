Per “utente” si intenderà il singolo utente, (ovvero colui o colei che legge e accetta di aderire ed essere vincolato alle presenti condizioni); qualora l’utente acceda al presente Sito per conto di un’azienda o di un altro soggetto giuridico (ivi compresi, a titolo meramente esemplificativo, una società in nome collettivo, una società in accomandita o una società a responsabilità limitata), per “utente” si intenderà collettivamente sia il singolo utente che l’azienda società o il soggetto giuridico per conto del quale accede al Sito.

L’utilizzo del Sito è completamente gratuito per l’utente (salvo laddove diversamente indicato); si ricorda, tuttavia, che il servizio di connessione a Internet può essere a pagamento, con le tariffe stabilite dal fornitore di servizi Internet. Autodesk si riserva il diritto di modificare in qualsiasi momento e a propria esclusiva discrezione i prodotti, servizi, prezzi e programmi menzionati sul Sito.

L’utilizzo del Sito da parte dell’utente è inoltre soggetto a termini e condizioni aggiuntivi, espressamente indicati da Autodesk che saranno applicabili, a esclusiva discrezione di Autodesk, a specifiche informazioni, prodotti e offerte di servizi disponibili sul Sito. Tali termini e condizioni supplementari includono, a titolo meramente esemplificativo, i contratti di licenza, i contratti di licenza supplementari nonché l’Informativa sulla privacy e il Consenso per la pubblicazione di link (collettivamente, “ Termini e condizioni supplementari”). I Termini e le condizioni supplementari costituiscono parte integrante dei presenti Termini (e in caso di discordanza tra i Termini e condizioni supplementari e i presenti Termini, i Termini e condizioni supplementari prevarranno in merito all’oggetto dei Termini e condizioni supplementari).

Autodesk si riserva il diritto di emendare i presenti Termini e informare l’utente delle modifiche apportate, pubblicando sul Sito la versione riveduta dei Termini ovvero mediante un altro ragionevole sistema prescelto da Autodesk. L’utente potrà verificare in qualsiasi momento la data dell’ultimo aggiornamento dei Termini facendo riferimento alla didascalia “ULTIMO AGGIORNAMENTO” all’inizio del presente contenuto. Scegliendo di utilizzare il Sito in seguito all’implementazione delle suddette modifiche, l’utente ne accetta gli emendamenti.

Autodesk si riserva, inoltre, il diritto di avvalersi di tutti gli strumenti previsti dalla legge a fronte di una qualsiasi violazione dei presenti Termini. Ogni diritto non esplicitato nell’ambito dei presenti Termini è riservato ad Autodesk.

1. Requisiti di idoneità. Scegliendo di utilizzare il Sito per conto di una società o di un altro soggetto giuridico, l’utente dichiara di essere autorizzato ad accettare i presenti Termini e condizioni per conto della suddetta società o soggetto giuridico. L’utente dichiara, inoltre, di aver compiuto almeno 13 anni e, se non ha ancora compiuto 18 anni, di utilizzare il Sito sotto la supervisione attiva di un genitore, tutore o di un altro soggetto adulto responsabile. Gli utenti residenti in una località nella quale, ai sensi di legge, sono minorenni, non sono autorizzati a utilizzare il presente Sito, né a trasmettere o comunque inviare ad Autodesk informazioni che ne consentano l’identificazione dell’identità.

2. Termini e condizioni validi per società. I seguenti Termini e condizioni sono specifici e saranno applicati a qualsiasi società o soggetto giuridico soggetto ai presenti Termini: l’utente accetta di richiedere ai propri dipendenti di adempiere ai termini e alle condizioni inclusi nei presenti Termini e accetta di farsi garante e assumersi la responsabilità di ogni azione e omissione dei propri dipendenti in relazione al Sito, ivi compresa qualunque violazione di questi Termini. Qualsiasi riferimento all’accesso e/o utilizzo del Sito da parte dell’utente indicato nel presente documento, include l’accesso e/o utilizzo del Sito da parte dei propri dipendenti. L’utente riconosce che ognuno dei propri dipendenti si assume la responsabilità di garantire la riservatezza di qualsiasi password che il suddetto dipendente potrebbe utilizzare per accedere al Sito, e accetta di non permettere a nessuno dei suoi dipendenti di cedere una password o un nome utente, ovvero di prestare o cedere altrimenti a colleghi a terzi l’utilizzo o l’accesso al Sito. Qualora il rapporto di lavoro tra un dipendente e l’utente venisse a cessare o se l’utente desiderasse revocare l’autorizzazione di accesso al Sito del dipendente, l’utente si assume la responsabilità di tali variazioni. L’utente si assume la piena responsabilità di tutte le forme di contatto con il Sito correlate all’uso della password o dei nomi utente associati ai propri dipendenti (ivi compresi tutti gli ex dipendenti).

3. Sito Web basato negli Stati Uniti. Il Sito è controllato e gestito da Autodesk negli Stati Uniti e, salvo ove espressamente indicato nel presente documento, Autodesk non è soggetta alle leggi o alla giurisdizione di alcuno stato, paese o territorio al di fuori degli Stati Uniti. Autodesk non dichiara, né garantisce che il Sito, o una sua parte, sia idoneo o disponibile all’interno di una determinata giurisdizione al di fuori degli Stati Uniti. Scegliendo di accedere al Sito, l’utente agisce di propria iniziativa, nonché a proprio rischio e pericolo, assumendosi la piena responsabilità del rispetto di tutte le leggi, regolamenti e normative locali. L’utente è altresì soggetto alle normative statunitensi in materia di controllo sulle esportazioni, e risponderà a eventuali violazioni, tra cui sanzioni economiche adottate dal governo degli Stati Uniti o altre normative e regolamenti federali in materia di restrizione delle esportazioni. Autodesk potrà scegliere, in qualsiasi momento e a propria esclusiva discrezione, di limitare, completamente o in parte, la disponibilità del Sito per qualunque soggetto, area geografica o giurisdizione.

4. Informazioni trasmesse mediante il Sito. La trasmissione da parte dell’utente di informazioni mediante il Sito è disciplinata dall’Informativa in materia di privacy di Autodesk, che potrà essere consultato all’indirizzo (“Informativa sulla privacy”), che viene inclusa nei presenti Termini per consultazione. L’utente dichiara e garantisce che qualsiasi informazione fornita in relazione all’utilizzo personale del Sito è, e continuerà a essere, veritiera, accurata e completa, e che le informazioni trasmesse saranno mantenute e aggiornate con regolarità. L’utente accetta che, qualora qualsivoglia informazione fornita si riveli o risultasse falsa, inesatta, obsoleta o incompleta, Autodesk avrà facoltà di revocare all’utente l’accesso al Sito.

5. Registrazione, nomi utente e password. Per accedere a determinate aree del Sito potrebbe essere richiesto all’utente la registrazione ad Autodesk. In merito alle registrazioni, Autodesk potrà rifiutare di concedere un nome utente (o un indirizzo di posta elettronica) già utilizzato da altri, che possa interpretarsi come il nome utente o l’indirizzo di posta elettronica riferito a un’altra persona, che appartenga ad altri, che identifichi personalmente l’utente, che violi i diritti di proprietà intellettuale o altri diritti di qualsiasi soggetto, che risulti offensivo o che, a propria esclusiva discrezione, Autodesk rifiuti di concedere per qualsiasi altro motivo.

Il nome utente e la password potranno essere utilizzate esclusivamente dall’utente e non da terzi. L’utente si assume la sola ed esclusiva responsabilità di mantenere la riservatezza di qualsiasi password egli possa utilizzare per accedere al Sito; l’utente accetta inoltre di non cedere la password o il nome utente personali, né di prestare o comunque cedere a terzi l’utilizzo del Sito o l’accesso allo stesso. L’utente si assume la piena responsabilità di tutte le forme di contatto con il Sito correlate alla password o al nome utente personali. L’utente si impegna a comunicare tempestivamente ad Autodesk qualunque forma di utilizzo non autorizzato della password o del nome utente personale, ovvero qualsiasi altra violazione della sicurezza relativa al proprio account o al Sito, garantendo di effettuare il “log off”/l’uscita dall’account del Sito (se pertinente) al termine di ogni sessione. Autodesk non risponde di alcuna perdita o danno derivante dal mancato rispetto degli obblighi di cui sopra da parte dell’utente.

6. Acquisti. Se l’utente desidera acquistare prodotti o servizi di Autodesk, Autodesk può fornire sul Sito, per comodità dell’utente, i link a un negozio online dove è possibile effettuare tali acquisti. È opportuno ricordare che il negozio online potrebbe essere ospitato sul Sito o su un sottodominio del Sito, e gestito da terzi; in tal caso il suo utilizzo sarà disciplinato dai termini e condizioni del sito di terzi, e non dai presenti Termini, e Autodesk non si assume alcuna responsabilità associata al suo utilizzo. Prima di procedere a un acquisto si consiglia di leggere attentamente i termini e le condizioni del negozio online. I presenti Termini non disciplinano i rapporti tra l’utente e il negozio online, pertanto Autodesk non se ne assume in alcun modo la responsabilità. Per maggiori informazioni sui link disponibili sul Sito, consultare il punto 12.

7. Software. Il software disponibile per essere scaricato dal Sito (“Software”) o mediante lo stesso è tutelato dai diritti di copyright di proprietà di Autodesk, ovvero dei propri fornitori e/o licenziatari. L’utilizzo del Software potrà essere disciplinato dai termini del contratto di licenza con l’utente finale o da altri contratti applicabili al Software (singolarmente, “Contratto di licenza”). L’utente non può installare alcun Software accompagnato da o comprendente un Contratto di licenza senza avere previamente accettato i termini del Contratto di licenza di riferimento.

Il Software è disponibile per essere scaricato, al solo scopo del suo utilizzo da parte degli utenti finali, in conformità con il Contratto di licenza e/o i presenti Termini. Salvo nella misura in cui sia espressamente previsto da un Contratto di licenza pertinente, o salvo ove espressamente autorizzato dalle leggi pertinenti in deroga a una o più delle restrizioni di seguito illustrate, l’utente si impegna a non vendere, noleggiare, prestare, trasmettere, cedere, modificare, adattare, tradurre, utilizzare per realizzare opere derivate, decompilare, decodificare, disassemblare il Software o cercare di individuarne il codice sorgente.

Qualunque riproduzione, ridistribuzione o diverso utilizzo o impiego del Software che violi il Contratto di licenza e/o i presenti Termini è espressamente vietato dalla legge e può comportare sanzioni civili e penali. Ogni eventuale violazione verrà perseguita nella misura massima consentita da norme di legge e di equità.

SENZA IN ALCUN MODO LIMITARE QUANTO SOPRA RIPORTATO, È ASSOLUTAMENTE VIETATA L’EVENTUALE COPIA O RIPRODUZIONE DEL SOFTWARE IN QUALSIASI ALTRO SERVER O DESTINAZIONE PER LA SUA ULTERIORE RIPRODUZIONE O RIDISTRIBUZIONE, FATTO SALVO IL CASO IN CUI TALE RIPRODUZIONE O RIDISTRIBUZIONE SIA ESPRESSAMENTE CONSENTITA DAL CONTRATTO DI LICENZA ASSOCIATO AL MEDESIMO SOFTWARE.

Qualunque Software e la relativa documentazione, scaricati dal presente Sito a beneficio ovvero per conto di un ente o organo sussidiario del Governo degli Stati Uniti, saranno considerati rispettivamente “software commerciale” e “documentazione per software commerciale” e l’utilizzo, la riproduzione e la divulgazione del Software e della relativa documentazione saranno disciplinati dai termini e condizioni illustrati nei presenti Termini, ai sensi del FAR 12.212 o DFARS 227.7202 e relativi emendamenti, ove pertinenti.

8. Diritti di proprietà. Le informazioni e i materiali disponibili mediante il Sito, ivi compreso il Software, sono e continueranno a essere di proprietà di Autodesk e delle relative controllate, affiliate, licenziatari e/o fornitori e sono altresì tutelati dai diritti e dalle leggi in materia di copyright, marchi commerciali, brevetti e/o altri diritti di proprietà. Fatta salva l’assoluta osservanza dei presenti Termini da parte dell’utente, limitatamente al periodo di tempo durante il quale Autodesk consente all’utente l’accesso e l’utilizzo del Sito e a condizione che l’utente garantisca l'integrità di tutti gli avvisi di copyright e di tutti gli altri avvisi di proprietà, l’utente potrà (a) visualizzare qualsiasi contenuto del Sito, per il quale riceve il consenso di Autodesk ai sensi dei presenti termini e condizioni, utilizzando un unico computer e per finalità squisitamente personali, informative e non commerciali e (b) scaricare dal presente Sito e stampare una (1) copia dei materiali che Autodesk mette a disposizione dell’utente a tale scopo (ad esempio i white paper) (i “Documenti”) per finalità squisitamente personali, informativi e non commerciali, fermo restando che i Documenti non potranno essere modificati o alterati in alcun modo. L’utente non potrà utilizzare, scaricare, caricare, copiare, stampare, visualizzare, eseguire, riprodurre, divulgare, concedere in licenza, pubblicare, trasmettere, affittare, noleggiare, modificare, cedere in prestito, vendere, distribuire o creare opere derivate basate (completamente o in parte) sul Sito o su qualsiasi informazione presente sul Sito, completamente o in parte, in assenza della previa ed esplicita autorizzazione scritta di Autodesk. Gli elementi del Sito sono tutelati dalle normative in materia di copyright, segni distintivi, marchi commerciali, concorrenza sleale e/o da altre normative e non potranno essere copiati, né imitati, integralmente o in parte. Nessun logo, elemento grafico, suono o immagine del Sito potrà essere copiato o ritrasmesso, salvo previa autorizzazione scritta di Autodesk. Nessuna informazione presente sul Sito potrà essere interpretata quale permesso implicito, concessione per inammissibilità o altro tipo di autorizzazione, di alcuna licenza o diritto per l’uso di uno qualsiasi dei nomi commerciali, marchi commerciali o marchi di servizio di Autodesk, o dei propri fornitori o affiliati, in assenza della previa autorizzazione scritta di Autodesk.

9. Esclusione di garanzie. AUTODESK E/O LE RISPETTIVE CONTROLLATE, AFFILIATE, FORNITORI E LICENZIATARI, E I RELATIVI AMMINISTRATORI, funzionari, dipendenti, agenti e rappresentanti NON FORMULANO ALCUNA DICHIARAZIONE IN RELAZIONE AL SITO, A QUALUNQUE PRODOTTO O SERVIZIO IVI PRESENTE O ALL’IDONEITÀ, PER QUALSIVOGLIA FINE, DELLE INFORMAZIONI CONTENUTE NEI MATERIALI, INFORMAZIONI, CONTENUTI, DOCUMENTI E NEI CORRISPONDENTI ELEMENTI GRAFICI PUBBLICATI SUL PRESENTE SITO. IL SITO, QUALSIASI PRODOTTO O SERVIZIO (IVI COMPRESO A TITOLO MERAMENTE ESEMPLIFICATIVO, QUALSIASI PRODOTTO E SERVIZIO FORNITO DA TERZI) ACQUISITO MEDIANTE IL SITO E TUTTE LE INFORMAZIONI, CONTENUTI, DOCUMENTI E I CORRISPONDENTI ELEMENTI GRAFICI VENGONO MESSI A DISPOSIZIONE PER L’USO, NONCHÉ A PROPRIO RISCHIO E PERICOLO, “COSÌ COME SONO”, SENZA GARANZIA DI ALCUN GENERE. CON LA PRESENTE AUTODESK, E/O LE RISPETTIVE CONTROLLATE, AFFILIATE, FORNITORI E LICENZIATARI, ESCLUDONO OGNI GARANZIA E CONDIZIONE RIGUARDANTE IL PRESENTE SITO, NONCHÉ I SUDDETTI PRODOTTI E SERVIZI E LE SUDDETTE INFORMAZIONI, CONTENUTI, DOCUMENTI E CORRISPONDENTI ELEMENTI GRAFICI, IVI COMPRESA OGNI GARANZIA E CONDIZIONE IMPLICITA DI COMMERCIABILITÀ, IDONEITÀ PER DETERMINATE FINALITÀ, TITOLARITÀ E MANCATA VIOLAZIONE.

NOTA: IL CONTRATTO DI LICENZA APPLICABILE A UN SOFTWARE DISPONIBILE MEDIANTE IL SITO PUÒ CONTENERE GARANZIE ESPLICITE (MA NON IMPLICITE) AD ESSO APPLICABILI, CHE DISCIPLINERANNO QUEL DETERMINATO SOFTWARE. SALVO LADDOVE ESPRESSAMENTE GARANTITO DA AUTODESK AI SENSI DEL SUDDETTO CONTRATTO DI LICENZA, IL SOFTWARE SARÀ DISCIPLINATO DALL’ESCLUSIONE DI GARANZIE DI CUI AL PRECEDENTE PARAGRAFO DEL PUNTO 9.

10. Limitazione di responsabilità. IN NESSUN CASO AUTODESK, E/O LE RELATIVE CONTROLLATE, AFFILIATE, FORNITORI E LICENZIATARI, COSÌ COME I CORRISPONDENTI AMMINISTRATORI, funzionari, dipendenti, agenti e rappresentanti SARANNO RESPONSABILI PER DANNI SPECIALI, INDIRETTI, PUNITIVI, ACCIDENTALI, CONSEQUENZIALI O MORALI, OVVERO PER DANNI DI QUALSIASI ALTRO GENERE DERIVANTI DALLA PERDITA DI UTILIZZO, PERDITA DI DATI O PROFITTO, DI ALTRI BENI IMMATERIALI, DELLA SICUREZZA DELLE INFORMAZIONI FORNITE DALL’UTENTE IN RELAZIONE ALL’UTILIZZO DEL SITO, OVVERO PER L’INTERCETTAZIONE NON AUTORIZZATA DI TALI INFORMAZIONI DA PARTE DI TERZI, NELL’AMBITO DI UN’AZIONE PROMOSSA SULLA BASE DEI PRINCIPI DI EQUITY, NORME CONTRATTUALI O NEGLIGENZA, NÉ NELL’AMBITO DI QUALSIASI ALTRA AZIONE PROMOSSA IN CASO DI ILLECITO, DERIVANTE DA O CORRELATO ALL’UTILIZZO O AL FUNZIONAMENTO DEL SITO, A QUALSIASI PRODOTTO E SERVIZIO DISPONIBILE MEDIANTE IL SITO E A QUALSIASI SOFTWARE, INFORMAZIONE, CONTENUTO, DOCUMENTO, CORRISPONDENTE ELEMENTO GRAFICO, FORNITURA O MANCATA FORNITURA DI SERVIZI DISPONIBILI SU O MEDIANTE IL SITO, NEPPURE NEL CASO IN CUI TALI PERDITE O DANNI SIANO STATI COMUNICATI PER TEMPO. IN PARTICOLARE, E A TITOLO MERAMENTE ESEMPLIFICATIVO, AUTODESK E/O LE RELATIVE CONTROLLATE, AFFILIATE, FORNITORI E LCENZIATARI, COSÌ COME I CORRISPONDENTI AMMINISTRATORI, funzionari, dipendenti, agenti e rappresentanti NON SARANNO RESPONSABILI DI EVENTUALI DANNI DI ALCUN GENERE DERIVANTI DALL’UTILIZZO DEL SITO O DALL’IMPOSSIBILITÀ DI UTILIZZARE IL SITO, NONCHÉ DA QUALSIASI SOFTWARE E/O ALTRI CONTENUTI PUBBLICATI SUL SITO DA AUTODESK O DA TERZI. IN CASO DI INSODDISFAZIONE NEI CONFRONTI DEL SERVIZIO OFFERTO DAL SITO, L’UNICO ED ESCLUSIVO RIMEDIO A DISPOSIZIONE DELL’UTENTE È QUELLO DI NON FARNE PIÙ USO. IL RISARCIMENTO MASSIMO DI CUI AUTODESK POTRÀ ASSUMERSI LA RESPONSABILITÀ IN RELAZIONE A QUALUNQUE DANNO, PERDITA O MOTIVO DI UN EVENTUALE PROCEDIMENTO LEGALE, SIA ESSO PER VIOLAZIONE CONTRATTUALE O ILLECITO (IVI COMPRESO A TITOLO MERAMENTE ESEMPLIFICATIVO PER NEGLIGENZA) O DI ALTRO GENERE, SARÀ PARI ALL’EVENTUALE IMPORTO PAGATO DALL’UTENTE AD AUTODESK PER ACCEDERE E UTILIZZARE IL SITO.

IL SITO, NONCHÉ I PRODOTTI E SERVIZI IVI DISPONIBILI E LE INFORMAZIONI, I CONTENUTI, IL SOFTWARE, I DOCUMENTI E I CORRISPONDENTI ELEMENTI GRAFICA PUBBLICATI SUL SITO POTREBBERO CONTENERE INESATTEZZA TECNICHE, ERRORI OD OMISSIONI. È POSSIBILE CHE VENGANO PERIODICAMENTE APPORTATE MODIFICHE ALLE INFORMAZIONI CONTENUTE NEL SITO. AUTODESK E/O LE RELATIVE CONTROLLATE, AFFILIATE, FORNITORI E LICENZIATARI HANNO LA FACOLTÀ, MA NON L’OBBLIGO, DI APPORTARE IN QUALSIASI MOMENTO MIGLIORIE E/O MODIFICHE AL SITO, AI PRODOTTI E SERVIZI DISPONIBILI ATTRAVERSO IL SITO E ALLE INFORMAZIONI, SERVIZI, SOFTWARE, PRODOTTI E/O PROGRAMMI IN ESSO DESCRITTI.

NESSUNA INFORMAZIONE CONTENUTA NEL PUNTO 10 POTRÀ IN ALCUN MODO LIMITARE LA RESPONSABILITÀ DI AUTODESK NEI CONFRONTI DELL’UTENTE IN CASO DI DECESSO O LESIONI PERSONALI DERIVANTI DALLA COMPROVATA NEGLIGENZA, FALSE DICHIARAZIONI O RETICENZA DA PARTE DI AUTODESK, NÉ DA NESSUN’ALTRA RESPONSABILITÀ LA CUI ESCLUSIONE NON È AMMESSA AI SENSI DELLE VIGENTI LEGGI.

11. Azioni legali per violazione di copyright. Il Digital Millennium Copyright Act del 1998 (il “DMCA”) offre la possibilità di presentare ricorso ai detentori dei diritti di copyright che ritengano che il materiale pubblicato online stia violando i propri diritti ai sensi della legge in vigore negli Stati Uniti in materia di copyright. Se l’utente ritiene, in buona fede, che i materiali disponibili sul Sito violino i propri diritti d’autore, potrà darne avviso, direttamente o tramite un rappresentante, ad Autodesk, richiedendo la rimozione del materiale in questione o di bloccarne l’accesso. Se l’utente ritiene in buona fede di essere erroneamente destinatario di una comunicazione per la violazione dei diritti di copyright, ai sensi del DMCA l’utente potrà a sua volta inviare ad Autodesk un avviso riconvenzionale. Avvisi e avvisi riconvenzionali devono soddisfare i requisiti di legge di volta in volta in vigore ai sensi del DMCA. Per maggiori informazioni, si consulti . Eventuali avvisi e avvisi riconvenzionali dovranno essere inviati al seguente recapito:

Copyright Agent

Autodesk, Inc.

111 McInnis Parkway

San Rafael, CA 94903

E-mail:

Tel.: +1 (415) 507.5000

Fax: + 1 (415) 507.6128

Prima di inoltrare un avviso o un avviso riconvenzionale, Autodesk suggerisce tuttavia di consultarsi con il proprio legale.

13. Codice di comportamento. Utilizzando il Sito, l’utente dovrà rispettare tutte le leggi, regolamenti e normative applicabili. Autodesk richiede, inoltre, agli utenti del Sito il rispetto dei diritti e della dignità altrui. L’utilizzo del Sito è condizionato dal rispetto del codice di comportamento illustrato nella presente sezione; il mancato rispetto di tali regole da parte dell’utente potrà comportare il diniego o la cessazione dell’accesso al Sito ai sensi del punto 18. L’utente si impegna ad evitare quanto segue:

pubblicare, trasmettere o comunque rendere disponibile, attraverso il Sito: contenuti che costituiscano o possano costituire (a) minaccia, vessazione, degrado o incitamento all’odio; (b) diffamazione; (c) frode o atto illecito; (d) oscenità, offesa al pudore o fatto reprensibile od (e) opera protetta da copyright, marchio commerciale o altro diritto di proprietà senza il previo consenso esplicito del titolare di tale diritto; materiali che possano dar luogo a responsabilità penale o civile, ovvero incoraggiare comportamenti che costituiscano un reato penale; virus, worm, trojan o altri codici informatici, file o programmi nocivi o invasivi, oppure tali da danneggiare o assumere il controllo di qualsiasi hardware o software o progettato a tal fine; contenuti pubblicitari non richiesti o altrimenti non autorizzati, materiale promozionale, “posta indesiderata”, “spam”, “catena di Sant’Antonio”, “marketing piramidale”, opportunità di investimento o qualsiasi altro tipo di invito.

utilizzare il sito per fini fraudolenti o illegali;

realizzare attività di raccolta automatica di dati (“harvesting”) ovvero di raccolta di informazioni che consentano l’identificazione personale di altri utenti del Sito;

sostituirsi a qualsiasi soggetto o ente, ivi compreso qualsiasi rappresentante di Autodesk o relative affiliate; dichiarare il falso o comunque presentarsi fraudolentemente quale affiliato di qualsiasi soggetto o ente; asserire o dare a intendere che Autodesk approvi una qualsiasi dichiarazione dell’utente;

provocare interferenze o interruzioni nel funzionamento del Sito, dei server delle reti utilizzate per rendere il Sito disponibile oppure violare qualsiasi requisito, procedura, criterio o normativa di tali reti;

limitare o impedire l’utilizzo del Sito a terzi (anche rendendosi protagonista di azioni di hacking o deturpando il Sito, o una sua parte);

utilizzare il Sito per pubblicizzare, mettere in vendita o acquistare beni o servizi di qualunque tipo senza la previa autorizzazione scritta di Autodesk;

riprodurre, duplicare, copiare, vendere, rivendere o comunque sfruttare per scopi commerciali qualsiasi parte del Sito o utilizzo o accesso al Sito (ivi compreso qualsiasi contenuto, Software e altro materiale disponibile mediante il Sito);

modificare, adattare, tradurre, decodificare, decompilare o disassemblare qualsiasi parte del Sito (ivi compreso qualsiasi contenuto, Software e altro materiale disponibile mediante il Sito), salvo ed esclusivamente nei casi espressamente autorizzati dalla legge applicabile che abbia priorità rispetto alle suddette restrizioni;

rimuovere dal Sito o dai contenuti in esso presenti, dal Software e da altri materiali provenienti dal Sito ogni avviso di copyright, marchio commerciale o altro avviso in materia di diritti di proprietà;

eseguire il framing o il mirroring di una qualsiasi parte del Sito senza la previa autorizzazione scritta di Autodesk;

creare un database scaricando e memorizzando sistematicamente, completamente o in parte, i contenuti del Sito;

utilizzare qualsiasi robot, crawler, applicazione di ricerca/recupero del sito o altro dispositivo manuale o automatico per recuperare, indicizzare, realizzare attività di “scraping”, “data mining” o comunque riprodurre o eludere la struttura di navigazione o la presentazione del Sito, senza la previa autorizzazione scritta di Autodesk.

14. Forum. Con la definizione di “Forum” si intendono gruppi di discussione, gruppi di chat, bacheche, newsgroup, commenti e suggerimenti, lettere ad Autodesk, così come ai propri webmaster o dipendenti, funzioni e-mail o altre funzionalità interattive offerte mediante il Sito.

Le informazioni relative ai Forum di Autodesk potranno essere fornite direttamente da Autodesk così come da utenti esterni del Sito. Ricordiamo che gli utenti del Sito potrebbero pubblicare sui Forum messaggi o affermazioni inesatte, fuorvianti o ingannevoli. Autodesk e le proprie affiliate, nonché i relativi dipendenti, funzionari, amministratori, azionisti, affiliati, agenti, rappresentanti, fornitori o licenziatari, non approvano, né si assumono alcuna responsabilità in merito ad opinioni, pareri, informazioni o dichiarazioni pubblicate sui Forum da terzi. Autodesk e/o le proprie controllate, affiliate, fornitori e licenziatari, così come i corrispondenti amministratori, funzionari, dipendenti, agenti e rappresentanti non sono in alcun modo responsabili delle informazioni o dei materiali resi disponibili attraverso i Forum (ivi compresi a titolo meramente esemplificativo errori od omissioni nei messaggi o link pubblicati sui Forum o nelle immagini presenti negli stessi), né di eventuali risultati facendo uso di tali informazioni o materiali, senza alcuna limitazione. Autodesk e/o le proprie controllate, affiliate, fornitori e licenziatari così come i corrispondenti amministratori, funzionari, dipendenti, agenti e rappresentanti non saranno in alcun modo responsabili di qualsivoglia perdita o danno causato dall’aver fatto affidamento su tali informazioni o materiali. Le opinioni espresse nei Forum riflettono unicamente le opinioni dei rispettivi autori e non potranno essere in alcun modo riferite alle opinioni di Autodesk e/o delle proprie controllate, affiliate, fornitori e licenziatari, ovvero dei relativi amministratori, funzionari, dipendenti, agenti e rappresentanti.

Autodesk e/o le proprie controllate, affiliate, fornitori e licenziatari e i rispettivi amministratori, funzionari, dipendenti, agenti e rappresentanti non controllano in alcuno modo l’utilizzo (ivi compresa a titolo meramente esemplificativo la ripubblicazione) o l’utilizzo improprio, da parte di terzi, delle informazioni rese volontariamente pubbliche mediante un Forum o un’altra parte del Sito e pertanto non saranno in alcun modo responsabili degli eventuali danni che ne potrebbero derivare. SE L’UTENTE SCEGLIE DI RENDERE PUBBLICAMENTE DISPONIBILE IN UN FORUM O COMUNQUE SUL SITO QUALUNQUE INFORMAZIONE CHE CONSENTA L’IDENTIFICAZIONE PERSONALE DELL’UTENTE O ALTRE INFORMAZIONI, LO FARÀ A PROPRIO RISCHIO E PERICOLO.

15. Licenza. Caricando, inviando tramite e-mail, pubblicando, divulgando o comunque trasmettendo contenuti su qualsiasi Forum, o inviando qualsiasi contenuto ad Autodesk (singolarmente, “Invio”), l’utente dichiara che tale Invio è di natura non riservata e concede automaticamente ad Autodesk (o garantisce che il titolare dei relativi diritti abbia espressamente concesso ad Autodesk) il diritto e una licenza perpetui, a titolo gratuito, interamente pagati, irrevocabili, non esclusivi, concedibili in licenza (a più livelli) per l’uso, la riproduzione, la modifica, l’adattamento, la pubblicazione, l’esecuzione e l’esibizione (pubblica o privata), la trasmissione e la distribuzione di tale Invio sotto qualsiasi forma, su qualsiasi supporto, utilizzando qualsiasi tecnologia attualmente nota o sviluppata in futuro. L’utente garantisce inoltre che i cosiddetti diritti morali relativi ai contenuti sono stati oggetto di rinuncia. Per ciascun Invio, l’utente dichiara e garantisce di disporre dei diritti necessari per garantire le licenze di cui al presente punto e che tale Invio, nonché la relativa pubblicazione sul Sito o mediante lo stesso, è realizzata nel pieno rispetto di tutte le leggi, regole e normative applicabili.

16. Monitoraggio. L’utente prende atto e accetta che Autodesk si riserva il diritto (ma non l’obbligo) di realizzare, a sua esclusiva discrezione, una o più tra le seguenti azioni: (i) controllo degli Invii e degli accessi al Sito; (ii) modifica, rimozione o rifiuto di pubblicare o consentire la pubblicazione di qualsiasi Invio e/o (iii) divulgazione a terzi, di qualsiasi Invio e delle circostanze in cui è stato trasmesso, ai fini del funzionamento del Sito, ovvero per proteggere Autodesk insieme alle proprie affiliate, così come i relativi dipendenti, funzionari, amministratori, azionisti, affiliati, agenti, rappresentanti, fornitori o licenziatari, nonché gli utenti e i visitatori del Sito, ovvero per adempiere agli obblighi di legge e soddisfare le richieste delle autorità di competenza, ovvero far adempiere a presenti Termini o per qualsiasi altro motivo o scopo. Autodesk declina ogni responsabilità in merito ai contenuti inviati dagli utenti su una qualsiasi parte del Sito o mediante lo stesso.

17. Regole su lotterie, concorsi, estrazioni e promozioni affini. Oltre ai termini e alle condizioni dei Termini quivi illustrati, qualsiasi lotteria, concorso, estrazione o promozione affine (collettivamente “Promozioni”) promosse mediante il Sito potranno essere disciplinate da regolamenti specifici distinti da quelli esposti nel presente documento. Partecipando a tali Promozioni, l’utente dovrà rispettare tali regole, che potrebbero differire dai presenti termini e condizioni. Autodesk invita pertanto l’utente a consultare gli specifici regolamenti eventualmente applicabili a una particolare Promozione, che potranno essere consultati selezionando il link della Promozione, nonché a consultare l’Informativa sulla privacy di Autodesk che, in aggiunta ai presenti Termini, regola qualsiasi informazione inviata in relazione alle suddette attività. Nella misura in cui i termini e condizioni di tali regolamenti fossero in contrasto con i presenti Termini, i primi avranno la precedenza.

18. Revoca del diritto di accesso. L’utente riconosce che Autodesk potrà revocare all’utente in qualsiasi momento e a propria esclusiva discrezione, con o senza motivo, la facoltà di accedere al Sito e agli eventuali account personali di cui l’utente potrebbe disporre sul Sito, ivi compresa l’eventualità in cui Autodesk ritenga che l’utente abbia violato o agito in contrasto ai termini e allo spirito dei presenti Termini. Tale revoca comporta la cessazione immediata di qualsiasi diritto di utilizzare il Sito. L’utente accetta che la revoca della facoltà di accedere o utilizzare il Sito possa avvenire senza preavviso e che Autodesk avrà la facoltà di disattivare o cancellare immediatamente il nome utente e la password personale, nonché tutte le informazioni correlate e i file associati e/o impedire ogni ulteriore accesso alle suddette informazioni o a file. L’utente riconosce che Autodesk e le proprie affiliate, così come i relativi dipendenti, funzionari, amministratori, azionisti, affiliati, agenti, rappresentanti, fornitori o licenziatari non risponderanno all’utente o a terzi per alcuna revoca della facoltà di accesso al Sito o a tali informazioni o file e non saranno tenuti a rendere tali informazioni o file disponibili all’utente in seguito a tale revoca. I punti 2, 3, 8-13, 16 e 19-24 rimarranno validi anche dopo la scadenza o la cessazione dei presenti Termini.

19. Legge applicabile, foro competente. Se l’utente ha in essere un rapporto contrattuale con Autodesk, la legge applicabile e il foro competente in materia di controversie derivanti da o altrimenti correlate ai presenti Termini (ivi compresa qualsiasi informativa o politica cui in essi si faccia riferimento) e/o al Sito saranno la legge e il foro indicati nel contratto in essere con Autodesk. Se l’utente ha in essere più di un rapporto contrattuale con Autodesk, la legge applicabile e il foro competente in materia di controversie derivanti da o altrimenti correlate ai Termini (ivi compresa qualsiasi informativa o politica cui in essi si faccia riferimento) e/o al Sito saranno la legge e il foro indicati nel contratto con Autodesk più recente.

Se l’utente non ha in essere alcun rapporto contrattuale con Autodesk, (a) l’utente accetta la giurisdizione non esclusiva di un tribunale statale idoneo di Marin Country, nello stato della California, o un tribunale federale idoneo di San Francisco, sempre nello stato della California, per qualsiasi azione o procedura derivante da o correlata ai presenti Termini e (b) salvo se diversamente ed espressamente contemplato nel seguente comma, qualsiasi controversia derivante da o relativa ai presenti Termini (ivi compresa qualsiasi informativa o politica cui in essi si faccia riferimento) e/o al Sito sarà disciplinata e interpretata in conformità con le leggi dello Stato della California negli Stati Uniti d’America, senza riguardo ad alcuna disposizione in materia di conflitti tra leggi. Dai presenti Termini è espressamente esclusa l’applicazione della legge nota come Convenzione delle Nazioni Unite sulla vendita internazionale di beni mobili.

Se (i) l’utente non ha in essere una relazione contrattuale con Autodesk; (ii) l’utente non è un cittadino statunitense; (iii) l’utente non risiede negli Stati Uniti; (iv) l’utente non accede a questo Sito dagli Stati Uniti; (v) la controversia tra l’utente e Autodesk non riguarda l’accesso e l’uso della versione statunitense del Sito da parte dell’utente e (vi) se l’utente è cittadino di un paese dell’Unione Europea che sta utilizzando il Sito per fini che non includono il commercio, l’attività economica o un’attività professionale, l’utente accetta con la presente che qualsiasi controversia derivante da o relativa ai presenti Termini (ivi compresa qualsiasi informativa o politica cui in essi si faccia riferimento) e/o al Sito sarà disciplinata e interpretata in conformità alle leggi dell’Inghilterra e del Galles, senza riguardo ad alcuna disposizione in materia di conflitti tra leggi. Nulla nel presente documento potrà essere interpretato quale accettazione, da parte di Autodesk, della giurisdizione di qualsiasi tribunale o altro foro di qualsiasi paese per la risoluzione di qualunque controversia relativa ai presenti termini e condizioni (che non sia un tribunale statale idoneo di Marin Country, nello stato della California, o di un tribunale federale idoneo di San Francisco, sempre nello stato della California).

20. Risarcimento. L’utente sarà tenuto a provvedere, interamente a proprie spese, alla difesa o al patteggiamento relativi a qualsiasi azione o iniziativa legale, ivi compreso, senza alcuna limitazione, qualsiasi processo, indagine o azione legale promossi da un’organizzazione autoregolamentata, ente o commissione statale o federale di vigilanza sulle operazioni di borsa (collettivamente un’“Azione”) a carico di Autodesk e/o ognuna delle sue affiliate e dei relativi dipendenti, funzionari, amministratori, azionisti, affiliati, agenti, rappresentanti, fornitori o licenziatari (singolarmente “Beneficiario dell’indennizzo”) nella misura massima consentita dalla legge, derivante da o correlata a: (1) eventuale segnalazione che le informazioni, i contenuti o altri materiali o servizi forniti o resi disponibili dall’utente, ovvero l’uso degli stessi, potrebbe violare qualsiasi diritto di copyright, marchio commerciale o altro diritto di proprietà intellettuale di qualsivoglia persona fisica o soggetto giuridico, o che potrebbe costituire un’appropriazione indebita dei segreti commerciali di qualsivoglia persona fisica o soggetto giuridico, ovvero che contengano materiali diffamanti, calunniosi, denigratori, pornografici od osceni; (2) violazione, da parte dell’utente, degli obblighi che gli competono ai sensi dei presenti Termini; (3) uso illecito e/o non autorizzato o la conduzione di attività illecite e/o non autorizzate da parte dell’utente sul Sito, ivi comprese le informazioni, i contenuti, i servizi e/o i prodotti forniti sul Sito; (4) qualsiasi Invio effettuato dall’utente nell’ambito di un Forum. L’utente manleverà e terrà indenne il Beneficiario da eventuali richieste di risarcimento per danni, costo, passività e spese legali sostenuti per la difesa e/o la risoluzione delle suddette Azioni. Le forme di indennizzo di cui sopra rimarranno valide anche in seguito alla scadenza o alla risoluzione dei presenti Termini.

21. Avvisi. Gli avvisi recapitati ad Autodesk ai sensi dei presenti Termini saranno validi solamente se redatti per iscritto e consegnati di persona oppure tramite il servizio di consegna rapida di uno dei principali corrieri internazionali oppure tramite raccomandata con avviso di ricevimento, a: Autodesk, Inc., Cortese attenzione: Legal Department, 111 McInnis Parkway, San Rafael, California 94903. Gli avvisi all’utente possono essere effettuati tramite pubblicazione sul Sito, posta elettronica o posta normale, a discrezione di Autodesk. Il Sito può inoltre fornire avvisi di modifica ai presenti Termini o di altro genere, visualizzando detti avvisi o pubblicando collegamenti che portano ad essi. Senza alcuna limitazione, l’utente accetta che una versione stampata dei presenti Termini e di qualsiasi avviso fornito in forma elettronica sarà ammissibile nell’ambito di procedure giuridiche o amministrative basate su o relative ai presenti Termini nella stessa misura e alle stesse condizioni di altri documenti e registrazioni commerciali in origine generati e conservati in forma stampata.

22. Dichiarazioni relative ad eventi futuri. Alcune informazioni presenti su questo Sito Web potrebbero contenere previsioni o altre dichiarazioni relative a eventi futuri o alla performance finanziaria futura di Autodesk. Autodesk segnala che tali dichiarazioni rappresentano esclusivamente delle previsioni e che gli eventi o i risultati effettivi potrebbero essere considerevolmente differenti. Tali dichiarazioni includono quelle che (a) utilizzano le parole “crede”, “prevede”, “prospetta”, “stima” o parole di analogo tenore o rilevanza; (b) sono specificamente indicate come previsioni future; (c) descrivono i piani, gli obiettivi o i traguardi di Autodesk relativi a operazioni e prodotti futuri; o (d) riguardano la natura e la crescita dei mercati o dei clienti di Autodesk o le previsioni relative alle risorse liquide o di capitale di Autodesk. Tra i fattori che potrebbero provocare notevoli differenze nei risultati effettivamente conseguiti vi sono le influenze di natura economica, concorrenziale, governativa e tecnologica in grado di incidere sulle operazioni, sui mercati, sui prodotti, sui servizi e sui prezzi di Autodesk. Maggiori informazioni sui fattori che potrebbero influenzare gli effettivi risultati finanziari di Autodesk sono incluse nella documentazione depositata da Autodesk presso la Securities and Exchange Commission, in particolare quelle reperibili nelle più recenti dichiarazioni finanziarie di Autodesk formulate nei “Form 10-K” e “Form 10-Q”. Autodesk non si assume alcun obbligo di aggiornare le previsioni per riflettere gli eventi che si verificano o le circostanze che si materializzano dopo la data in cui tali previsioni sono state formulate.

23. Varie. I presenti Termini costituiscono l’accordo integrale tra l’utente e Autodesk per quanto riguarda il Sito e hanno la precedenza su qualsiasi comunicazione e proposta precedente o contemporanea, sia essa sotto forma elettronica, orale o scritta, tra l’utente e Autodesk in relazione al Sito. L’utente riconosce con la presente di non disporre di alcuna facoltà o autorità di assumere o creare alcun obbligo o responsabilità per conto di Autodesk. Ciascuna delle parti potrà rinunciare ai diritti che le competono ai sensi dei presenti Termini solamente attraverso un documento scritto perfezionato da entrambi i contraenti. La mancata applicazione di una disposizione contenuta nei presenti Termini non costituisce una rinuncia a tale disposizione, né ad altre clausole contenute in questi Termini. Qualora una clausola dei presenti Termini dovesse risultare illecita, nulla o per qualunque motivo non applicabile, tale disposizione verrà considerata separabile da questi Termini, senza inficiare la validità o l’applicabilità delle rimanenti disposizioni. L’utente non può cedere, trasferire o concedere in licenza nessuno dei diritti o degli obblighi che gli competono ai sensi dei presenti Termini senza il previo consenso scritto da parte di Autodesk. Nessuna disposizione dei presenti Termini è intesa a beneficio di terzi e le parti contraenti non desiderano che nessuna delle clausole sia passibile di applicazione da parte di terzi, né ai sensi del Contracts (Rights or Third Parties) Act del 1999 o altrimenti. Qualunque intestazione, didascalia o titolo di sezione contenuto nel presente documento è fornito solo a titolo informativo e in nessun modo definisce o spiega le informazioni di un punto o una disposizione in esso contenuta. Autodesk non sarà responsabile del mancato rispetto di alcun obbligo riconducibile a motivi che esulano dal suo controllo.

25. Filtro. Autodesk desidera ricordare che esistono in commercio soluzioni per il controllo parentale (ad esempio hardware, software o servizi di filtro) che possono aiutare l’utente a limitare l’accesso a materiale inadatto per un pubblico di minori Informazioni relative agli attuali fornitori di tali soluzioni sono disponibili sui siti Web GetNetWise ( ) e OnGuard Online ( ). Autodesk ricorda che ciò non implica l’approvazione da parte di Autodesk dei prodotti o dei servizi promossi o distribuiti su questi siti.

26. Comunicazioni. Visitando il Sito o inviando messaggi e-mail ad Autodesk, l’utente comunica con Autodesk tramite mezzi elettronici. A fini contrattuali, l’utente accetta di ricevere comunicazioni sotto forma elettronica da Autodesk e accetta che tutti gli accordi, avvisi, informazioni e altre comunicazioni fornite da Autodesk con mezzi elettronici soddisfano ogni requisito legale in base al quale tali comunicazioni devono avvenire per iscritto. Questa condizione non modifica i diritti di cui l’utente gode ai sensi di legge.

27. Informazioni o reclami. Il seguente avviso è riservato esclusivamente agli utenti di Autodesk residenti nello stato della California: per domande o reclami relativi al Sito, è possibile inviare un messaggio e-mail ad Autodesk all’indirizzo . È inoltre possibile contattare Autodesk scrivendo a Copyright Agent, Autodesk, 111 McInnis Parkway, San Rafael, CA 94903, o contattando telefonicamente Autodesk al numero +1 415.507.5000. Gli utenti residenti nello stato della California potranno chiamare la Complaint Assistance Unit della Division of Consumer Services del California Department of Consumer Affairs (Assistenza reclami - Divisione dei Servizi al Consumatore - Dipartimento della California per la Tutela del Consumatore) a mezzo posta, scrivendo all’indirizzo 1625 North Market Blvd., Sacramento, CA 95834, Stati Uniti oppure chiamando telefonicamente il numero +1 916.445.1254 o 800.952.5210.

(pdf - 169Kb)