CAD-software online in de cloud wordt uitgevoerd in een lokale browser of via een web- of mobiele app, in tegenstelling tot traditionele CAD-software, die op een lokale computer is geïnstalleerd. Deze software biedt veel van dezelfde mogelijkheden als traditionele CAD-software (Engelstalig) , maar wordt bijgewerkt via een externe server en wordt verkregen via een abonnement, meestal op maandelijkse of jaarlijkse basis.