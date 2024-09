A pós-produção faz parte do processo de produção de filmes e começa quando as filmagens terminam. Nos setores de cinema (Inglês), fotografia e televisão, as empresas contam com um software de pós-produção para oferecer ferramentas de alta qualidade e fluxos de trabalho de animação e modelagem 3D, composição (Inglês) , edição de vídeo e gradação avançada de cores.