L’application Web AutoCAD est un programme de CAO en ligne inclus dans l’abonnement à AutoCAD ou AutoCAD LT. Elle vous permet de travailler à distance et de collaborer avec vos collègues dans AutoCAD via le navigateur Internet de votre ordinateur. En outre, AutoCAD, AutoCAD LT ainsi que les applications Web et mobile AutoCAD, offrent des workflows connectés via les principaux fournisseurs de stockage dans le cloud, notamment Box, Google Drive, OneDrive et Dropbox. Les intégrations de stockage dans le cloud vous permettent de stocker vos fichiers DWG où vous le souhaitez et de travailler dans AutoCAD à tout moment, où que vous soyez.