AutoCAD Aktionsbedingungen

Der zeitlich begrenzte Rabatt für AutoCAD IST gilt vom 2. November 2026 bis zum 15. Dezember 2026. Dieses Angebot ist für berechtigte Kleinunternehmer in den folgenden Ländern und Gebieten verfügbar: Amerikanische Jungferninseln, Andorra, Australien, Österreich, Belgien, Bulgarien, Kanada, Weihnachtsinsel, Kokosinseln (Keelinginseln), Kroatien, Zypern, Tschechische Republik, Dänemark, Estland, Falklandinseln, Färöer-Inseln, Fidschi, Finnland, Frankreich, Französisch-Polynesien, Französisch-Guayana, Deutschland, Gibraltar, Griechenland, Guadeloupe, Guam, Guernsey, Ungarn, Island, Irland, Insel Man, Italien, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Malta, Marshallinseln, Martinique, Mayotte, Amerikanische Überseeinseln (United States Minor Outlying Islands), Monaco, Nördliche Marianen, Nauru, Niederlande, Neukaledonien, Neuseeland, Niue, Norfolkinsel, Norwegen, Palau, Papua-Neuguinea, Pitcairninseln, Polen, Portugal, Puerto Rico, Réunion, Rumänien, Samoa, Amerikanisch-Samoa, San Marino, Slowenien, Salomonen, Spanien, Saint-Pierre und Miquelon, Svalbard, Schweden, Schweiz, Tonga, Tuvalu, Vereinigtes Königreich, USA, Vanuatu und Wallis und Futuna. Dieses Angebot ist nicht mit anderen Angeboten oder Aktionen kombinierbar und ungültig, soweit es gesetzlich verboten oder beschränkt ist. Bei Käufen im Autodesk-Online-Shop wird der Rabatt automatisch im Einkaufswagen angezeigt.

Dieses Angebot ist auf bis zu zwei (2) neue Lizenzplätze für ein ein- oder dreijähriges AutoCAD IST-Abonnement pro Kunde und einen Aktionscode pro Kunde begrenzt. Dieses Angebot kann nicht für Abonnementverlängerungen, Add-Ons zu bestehenden Abonnements oder für zuvor gekaufte Produkte verwendet werden. Behörden und Bildungseinrichtungen sind für dieses Angebot nicht zugelassen.

AUTODESK BEHÄLT SICH DAS RECHT VOR, DAS ANGEBOT ODER EINEN TEIL DAVON JEDERZEIT UND OHNE VORHERIGE ANKÜNDIGUNG AUS JEDWEDEM GRUND UND IN FREIEM ERMESSEN ZU BEENDEN, AUSZUSETZEN ODER ZU ÄNDERN. PREISÄNDERUNGEN FÜR AUTODESK-SOFTWARE VORBEHALTEN.

Autodesk, das Autodesk-Logo und AutoCAD sind in den USA und/oder anderen Ländern eingetragene Marken von Autodesk, Inc. und/oder seiner Tochterunternehmen und/oder verbundenen Unternehmen. Alle anderen Marken, Produktnamen und Kennzeichen gehören ihren jeweiligen Inhabern. Alle Angaben ohne Gewähr. © 2026 Autodesk, Inc. Alle Rechte vorbehalten.