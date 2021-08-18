Bireyler için yükleme

Bir seri numarasını güncelleme

Yazılımınızı yeniden yüklemeden seri numaranızı görüntüleyebilir ve güncelleyebilirsiniz.

Seri numarasını yazılım üzerinden güncelleme

Çoğu üründe Yardım menüsü üzerinden seri numarasını değiştirmek mümkündür.

  1. Autodesk yazılımınızı çalıştırın. 
  2. Yardım menüsünde aşağıda gösterilen yollardan birini takip edin (bu yollar ürüne göre değişebilir): 
    • Yardım > Hakkında 
    • Yardım > Hakkında <ürün adı>
    • Yardım > Autodesk Ürün Bilgileri > Hakkında <ürün adı>
  3. Hakkında penceresinde Lisansı Yönet seçeneğine tıklayın. 
  4. Lisans Yöneticisi penceresinde lisans ayrıntılarını görüntülemek için ürün adının yanındaki oka tıklayın.
  5. Seri Numarasının yanındaki Güncelle seçeneğine tıklayın.
    Not: Kullanıcı Lisansı türüne tabi olan ürünlerde seri numarası kullanılmaz.
  6. Ürününüzün seri numarasını girin ve Etkinleştir seçeneğine tıklayın. 
  7. Güncellenen seri numarasını görüntülemek için ürünü yeniden başlatmanız gerekebilir. 

Not: Tek bir seri numarasını kullanan bir dizi ürününüz varsa bu koleksiyondaki her ürünün seri numarasını tek tek güncelleyin.

Ayrıca bkz.

Yardıma mı ihtiyacınız var? Autodesk Assistant'a sorun!

Assistant size yanıtları bulmanıza ya da bir temsilciyle iletişime geçmenize yardımcı olabilir.

Assistant'a sor

Ne düzeyde desteğiniz var?

Farklı abonelik planları farklı destek kategorileri sağlar. Planınız için destek düzeyini öğrenin.

Destek düzeylerini görüntüle