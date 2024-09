Dans le nouveau processus d'achat pour les abonnements, votre partenaire configure votre devis (que vous recevrez d'Autodesk) et continue à être impliqué dans toutes les phases de l'expérience avant-vente et après-vente, sauf pour la transaction de paiement réelle, qui se produit directement entre vous-même et Autodesk. En Amérique du Nord, ce nouveau mode de transaction pour les achats d'abonnements débutera le 10 Juin 2024.

Autodesk s'efforce d'améliorer votre expérience en rationalisant le processus de transaction et en vous proposant un service plus personnalisé.