Em 30 de junho de 2021, a Autodesk descontinuou as versões para estudantes e educadores do SketchBook Pro e não oferecerá mais novas versões nem atualizações. Você pode continuar usando sua cópia atual do SketchBook Pro até o final do seu contrato, mas não haverá novos downloads disponíveis. Os usuários das categorias Enterprise e Educação podem continuar baixando sua licença ativa no portal da sua conta corporativa ou de estudante.