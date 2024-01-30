Autodesk yazılımını kaldırma

2022 ve sonrasında kullanıma sunulan ürünleri kaldırmak için en ideal yol Windows Denetim Masasını kullanmaktır.

Not: Bekleyen Windows güncellemelerini uygulamak için bilgisayarınızı yeniden başlatın. Menü ve PGP dosyaları gibi özelleştirmeleri saklamak için dosyalarınızı yedekleyin.