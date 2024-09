Maya Creative est une version plus flexible et plus abordable de Maya qui vous offre de puissants outils de modélisation, d'animation, de création d'ossatures et de rendu pour la production de films, de programmes de télévision et de jeux. Vous pouvez accéder facilement à Maya Creative grâce à Flex, une option de paiement à l'usage pour une utilisation quotidienne des produits.