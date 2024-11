Les réseaux d'alimentation en eau du monde entier sont soumis à des contraintes. Chaque année, les anciennes canalisations vieillissent tandis que la population augmente et que de plus en plus de bâtiments sont construits. Aux États-Unis, des billions de gallons d'eau potable sont perdus à cause de fuites et de bris, et la facture potentielle de réparation est stupéfiante : 625 milliards de dollars au cours des 20 prochaines années rien que pour réparer les réseaux d'eau américains en mauvais état.

Le changement climatique ne fera qu'aggraver le problème, car l'accès à l'eau potable est déjà devenu un problème mondial urgent. Cette année, les robinets se sont asséchés à Johannesburg, tandis que Mexico perd jusqu'à 40 % de son eau en raison de la décrépitude des conduites principales et des raccordements au service.

Mais l'espoir se profile à l'horizon : les entreprises de conception et de fabrication du monde entier répondent aux graves problèmes environnementaux en faisant de la durabilité une priorité. Selon le rapport 2024 State of Design& Make (site Web É.-U.) d'Autodesk, 97 % des entreprises de tous les secteurs prennent des mesures pour améliorer la durabilité. Elles se tournent vers les technologies pour atteindre leurs objectifs environnement aux, créer des solutions innovantes et concevoir de nouvelles entreprises.

La petite pousse française ACWA Robotics est l'une de ces entreprises. Elle s'attaque aux défis cruciaux auxquels est confrontée l'industrie de l'eau en développant des solutions robotiques qui circulent à travers les systèmes de canalisation pour collecter des données permettant une gestion plus efficace de l'eau.