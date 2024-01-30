Yazılımı ilk kez çalıştırdığınız andan itibaren doğrudan kullanabilirsiniz. Çünkü ürün otomatik olarak etkinleştirilir. Normal koşullarda yazılımı etkinleştirmek için başka bir işlem yapmanız gerekmez.

Ancak bazı durumlarda Şimdi Başlayın ekranında lisansınızla ilgili bilgileri girmeniz istenebilir. Lisans türünüzü tanımlamak için üç seçenekten birini belirlemeniz ve ilgili bilgileri sağlamanız istenir.

Böyle bir durumda Şimdi Başlayın ekranında aşağıdaki üç seçenek yer alır. Bu seçeneklerin tam adı ürünün sürümüne bağlı olarak değişiklik gösterebilir.