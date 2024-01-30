Şu durumlarda aktivasyon koduna ihtiyacınız olabilir:

2020 veya öncesinde kullanıma sunulan bağımsız bir ürün için kalıcı lisansınızı çevrimdışı olarak kullanmak istediğinizde.

Bir Eğitim lisansını çevrimdışı olarak kullanmak istediğinizde.

Aktivasyon kodu almak için öncelikle bir İstek kodu oluşturmanız gerekir. Bir istek kodu oluşturmak için Manuel etkinleştirme için istek kodunu bulma (İngilizce) başlıklı makaleyi inceleyin.

Aldıktan sonra, lisansınızı Autodesk Ürün Kaydı ve Etkinleştirme sayfasından etkinleştirin.

Önemli:Autodesk, 2021 ve sonrasında kullanıma sunulan ürünlerde manuel olarak çevrimdışı etkinleştirmeyi artık desteklemez. 2021 veya sonrasında kullanıma sunulan bir ürün için kalıcı lisansınız varsa ve bunu çevrimdışı kullanmak istiyorsanız ürününüzü kaydettirmek için bir kez çevrimiçi olarak yazılımınızı etkinleştirin. Yazılımı çevrimdışı kullanabilirsiniz. Bu değişiklik, ağı lisansları aboneliği ve çevrimdışı olarak etkinleştirdiğiniz önceki sürümler için geçerli değildir. Bu sürümleri eskisi gibi kullanmaya devam edebilirsiniz.