Bireyler için yükleme

Autodesk yazılımını kaldırma

Autodesk yazılımını kaldırmak için kullanacağınız yöntem, işletim sisteminize ve kaldırmak istediğiniz yazılıma göre değişir.

Windows

Windows Denetim Masasını kullanma

2022 ve sonrasında kullanıma sunulan ürünleri kaldırmak için en ideal yol Windows Denetim Masasını kullanmaktır.

Not: Bekleyen Windows güncellemelerini uygulamak için bilgisayarınızı yeniden başlatın. Menü ve PGP dosyaları gibi özelleştirmeleri saklamak için dosyalarınızı yedekleyin.

  1. Uygulamalar ve özellikler menüsünü açın (Başlat > Ayarlar> Uygulamalar > Uygulamalar ve özellikler).
  2. Kaldırmak istediğiniz ürünü seçin.
  3. Bir bileşeni kaldırmak için Kaldır seçeneğine tıklayın.

    Not: Malzeme kütüphanelerinin ürünler genelinde paylaşıldığını unutmayın. Tüm Autodesk ürünlerini kaldırmak istemiyorsanız kütüphaneleri kaldırmayın. Kitaplıkları kaldıracaksanız öncelikle orta çözünürlüklü görüntü kitaplığını, ardından temel çözünürlüklü görüntü kitaplığını ve son olarak Autodesk Material Library’yi kaldırın.

  4. Kaldırmak istediğinizi onaylayın. Ardından Bitir seçeneğine tıklayın.
  5. İstenirse bilgisayarı yeniden başlatın. Daha sonra, diğer yazılımları kaldırmak için Uygulamalar ve özellikler menüsüne geri dönün.

Microsoft Yükleme Sorun Gidericisi’ni (Fix it) kullanma

Bazen yazılımı Denetim Masası üzerinden kaldırdıktan sonra sisteminizde önceki yüklemelerin kalıntıları kalabilir. Böyle bir durumda yeni sürümleri yükleyemezsiniz. Bu tür kalıntıları kaldırmak için Microsoft Yükleme Sorun Gidericisi’ni (eski adıyla “Fix it”) kullanın.

  1. Bunun için Programların yüklenmesini engelleyen sorunları gider başlıklı makaleyi inceleyin.
  2. İndir seçeneğine tıklayın.
  3. Çalıştır veya Aç seçeneğine tıklayın. Ardından sorun gidericisindeki adımları izleyin.

macOS

Kaldırma uygulamasını kullanarak ürünleri kaldırma

Bazı ürünleri kaldırmak için Finder > Git > Uygulamalar > Autodesk klasöründe ÜrünAdı ürününü Kaldır uygulamasını çalıştırabilirsiniz. Kaldırma aracı hem uygulama dosyasını hem de kalıntıları kaldırır.

  1. Finder > Git > Uygulamalar > Autodesk yolunu izleyerek <ürün adı> ürününü Kaldır uygulamasını bulun.
  2. Ürünü kaldırmak için AutoCAD veya AutoCAD LT gibi bir ürün adını içeren <ürün adı> ürününü Kaldır aracına çift tıklayın.

Kullandığınız yazılım için kaldırma aracı mevcut değilse sonraki bölümdeki adımları uygulayın.

Ürünleri el ile kaldırma

  1. Tüm Autodesk programlarının simgesine sağ tıklayıp Çöp Kutusuna Taşı seçeneğini belirleyin.
  2. Bir Finder penceresi açın, yerel sabit sürücünün köküne gidin ve aşağıdaki klasörleri silin:
    • /Kitaplık/Autodesk
    • /Kitaplık/Uygulama Desteği/Autodesk
    • /Kullanıcılar/[kullanıcıadı]/Adlm
    • /Kullanıcılar/[kullanıcıadı]/Kitaplık/Uygulama Desteği/Autodesk 
      Not: Kitaplık klasörü genellikle gizlidir. Görüntülemek için Finder’da Git menüsüne tıklayıp Option tuşunu basılı tutun.
    • /Kullanıcılar/Kullanıcıadı/.flexlmrc
    • /Kitaplık/Çerçeveler/Adlm.framework/
    • /Uygulamalar/Autodesk/Adlm
  3.  /Kitaplık/Tercihler/Flexnet Publisher/FLEXnet klasörüne gidin ve adskflex önekine sahip dosyaları silin.
  4.  /Kitaplık/Uygulama Desteği/Flexnet Publisher klasörünü bulup silin. 

    5. Önemli:  Mac cihazınızda Adobe ürünlerini çalıştırıyorsanız bu klasörün silmeyin. Adobe ürünleri aynı zamanda FlexNet’i de kullanır. Adobe ürünleri hala yüklüyse bu klasörü silmek soruna neden olabilir.

Linux

Linux işletim sisteminde genellikle programlar Terminal üzerinden kaldırılır. Ayrıntılar için Flame, Maya ve Mudbox ürünlerinin ürün içi eklerine bakın.

Tümüyle kaldırma (Windows)

Eski bir ürünü kaldırdığınız halde hala yenisini yükleyemiyorsanız son olarak ürünü tümüyle kaldırmayı deneyin. Bu talimatları (İngilizce) izleyin. Yardıma ihtiyacınız varsa destek ile iletişime geçin.

Ayrıca bkz.

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