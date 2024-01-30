Yazılımı ilk kez çalıştırdığınız andan itibaren doğrudan kullanabilirsiniz. Çünkü ürün otomatik olarak etkinleştirilir. Normal koşullarda yazılımı etkinleştirmek için başka bir işlem yapmanız gerekmez.
Ancak bazı durumlarda Şimdi Başlayın ekranında lisansınızla ilgili bilgileri girmeniz istenebilir. Lisans türünüzü tanımlamak için üç seçenekten birini belirlemeniz ve ilgili bilgileri sağlamanız istenir.
Böyle bir durumda Şimdi Başlayın ekranında aşağıdaki üç seçenek yer alır. Bu seçeneklerin tam adı ürünün sürümüne bağlı olarak değişiklik gösterebilir.
- Autodesk ID ile oturum açma, Tek kullanıcı veya Oturum açma. Seçeneği belirleyebilmek için, manage.autodesk.com adresinden Autodesk hesabınızda oturum açın.
Not: Oturum açarken kullandığınız Autodesk ID’nin birincil veya ikincil yönetici tarafından bir lisansa atandığından emin olun. Atanmamışsa, bir yöneticiden size erişim vermesini isteyin. Daha fazla bilgi için Kullanıcı yönetimi genel görünümü bölümünü inceleyin.
- Ağ lisansı veya çok kullanıcılı bir lisans kullanın. Yazılımınız bir bilgisayar ağında depolanıyorsa bu seçeneği belirleyin. Ağ lisansınız hakkında daha fazla bilgi istenebilir.
- Bir seri numarası girin. Yazılımınızın seri numarası varsa bu seçeneği belirleyin. Autodesk Account hesabından seri numaranızı bulmak için Ürünler ve Hizmetler'e gidin, ürününüzün kutucuğuna tıklayın ve ardından Lisans Ayrıntıları'na tıklayın.