Yazılımınızı yeniden yüklemeden seri numaranızı görüntüleyebilir ve güncelleyebilirsiniz.
Yazılımınızı yeniden yüklemeden seri numaranızı görüntüleyebilir ve güncelleyebilirsiniz.
Çoğu üründe Yardım menüsü üzerinden seri numarasını değiştirmek mümkündür.
Not: Tek bir seri numarasını kullanan bir dizi ürününüz varsa bu koleksiyondaki her ürünün seri numarasını tek tek güncelleyin.
Assistant size yanıtları bulmanıza ya da bir temsilciyle iletişime geçmenize yardımcı olabilir.
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