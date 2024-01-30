Bireyler için yükleme

Ürünleri başka bir dilde edinme

Ürününüzü kendi dilinizde indirin ve dil paketlerini yönetin.

Yazılımı farklı bir dilde indirme

  1. manage.autodesk.com adresinden Autodesk Account hesabında oturum açın.
  2. Tüm Ürün ve Hizmetler sekmesinin altında ürününüzü bulun.
  3. Ürün kutucuğunda dili seçin ve ürünü indirin.

Dil paketi ekleme

Bir Autodesk ürününe dil paketi eklediğinizde arayüzde ve dokümantasyonda diller arası geçiş yapabilirsiniz. Dil paketi eklemek, temel ürün yazılımını çoğaltmaz. Yüklediğiniz tek yazılım birden çok dili destekler.

Not: Dil paketlerini yükleyebilmek için öncelikle ürünü yüklemeniz gerekir. Ayrıca, dil paketleri tüm ürünlerde veya işletim sistemlerinde kullanılamaz.

  1. manage.autodesk.com adresinden hesabınızda oturum açın.
  2. Tüm Ürün ve Hizmetler sekmesinde ürününüzü bulun ve Ayrıntıları Göster seçeneğine tıklayın.
  3. Mevcut indirmeler sekmesinde Diller seçeneğine tıklayın. Dil paketi sunulmuyorsa bu düğme görüntülenmez.
  4. İstediğiniz dili seçin ve İndir seçeneğine tıklayın.

Ürününüze dil paketini yükleme

  1. Yardım menüsünden Dil Paketlerini İndir seçeneğine tıklayın.
  2. Yönlendirildiğiniz web sitesinde istediğiniz dil paketini seçin ve indirin.
  3. İndirme tamamlandıktan sonra dil paketini yerel sürücünüze yükleyin.

Dil paketini kaldırma

  1. Windows Başlat menüsünden Denetim Masası’na gidin ve program kaldırma seçeneğini (genellikle Programlar ve Özellikler kısmında bulunur) belirleyin.
  2. Dil paketini seçin ve Kaldır’a tıklayın.

Not: Ana uygulamayı kaldırmadan yalnızca dil paketlerini kaldırabilirsiniz. Ancak, ürünle birlikte en başında yüklenen varsayılan dil seçeneğini ana üründen ayrı olarak kaldıramazsınız.

Ayrıca bkz.

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Ne düzeyde desteğiniz var?

Farklı abonelik planları farklı destek kategorileri sağlar. Planınız için destek düzeyini öğrenin.

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