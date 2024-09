Il raytracing è una tecnica di rendering che consente di modellare in dettaglio la luce in modo semplice ed efficiente, dando vita ad ambienti di gioco ed effetti visivi sempre più realistici. Grazie alla funzionalità di raytracing inclusa in diversi prodotti della Media & Entertainment Collection di Autodesk, è possibile ottenere rendering efficaci e di qualità anche in scene complesse.