Avant les logiciels de conception assistée par ordinateur (CAO),les architectes avaient uniquement recours aux dessins et aux modèles architecturaux réalisés à la main afin de communiquer leurs conceptions. Avec l'évolution de la technologie et du secteur de l'architecture, les logiciels d'architecture ont totalement repensé la manière dont les architectes planifient et conçoivent les bâtiments.

Grâce aux logiciels de dessin d'architecture 2D et 3D, les concepteurs peuvent élaborer plus rapidement des dessins, tester des idées et mettre en œuvre des processus de projet cohérents. Les avancées technologiques offertes par les logiciels de rendu permettent aux architectes et à leurs clients de visualiser les conceptions avant la réalisation du projet.

La modélisation de l'information sur le bâtiment (BIM) (site Web É.-U.) offre un plus grand contrôle sur les décisions de conception, tout comme elle améliore l'efficacité et la collaboration. Les outils utilisés par les architectes ont beaucoup évolué, notamment grâce à la CAO en architecture.