Wenn Sie kein Konto bei Autodesk Account besitzen, müssen Sie eines erstellen, bevor Sie Ihre Produkte herunterladen können.

Befolgen Sie die Anweisungen in der Autodesk-E-Mail, die Sie erhalten, wenn Ihnen ein Produkt zugewiesen wurde, und erstellen Sie ein Konto bei Autodesk Account. Geben Sie Ihren Vornamen, Nachnamen, Ihre E-Mail-Adresse und Ihr Kennwort ein. Das E-Mail-Feld wird automatisch mit der E-Mail-Adresse ausgefüllt, über die Sie Ihre Produktzuweisung erhalten haben. Dies ist auch Ihre neue Autodesk-Benutzer-ID. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um den Nutzungsbedingungen und der Datenschutzrichtlinie von Autodesk zuzustimmen, und klicken Sie auf „Konto erstellen“. Klicken Sie in der Bestätigungsmeldung auf „Fertig“. Wechseln Sie in der Navigationsleiste zu „Produkte und Services“. Suchen Sie Ihr Produkt, und klicken Sie auf die Schaltfläche „Jetzt herunterladen“ oder „Downloads anzeigen“. Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um Windows- oder Mac-Software herunterzuladen. Nachdem Sie die EXE- oder DMG-Datei heruntergeladen haben, befolgen Sie die Installationsanweisungen auf dem Bildschirm.

Speichern Sie Ihre Autodesk-Benutzer-ID und Ihr Kennwort an einem sicheren Ort, z. B. in einer Anwendung zur Kennwortverwaltung. Diese sind erforderlich, um über Ihr Konto auf Produkt-Downloads zuzugreifen und sich in einigen Fällen bei Autodesk-Produkten anzumelden.