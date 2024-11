Autonome Roboter von ACWA Robotics verbessern den Wasserrisikoschutz

Auch der Druck, umweltbewusster zu handeln, nimmt zu. Laut dem Bericht State of Design & Make werden vier von fünf Unternehmen durch die Nachfrage von Beteiligten zur Einführung von Nachhaltigkeitsmaßnahmen motiviert (Englisch). „Es gibt viele Quellen, die Druck ausüben, um mehr Nachhaltigkeit zu fördern: Medien, Unternehmen, neue Vorschriften und Anreize von der Europäischen Kommission oder den Regierungen“, so Guiderdoni. „Sowohl Regierungen als auch Unternehmen erkennen, dass Nachhaltigkeit ein enormes wirtschaftliches Potenzial besitzt. Sie schafft einen echten Mehrwert und erzeugt letztlich einen positiven Kreislauf.“

Wasserversorger müssen sich mit einer steigenden Nachfrage auseinandersetzen, die durch den Klimawandel noch verschärft wird. Daher ist es von entscheidender Bedeutung, den Wert der vorhandenen Ressourcen zu maximieren – ein Kernprinzip der Nachhaltigkeit. Guiderdoni merkt an, dass die jüngsten Umbrüche in der Branche zu einer Welle neuer Technologien geführt haben, mit denen Lecks in Wasserleitungen auf intelligente und präzise Art und Weise lokalisiert werden können. „Die nächste Phase wird von der Anlagenverwaltung getrieben werden. Das bedeutet, zu handeln, bevor Rohre brechen“, fährt er fort. „Die Menschen werden sich jetzt bewusst, dass wir die Probleme in Bezug auf Wasser und insbesondere seine Verteilungsinfrastruktur schnell in den Griff bekommen müssen. Ich freue mich, etwas zu bewirken und zeigen zu können, dass wir in der Lage sein werden, Versorgungsunternehmen in den kommenden Jahren bei Veränderungen zu unterstützen.“