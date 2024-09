L’application Sketchbook sera toujours disponible via les boutiques d’applications Apple, Google et Microsoft. Nous travaillerons en étroite collaboration avec les nouveaux propriétaires pour assurer une transition réussie et une coopération continue. Et en prime, vous allez profiter d’une énergie et d’un dévouement envers SketchBook renouvelés.

En savoir plus sur la transition