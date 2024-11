Laut dem Bericht 2024 State of Design & Make machen viele Unternehmen bedeutende Fortschritte bei der Einführung von KI (Englisch). 78 % der Führungskräfte sind der Meinung, dass KI ihr Geschäft verbessern wird, und 66 % geben an, dass KI in den nächsten zwei bis drei Jahren „flächendeckend unverzichtbar“ sein wird.

Aurecon ist der Zeit voraus und hat bereits vor sechs Jahren die strategische Entscheidung getroffen, das maschinelle Lernen in seine Prozesse zu integrieren. KI ist für Ingenieurbüros von besonderem Wert, da es sich um ein Fachgebiet mit hoher Informationsdichte handelt. „Wir haben verschiedene Berichte, zahlreiche Bohrlochgrafiken und so weiter – all diese Informationen müssen zusammenkommen, damit Sie eine Entwurfsentscheidung treffen können“, erklärt Mackenzie. „Wir setzen KI ein, um unsere Mitarbeitenden zu unterstützen und ihre Fähigkeit zu verbessern, kurzfristige Entscheidungen zu treffen.“

Das Unternehmen möchte außerdem generative KI in seine Entwicklungsprozesse einbinden und beginnt damit, Large Language Models als Orchestrierungsebene für Konstruktionsprozesse zu verwenden. „Es geht darum, den Iterationszyklus zu straffen“, sagt Mackenzie. „Wir müssen gegebenenfalls von einem einwöchigen Zyklus zu einem Tag oder sogar zu ein paar Minuten übergehen. Das ist eine wirklich disruptive Transformation, die uns alle betreffen könnte.“