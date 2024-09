A partire dal 30 giugno 2021, Autodesk non fornisce più le versioni per studenti e docenti di SketchBook Pro e non offrirà più nuove versioni o nuovi aggiornamenti. È possibile continuare ad utilizzare la copia esistente di SketchBook Pro fino al termine del periodo di validità del contratto, ma non saranno disponibili nuovi download. Gli utenti delle versioni aziendali e didattiche possono continuare a scaricare nuovamente la licenza attiva dal portale dell'account aziendale o per studenti.