In Autodesk Account können Administratoren den Zugriff auf Produkte und Services so oft wie erforderlich zuweisen und aufheben. Es wird empfohlen, dies am Ende jedes Semesters oder zu Beginn des nächsten Semesters vorzunehmen, um Lizenzplätze für andere Studierende freizugeben. Dies kann im Portal nach einzelnen Benutzern oder als Massenvorgang auf Gruppenebene erfolgen. Weitere Informationen finden Sie unter Hinzufügen und Entfernen von Benutzern.

Sobald die Zuweisung eines Studierenden aufgehoben wurde, kann er sich nicht mehr bei dem Produkt anmelden. Das zugrunde liegende Konto und dessen Inhalt werden jedoch beibehalten. Wenn Sie dem betroffenen Studierenden erneut Zugriff zuweisen möchten, können Sie ihn wieder in das Konto oder die Gruppe aufnehmen. Daraufhin werden seine Inhalte wieder angezeigt.