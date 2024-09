Les niveaux de développement (NDD) font partie intégrante du secteur de la construction. En effet, ils permettent aux auteurs de définir clairement la fiabilité de leurs modèles, et aux utilisateurs en aval de comprendre les limites des modèles qu'ils reçoivent. En normalisant les attentes en matière de fiabilité et de précision à chaque étape du projet, les NDD réduisent les malentendus entre les parties prenantes, optimisent l'utilisation des ressources et favorisent une prise de décisions proactive.

Tous les projets AIC utilisent-ils des niveaux de développement (NDD)?



Bien que les niveaux de développement (NDD) constituent un cadre utile largement répandu dans le secteur de l'architecture, de l'ingénierie et de la construction (AIC), leur adoption varie en fonction de facteurs propres aux projets. Par exemple, les projets complexes basés sur des conceptions sophistiquées, ceux qui respectent des réglementations précises et ceux qui sont menés par des équipes expérimentées sont les plus susceptibles de mettre en œuvre les NDD de manière étendue.

Comment les niveaux de développement influent-ils sur la BIM?



Dans le secteur de l'AIC, la modélisation des données du bâtiment (BIM) et les niveaux de développement (NDD) sont étroitement liés. La BIM constitue la base numérique à la mise en œuvre des NDD. Elle permet la création, la gestion et le partage de représentations numériques détaillées des éléments de construction. Les NDD permettent d'établir un cadre qui détermine le niveau de détail et de précision à inclure dans les modèles BIM à différentes étapes du projet.

Comment les niveaux de développement sont-ils suivis dans les projets?



Les niveaux de développement (NDD) sont suivis dans les projets au moyen d'une matrice NDD, qui est un composant essentiel d'un plan d'exécution BIM (BEP, BIM Execution Plan) (site Web É.-U.). Dans la matrice de NDD, les équipes de projet définissent et décrivent les exigences de niveau de précision pour des éléments de construction et des systèmes précis à différentes étapes du projet. Les responsabilités de création et de gestion des modèles BIM à chaque niveau de développement sont attribuées aux parties prenantes concernées. La matrice de NDD sert de référence en orientant la création des modèles BIM de façon à respecter les exigences de niveau de précision stipulées. De plus, elle fait l'objet d'un contrôle permanent pour garantir la conformité.