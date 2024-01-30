Bireyler için yükleme

Yazılımı yüklemeye hazırlık yapma

Autodesk yazılımını yüklemeden önce sisteminizi hazırlayın ve tüm gerekli bilgileri toplayın.

  1. Ön Koşulları kontrol edin.
  2. İzin alın.
    Yüklemek için yönetici izni gerekir. Windows üzerinden doğrulamak için Kontrol Paneli > Kullanıcı Hesapları > Kullanıcı Hesaplarını Yönet seçeneğini belirleyin. macOS’te Yönetici olduğunuzu doğrulamak için Sistem Tercihleri > Kullanıcılar ve Gruplar seçeneğini kontrol edin.
  3. Sistem güncellemelerini yükleyin ve antivirüs programlarını devre dışı bırakın.
    Bekleyen işletim sistemi güncellemeleriniz varsa bunları yükleyip yeniden başlatın. Yüklemeyi kesintiye uğratabileceğinden antivirüs programlarını devre dışı bırakmanız önerilir.
  4. Gerekliyse seri numaranızı ve ürün anahtarını bulun.
    Genellikle yazılım Autodesk ID ile seri numarasına gerek kalmadan bağlanır. Ancak yazılımınızın bir seri numarası varsa yazılımı başlatmak için bu seri numarası ve ürün anahtarı gereklidir. Seri numarasını Autodesk Account hesabınızda veya onay e-postasında bulabilirsiniz.
    Not: 2020 ve sonrasında kullanıma sunulan ürünlerin çoğunda tekil lisansınız olsa bile seri numarasına gerek kalmadan oturum açabilirsiniz.

  5. Yükleyici dışında tüm açık uygulamaları kapatma.

Ayrıca bkz.

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