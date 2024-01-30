Bir Autodesk ürününe dil paketi eklediğinizde arayüzde ve dokümantasyonda diller arası geçiş yapabilirsiniz. Dil paketi eklemek, temel ürün yazılımını çoğaltmaz. Yüklediğiniz tek yazılım birden çok dili destekler.

Not: Dil paketlerini yükleyebilmek için öncelikle ürünü yüklemeniz gerekir. Ayrıca, dil paketleri tüm ürünlerde veya işletim sistemlerinde kullanılamaz.