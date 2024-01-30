Ürününüzü kendi dilinizde indirin ve dil paketlerini yönetin.
Ürününüzü kendi dilinizde indirin ve dil paketlerini yönetin.
Bir Autodesk ürününe dil paketi eklediğinizde arayüzde ve dokümantasyonda diller arası geçiş yapabilirsiniz. Dil paketi eklemek, temel ürün yazılımını çoğaltmaz. Yüklediğiniz tek yazılım birden çok dili destekler.
Not: Dil paketlerini yükleyebilmek için öncelikle ürünü yüklemeniz gerekir. Ayrıca, dil paketleri tüm ürünlerde veya işletim sistemlerinde kullanılamaz.
Not: Ana uygulamayı kaldırmadan yalnızca dil paketlerini kaldırabilirsiniz. Ancak, ürünle birlikte en başında yüklenen varsayılan dil seçeneğini ana üründen ayrı olarak kaldıramazsınız.
Assistant size yanıtları bulmanıza ya da bir temsilciyle iletişime geçmenize yardımcı olabilir.
Ne düzeyde desteğiniz var?
Farklı abonelik planları farklı destek kategorileri sağlar. Planınız için destek düzeyini öğrenin.