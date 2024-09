Autodesk propose sur Mac plusieurs logiciels d'origine de modélisation 3D, de rendu (site Web É.-U.), d'animation, de création d'effets visuels (site Web É.-U.) et d'imagerie numérique, tels que Fusion 360 pour Mac, ainsi que des outils de CAO sur Mac.

En outre, nous offrons la prise complète d'un certain nombre de produits utilisés sur d'animationMac dans des environnements virtuels, y compris Parallels Desktop et VMware Fusion. Nous prenons également ces produits en charge via Boot Camp, le composant de Mac OS X qui permet d'installer et d'exécuter Windows (et les applications fonctionnant sous Windows) sur un ordinateur Mac.