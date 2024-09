A Autodesk acredita que a tecnologia de automatização, incluindo a inteligência artificial, é necessária para ajudar as empresas e a sociedade a darem resposta as exigências da nossa crescente e urbanizadora população global. Reconhecemos que a mudança tecnológica provoca perturbações e a Autodesk está empenhada em ajudar os trabalhadores a adaptarem-se e a prosperarem. Acreditamos que os funcionários prosperam adotando uma mentalidade de aprendizagem contínua, adquirindo as competências mais procuradas e assegurando as funções mais gratificantes.