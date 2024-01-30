Autodesk yazılımını kaldırma

Autodesk yazılımını kaldırmak için kullanacağınız yöntem, işletim sisteminize ve kaldırmak istediğiniz yazılıma göre değişir.
Autodesk yazılımını kaldırmak için kullanacağınız yöntem, işletim sisteminize ve kaldırmak istediğiniz yazılıma göre değişir.
2022 ve sonrasında kullanıma sunulan ürünleri kaldırmak için en ideal yol Windows Denetim Masasını kullanmaktır.
Not: Bekleyen Windows güncellemelerini uygulamak için bilgisayarınızı yeniden başlatın. Menü ve PGP dosyaları gibi özelleştirmeleri saklamak için dosyalarınızı yedekleyin.
Not: Malzeme kütüphanelerinin ürünler genelinde paylaşıldığını unutmayın. Tüm Autodesk ürünlerini kaldırmak istemiyorsanız kütüphaneleri kaldırmayın. Kitaplıkları kaldıracaksanız öncelikle orta çözünürlüklü görüntü kitaplığını, ardından temel çözünürlüklü görüntü kitaplığını ve son olarak Autodesk Material Library’yi kaldırın.
Bazen yazılımı Denetim Masası üzerinden kaldırdıktan sonra sisteminizde önceki yüklemelerin kalıntıları kalabilir. Böyle bir durumda yeni sürümleri yükleyemezsiniz. Bu tür kalıntıları kaldırmak için Microsoft Yükleme Sorun Gidericisi’ni (eski adıyla “Fix it”) kullanın.
Bazı ürünleri kaldırmak için Finder > Git > Uygulamalar > Autodesk klasöründe ÜrünAdı ürününü Kaldır uygulamasını çalıştırabilirsiniz. Kaldırma aracı hem uygulama dosyasını hem de kalıntıları kaldırır.
Kullandığınız yazılım için kaldırma aracı mevcut değilse sonraki bölümdeki adımları uygulayın.
Önemli: Mac cihazınızda Adobe ürünlerini çalıştırıyorsanız bu klasörün silmeyin. Adobe ürünleri aynı zamanda FlexNet’i de kullanır. Adobe ürünleri hala yüklüyse bu klasörü silmek soruna neden olabilir.
Eski bir ürünü kaldırdığınız halde hala yenisini yükleyemiyorsanız son olarak ürünü tümüyle kaldırmayı deneyin. Bu talimatları (İngilizce) izleyin. Yardıma ihtiyacınız varsa destek ile iletişime geçin.
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